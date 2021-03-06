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  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Сассуоло
0' 17'
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
32
Льоренте
Фернандо
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
5
Айхан
Кан
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
18
Распадори
Джакомо
Удинезе
3-5-1-1
Сассуоло
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.19
2. Окака Стефано 3 0.12
3. Пуссетто Игнасио 3 0.12
4. Перейра Роберто 2 0.08
5. Несторовски Илья 2 0.08
6. Ласанья Кевин 2 0.08
7. Арслан Толгай-Али 2 0.08
8. Форестьери Фернандо 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Зеегелаар Марвин 1 0.04
12. Нюйтинк Брэм 1 0.04
13. Бекао Родриго 1 0.04
14. Оуведжан Томас 0 0
15. Молина Науэль 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.44
2. Берарди Доменико 9 (3) 0.36
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.16
4. Бога Жереми 3 0.12
5. Кирикеш Влад 2 0.08
6. Дефрель Грегоре 2 0.08
7. Траоре Хамед 2 0.08
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.08
9. Бурабия Мехди 1 0.04
10. Лопес Максим 1 0.04
11. Распадори Джакомо 1 0.04
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0
15. Мюлдюр Мерт 0 0
16. Оддеи Брайан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Зеегелаар Марвин 6 0
3. Самир Каэтано 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Муссо Хуан 4 0
7. Де Пауль Родриго 2 1
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 7 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Айхан Кан 3 0
8. Марлон 3 0
9. Траоре Хамед 3 0
10. Рожерио да Силва 3 0
11. Джуричич Филип 2 0
12. Бурабия Мехди 2 0
13. Гараслин Лукаш 0 1
14. Пелузо Федерико 1 0
15. Капуто Франческо 1 0
16. Маньянелли Франческо 1 0
17. Тольян Йереми 1 0
18. Кирьякопулос Георгиос 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 4% (1) 16% (4) 16% (4) 20% (5) 16% (4) 28% (7)
 Сассуоло 15.79% (6) 7.89% (3) 5.26% (2) 21.05% (8) 15.79% (6) 34.21% (13)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе
Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя
Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Сассуоло Серия A Удинезе 1:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Удинезе Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Сассуоло Серия A Удинезе 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло 0:0 Заявка 25 9 10 6 40 - 37 37
10. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
11. Удинезе 0:0 Заявка 26 7 9 10 27 - 34 30
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
14. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
15. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
16. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 25 2 9 14 20 - 49 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Удинезе 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 12 16
14. Сассуоло 0:0 Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
17. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
18. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе 0:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Удинезе 51.7% (77)
X 35.6% (53)
Сассуоло 12.8% (19)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Сассуоло
2.37
3.35
3.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.31 3.34 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.34 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.30 3.25
  2.40 3.30 3.30

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.07 3.84 1.26 2.73 1.48 1.95 1.95 1.54 2.56 1.30 3.58 1.17 5.10 1.07 8.30
7.90 1.04 6.85 1.07 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.17 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 7.00 1.00 11.25
9.00 1.04 6.80 1.09 3.15 1.36 2.41 1.61 1.98 1.89 1.74 2.17 1.73 2.20 1.38 3.05 1.27 3.80 1.10 6.80 1.07 7.20 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
3.29 1.37 2.86 1.47 2.41 1.63 1.95 1.95 1.71 2.25 1.55 2.61 1.47 2.86 1.28 3.99 1.11 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.19 1.71 1.48 2.73 1.23 4.22 1.07 8.40
2.72 1.46 1.80 2.01 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
1.79 2.02 1.37 3.10 1.11 6.80
2.84 1.48 2.33 1.67 1.82 2.11 1.52 2.69 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.83 1.43 1.82 1.99 1.41 2.90 1.18 4.92
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.83
1.88 1.92
Букмекер Да Нет
5.52 1.15
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
3.55 1.27
Где смотреть матч Удинезе 0:0 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Сассуоло

Исход игры
Удинезе
51.4% (75)
Ничья
35.6% (52)
Сассуоло
13% (19)
Тотал 2.5
Больше
36.62% (52)
Меньше
63.38% (90)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (50)
2:1 Удинезе
24.7% (36)
1:0 Удинезе
21.2% (31)
1:2 Сассуоло
9.6% (14)
2:0 Удинезе
4.1% (6)
0:1 Сассуоло
1.4% (2)
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