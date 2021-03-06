Удинезе
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Дачия-Арена
Сассуоло
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
2
Марлон
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|5 (2)
|0.19
|2.
|Окака Стефано
|3
|0.12
|3.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.12
|4.
|Перейра Роберто
|2
|0.08
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.08
|6.
|Ласанья Кевин
|2
|0.08
|7.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.08
|8.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.04
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.04
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.04
|11.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.04
|12.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.04
|13.
|Бекао Родриго
|1
|0.04
|14.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|15.
|Молина Науэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.44
|2.
|Берарди Доменико
|9 (3)
|0.36
|3.
|Джуричич Филип
|4 (1)
|0.16
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.12
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.08
|6.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.08
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.08
|8.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.08
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.04
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|15.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|16.
|Оддеи Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|3.
|Самир Каэтано
|5
|0
|4.
|Перейра Роберто
|5
|0
|5.
|Бекао Родриго
|5
|0
|6.
|Муссо Хуан
|4
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|2
|1
|8.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|9.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|10.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|11.
|Окака Стефано
|1
|0
|12.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|14.
|Уолас Соуза
|1
|0
|15.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|16.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|7
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|5.
|Обьянг Педро
|3
|1
|6.
|Берарди Доменико
|4
|0
|7.
|Айхан Кан
|3
|0
|8.
|Марлон
|3
|0
|9.
|Траоре Хамед
|3
|0
|10.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|11.
|Джуричич Филип
|2
|0
|12.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|13.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|14.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|15.
|Капуто Франческо
|1
|0
|16.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|17.
|Тольян Йереми
|1
|0
|18.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|19.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|20.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|4% (1)
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|16% (4)
|28% (7)
|Сассуоло
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|5.26% (2)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|34.21% (13)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе
Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя
Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Удинезе Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Сассуоло Серия A Удинезе 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|62 - 25
|59
|2.
|Милан
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 30
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|50 - 38
|47
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|25
|9
|10
|6
|40 - 37
|37
|10.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|34 - 37
|31
|11.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 34
|30
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|27 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|15.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 38
|25
|17.
|Кальяри
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|18.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 49
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|25
|3
|3
|19
|24 - 62
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|14.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Сассуоло
Исход игры
Удинезе
51.4% (75)
Ничья
35.6% (52)
Сассуоло
13% (19)
Тотал 2.5
Больше
36.62% (52)
Меньше
63.38% (90)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (50)
2:1 Удинезе
24.7% (36)
1:0 Удинезе
21.2% (31)
1:2 Сассуоло
9.6% (14)
2:0 Удинезе
4.1% (6)
0:1 Сассуоло
1.4% (2)
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