  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сеара
0:0
Первый тайм: 25'
Флуминенсе
0'
22' Желтая карточка
Leo Chu
25'
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
86
Eduardo
VI
3
Tiago
Pagnussat
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
19
Fabinho
VIII
35
Charles
Matos
88
Fernando
Sobral
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
73
Saulo
Mineiro
1
Маркос
Дос
Сантос
31
Calegari
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
38
Мартинелли
Габриэл
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
77
Нене
Андерсон
7
Lucca
23
Джон
Кеннеди
Сеара
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

Ход матча

22'
Leo Chu
 

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 12 (3) 0.33
2. Vinicius Lima 6 (1) 0.17
3. Клебер Франсиско 6 0.17
4. Leo Chu 3 0.08
5. Fernando Sobral 2 (1) 0.06
6. Charles Matos 2 0.06
7. Saulo Mineiro 2 0.06
8. Kelvyn 2 0.06
9. Wescley V 1 0.03
10. Samuel VII 1 0.03
11. Leandro Carvalho 1 0.03
12. Педринью Роша 1 0.03
13. Габриэл Барбоза 1 0.03
14. Tiago Pagnussat 1 0.03
15. Fabinho VIII 1 0.03
16. Eduardo VI 1 0.03
17. Визеу Фелипе 1 0.03
18. Luiz Otavio II 1 0.03
19. Galiano da Costa Mateus III 1 0.03
20. Eduardo Brock 1 0.03
21. Vitor Jacare 1 0.03
22. Bruno Pacheco III 0 0
23. Felipe XVI 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 8 (4) 0.22
2. Fred II 4 0.11
3. Веллингтон Силва 4 (1) 0.11
4. Marcos Paulo2 3 0.08
5. Caio Paulista 3 0.08
6. Huan Nino2 3 0.08
7. Lucca 2 0.06
8. Luccas Claro 2 0.06
9. Yago I 2 0.06
10. Digao II 2 0.06
11. Мартинелли Габриэл 2 0.06
12. Эванилсон 2 0.06
13. Wánderson do Carmo2 2 0.06
14. Danilo IV 1 0.03
15. Гансо Пауло 1 (1) 0.03
16. Джон Кеннеди 1 0.03
17. Douglas XV 1 0.03
18. Michel Araujo 1 0.03
19. Эжидио Перейра 0 0
20. Igor Juliao 0 0
21. Hudson1 0 0
22. Маркос Дос Сантос 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 8 1
2. Samuel VII 7 1
3. Tiago Pagnussat 8 0
4. Charles Matos 7 0
5. Bruno Pacheco III 4 1
6. Eduardo VI 2 2
7. Vinicius Lima 5 0
8. Leo Chu 5 0
9. Leandro Carvalho 4 0
10. Vinicius X 4 0
11. Педринью Роша 4 0
12. Fernando Sobral 4 0
13. Fabinho VIII 3 0
14. William Oliveira III 3 0
15. Alyson1 3 0
16. Собис Рафаэл 2 0
17. Прасс Фернандо 2 0
18. Wescley V 2 0
19. Vitor Jacare 2 0
20. Марта Пимента 1 0
21. Клебер Франсиско 1 0
22. Ricardinho VI 1 0
23. Galiano da Costa Mateus III 1 0
24. Eduardo Brock 1 0
25. Richard Almeida de Oliveira3 1 0
26. Saulo Mineiro 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Hudson1 5 1
2. Веллингтон Силва 6 0
3. Fred II 6 0
4. Yago I 6 0
5. Igor Juliao 5 0
6. Michel Araujo 5 0
7. Гансо Пауло 4 0
8. Danilo IV 4 0
9. Digao II 4 0
10. Yuri Oliveira Lima 4 0
11. Huan Nino2 4 0
12. Douglas XV 3 0
13. Эванилсон 3 0
14. Wánderson do Carmo2 3 0
15. Caio Paulista 1 1
16. Андре 2 0
17. Нене Андерсон 2 0
18. Эжидио Перейра 2 0
19. Matheus Ferraz 2 0
20. Calegari 2 0
21. Мартинелли Габриэл 2 0
22. Fernando Pacheco2 2 0
23. Lucas Barcellos 0 1
24. Энрике Луис 1 0
25. Lucca 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 10.64% (5) 14.89% (7) 12.77% (6) 25.53% (12) 12.77% (6) 23.4% (11)
 Флуминенсе 15.22% (7) 10.87% (5) 13.04% (6) 13.04% (6) 19.57% (9) 28.26% (13)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сан-Паулу 1:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сеара Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Сеара 2:1 Палмейрас
Гойяс 0:4 Сеара Сеара 1:2 Брагантино Фламенго 0:2 Сеара Сеара 0:2 Интернасьональ Сантос 1:1 Сеара Форталеза 0:2 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Сеара Васко да Гама 1:4 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:2 Атлетико Минейро Сеара 2:2 Палмейрас Гремио 4:2 Сеара Палмейрас 3:0 Сеара Сеара 0:0 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Сантос
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Байя 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:0 Гойяс Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао
Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Сеара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Флуминенсе 2:2 Сеара Серия A Сеара 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Сеара Серия A Флуминенсе 0:0 Сеара Серия A
Сеара 1:0 Флуминенсе Серия A Сеара 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 4:0 Сеара Серия A Флуминенсе 3:1 Сеара Серия A Сеара 1:0 Флуминенсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 36 20 9 7 60 - 33 69
2. Фламенго 36 20 8 8 65 - 45 68
3. Сан-Паулу 35 17 11 7 56 - 38 62
4. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
5. Флуминенсе 0:0 36 16 10 10 49 - 40 58
6. Палмейрас 34 15 11 8 49 - 32 56
7. Гремио 36 13 17 6 52 - 39 56
8. Сантос 35 13 11 11 50 - 48 50
9. Атлетико Паранаэнсе 36 14 8 14 36 - 35 50
10. Коринтианс 35 13 10 12 45 - 44 49
11. Брагантино 35 12 12 11 49 - 40 48
12. Сеара 0:0 36 12 11 13 49 - 47 47
13. Атлетико Гойяненсе 36 11 13 12 36 - 43 46
14. Спорт Ресифи 35 12 5 18 29 - 45 41
15. Форталеза 36 10 11 15 34 - 38 41
16. Байя 36 10 8 18 42 - 59 38
17. Васко да Гама 36 9 10 17 34 - 54 37
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 35 6 10 19 29 - 49 28
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 0:0 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Фламенго 18 10 4 4 33 - 22 34
5. Палмейрас 18 9 7 2 32 - 15 34
6. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 14 33
7. Гремио 18 9 6 3 33 - 23 33
8. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
9. Сантос 17 8 6 3 33 - 22 30
10. Форталеза 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Коринтианс 18 8 6 4 29 - 23 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Сеара 0:0 18 6 6 6 19 - 21 24
16. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
17. Васко да Гама 18 6 5 7 18 - 19 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 18 8 5 5 26 - 16 29
3. Сан-Паулу 18 8 5 5 30 - 24 29
4. Сеара 0:0 18 6 5 7 30 - 26 23
5. Флуминенсе 0:0 18 6 5 7 20 - 26 23
6. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
7. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 15 - 23 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 17 5 4 8 16 - 21 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Васко да Гама 18 3 5 10 16 - 35 14
17. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
18. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
19. Байя 18 2 6 10 17 - 33 12
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Leo Chu получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Флуминенсе
2.56
3.14
3.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.43 3.05 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.14 2.94
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 2.95 3.25
  2.37 2.91 3.49

Самый высокий коэффициент на матч «Сеара» – «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сеара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сеара» – «Флуминенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.85 1.39 2.13 1.66 1.61 2.23 1.22 4.00 1.06 7.60
7.20 1.05 6.05 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.66 2.35 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.50 1.04 8.10
6.00 1.10 4.50 1.18 2.20 1.62 1.65 2.15 1.82 1.99 1.38 2.90 1.15 5.00 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 13.50 0.00 14.00 0.00 19.50
2.78 1.46 2.20 1.70 1.92 1.95 1.61 2.38 1.45 2.82 1.60 2.39 1.44 2.86 1.22 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
2.56 1.51 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
1.85 1.90 1.20 4.20 1.11 5.80 1.08 7.50
1.73 2.14 1.44 2.81 1.16 5.25 1.39 3.02 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.37 1.13 5.40
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
2.28 1.59 1.52 2.37 1.18 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.70 1.25
Где смотреть матч Сеара 0:0 Флуминенсе онлайн

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