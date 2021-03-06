  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
2:0
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
42' Гол
Льоренте Фернандо
52' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
2:0
90' Гол
Перейра Роберто
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Локателли Мануэль
90'+5
1
Муссо
Хуан
14
Бонифаци
Кевин
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
32
Льоренте
Фернандо
47
Консильи
Андреа
5
Айхан
Кан
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
22
Тольян
Йереми
73
Локателли
Мануэль
8
Лопес
Максим
77
Кирьякопулос
Георгиос
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
Удинезе
3-5-1-1
Сассуоло
3-4-3

Ход матча

42'
Льоренте Фернандо
(Молина Науэль)
1:0
46'
 
Капуто Франческо
Распадори Джакомо
46'
 
Джуричич Филип
Траоре Хамед
52'
Де Пауль Родриго
 
65'
 
Дефрель Грегоре
Айхан Кан
73'
Макенго Жан-Виктор
Арслан Толгай-Али
 
78'
 
Обьянг Педро
Лопес Максим
86'
Несторовски Илья
Льоренте Фернандо
 
86'
Бекао Родриго
Бонифаци Кевин
 
90'
Перейра Роберто
(Де Пауль Родриго)
2:0
90'
 
Локателли Мануэль

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 8 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.19
2. Перейра Роберто 3 0.12
3. Окака Стефано 3 0.12
4. Пуссетто Игнасио 3 0.12
5. Несторовски Илья 2 0.08
6. Ласанья Кевин 2 0.08
7. Арслан Толгай-Али 2 0.08
8. Форестьери Фернандо 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Льоренте Фернандо 1 0.04
12. Зеегелаар Марвин 1 0.04
13. Нюйтинк Брэм 1 0.04
14. Бекао Родриго 1 0.04
15. Оуведжан Томас 0 0
16. Молина Науэль 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.44
2. Берарди Доменико 9 (3) 0.36
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.16
4. Бога Жереми 3 0.12
5. Кирикеш Влад 2 0.08
6. Дефрель Грегоре 2 0.08
7. Траоре Хамед 2 0.08
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.08
9. Бурабия Мехди 1 0.04
10. Лопес Максим 1 0.04
11. Распадори Джакомо 1 0.04
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0
15. Мюлдюр Мерт 0 0
16. Оддеи Брайан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Зеегелаар Марвин 6 0
3. Самир Каэтано 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Де Пауль Родриго 3 1
7. Муссо Хуан 4 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 7 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Айхан Кан 3 0
8. Марлон 3 0
9. Траоре Хамед 3 0
10. Рожерио да Силва 3 0
11. Джуричич Филип 2 0
12. Бурабия Мехди 2 0
13. Гараслин Лукаш 0 1
14. Пелузо Федерико 1 0
15. Капуто Франческо 1 0
16. Маньянелли Франческо 1 0
17. Тольян Йереми 1 0
18. Кирьякопулос Георгиос 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 3.7% (1) 14.81% (4) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4) 29.63% (8)
 Сассуоло 15.79% (6) 7.89% (3) 5.26% (2) 21.05% (8) 15.79% (6) 34.21% (13)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе
Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя
Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Сассуоло Серия A Удинезе 1:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Удинезе Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Сассуоло Серия A Удинезе 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
11. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
14. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
15. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
16. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 25 2 9 14 20 - 49 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
17. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
18. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Удинезе 51.7% (77)
X 35.6% (53)
Сассуоло 12.8% (19)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.31 3.34 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.34 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.90 26.00
  1.20 5.64 33.38

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.07 3.84 1.26 2.73 1.48 1.95 1.95 1.54 2.56 1.30 3.58 1.17 5.10 1.07 8.30
7.90 1.04 6.85 1.07 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.17 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 7.00 1.00 11.25
4.44 1.20 3.15 1.35 1.70 2.15 1.16 5.10 2.01 1.86 1.09 7.20 1.73 2.20 1.09 7.20 1.07 8.40 1.04 12.00 1.04 12.00 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
3.18 1.38 2.26 1.68 1.55 2.55 1.32 3.49 1.56 2.52 1.38 3.17 1.75 2.16 1.51 2.64 1.47 2.86 1.28 3.99 1.11 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.19 1.71 1.48 2.73 1.23 4.22 1.07 8.40
2.72 1.46 1.80 2.01 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
1.37 3.05 1.04 12.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.02 17.00
1.21 4.58 1.11 7.30 1.19 4.95 1.50 2.68 1.36 3.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.83 1.43 1.82 1.99 1.41 2.90 1.18 4.92
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
2.46 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.83
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
5.52 1.15
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
3.50 1.28
Где смотреть матч Удинезе 2:0 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Сассуоло

Исход игры
Удинезе
51.7% (77)
Ничья
35.6% (53)
Сассуоло
12.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
35.86% (52)
Меньше
64.14% (93)
Обе команды забьют
Да
71.03% (103)
Нет
28.97% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (51)
2:1 Удинезе
24.2% (36)
1:0 Удинезе
22.1% (33)
1:2 Сассуоло
9.4% (14)
2:0 Удинезе
4% (6)
0:1 Сассуоло
1.3% (2)
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