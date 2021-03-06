Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Стад де Суиз
Вадуц
60
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
15
Шмид
Янник
14
Гайич
Милан
21
Дорн
Пиус
22
Хуг
Нико
19
Джокич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хуг НикоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|12 (3)
|0.52
|2.
|Сибачо Жордан
|8 (1)
|0.35
|3.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.22
|4.
|Элиа Мешак
|4
|0.17
|5.
|Лаупер Сандро
|4
|0.17
|6.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.13
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.04
|8.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|9.
|Нгамале Муми
|1
|0.04
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|13.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|14.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Али Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|5
|0.22
|2.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.13
|3.
|Гайич Милан
|2 (2)
|0.09
|4.
|Кулибали Мохамед
|2 (1)
|0.09
|5.
|Люхингер Габриэль
|2 (1)
|0.09
|6.
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.09
|7.
|Милинчану Николай
|1
|0.04
|8.
|Шмид Янник
|1
|0.04
|9.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.04
|10.
|Визер Сандро
|1
|0.04
|11.
|Дорн Пиус
|1
|0.04
|12.
|Прокопич Борис
|0
|0
|13.
|Джокич Деян
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|16.
|Гомес Яго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|7
|0
|2.
|Али Мохамед
|5
|1
|3.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|3
|1
|5.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|2
|0
|10.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|11.
|Нгамале Муми
|2
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|13.
|Хефти Сильван
|1
|0
|14.
|Элиа Мешак
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|17.
|Ридер Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Симани Денис
|8
|0
|2.
|Визер Сандро
|6
|1
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Обексер Линус
|5
|0
|5.
|Прокопич Борис
|3
|1
|6.
|Чичек Тунахан
|4
|0
|7.
|Гайич Милан
|4
|0
|8.
|Шмид Янник
|3
|0
|9.
|Гассер Седрик
|3
|0
|10.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|11.
|Кулибали Мохамед
|2
|0
|12.
|Дорн Пиус
|2
|0
|13.
|Шмид Йоэль
|2
|0
|14.
|Рахими Фуад
|1
|0
|15.
|Ибрисимович Элвин
|1
|0
|16.
|Ди Джусто Маттео
|1
|0
|17.
|Kevin Iodice
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|10.26% (4)
|33.33% (13)
|20.51% (8)
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|5.13% (2)
|Вадуц
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =4 -1Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт
Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 0:2 Вадуц Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Вадуц 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Вадуц Суперлига Янг Бойз 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:4 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Вадуц Суперлига Янг Бойз 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 6:0 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Вадуц Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|41 - 18
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 33
|33
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|4.
|Серветт
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 29
|31
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|30 - 28
|30
|6.
|Лугано
|Заявка
|23
|6
|12
|5
|26 - 26
|30
|7.
|Цюрих
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|34 - 33
|29
|8.
|Люцерн
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|39 - 36
|28
|9.
|Вадуц
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|10.
|Сьон
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|25 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Базель
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Цюрих
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Лугано
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|3.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|4.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|19 - 23
|13
|7.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Вадуц
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров