Сеара
0:0
Первый тайм: 25'
Флуминенсе
22' Желтая карточкаLeo Chu
86
Eduardo
VI
19
Fabinho
VIII
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
31
Calegari
33
Huan
Nino2
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
7
Lucca
23
Джон
Кеннеди
- Основной состав
- Вратарь
-
86 Eduardo VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
26 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
-
11 Визеу ФелипеНападающий
-
-
70 Kelvyn
-
39 Wescley V
-
-
14 Alyson1
-
40 Vitor Jacare
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Полузащитник
-
35 АндреПолузащитник
-
25 Hudson1
-
-
14 Danilo IV
-
-
13 Frazan
-
28 Samuel
-
-
-
Главный тренер: Marcao
Ход матча
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius X
|12 (3)
|0.33
|2.
|Vinicius Lima
|6 (1)
|0.17
|3.
|Клебер Франсиско
|6
|0.17
|4.
|Leo Chu
|3
|0.08
|5.
|Fernando Sobral
|2 (1)
|0.06
|6.
|Charles Matos
|2
|0.06
|7.
|Saulo Mineiro
|2
|0.06
|8.
|Kelvyn
|2
|0.06
|9.
|Wescley V
|1
|0.03
|10.
|Samuel VII
|1
|0.03
|11.
|Leandro Carvalho
|1
|0.03
|12.
|Педринью Роша
|1
|0.03
|13.
|Габриэл Барбоза
|1
|0.03
|14.
|Tiago Pagnussat
|1
|0.03
|15.
|Fabinho VIII
|1
|0.03
|16.
|Eduardo VI
|1
|0.03
|17.
|Визеу Фелипе
|1
|0.03
|18.
|Luiz Otavio II
|1
|0.03
|19.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.03
|20.
|Eduardo Brock
|1
|0.03
|21.
|Vitor Jacare
|1
|0.03
|22.
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|23.
|Felipe XVI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|8 (4)
|0.22
|2.
|Fred II
|4
|0.11
|3.
|Веллингтон Силва
|4 (1)
|0.11
|4.
|Marcos Paulo2
|3
|0.08
|5.
|Caio Paulista
|3
|0.08
|6.
|Huan Nino2
|3
|0.08
|7.
|Lucca
|2
|0.06
|8.
|Luccas Claro
|2
|0.06
|9.
|Yago I
|2
|0.06
|10.
|Digao II
|2
|0.06
|11.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.06
|12.
|Эванилсон
|2
|0.06
|13.
|Wánderson do Carmo2
|2
|0.06
|14.
|Danilo IV
|1
|0.03
|15.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.03
|16.
|Джон Кеннеди
|1
|0.03
|17.
|Douglas XV
|1
|0.03
|18.
|Michel Araujo
|1
|0.03
|19.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|20.
|Igor Juliao
|0
|0
|21.
|Hudson1
|0
|0
|22.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luiz Otavio II
|8
|1
|2.
|Samuel VII
|7
|1
|3.
|Tiago Pagnussat
|8
|0
|4.
|Charles Matos
|7
|0
|5.
|Bruno Pacheco III
|4
|1
|6.
|Eduardo VI
|2
|2
|7.
|Vinicius Lima
|5
|0
|8.
|Leo Chu
|5
|0
|9.
|Leandro Carvalho
|4
|0
|10.
|Vinicius X
|4
|0
|11.
|Педринью Роша
|4
|0
|12.
|Fernando Sobral
|4
|0
|13.
|Fabinho VIII
|3
|0
|14.
|William Oliveira III
|3
|0
|15.
|Alyson1
|3
|0
|16.
|Собис Рафаэл
|2
|0
|17.
|Прасс Фернандо
|2
|0
|18.
|Wescley V
|2
|0
|19.
|Vitor Jacare
|2
|0
|20.
|Марта Пимента
|1
|0
|21.
|Клебер Франсиско
|1
|0
|22.
|Ricardinho VI
|1
|0
|23.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|24.
|Eduardo Brock
|1
|0
|25.
|Richard Almeida de Oliveira3
|1
|0
|26.
|Saulo Mineiro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Hudson1
|5
|1
|2.
|Веллингтон Силва
|6
|0
|3.
|Fred II
|6
|0
|4.
|Yago I
|6
|0
|5.
|Igor Juliao
|5
|0
|6.
|Michel Araujo
|5
|0
|7.
|Гансо Пауло
|4
|0
|8.
|Danilo IV
|4
|0
|9.
|Digao II
|4
|0
|10.
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|11.
|Huan Nino2
|4
|0
|12.
|Douglas XV
|3
|0
|13.
|Эванилсон
|3
|0
|14.
|Wánderson do Carmo2
|3
|0
|15.
|Caio Paulista
|1
|1
|16.
|Андре
|2
|0
|17.
|Нене Андерсон
|2
|0
|18.
|Эжидио Перейра
|2
|0
|19.
|Matheus Ferraz
|2
|0
|20.
|Calegari
|2
|0
|21.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|22.
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|23.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|24.
|Энрике Луис
|1
|0
|25.
|Lucca
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|10.64% (5)
|14.89% (7)
|12.77% (6)
|25.53% (12)
|12.77% (6)
|23.4% (11)
|Флуминенсе
|15.22% (7)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|13.04% (6)
|19.57% (9)
|28.26% (13)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сан-Паулу 1:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сеара Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Сеара 2:1 Палмейрас
Гойяс 0:4 Сеара Сеара 1:2 Брагантино Фламенго 0:2 Сеара Сеара 0:2 Интернасьональ Сантос 1:1 Сеара Форталеза 0:2 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Сеара Васко да Гама 1:4 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:2 Атлетико Минейро Сеара 2:2 Палмейрас Гремио 4:2 Сеара Палмейрас 3:0 Сеара Сеара 0:0 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Сантос
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Байя 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:0 Гойяс Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао
Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Сеара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Сан-Паулу
|35
|17
|11
|7
|56 - 38
|62
|4.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|5.
|Флуминенсе
|0:0
|36
|16
|10
|10
|49 - 40
|58
|6.
|Палмейрас
|34
|15
|11
|8
|49 - 32
|56
|7.
|Гремио
|36
|13
|17
|6
|52 - 39
|56
|8.
|Сантос
|35
|13
|11
|11
|50 - 48
|50
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|14
|8
|14
|36 - 35
|50
|10.
|Коринтианс
|35
|13
|10
|12
|45 - 44
|49
|11.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|12.
|Сеара
|0:0
|36
|12
|11
|13
|49 - 47
|47
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|35
|12
|5
|18
|29 - 45
|41
|15.
|Форталеза
|36
|10
|11
|15
|34 - 38
|41
|16.
|Байя
|36
|10
|8
|18
|42 - 59
|38
|17.
|Васко да Гама
|36
|9
|10
|17
|34 - 54
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|35
|6
|10
|19
|29 - 49
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|0:0
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|7.
|Гремио
|18
|9
|6
|3
|33 - 23
|33
|8.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|9.
|Сантос
|17
|8
|6
|3
|33 - 22
|30
|10.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Сеара
|0:0
|18
|6
|6
|6
|19 - 21
|24
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|17.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|4.
|Сеара
|0:0
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|5.
|Флуминенсе
|0:0
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|6.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Байя
|18
|2
|6
|10
|17 - 33
|12
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сеара» – «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сеара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сеара» – «Флуминенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров