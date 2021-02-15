  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
1:0
Первый тайм: 45+'
Сан-Паулу
0'
1:0
33' Гол
Соуза Диего
45'+3
27
Vanderlei
III
2
Виктор
Феррас
28
Миранда
Пауло
38
Tonhao
32
Diogo
VII
7
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
1
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
8
Че
Че
10
Алвес
Даниэл
13
Luan5
12
Витор
Буэно
11
Лусиано
Невес
19
Gonzalo
Carneiro
Гремио
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-4-2

Ход матча

33'
Соуза Диего
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 13 (2) 0.36
2. Pepe3 9 (1) 0.25
3. Jean Pyerre 5 0.14
4. Diego Churin 3 (1) 0.08
5. Alisson II 2 0.06
6. Isaque Elias Brito 2 0.06
7. Матеус Энрике 2 0.06
8. Феррейра Факундо 2 0.06
9. Браз Давид 2 0.06
10. Фернандо Луис IV 1 0.03
11. Пинарес Сесар 1 0.03
12. Ewerthon VI 1 0.03
13. Lucas Silva IV 1 (1) 0.03
14. Скардовелли Вандерсон 1 0.03
15. Миранда Пауло 1 0.03
16. Майкон Тьяго 1 0.03
17. Thaciano 1 0.03
18. Орехуэла Луис 1 0.03
19. Darlan Mendes 1 0.03
20. Diogo VII 0 0
21. Виктор Феррас 0 0
22. Робиньо Робсон 0 0
23. Paulo Victor III 0 0
Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 15 0.43
2. Brenner da Silva 11 0.31
3. Рейналдо Мануэл 6 (5) 0.17
4. Igor Gomes 3 0.09
5. Че Че 3 0.09
6. Эрнанес Лима 3 0.09
7. Витор Буэно 2 0.06
8. Алвес Даниэл 1 0.03
9. Pablo I 1 0.03
10. Gonzalo Carneiro 1 0.03
11. Коста Диего 1 0.03
12. Арболеда Роберт 1 0.03
13. Jonas Toro 1 0.03
14. Igor Vinicius 0 0
15. Хуанфран Торрес 0 0
16. Tiago Luis Volpi 0 0
17. Leo XV 0 0
18. Luan5 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 8 1
2. Каннеманн Вальтер 8 1
3. Соуза Диего 6 1
4. Lucas Silva IV 6 0
5. Джеромел Педро 3 1
6. Браз Давид 3 1
7. Кортез Бруно 3 1
8. Tonhao 4 0
9. Фернандо Луис IV 2 1
10. Миранда Пауло 3 0
11. Виктор Феррас 3 0
12. Darlan Mendes 3 0
13. Diogo VII 2 0
14. Робиньо Робсон 2 0
15. Alisson II 2 0
16. Vanderlei III 2 0
17. Скардовелли Вандерсон 1 0
18. Пинарес Сесар 1 0
19. Ewerthon VI 1 0
20. Майкон Тьяго 1 0
21. Thaciano 1 0
22. Орехуэла Луис 1 0
23. Pepe3 1 0
Сан-Паулу
# Игрок      
1. Алвес Даниэл 7 0
2. Luan5 6 0
3. Рейналдо Мануэл 5 0
4. Brenner da Silva 5 0
5. Igor Vinicius 5 0
6. Че Че 3 1
7. Коста Диего 4 0
8. Эрнанес Лима 4 0
9. Bruno VI 4 0
10. Лусиано Невес 4 0
11. Хуанфран Торрес 3 0
12. Арболеда Роберт 3 0
13. Pablo I 3 0
14. Igor Gomes 3 0
15. Витор Буэно 2 0
16. Leo XV 2 0
17. Tiago Luis Volpi 1 0
18. Lucas Perri 1 0
19. Lizeiro 1 0
20. Jonas Toro 1 0
21. Rodrigo Nestor 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 6.12% (3) 14.29% (7) 18.37% (9) 22.45% (11) 20.41% (10) 18.37% (9)
 Сан-Паулу 12.96% (7) 12.96% (7) 16.67% (9) 12.96% (7) 16.67% (9) 27.78% (15)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Гремио 3:3 Сантос Куритиба 1:1 Гремио Гремио 2:4 Фламенго
Интернасьональ 2:1 Гремио Гремио 1:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сан-Паулу 1:1 Сеара Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Гремио: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Паулу 0:0 Гремио Кубок Гремио 1:0 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 0:0 Гремио Серия A Гремио 3:0 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 0:0 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 36 20 9 7 60 - 33 69
2. Фламенго 36 20 8 8 65 - 45 68
3. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
4. Сан-Паулу 0:1 35 16 11 8 54 - 38 59
5. Гремио 1:0 36 14 17 5 52 - 37 59
6. Флуминенсе 35 16 9 10 49 - 40 57
7. Палмейрас 34 15 11 8 49 - 32 56
8. Сантос 35 13 11 11 50 - 48 50
9. Атлетико Паранаэнсе 36 14 8 14 36 - 35 50
10. Коринтианс 35 13 10 12 45 - 44 49
11. Брагантино 35 12 12 11 49 - 40 48
12. Сеара 35 12 10 13 49 - 47 46
13. Атлетико Гойяненсе 36 11 13 12 36 - 43 46
14. Спорт Ресифи 35 12 5 18 29 - 45 41
15. Форталеза 36 10 11 15 34 - 38 41
16. Байя 36 10 8 18 42 - 59 38
17. Васко да Гама 36 9 10 17 34 - 54 37
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 35 6 10 19 29 - 49 28
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Гремио 1:0 18 10 6 2 33 - 21 36
4. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
5. Фламенго 18 10 4 4 33 - 22 34
6. Палмейрас 18 9 7 2 32 - 15 34
7. Сан-Паулу 0:1 17 9 6 2 26 - 14 33
8. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
9. Сантос 17 8 6 3 33 - 22 30
10. Форталеза 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Коринтианс 18 8 6 4 29 - 23 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Васко да Гама 18 6 5 7 18 - 19 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 18 8 5 5 26 - 16 29
3. Сан-Паулу 0:1 18 7 5 6 28 - 24 26
4. Сеара 18 6 5 7 30 - 26 23
5. Гремио 1:0 18 4 11 3 19 - 16 23
6. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
7. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 15 - 23 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 17 5 4 8 16 - 21 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Васко да Гама 18 3 5 10 16 - 35 14
17. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
18. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
19. Байя 18 2 6 10 17 - 33 12
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Сан-Паулу
2.79
3.34
3.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 2.80 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.34 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.80 2.85
  2.79 2.73 3.05

Самый высокий коэффициент на матч «Гремио» – «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гремио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гремио» – «Сан-Паулу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.04 6.90 1.07 3.02 1.36 2.34 1.60 1.75 2.19 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.00
5.25 1.13 3.75 1.25 2.01 1.75 1.50 2.48 1.96 1.85 1.31 3.25 1.11 5.80 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
3.37 1.33 2.29 1.65 1.88 1.98 1.63 2.33 1.39 3.09 1.70 2.20 1.54 2.54 1.55 2.52 1.26 4.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.11 6.70 1.08 8.30
1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50 1.07 7.50 1.05 8.50
1.34 3.25 1.18 4.81 1.44 2.81 1.29 3.58 1.36 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
2.40 1.53 1.58 2.28 1.21 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Гремио 1:0 Сан-Паулу онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 