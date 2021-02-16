Спорт Ресифи
0:0
Конец матча
Брагантино
35' Желтая карточкаIago Maidana
55' Желтая карточкаBetinho2
85' Желтая карточкаMarcao VI
27
Luan
Polli
15
Рафаэл
Тьере
34
Adryelson
66
Эвертон
77
Marcao
VI
18
Betinho2
30
Тиаго
Невес
94
Luan2
9
Hernane
36
Кандидо
Луан
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
-
66 ЭвертонПолузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
-
18 Betinho2Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
94 Luan2Полузащитник
-
9 HernaneНападающий
- Запасные игроки
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Защитник
-
23 Raul PrataЗащитник
- Полузащитник
-
39 ГуставоПолузащитник
-
43 Pedrao
-
12 Sander
-
1 Mailson2
-
99 Mikael
-
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
22 ЛеандриньоНападающий
-
-
17 Weverton3
-
34 Weverson2
-
18 Chrigor
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
35'
42'
55'
84'
84'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|6 (4)
|0.17
|2.
|Тиаго Невес
|5
|0.14
|3.
|Marquinhos2
|3
|0.08
|4.
|Leandro Barcia
|3
|0.08
|5.
|Marcao VI
|2
|0.06
|6.
|Luan2
|2
|0.06
|7.
|Elton V
|2 (1)
|0.06
|8.
|Hernane
|2 (2)
|0.06
|9.
|Patric II
|1
|0.03
|10.
|Мугни Лукас
|1
|0.03
|11.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.03
|12.
|Mikael
|1
|0.03
|13.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|14.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|15.
|Жуниор Таварес
|0
|0
|16.
|Betinho2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|17 (4)
|0.47
|2.
|Итало Хосе
|5
|0.14
|3.
|Alerrandro
|5
|0.14
|4.
|Helio Junio
|3
|0.08
|5.
|Leo Ortiz
|3
|0.08
|6.
|Raul González II
|2
|0.06
|7.
|Рикардо Риллер
|2
|0.06
|8.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|9.
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|10.
|Artur Guimaraes
|1
|0.03
|11.
|Bruno Tubarao
|1
|0.03
|12.
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|13.
|Рамирес Эрик II
|1
|0.03
|14.
|Эдимар Куритиба
|1
|0.03
|15.
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|16.
|Thonny Anderson
|1
|0.03
|17.
|Силва Адерлан
|0
|0
|18.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|19.
|Matheus Jesus
|0
|0
|20.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marquinhos2
|9
|0
|2.
|Iago Maidana
|8
|0
|3.
|Marcao VI
|7
|0
|4.
|Sander
|5
|1
|5.
|Adryelson
|6
|0
|6.
|Betinho2
|6
|0
|7.
|Patric II
|3
|1
|8.
|Ricardinho IV
|4
|0
|9.
|Luan Polli
|4
|0
|10.
|Ronaldo II
|4
|0
|11.
|Тиаго Невес
|3
|0
|12.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|13.
|Raul Prata
|3
|0
|14.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|15.
|Hernane
|2
|0
|16.
|Мугни Лукас
|2
|0
|17.
|Рафаэл Тьере
|2
|0
|18.
|Leandro Barcia
|2
|0
|19.
|Ronaldo III
|0
|1
|20.
|Жуниор Таварес
|0
|1
|21.
|Чико Флорес
|1
|0
|22.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|23.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|24.
|Elton V
|1
|0
|25.
|Marcos Serrato
|1
|0
|26.
|Bruno Roberto
|1
|0
|27.
|Mailson2
|1
|0
|28.
|Rafael Luiz
|1
|0
|29.
|Эвертон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|9
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|6
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|4.
|Силва Адерлан
|5
|0
|5.
|Helio Junio
|5
|0
|6.
|Claudinho III
|4
|0
|7.
|Tomas Cuello
|4
|0
|8.
|Leo Ortiz
|4
|0
|9.
|Бруно Фабрисио
|2
|1
|10.
|Лижжер Морейра
|3
|0
|11.
|Matheus Jesus
|3
|0
|12.
|Artur Guimaraes
|3
|0
|13.
|Кандидо Луан
|3
|0
|14.
|Bruno Tubarao
|3
|0
|15.
|Morato
|1
|1
|16.
|Weverson2
|1
|1
|17.
|Уртадо Хан
|2
|0
|18.
|Raul González II
|2
|0
|19.
|Thonny Anderson
|0
|1
|20.
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|21.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|22.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|23.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|31.03% (9)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|Брагантино
|20.83% (10)
|10.42% (5)
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|10.42% (5)
|25% (12)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =3 -11Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Спорт Ресифи 2:0 Байя
Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ
Брагантино Последние 20 матчей: +9 =5 -6Брагантино 1:1 Фламенго Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 2:1 Брагантино Коринтианс 0:2 Брагантино
Брагантино 4:1 Васко да Гама Сеара 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Брагантино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Сан-Паулу
|35
|17
|11
|7
|56 - 38
|62
|4.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|5.
|Флуминенсе
|36
|17
|9
|10
|52 - 41
|60
|6.
|Палмейрас
|34
|15
|11
|8
|49 - 32
|56
|7.
|Гремио
|36
|13
|17
|6
|52 - 39
|56
|8.
|Сантос
|35
|13
|11
|11
|50 - 48
|50
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|14
|8
|14
|36 - 35
|50
|10.
|Коринтианс
|35
|13
|10
|12
|45 - 44
|49
|11.
|Брагантино
|36
|12
|13
|11
|49 - 40
|49
|12.
|Сеара
|36
|12
|10
|14
|50 - 50
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|36
|12
|6
|18
|29 - 45
|42
|15.
|Форталеза
|36
|10
|11
|15
|34 - 38
|41
|16.
|Байя
|36
|10
|8
|18
|42 - 59
|38
|17.
|Васко да Гама
|36
|9
|10
|17
|34 - 54
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|35
|6
|10
|19
|29 - 49
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|7.
|Гремио
|18
|9
|6
|3
|33 - 23
|33
|8.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|9.
|Сантос
|17
|8
|6
|3
|33 - 22
|30
|10.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|4.
|Флуминенсе
|18
|7
|4
|7
|23 - 27
|25
|5.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|6.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Байя
|18
|2
|6
|10
|17 - 33
|12
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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