ПАС Янина
1:0
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
Панатинаикос
1:0
19' ГолМилинчану Николай
29' Желтая карточкаКастро Фабри
58' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
58' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
71' Желтая карточкаПуггурас Ахиллеас
79' Желтая карточкаНгбакото Йени
90' Желтая карточкаЛодыгин Юрий
13
Лодыгин
Юрий
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Ход матча
19'
29'
79'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
26 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|6 (1)
|0.24
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.16
|3.
|Крижман Санди
|3 (2)
|0.12
|4.
|Каргас Яннис
|2
|0.08
|5.
|Лео Жан-Батист
|2
|0.08
|6.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.04
|7.
|Милинчану Николай
|1
|0.04
|8.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.04
|9.
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|10.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|11.
|Карталис Александрос
|0
|0
|12.
|Домингес Хуан
|0
|0
|13.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|14.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|15.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|6
|0.24
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.16
|3.
|Кампецис Анаргирос
|3
|0.12
|4.
|Санкаре Юнусс
|2
|0.08
|5.
|Велес Фран
|2
|0.08
|6.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.08
|7.
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.08
|8.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.04
|9.
|Маурисио Жозе
|1
|0.04
|10.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.04
|11.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.04
|12.
|Шенквельд Барт
|1
|0.04
|13.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.04
|14.
|Санчес Факундо
|0
|0
|15.
|Пуггурас Ахиллеас
|0
|0
|16.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|17.
|Александропулос Сотириос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|8
|0
|2.
|Эррамуспе Родриго
|5
|1
|3.
|Салиакас Манолис
|6
|0
|4.
|Карталис Александрос
|6
|0
|5.
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|6.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|7.
|Ойкономопулос Антониос
|5
|0
|8.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|9.
|Крижман Санди
|4
|0
|10.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|11.
|Кастро Фабри
|4
|0
|12.
|Домингес Хуан
|3
|0
|13.
|Лолис Александрос
|1
|1
|14.
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|15.
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|16.
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|17.
|Наумец Владислав
|2
|0
|18.
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|19.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|20.
|Атанасиу Василис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Александропулос Сотириос
|8
|0
|2.
|Санчес Факундо
|6
|0
|3.
|Вильяфаньес Лукас
|6
|0
|4.
|Молло Йоан
|4
|1
|5.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|6.
|Македа Федерико
|5
|0
|7.
|Велес Фран
|5
|0
|8.
|Пуггурас Ахиллеас
|5
|0
|9.
|Шенквельд Барт
|4
|0
|10.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|11.
|Карлитос Карлос
|4
|0
|12.
|Хуанкар
|2
|1
|13.
|Диудис Сократис
|3
|0
|14.
|Нгбакото Йени
|2
|0
|15.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|16.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|17.
|Маурисио Жозе
|1
|0
|18.
|Кампецис Анаргирос
|1
|0
|19.
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|20.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|20% (4)
|15% (3)
|30% (6)
|5% (1)
|10% (2)
|20% (4)
|Панатинаикос
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +7 =5 -8Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос
ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина
Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =3 -6Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Панатинаикос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 2:1 Панатинаикос
Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Панатинаикос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Кубок ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:1 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 1:2 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Панатинаикос Суперлига ПАС Янина 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|58 - 12
|61
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|39 - 28
|45
|5.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|25
|12
|6
|7
|28 - 18
|42
|6.
|Астерас
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|27 - 24
|42
|7.
|Волос
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|25 - 31
|30
|8.
|ПАС Янина
|1:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 26
|28
|9.
|Атромитос
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 35
|27
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|22 - 42
|19
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|12 - 31
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|8.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|9.
|ПАС Янина
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|2.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
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