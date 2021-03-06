Янг Бойз
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Вадуц
33' Желтая карточкаРидер Фабиан
38' Желтая карточкаЛюхингер Габриэль
47' Желтая карточкаШмид Янник
0:1
55' ГолДжокич Деян
61' Желтая карточкаГайич Милан
63' Желтая карточкаМасейрас Кентен
64' Желтая карточкаДи Джусто Маттео
1:1
81' ГолСибачо Жордан
90' Желтая карточкаСибачо Жордан
60
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
15
Шмид
Янник
14
Гайич
Милан
21
Дорн
Пиус
22
Хуг
Нико
19
Джокич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хуг НикоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
33'
47'
55'
0:1
61'
63'
64'
81'
1:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|12 (3)
|0.5
|2.
|Сибачо Жордан
|9 (1)
|0.38
|3.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.21
|4.
|Элиа Мешак
|4
|0.17
|5.
|Лаупер Сандро
|4
|0.17
|6.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.13
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.04
|8.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|9.
|Нгамале Муми
|1
|0.04
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|13.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|14.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Али Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|5
|0.21
|2.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.13
|3.
|Гайич Милан
|2 (2)
|0.08
|4.
|Люхингер Габриэль
|2 (1)
|0.08
|5.
|Кулибали Мохамед
|2 (1)
|0.08
|6.
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.08
|7.
|Джокич Деян
|1
|0.04
|8.
|Милинчану Николай
|1
|0.04
|9.
|Шмид Янник
|1
|0.04
|10.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.04
|11.
|Визер Сандро
|1
|0.04
|12.
|Дорн Пиус
|1
|0.04
|13.
|Прокопич Борис
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|16.
|Гомес Яго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|7
|0
|2.
|Али Мохамед
|5
|1
|3.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|3
|1
|5.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|3
|0
|9.
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|10.
|Сулеймани Миралем
|2
|0
|11.
|Нгамале Муми
|2
|0
|12.
|Сибачо Жордан
|2
|0
|13.
|Ридер Фабиан
|2
|0
|14.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|15.
|Хефти Сильван
|1
|0
|16.
|Элиа Мешак
|1
|0
|17.
|Бюрги Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Симани Денис
|8
|0
|2.
|Визер Сандро
|6
|1
|3.
|Люхингер Габриэль
|6
|0
|4.
|Гайич Милан
|5
|0
|5.
|Обексер Линус
|5
|0
|6.
|Прокопич Борис
|3
|1
|7.
|Чичек Тунахан
|4
|0
|8.
|Шмид Янник
|4
|0
|9.
|Гассер Седрик
|3
|0
|10.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|11.
|Кулибали Мохамед
|2
|0
|12.
|Дорн Пиус
|2
|0
|13.
|Шмид Йоэль
|2
|0
|14.
|Ди Джусто Маттео
|2
|0
|15.
|Рахими Фуад
|1
|0
|16.
|Ибрисимович Элвин
|1
|0
|17.
|Kevin Iodice
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|10% (4)
|32.5% (13)
|20% (8)
|7.5% (3)
|22.5% (9)
|7.5% (3)
|Вадуц
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =4 -1Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт
Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 0:2 Вадуц Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Вадуц 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Вадуц Суперлига Янг Бойз 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:4 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Вадуц Суперлига Янг Бойз 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 6:0 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Вадуц Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|24
|15
|8
|1
|42 - 19
|53
|2.
|Базель
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|33 - 33
|34
|3.
|Серветт
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|26 - 29
|32
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|30 - 28
|30
|6.
|Лугано
|Заявка
|23
|6
|12
|5
|26 - 26
|30
|7.
|Цюрих
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|34 - 33
|29
|8.
|Люцерн
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|39 - 36
|28
|9.
|Вадуц
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|22 - 38
|23
|10.
|Сьон
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|25 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 11
|27
|2.
|Серветт
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|17 - 13
|19
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|4.
|Базель
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Цюрих
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Лугано
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|3.
|Базель
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|4.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|19 - 23
|13
|7.
|Серветт
|0:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Вадуц
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 18
|11
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров