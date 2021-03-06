Серветт
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Базель
39' Желтая карточкаСеврен Йоан
49' Желтая карточкаКардошу Гонсалу
1:0
62' ГолКиэ Грежон
2:0
71' ГолОндуа Гаэль
2:1
90' ПенальтиКабрал Артур
32
Фрик
Джереми
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
26
Калулу
Альдо
19
Малес
Дариан
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
24 Менди АриалПолузащитник
-
18 Коне КороНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
39'
49'
62'
1:0
71'
2:0
72'
90'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|10 (2)
|0.42
|2.
|Схалк Алекс
|5 (1)
|0.21
|3.
|Стеванович Мирослав
|3
|0.13
|4.
|Валь Тео
|2 (1)
|0.08
|5.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.08
|6.
|Руй Стив
|2
|0.08
|7.
|Конья Тимоте
|1
|0.04
|8.
|Сеспедес Борис
|1
|0.04
|9.
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|10.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|11.
|Сассо Венсан
|0
|0
|12.
|Диалло Мусса
|0
|0
|13.
|Имери Кастриот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|13 (3)
|0.54
|2.
|Касами Пайтим
|8
|0.33
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.13
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.08
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.04
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.04
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.04
|9.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.04
|10.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.04
|11.
|Маршан Янник
|1
|0.04
|12.
|Малес Дариан
|1
|0.04
|13.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|14.
|Видмер Сильван
|0
|0
|15.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|16.
|Жорже Марко
|0
|0
|17.
|Калулу Альдо
|0
|0
|18.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|19.
|Петретта Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|8
|0
|2.
|Ондуа Гаэль
|6
|0
|3.
|Сотье Антони
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|5
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|3
|1
|6.
|Имери Кастриот
|2
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|8.
|Руй Стив
|3
|0
|9.
|Севрен Йоан
|3
|0
|10.
|Коне Коро
|2
|0
|11.
|Фрик Джереми
|2
|0
|12.
|Валь Тео
|2
|0
|13.
|Конья Тимоте
|2
|0
|14.
|Диалло Мусса
|2
|0
|15.
|Менди Ариал
|2
|0
|16.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|17.
|Сассо Венсан
|1
|0
|18.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|19.
|Вуйоз Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрай Фабиан
|4
|0
|2.
|Джюмарт Эрай
|2
|1
|3.
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|1
|4.
|Клозе Тимм
|3
|0
|5.
|Касами Пайтим
|3
|0
|6.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|7.
|Маршан Янник
|3
|0
|8.
|Кабрал Артур
|3
|0
|9.
|Линднер Хайнц
|2
|0
|10.
|Петретта Рауль
|2
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|12.
|Кардошу Гонсалу
|2
|0
|13.
|Буняку Оргес
|2
|0
|14.
|Штокер Валентин
|1
|0
|15.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|16.
|Видмер Сильван
|1
|0
|17.
|Жорже Марко
|1
|0
|18.
|Альдерете Омар
|1
|0
|19.
|Падула Андреа
|1
|0
|20.
|Николич Джордже
|1
|0
|21.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|22.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|3.7% (1)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|22.22% (6)
|Базель
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Базель Последние 20 матчей: +8 =6 -6Базель 1:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:1 Базель Базель 0:0 Лозанна-Спорт Винтертур 6:2 Базель
Последние игры между собой
Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Базель: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Серветт 2:0 Базель Суперлига Базель 3:1 Серветт Суперлига Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|24
|15
|8
|1
|42 - 19
|53
|2.
|Серветт
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|28 - 30
|34
|3.
|Базель
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|34 - 35
|33
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|30 - 28
|30
|6.
|Лугано
|Заявка
|23
|6
|12
|5
|26 - 26
|30
|7.
|Цюрих
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|34 - 33
|29
|8.
|Люцерн
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|39 - 36
|28
|9.
|Вадуц
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|22 - 38
|23
|10.
|Сьон
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|25 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 11
|27
|2.
|Серветт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 14
|21
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|4.
|Базель
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Цюрих
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Лугано
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|3.
|Базель
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|16 - 17
|15
|4.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|19 - 23
|13
|7.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Вадуц
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 18
|11
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
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