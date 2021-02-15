Спорт Ресифи
0:0
Первый тайм: 44'
Брагантино
35' Желтая карточкаIago Maidana
27
Luan
Polli
15
Рафаэл
Тьере
34
Adryelson
66
Эвертон
18
Betinho2
77
Marcao
VI
30
Тиаго
Невес
9
Hernane
94
Luan2
36
Кандидо
Луан
15
Итало
Хосе
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
-
66 ЭвертонПолузащитник
-
18 Betinho2Полузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
9 HernaneНападающий
-
94 Luan2Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Защитник
-
23 Raul PrataЗащитник
- Полузащитник
-
39 ГуставоПолузащитник
-
43 Pedrao
-
12 Sander
-
1 Mailson2
-
99 Mikael
-
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
22 ЛеандриньоНападающий
-
-
17 Weverton3
-
34 Weverson2
-
18 Chrigor
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
35'
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|6 (4)
|0.17
|2.
|Тиаго Невес
|5
|0.14
|3.
|Marquinhos2
|3
|0.08
|4.
|Leandro Barcia
|3
|0.08
|5.
|Marcao VI
|2
|0.06
|6.
|Luan2
|2
|0.06
|7.
|Elton V
|2 (1)
|0.06
|8.
|Hernane
|2 (2)
|0.06
|9.
|Patric II
|1
|0.03
|10.
|Мугни Лукас
|1
|0.03
|11.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.03
|12.
|Mikael
|1
|0.03
|13.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|14.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|15.
|Жуниор Таварес
|0
|0
|16.
|Betinho2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|17 (4)
|0.47
|2.
|Итало Хосе
|5
|0.14
|3.
|Alerrandro
|5
|0.14
|4.
|Helio Junio
|3
|0.08
|5.
|Leo Ortiz
|3
|0.08
|6.
|Raul González II
|2
|0.06
|7.
|Рикардо Риллер
|2
|0.06
|8.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|9.
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|10.
|Artur Guimaraes
|1
|0.03
|11.
|Bruno Tubarao
|1
|0.03
|12.
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|13.
|Рамирес Эрик II
|1
|0.03
|14.
|Эдимар Куритиба
|1
|0.03
|15.
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|16.
|Thonny Anderson
|1
|0.03
|17.
|Силва Адерлан
|0
|0
|18.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|19.
|Matheus Jesus
|0
|0
|20.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marquinhos2
|9
|0
|2.
|Iago Maidana
|8
|0
|3.
|Sander
|5
|1
|4.
|Adryelson
|6
|0
|5.
|Marcao VI
|6
|0
|6.
|Betinho2
|5
|0
|7.
|Patric II
|3
|1
|8.
|Ricardinho IV
|4
|0
|9.
|Luan Polli
|4
|0
|10.
|Ronaldo II
|4
|0
|11.
|Тиаго Невес
|3
|0
|12.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|13.
|Raul Prata
|3
|0
|14.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|15.
|Hernane
|2
|0
|16.
|Мугни Лукас
|2
|0
|17.
|Рафаэл Тьере
|2
|0
|18.
|Leandro Barcia
|2
|0
|19.
|Ronaldo III
|0
|1
|20.
|Жуниор Таварес
|0
|1
|21.
|Чико Флорес
|1
|0
|22.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|23.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|24.
|Elton V
|1
|0
|25.
|Marcos Serrato
|1
|0
|26.
|Bruno Roberto
|1
|0
|27.
|Mailson2
|1
|0
|28.
|Rafael Luiz
|1
|0
|29.
|Эвертон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|9
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|6
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|4.
|Силва Адерлан
|5
|0
|5.
|Helio Junio
|5
|0
|6.
|Claudinho III
|4
|0
|7.
|Tomas Cuello
|4
|0
|8.
|Leo Ortiz
|4
|0
|9.
|Бруно Фабрисио
|2
|1
|10.
|Лижжер Морейра
|3
|0
|11.
|Matheus Jesus
|3
|0
|12.
|Artur Guimaraes
|3
|0
|13.
|Кандидо Луан
|3
|0
|14.
|Bruno Tubarao
|3
|0
|15.
|Morato
|1
|1
|16.
|Weverson2
|1
|1
|17.
|Уртадо Хан
|2
|0
|18.
|Raul González II
|2
|0
|19.
|Thonny Anderson
|0
|1
|20.
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|21.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|22.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|23.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|31.03% (9)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|Брагантино
|20.83% (10)
|10.42% (5)
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|10.42% (5)
|25% (12)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =3 -11Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Спорт Ресифи 2:0 Байя
Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ
Брагантино Последние 20 матчей: +9 =5 -6Брагантино 1:1 Фламенго Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 2:1 Брагантино Коринтианс 0:2 Брагантино
Брагантино 4:1 Васко да Гама Сеара 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Брагантино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Сан-Паулу
|35
|17
|11
|7
|56 - 38
|62
|4.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|5.
|Флуминенсе
|36
|17
|9
|10
|52 - 41
|60
|6.
|Палмейрас
|34
|15
|11
|8
|49 - 32
|56
|7.
|Гремио
|36
|13
|17
|6
|52 - 39
|56
|8.
|Сантос
|35
|13
|11
|11
|50 - 48
|50
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|14
|8
|14
|36 - 35
|50
|10.
|Коринтианс
|35
|13
|10
|12
|45 - 44
|49
|11.
|Брагантино
|0:0
|36
|12
|13
|11
|49 - 40
|49
|12.
|Сеара
|36
|12
|10
|14
|50 - 50
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|0:0
|36
|12
|6
|18
|29 - 45
|42
|15.
|Форталеза
|36
|10
|11
|15
|34 - 38
|41
|16.
|Байя
|36
|10
|8
|18
|42 - 59
|38
|17.
|Васко да Гама
|36
|9
|10
|17
|34 - 54
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|35
|6
|10
|19
|29 - 49
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|7.
|Гремио
|18
|9
|6
|3
|33 - 23
|33
|8.
|Брагантино
|0:0
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|9.
|Сантос
|17
|8
|6
|3
|33 - 22
|30
|10.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|0:0
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|4.
|Флуминенсе
|18
|7
|4
|7
|23 - 27
|25
|5.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|6.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|0:0
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|0:0
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Байя
|18
|2
|6
|10
|17 - 33
|12
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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