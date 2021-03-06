  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Серветт
2:1
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
39' Желтая карточка
Севрен Йоан
49' Желтая карточка
Кардошу Гонсалу
1:0
62' Гол
Киэ Грежон
2:0
71' Гол
Ондуа Гаэль
2:1
90' Пенальти
Кабрал Артур
90'+7
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
29
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
13
Линднер
Хайнц
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
17
Клозе
Тимм
3
Кардошу
Гонсалу
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
26
Калулу
Альдо
23
Касами
Пайтим
19
Малес
Дариан
98
Кабрал
Артур
Серветт
4-1-2-3
Базель
4-2-3-1

Ход матча

39'
Севрен Йоан
 
49'
 
Кардошу Гонсалу
59'
 
Жегрова Эдон
Малес Дариан
62'
Киэ Грежон
(Клиши Гаэль)
1:0
71'
Ондуа Гаэль
2:0
72'
 
Кьяппетта Кармине
Калулу Альдо
72'
 
Буняку Оргес
Дзуффи Лука
72'
Имери Кастриот
Схалк Алекс
 
72'
Коне Коро
Киэ Грежон
 
82'
 
Andrin Hunziker
Ван дер Верфф Яспер
87'
Сеспедес Борис
Конья Тимоте
 
87'
Менди Ариал
Ондуа Гаэль
 
89'
Монтейро Диого
Валь Тео
 
90'
2:1
Кабрал Артур

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 10 (2) 0.42
2. Схалк Алекс 5 (1) 0.21
3. Стеванович Мирослав 3 0.13
4. Валь Тео 2 (1) 0.08
5. Фофана Бубакар II 2 0.08
6. Руй Стив 2 0.08
7. Конья Тимоте 1 0.04
8. Сеспедес Борис 1 0.04
9. Ондуа Гаэль 1 0.04
10. Клиши Гаэль 0 0
11. Сассо Венсан 0 0
12. Диалло Мусса 0 0
13. Имери Кастриот 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 13 (3) 0.54
2. Касами Пайтим 8 0.33
3. Штокер Валентин 3 0.13
4. Клозе Тимм 2 0.08
5. Пюлюлю Афимико 1 0.04
6. Жегрова Эдон 1 0.04
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.04
8. Фрай Фабиан 1 0.04
9. Джюмарт Эрай 1 0.04
10. Ван дер Верфф Яспер 1 0.04
11. Маршан Янник 1 0.04
12. Малес Дариан 1 0.04
13. Фон Моос Юлиан 0 0
14. Видмер Сильван 0 0
15. Дзуффи Лука 0 0
16. Жорже Марко 0 0
17. Калулу Альдо 0 0
18. Кампо Самуэле 0 0
19. Петретта Рауль 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Ондуа Гаэль 6 0
3. Сотье Антони 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Стеванович Мирослав 3 0
8. Руй Стив 3 0
9. Севрен Йоан 3 0
10. Коне Коро 2 0
11. Фрик Джереми 2 0
12. Валь Тео 2 0
13. Конья Тимоте 2 0
14. Диалло Мусса 2 0
15. Менди Ариал 2 0
16. Клиши Гаэль 1 0
17. Сассо Венсан 1 0
18. Азеведо Рикардо 1 0
19. Вуйоз Николя 1 0
Базель
# Игрок      
1. Фрай Фабиан 4 0
2. Джюмарт Эрай 2 1
3. Ван дер Верфф Яспер 2 1
4. Клозе Тимм 3 0
5. Касами Пайтим 3 0
6. Пюлюлю Афимико 3 0
7. Маршан Янник 3 0
8. Кабрал Артур 3 0
9. Линднер Хайнц 2 0
10. Петретта Рауль 2 0
11. Жегрова Эдон 2 0
12. Кардошу Гонсалу 2 0
13. Буняку Оргес 2 0
14. Штокер Валентин 1 0
15. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
16. Видмер Сильван 1 0
17. Жорже Марко 1 0
18. Альдерете Омар 1 0
19. Падула Андреа 1 0
20. Николич Джордже 1 0
21. Фон Моос Юлиан 1 0
22. Хайдари Альбиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 3.7% (1) 22.22% (6) 3.7% (1) 14.81% (4) 33.33% (9) 22.22% (6)
 Базель 14.71% (5) 14.71% (5) 26.47% (9) 8.82% (3) 11.76% (4) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Базель Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Базель 1:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:1 Базель Базель 0:0 Лозанна-Спорт Винтертур 6:2 Базель
Цюрих 2:0 Базель Базель 2:2 Сьон Лозанна-Спорт 1:3 Базель Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Базель: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Базель 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Базель Суперлига Серветт 2:2 Базель Суперлига Базель 2:2 Серветт Суперлига
Серветт 2:0 Базель Суперлига Базель 3:1 Серветт Суперлига Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 24 15 8 1 42 - 19 53
2. Серветт Заявка 24 9 7 8 28 - 30 34
3. Базель Заявка 24 9 6 9 34 - 35 33
4. Санкт-Галлен Заявка 23 8 7 8 27 - 26 31
5. Лозанна-Спорт Заявка 23 8 6 9 30 - 28 30
6. Лугано Заявка 23 6 12 5 26 - 26 30
7. Цюрих Заявка 23 8 5 10 34 - 33 29
8. Люцерн Заявка 23 7 7 9 39 - 36 28
9. Вадуц Заявка 24 5 8 11 22 - 38 23
10. Сьон Заявка 23 4 10 9 25 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 8 3 1 20 - 11 27
2. Серветт Заявка 12 5 6 1 19 - 14 21
3. Лозанна-Спорт Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
4. Базель Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
5. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Цюрих Заявка 12 4 3 5 15 - 13 15
8. Сьон Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Лугано Заявка 12 3 8 1 15 - 12 17
3. Базель Заявка 12 5 0 7 16 - 17 15
4. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Люцерн Заявка 12 4 1 7 19 - 23 13
7. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
8. Лозанна-Спорт Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
9. Вадуц Заявка 12 2 5 5 10 - 18 11
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Севрен Йоан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.99 3.82 3.64
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.78 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.70 26.00
  2.33 2.55 4.13

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
12.50 1.02 6.65 1.10 4.26 1.19 2.76 1.40 2.10 1.70 1.66 2.12 1.40 2.76 1.24 3.72 1.14 4.96 1.07 7.00
11.75 1.00 11.00 1.01 4.55 1.16 3.72 1.24 2.30 1.59 1.88 1.92 1.59 2.51 1.29 3.60 1.21 4.20 1.07 6.90 1.05 7.30
4.20 1.20 2.95 1.37 2.15 1.65 1.42 2.75 1.25 3.75 2.14 1.71 1.02 17.00 1.70 2.15 1.01 21.00 1.02 17.00 1.01 21.00 1.09 7.10 1.07 10.50 1.01 11.50
3.27 1.33 2.62 1.49 1.94 1.88 1.65 2.25 1.45 2.75 1.41 2.90 1.75 2.09 2.08 1.76 1.70 2.15 1.32 3.30 1.56 2.42 1.57 2.44 1.22 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.95 1.39 1.86 1.94 1.43 2.83 1.19 4.74
3.52 1.30 2.38 1.58 1.61 2.31 1.24 4.05 1.15 5.30
1.97 1.77 1.27 3.55 1.14 5.20 1.02 17.00 1.02 17.00
1.59 2.36 1.34 3.21 1.10 6.73 1.58 2.37 1.41 2.88 1.37 3.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.44 1.21 2.45 1.55 1.75 2.08 1.38 3.04
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45
2.90 1.38 2.01 1.75 1.50 2.48 1.32 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.38
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.75 1.45
2.60 1.47
Где смотреть матч Серветт 2:1 Базель онлайн

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