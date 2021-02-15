1:0
33' ГолСоуза Диего
38
Tonhao
32
Diogo
VII
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
3
Bruno
VI
8
Че
Че
10
Алвес
Даниэл
13
Luan5
12
Витор
Буэно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
10 Jean PyerreПолузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
-
-
44 Ruan Neto
-
-
11 Ewerthon VI
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Leo XV
-
23 Lucas Perri
-
34 Welington
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
Ход матча
33'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|13 (2)
|0.36
|2.
|Pepe3
|9 (1)
|0.25
|3.
|Jean Pyerre
|5
|0.14
|4.
|Diego Churin
|3 (1)
|0.08
|5.
|Alisson II
|2
|0.06
|6.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.06
|7.
|Матеус Энрике
|2
|0.06
|8.
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|9.
|Браз Давид
|2
|0.06
|10.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|11.
|Пинарес Сесар
|1
|0.03
|12.
|Ewerthon VI
|1
|0.03
|13.
|Lucas Silva IV
|1 (1)
|0.03
|14.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|15.
|Миранда Пауло
|1
|0.03
|16.
|Майкон Тьяго
|1
|0.03
|17.
|Thaciano
|1
|0.03
|18.
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|19.
|Darlan Mendes
|1
|0.03
|20.
|Diogo VII
|0
|0
|21.
|Виктор Феррас
|0
|0
|22.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|23.
|Paulo Victor III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|15
|0.43
|2.
|Brenner da Silva
|11
|0.31
|3.
|Рейналдо Мануэл
|6 (5)
|0.17
|4.
|Igor Gomes
|3
|0.09
|5.
|Че Че
|3
|0.09
|6.
|Эрнанес Лима
|3
|0.09
|7.
|Витор Буэно
|2
|0.06
|8.
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|9.
|Pablo I
|1
|0.03
|10.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0.03
|11.
|Коста Диего
|1
|0.03
|12.
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|13.
|Jonas Toro
|1
|0.03
|14.
|Igor Vinicius
|0
|0
|15.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|16.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|17.
|Leo XV
|0
|0
|18.
|Luan5
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|8
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|3.
|Соуза Диего
|6
|1
|4.
|Lucas Silva IV
|6
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|1
|6.
|Браз Давид
|3
|1
|7.
|Кортез Бруно
|3
|1
|8.
|Tonhao
|4
|0
|9.
|Фернандо Луис IV
|2
|1
|10.
|Миранда Пауло
|3
|0
|11.
|Виктор Феррас
|3
|0
|12.
|Darlan Mendes
|3
|0
|13.
|Diogo VII
|2
|0
|14.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|15.
|Alisson II
|2
|0
|16.
|Vanderlei III
|2
|0
|17.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|18.
|Пинарес Сесар
|1
|0
|19.
|Ewerthon VI
|1
|0
|20.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|21.
|Thaciano
|1
|0
|22.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|23.
|Pepe3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алвес Даниэл
|7
|0
|2.
|Luan5
|6
|0
|3.
|Рейналдо Мануэл
|5
|0
|4.
|Brenner da Silva
|5
|0
|5.
|Igor Vinicius
|5
|0
|6.
|Че Че
|3
|1
|7.
|Коста Диего
|4
|0
|8.
|Эрнанес Лима
|4
|0
|9.
|Bruno VI
|4
|0
|10.
|Лусиано Невес
|4
|0
|11.
|Хуанфран Торрес
|3
|0
|12.
|Арболеда Роберт
|3
|0
|13.
|Pablo I
|3
|0
|14.
|Igor Gomes
|3
|0
|15.
|Витор Буэно
|2
|0
|16.
|Leo XV
|2
|0
|17.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|18.
|Lucas Perri
|1
|0
|19.
|Lizeiro
|1
|0
|20.
|Jonas Toro
|1
|0
|21.
|Rodrigo Nestor
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|6.12% (3)
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
|20.41% (10)
|18.37% (9)
|Сан-Паулу
|12.96% (7)
|12.96% (7)
|16.67% (9)
|12.96% (7)
|16.67% (9)
|27.78% (15)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +8 =9 -3Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Гремио 3:3 Сантос Куритиба 1:1 Гремио Гремио 2:4 Фламенго
Интернасьональ 2:1 Гремио Гремио 1:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сан-Паулу 1:1 Сеара Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Гремио: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Паулу 0:0 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|4.
|Сан-Паулу
|0:1
|35
|16
|11
|8
|54 - 38
|59
|5.
|Гремио
|1:0
|36
|14
|17
|5
|52 - 37
|59
|6.
|Флуминенсе
|35
|16
|9
|10
|49 - 40
|57
|7.
|Палмейрас
|34
|15
|11
|8
|49 - 32
|56
|8.
|Сантос
|35
|13
|11
|11
|50 - 48
|50
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|14
|8
|14
|36 - 35
|50
|10.
|Коринтианс
|35
|13
|10
|12
|45 - 44
|49
|11.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|12.
|Сеара
|35
|12
|10
|13
|49 - 47
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|35
|12
|5
|18
|29 - 45
|41
|15.
|Форталеза
|36
|10
|11
|15
|34 - 38
|41
|16.
|Байя
|36
|10
|8
|18
|42 - 59
|38
|17.
|Васко да Гама
|36
|9
|10
|17
|34 - 54
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|35
|6
|10
|19
|29 - 49
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Гремио
|1:0
|18
|10
|6
|2
|33 - 21
|36
|4.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|5.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|6.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|7.
|Сан-Паулу
|0:1
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|8.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|9.
|Сантос
|17
|8
|6
|3
|33 - 22
|30
|10.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|0:1
|18
|7
|5
|6
|28 - 24
|26
|4.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|5.
|Гремио
|1:0
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|6.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|7.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Байя
|18
|2
|6
|10
|17 - 33
|12
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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