Фламенго
1:1
Первый тайм: 24'
Коринтианс
1:0
10' ГолВиллиан Арао
1:1
20' ГолLeo Natel
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
39
Xavier
21
Angelo
Araos
11
Отеро
Ромуло
18
Leo
Natel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
40 Pepe4
-
13 Joao Lucas2
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
-
18 Leo NatelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 MarllonЗащитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
8 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Нападающий
-
77 Jo Alves II
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
10'
20'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|13
|0.36
|2.
|Габриэл Барбоза
|12 (6)
|0.33
|3.
|Энрике Бруно
|8 (1)
|0.22
|4.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|7
|0.19
|5.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.19
|6.
|Исла Маурисио
|2
|0.06
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.06
|8.
|Луис Филипе
|2
|0.06
|9.
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|14.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|15.
|Natan
|1
|0.03
|16.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|17.
|Pepe4
|1
|0.03
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|6
|0.17
|2.
|Gustavo Mosquito
|5
|0.14
|3.
|Mateus Vital
|4
|0.11
|4.
|Leo Natel
|3
|0.09
|5.
|Fabio Santos IV
|3 (3)
|0.09
|6.
|Касарес Хуан
|2
|0.06
|7.
|Фагнер Лемос
|2 (1)
|0.06
|8.
|Жил Карлос
|2
|0.06
|9.
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0.06
|10.
|Отеро Ромуло
|2
|0.06
|11.
|Луан
|2
|0.06
|12.
|Авелар Данило
|2
|0.06
|13.
|Matheus Alvarenga
|2
|0.06
|14.
|Angelo Araos
|1
|0.03
|15.
|Рамиро
|1
|0.03
|16.
|Everaldo
|1
|0.03
|17.
|Рони
|1
|0.03
|18.
|Gustavo Mantuan
|1
|0.03
|19.
|Кантильо Виктор
|0
|0
|20.
|Lucas Piton
|0
|0
|21.
|Xavier
|0
|0
|22.
|Перейра Габриэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|10
|0
|2.
|Луис Филипе
|7
|0
|3.
|Герсон Сантос
|7
|0
|4.
|Энрике Густаво
|5
|1
|5.
|Диего Рибас
|6
|0
|6.
|Исла Маурисио
|4
|0
|7.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|10.
|Тьяго Маия
|4
|0
|11.
|Мартинс Родригес
|4
|0
|12.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|13.
|Natan
|3
|0
|14.
|Joao Gomes
|3
|0
|15.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отеро Ромуло
|7
|1
|2.
|Gabriel Paulista VIII
|6
|1
|3.
|Рамиро
|7
|0
|4.
|Фагнер Лемос
|5
|1
|5.
|Кантильо Виктор
|5
|0
|6.
|Авелар Данило
|3
|1
|7.
|Мендес Бруно II
|3
|1
|8.
|Xavier
|4
|0
|9.
|Кассио Рамос
|2
|1
|10.
|Рони
|3
|0
|11.
|Жил Карлос
|3
|0
|12.
|Angelo Araos
|3
|0
|13.
|Mateus Vital
|3
|0
|14.
|Leo Natel
|3
|0
|15.
|Jo Alves II
|1
|1
|16.
|Everaldo
|2
|0
|17.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|18.
|Перейра Габриэл
|2
|0
|19.
|Луан
|2
|0
|20.
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|21.
|Marllon
|0
|1
|22.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|23.
|Мичел Маседо
|1
|0
|24.
|Касарес Хуан
|1
|0
|25.
|Fabio Santos IV
|1
|0
|26.
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|27.
|Lucas Piton
|1
|0
|28.
|Matheus Alvarenga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|12.9% (8)
|6.45% (4)
|20.97% (13)
|24.19% (15)
|11.29% (7)
|24.19% (15)
|Коринтианс
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Гремио 2:4 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 2:1 Сеара Байя 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Брагантино
Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Палмейрас 4:0 Коринтианс Коринтианс 5:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Гойяс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Форталеза 0:0 Коринтианс Куритиба 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Гремио Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Америка Минейро 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Интернасьональ Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс 0:1 Фламенго Кубок Коринтианс 0:3 Фламенго Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|1:0
|36
|20
|9
|7
|59 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|1:1
|36
|19
|9
|8
|64 - 45
|66
|3.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|4.
|Сан-Паулу
|34
|16
|11
|7
|54 - 37
|59
|5.
|Флуминенсе
|35
|16
|9
|10
|49 - 40
|57
|6.
|Гремио
|35
|13
|17
|5
|51 - 37
|56
|7.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|8.
|Коринтианс
|1:1
|35
|13
|11
|11
|45 - 43
|50
|9.
|Сантос
|35
|13
|11
|11
|50 - 48
|50
|10.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|13
|8
|14
|34 - 34
|47
|12.
|Сеара
|35
|12
|10
|13
|49 - 47
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|11
|13
|11
|35 - 41
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|35
|12
|5
|18
|29 - 45
|41
|15.
|Форталеза
|35
|10
|11
|14
|34 - 35
|41
|16.
|Байя
|36
|10
|8
|18
|42 - 59
|38
|17.
|Васко да Гама
|0:1
|36
|9
|10
|17
|34 - 53
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|35
|6
|10
|19
|29 - 49
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|1:0
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|5.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|6.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|7.
|Фламенго
|1:1
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Сантос
|17
|8
|6
|3
|33 - 22
|30
|10.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Коринтианс
|1:1
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Васко да Гама
|0:1
|18
|6
|5
|7
|18 - 18
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:1
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|1:0
|18
|8
|5
|5
|25 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|5.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|6.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|7.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Коринтианс
|1:1
|17
|5
|5
|7
|16 - 20
|20
|11.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|0:1
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Байя
|18
|2
|6
|10
|17 - 33
|12
|20.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
Победитель
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