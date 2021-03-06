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  2. Матчи
  3. Швейцария
Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Вадуц
0' 3'
26
Фон
Балльмоос
Давид
21
Гарсия
Улиссес
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
24
Масейрас
Кентен
19
Мамбимби
Феликс
60
Ридер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
7
Шпильман
Марвин
17
Сибачо
Жордан
13
Нгамале
Муми
1
Бюхель
Бенджамин
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
14
Гайич
Милан
21
Дорн
Пиус
24
Гассер
Седрик
30
Люхингер
Габриэль
22
Хуг
Нико
7
Ди
Джусто
Маттео
19
Джокич
Деян
Янг Бойз
4-4-2
Вадуц
3-1-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 12 (3) 0.52
2. Сибачо Жордан 8 (1) 0.35
3. Фасснахт Кристиан 5 0.22
4. Элиа Мешак 4 0.17
5. Лаупер Сандро 4 0.17
6. Мамбимби Феликс 3 0.13
7. Лефор Жордан 1 0.04
8. Гарсия Улиссес 1 0.04
9. Нгамале Муми 1 0.04
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
13. Фон Балльмоос Давид 0 0
14. Сьерро Венсан 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Али Мохамед 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 5 0.22
2. Чичек Тунахан 3 (1) 0.13
3. Гайич Милан 2 (2) 0.09
4. Кулибали Мохамед 2 (1) 0.09
5. Люхингер Габриэль 2 (1) 0.09
6. Ди Джусто Маттео 2 0.09
7. Милинчану Николай 1 0.04
8. Шмид Янник 1 0.04
9. Зуттер Мануэль 1 0.04
10. Визер Сандро 1 0.04
11. Дорн Пиус 1 0.04
12. Прокопич Борис 0 0
13. Джокич Деян 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
16. Гомес Яго 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 7 0
2. Али Мохамед 5 1
3. Зесигер Седрик 4 1
4. Нсаме Жан-Пьер 3 1
5. Сьерро Венсан 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Лустенбергер Фабиан 2 0
9. Сулеймани Миралем 2 0
10. Масейрас Кентен 2 0
11. Нгамале Муми 2 0
12. Мартинс Кристофер 1 0
13. Хефти Сильван 1 0
14. Элиа Мешак 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Симани Денис 8 0
2. Визер Сандро 6 1
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Обексер Линус 5 0
5. Прокопич Борис 3 1
6. Чичек Тунахан 4 0
7. Гайич Милан 4 0
8. Шмид Янник 3 0
9. Гассер Седрик 3 0
10. Зуттер Мануэль 2 0
11. Кулибали Мохамед 2 0
12. Дорн Пиус 2 0
13. Шмид Йоэль 2 0
14. Рахими Фуад 1 0
15. Ибрисимович Элвин 1 0
16. Ди Джусто Маттео 1 0
17. Kevin Iodice 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 10.26% (4) 33.33% (13) 20.51% (8) 7.69% (3) 23.08% (9) 5.13% (2)
 Вадуц 4.76% (1) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт
Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 0:2 Вадуц Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен
Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Янг Бойз Товарищеские матчи Янг Бойз 6:1 Вадуц Товарищеские матчи
Вадуц 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Вадуц Суперлига Янг Бойз 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:4 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Вадуц Суперлига Янг Бойз 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 6:0 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Вадуц Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 23 15 7 1 41 - 18 52
2. Базель Заявка 23 9 6 8 33 - 33 33
3. Санкт-Галлен Заявка 23 8 7 8 27 - 26 31
4. Серветт Заявка 23 8 7 8 26 - 29 31
5. Лозанна-Спорт Заявка 23 8 6 9 30 - 28 30
6. Лугано Заявка 23 6 12 5 26 - 26 30
7. Цюрих Заявка 23 8 5 10 34 - 33 29
8. Люцерн Заявка 23 7 7 9 39 - 36 28
9. Вадуц Заявка 23 5 7 11 21 - 37 22
10. Сьон Заявка 23 4 10 9 25 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Базель Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
5. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Цюрих Заявка 12 4 3 5 15 - 13 15
8. Сьон Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Лугано Заявка 12 3 8 1 15 - 12 17
3. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
4. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Люцерн Заявка 12 4 1 7 19 - 23 13
7. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
8. Лозанна-Спорт Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
9. Вадуц Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Вадуц
1.39
5.49
8.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.34 5.15 7.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.20 8.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.20 7.60
  1.34 5.24 9.60

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.16 1.20 2.76 1.40 2.09 1.71 1.64 2.15 1.38 2.83 1.22 3.90 1.13 5.20 1.06 7.30
4.60 1.15 3.80 1.23 2.36 1.56 1.89 1.91 1.60 2.48 1.30 3.52 1.22 4.10 1.07 6.90 1.05 7.40 1.00 11.00
11.00 1.01 4.70 1.17 3.85 1.23 2.40 1.57 2.15 1.70 1.89 1.91 1.73 2.11 1.55 2.37 1.28 3.45 1.21 4.10 1.08 6.80 1.07 7.40 1.01 12.00 1.01 10.50
4.74 1.20 2.40 1.61 2.13 1.76 1.86 2.01 1.65 2.30 1.53 2.59 1.48 2.68 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.04 1.38 1.86 1.94 1.42 2.87 1.19 4.74
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
2.39 1.53 1.60 2.33 1.22 4.00
3.17 1.38 2.52 1.56 1.89 1.98 1.62 2.38 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.24 1.22 2.38 1.58 1.71 2.14 1.36 3.15
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52
1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.88
1.83 1.91
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.38 1.32
3.25 1.33
Где смотреть матч Янг Бойз 0:0 Вадуц онлайн

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