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  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
1:1
Первый тайм: 24'
Коринтианс
0'
1:0
10' Гол
Виллиан Арао
1:1
20' Гол
Leo Natel
24'
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
5
Виллиан
Арао
3
Кайо
Родриго
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Герсон
Сантос
10
Диего
Рибас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
14
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
39
Xavier
24
Кантильо
Виктор
19
Gustavo
Mosquito
21
Angelo
Araos
11
Отеро
Ромуло
18
Leo
Natel
Фламенго
4-4-2
Коринтианс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 13 0.36
2. Габриэл Барбоза 12 (6) 0.33
3. Энрике Бруно 8 (1) 0.22
4. Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.19
5. Рибейро Эвертон 7 0.19
6. Исла Маурисио 2 0.06
7. Витиньо Виктор 2 0.06
8. Луис Филипе 2 0.06
9. Энрике Густаво 2 0.06
10. Диего Рибас 1 0.03
11. Герсон Сантос 1 0.03
12. Линкольн 1 0.03
13. Виллиан Арао 1 0.03
14. Мартинс Родригес 1 0.03
15. Natan 1 0.03
16. Лео Перейра 1 0.03
17. Pepe4 1 0.03
18. Тьяго Маия 0 0
19. Котулио Матеус 0 0
20. Роша Педро 0 0
21. Michael 3 0 0
Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 6 0.17
2. Gustavo Mosquito 5 0.14
3. Mateus Vital 4 0.11
4. Leo Natel 3 0.09
5. Fabio Santos IV 3 (3) 0.09
6. Касарес Хуан 2 0.06
7. Фагнер Лемос 2 (1) 0.06
8. Жил Карлос 2 0.06
9. Gabriel Paulista VIII 2 0.06
10. Отеро Ромуло 2 0.06
11. Луан 2 0.06
12. Авелар Данило 2 0.06
13. Matheus Alvarenga 2 0.06
14. Angelo Araos 1 0.03
15. Рамиро 1 0.03
16. Everaldo 1 0.03
17. Рони 1 0.03
18. Gustavo Mantuan 1 0.03
19. Кантильо Виктор 0 0
20. Lucas Piton 0 0
21. Xavier 0 0
22. Перейра Габриэл 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 10 0
2. Луис Филипе 7 0
3. Герсон Сантос 7 0
4. Энрике Густаво 5 1
5. Диего Рибас 6 0
6. Исла Маурисио 4 0
7. Рибейро Эвертон 4 0
8. Виллиан Арао 4 0
9. Витиньо Виктор 4 0
10. Тьяго Маия 4 0
11. Мартинс Родригес 4 0
12. Габриэл Барбоза 2 1
13. Natan 3 0
14. Joao Gomes 3 0
15. Рафинья Марсио 2 0
16. Joao Lucas2 2 0
17. Алвес Диего 0 1
18. Линкольн 1 0
19. Кайо Родриго 1 0
20. Лео Перейра 1 0
21. Гильерме дос Сантос 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0
Коринтианс
# Игрок      
1. Отеро Ромуло 7 1
2. Gabriel Paulista VIII 6 1
3. Рамиро 7 0
4. Фагнер Лемос 5 1
5. Кантильо Виктор 5 0
6. Авелар Данило 3 1
7. Мендес Бруно II 3 1
8. Xavier 4 0
9. Кассио Рамос 2 1
10. Рони 3 0
11. Жил Карлос 3 0
12. Angelo Araos 3 0
13. Mateus Vital 3 0
14. Leo Natel 3 0
15. Jo Alves II 1 1
16. Everaldo 2 0
17. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
18. Перейра Габриэл 2 0
19. Луан 2 0
20. Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
21. Marllon 0 1
22. Эдерсон Хонорато 1 0
23. Мичел Маседо 1 0
24. Касарес Хуан 1 0
25. Fabio Santos IV 1 0
26. Gustavo Mosquito 1 0
27. Lucas Piton 1 0
28. Matheus Alvarenga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 12.9% (8) 6.45% (4) 20.97% (13) 24.19% (15) 11.29% (7) 24.19% (15)
 Коринтианс 14.29% (6) 21.43% (9) 16.67% (7) 14.29% (6) 11.9% (5) 21.43% (9)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Гремио 2:4 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 2:1 Сеара Байя 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Брагантино
Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Палмейрас 4:0 Коринтианс Коринтианс 5:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Гойяс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Форталеза 0:0 Коринтианс Куритиба 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Гремио Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Америка Минейро 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Интернасьональ Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс 1:5 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Кубок
Коринтианс 0:1 Фламенго Кубок Коринтианс 0:3 Фламенго Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 1:0 36 20 9 7 59 - 33 69
2. Фламенго 1:1 36 19 9 8 64 - 45 66
3. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
4. Сан-Паулу 34 16 11 7 54 - 37 59
5. Флуминенсе 35 16 9 10 49 - 40 57
6. Гремио 35 13 17 5 51 - 37 56
7. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
8. Коринтианс 1:1 35 13 11 11 45 - 43 50
9. Сантос 35 13 11 11 50 - 48 50
10. Брагантино 35 12 12 11 49 - 40 48
11. Атлетико Паранаэнсе 35 13 8 14 34 - 34 47
12. Сеара 35 12 10 13 49 - 47 46
13. Атлетико Гойяненсе 35 11 13 11 35 - 41 46
14. Спорт Ресифи 35 12 5 18 29 - 45 41
15. Форталеза 35 10 11 14 34 - 35 41
16. Байя 36 10 8 18 42 - 59 38
17. Васко да Гама 0:1 36 9 10 17 34 - 53 37
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 35 6 10 19 29 - 49 28
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 1:0 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 14 33
5. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
6. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
7. Фламенго 1:1 18 9 5 4 32 - 22 32
8. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
9. Сантос 17 8 6 3 33 - 22 30
10. Форталеза 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Коринтианс 1:1 18 8 6 4 29 - 23 30
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Васко да Гама 0:1 18 6 5 7 18 - 18 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:1 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 1:0 18 8 5 5 25 - 16 29
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Сеара 18 6 5 7 30 - 26 23
5. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
6. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
7. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Коринтианс 1:1 17 5 5 7 16 - 20 20
11. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Васко да Гама 0:1 18 3 5 10 16 - 35 14
17. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
18. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
19. Байя 18 2 6 10 17 - 33 12
20. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Leo Natel бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Виллиан Арао бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Коринтианс
1.36
8.50
8.91
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.40 9.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.31 5.20 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.55 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.30 9.50
  1.31 5.45 8.91

Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Коринтианс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коринтианс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Коринтианс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.19 2.24 1.60 1.78 1.97 1.50 2.49 1.19 4.30 1.06 7.60
12.00 1.00 11.25 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.39 1.71 1.80 2.01 1.49 2.54 1.25 3.62 1.17 4.30 1.05 7.40
16.00 0.00 10.50 1.01 4.20 1.19 3.55 1.29 2.26 1.64 2.03 1.79 1.78 2.03 1.48 2.55 1.25 3.75 1.19 4.50 1.07 7.50 1.06 8.20 0.00 12.50
4.75 1.20 3.11 1.39 2.78 1.47 2.40 1.59 2.13 1.75 1.87 2.00 1.66 2.28 1.53 2.57 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.30 1.57 1.55 2.36 1.14 5.20
3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.43 1.22 4.30 1.14 5.60
2.21 1.65 1.50 2.45 1.17 4.50
3.39 1.34 2.98 1.40 2.36 1.60 1.80 2.05 1.55 2.47 1.37 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.92 1.82 1.27 3.55
4.70 1.18 3.30 1.33 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.76
1.96 1.79
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
3.50 1.31
Где смотреть матч Фламенго 1:1 Коринтианс онлайн

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