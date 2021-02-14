1:0
20' ГолСкарпа Густаво
2:0
26' ГолЛима Лукас III
3:0
38' ГолЛопес Брено
84' Желтая карточкаDerley II
85' Желтая карточкаФелипе
90' Желтая карточкаВеллингтон Паулиста
26
Renan
Victor
28
Данило
39
Лопес
Брено
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
14
Ronald
77
Igor
Torres
20
Romarinho3
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Renan VictorЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Vanderlan
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
77 Igor TorresПолузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
-
29 BergsonНападающий
-
2 Tinga I
-
-
-
23 Max Walef
-
-
Главный тренер: Enderson Moreira
Ход матча
20'
1:0
26'
2:0
38'
3:0
46'
46'
68'
72'
82'
84'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вейга Рафаэль
|11 (3)
|0.32
|2.
|Адриано Луис
|10 (2)
|0.29
|3.
|Виллиан Сикейра
|7
|0.21
|4.
|Рони III
|4
|0.12
|5.
|Верон Габриэл
|4
|0.12
|6.
|Каррейро Патрик
|3
|0.09
|7.
|Рафаэл Жозе
|2
|0.06
|8.
|Уэсли Лопес
|2
|0.06
|9.
|Лопес Брено
|2
|0.06
|10.
|Скарпа Густаво
|1
|0.03
|11.
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|12.
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|13.
|Эмерсон Сантос
|1
|0.03
|14.
|Менино Габриэль
|0
|0
|15.
|Винья Матиас
|0
|0
|16.
|Роша Маркос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|9 (2)
|0.25
|2.
|David VI
|7
|0.19
|3.
|Romarinho3
|4
|0.11
|4.
|Juninho V
|3 (3)
|0.08
|5.
|Bergson
|3
|0.08
|6.
|Bruno Melo
|2
|0.06
|7.
|Osvaldo
|1
|0.03
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.03
|9.
|Gabriel Dias
|1
|0.03
|10.
|Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Igor Torres
|1
|0.03
|12.
|Tinga I
|0
|0
|13.
|Энрике Луис
|0
|0
|14.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафаэл Жозе
|7
|2
|2.
|Менино Габриэль
|9
|0
|3.
|Лима Лукас III
|8
|0
|4.
|Мело Фелипе
|5
|0
|5.
|Луан Гарсия IV
|5
|0
|6.
|Гомес Густаво
|3
|1
|7.
|Данило
|4
|0
|8.
|Винья Матиас
|4
|0
|9.
|Майке Роша
|2
|1
|10.
|Роша Маркос
|3
|0
|11.
|Эмпереур Алан
|3
|0
|12.
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|13.
|Эмерсон Сантос
|3
|0
|14.
|Адриано Луис
|2
|0
|15.
|Энрике Бруно
|2
|0
|16.
|Кушчевич Бенхамин
|2
|0
|17.
|Скарпа Густаво
|2
|0
|18.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|19.
|Лопес Брено
|2
|0
|20.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|21.
|Рони III
|2
|0
|22.
|Эстевес Лукас
|2
|0
|23.
|Каррейро Патрик
|2
|0
|24.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|25.
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|26.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|27.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|28.
|Верон Габриэл
|1
|0
|29.
|Renan Victor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|11
|1
|2.
|Juninho V
|7
|2
|3.
|Paulo III
|8
|0
|4.
|Жаксон
|7
|0
|5.
|Bruno Melo
|4
|1
|6.
|Derley II
|5
|0
|7.
|David VI
|5
|0
|8.
|Juan Quintero II
|3
|1
|9.
|Gabriel Dias
|2
|1
|10.
|Carlinho
|3
|0
|11.
|Romarinho3
|3
|0
|12.
|Yuri Cesar
|3
|0
|13.
|Osvaldo
|2
|0
|14.
|Bergson
|2
|0
|15.
|Tinga I
|2
|0
|16.
|Ronald
|2
|0
|17.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|18.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|19.
|Wanderson VIII
|1
|0
|20.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|21.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|22.
|Adriano Marlon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|8.7% (4)
|15.22% (7)
|26.09% (12)
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|Форталеза
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +8 =6 -6Аль-Ахли Каир 0:0 Палмейрас Палмейрас 0:1 Тигрес Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос
Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =7 -8Форталеза 3:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 ФК Атлетико Кортулуа 3:0 Форталеза Форталеза 3:1 Куритиба
Форталеза 2:0 Тигрес Факататива Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Форталеза 3:4 Атлетико Уила Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|4.
|Сан-Паулу
|34
|16
|11
|7
|54 - 37
|59
|5.
|Флуминенсе
|35
|16
|9
|10
|49 - 40
|57
|6.
|Палмейрас
|34
|15
|11
|8
|49 - 32
|56
|7.
|Гремио
|35
|13
|17
|5
|51 - 37
|56
|8.
|Сантос
|35
|13
|11
|11
|50 - 48
|50
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|36
|14
|8
|14
|36 - 35
|50
|10.
|Коринтианс
|35
|13
|10
|12
|45 - 44
|49
|11.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|12.
|Сеара
|35
|12
|10
|13
|49 - 47
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|35
|12
|5
|18
|29 - 45
|41
|15.
|Форталеза
|36
|10
|11
|15
|34 - 38
|41
|16.
|Байя
|36
|10
|8
|18
|42 - 59
|38
|17.
|Васко да Гама
|36
|9
|10
|17
|34 - 54
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|35
|6
|10
|19
|29 - 49
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|7.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|8.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|9.
|Сантос
|17
|8
|6
|3
|33 - 22
|30
|10.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|5.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|6.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|7.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|1:2
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Байя
|18
|2
|6
|10
|17 - 33
|12
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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