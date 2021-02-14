Фламенго
2:1
Конец матча
Коринтианс
1:0
10' ГолВиллиан Арао
1:1
20' ГолLeo Natel
29' Желтая карточкаFabio Santos IV
38' Желтая карточкаРамиро
42' Желтая карточкаФагнер Лемос
54' Желтая карточкаЖил Карлос
2:1
59' ГолГабриэл Барбоза
83' Желтая карточкаЛуис Филипе
90' Желтая карточкаРони
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
39
Xavier
21
Angelo
Araos
11
Отеро
Ромуло
18
Leo
Natel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
40 Pepe4
-
13 Joao Lucas2
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
-
18 Leo NatelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 MarllonЗащитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
8 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Нападающий
-
77 Jo Alves II
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
10'
20'
1:1
29'
38'
42'
54'
59'
66'
83'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|13
|0.36
|2.
|Габриэл Барбоза
|13 (6)
|0.36
|3.
|Энрике Бруно
|8 (1)
|0.22
|4.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|7
|0.19
|5.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.19
|6.
|Исла Маурисио
|2
|0.06
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.06
|8.
|Луис Филипе
|2
|0.06
|9.
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|14.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|15.
|Natan
|1
|0.03
|16.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|17.
|Pepe4
|1
|0.03
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|6
|0.17
|2.
|Gustavo Mosquito
|5
|0.14
|3.
|Mateus Vital
|4
|0.11
|4.
|Leo Natel
|4
|0.11
|5.
|Fabio Santos IV
|3 (3)
|0.09
|6.
|Касарес Хуан
|2
|0.06
|7.
|Фагнер Лемос
|2 (1)
|0.06
|8.
|Жил Карлос
|2
|0.06
|9.
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0.06
|10.
|Отеро Ромуло
|2
|0.06
|11.
|Луан
|2
|0.06
|12.
|Авелар Данило
|2
|0.06
|13.
|Matheus Alvarenga
|2
|0.06
|14.
|Angelo Araos
|1
|0.03
|15.
|Рамиро
|1
|0.03
|16.
|Everaldo
|1
|0.03
|17.
|Рони
|1
|0.03
|18.
|Gustavo Mantuan
|1
|0.03
|19.
|Кантильо Виктор
|0
|0
|20.
|Lucas Piton
|0
|0
|21.
|Xavier
|0
|0
|22.
|Перейра Габриэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|10
|0
|2.
|Луис Филипе
|8
|0
|3.
|Герсон Сантос
|7
|0
|4.
|Энрике Густаво
|5
|1
|5.
|Диего Рибас
|6
|0
|6.
|Исла Маурисио
|4
|0
|7.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|10.
|Тьяго Маия
|4
|0
|11.
|Мартинс Родригес
|4
|0
|12.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|13.
|Natan
|3
|0
|14.
|Joao Gomes
|3
|0
|15.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отеро Ромуло
|7
|1
|2.
|Рамиро
|8
|0
|3.
|Фагнер Лемос
|6
|1
|4.
|Gabriel Paulista VIII
|6
|1
|5.
|Кантильо Виктор
|5
|0
|6.
|Авелар Данило
|3
|1
|7.
|Мендес Бруно II
|3
|1
|8.
|Xavier
|4
|0
|9.
|Жил Карлос
|4
|0
|10.
|Кассио Рамос
|2
|1
|11.
|Рони
|3
|0
|12.
|Angelo Araos
|3
|0
|13.
|Mateus Vital
|3
|0
|14.
|Leo Natel
|3
|0
|15.
|Jo Alves II
|1
|1
|16.
|Everaldo
|2
|0
|17.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|18.
|Перейра Габриэл
|2
|0
|19.
|Луан
|2
|0
|20.
|Fabio Santos IV
|2
|0
|21.
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|22.
|Marllon
|0
|1
|23.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|24.
|Мичел Маседо
|1
|0
|25.
|Касарес Хуан
|1
|0
|26.
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|27.
|Lucas Piton
|1
|0
|28.
|Matheus Alvarenga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|12.9% (8)
|6.45% (4)
|20.97% (13)
|24.19% (15)
|11.29% (7)
|24.19% (15)
|Коринтианс
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Гремио 2:4 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 2:1 Сеара Байя 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Брагантино
Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Палмейрас 4:0 Коринтианс Коринтианс 5:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Гойяс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Форталеза 0:0 Коринтианс Куритиба 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Гремио Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Америка Минейро 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Интернасьональ Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс 0:1 Фламенго Кубок Коринтианс 0:3 Фламенго Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|4.
|Сан-Паулу
|34
|16
|11
|7
|54 - 37
|59
|5.
|Флуминенсе
|35
|16
|9
|10
|49 - 40
|57
|6.
|Гремио
|35
|13
|17
|5
|51 - 37
|56
|7.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|8.
|Сантос
|35
|13
|11
|11
|50 - 48
|50
|9.
|Коринтианс
|35
|13
|10
|12
|45 - 44
|49
|10.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|13
|8
|14
|34 - 34
|47
|12.
|Сеара
|35
|12
|10
|13
|49 - 47
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|11
|13
|11
|35 - 41
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|35
|12
|5
|18
|29 - 45
|41
|15.
|Форталеза
|35
|10
|11
|14
|34 - 35
|41
|16.
|Байя
|36
|10
|8
|18
|42 - 59
|38
|17.
|Васко да Гама
|36
|9
|10
|17
|34 - 54
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|35
|6
|10
|19
|29 - 49
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|5.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|6.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|7.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Сантос
|17
|8
|6
|3
|33 - 22
|30
|10.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|5.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|6.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|7.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Байя
|18
|2
|6
|10
|17 - 33
|12
|20.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
Победитель
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