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Спорт Ресифи
0:0
Конец матча
Брагантино
0'
35' Желтая карточка
Iago Maidana
55' Желтая карточка
Betinho2
85' Желтая карточка
Marcao VI
90'+5
27
Luan
Polli
15
Рафаэл
Тьере
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
66
Эвертон
77
Marcao
VI
18
Betinho2
3
Жуниор
Таварес
30
Тиаго
Невес
94
Luan2
9
Hernane
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
4
Лижжер
Морейра
36
Кандидо
Луан
23
Raul
González
II
16
Рамирес
Эрик
II
20
Bruno
Tubarao
10
Claudinho
III
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
Спорт Ресифи
3-4-2-1
Брагантино
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Iago Maidana 6 (4) 0.17
2. Тиаго Невес 5 0.14
3. Marquinhos2 3 0.08
4. Leandro Barcia 3 0.08
5. Marcao VI 2 0.06
6. Luan2 2 0.06
7. Elton V 2 (1) 0.06
8. Hernane 2 (2) 0.06
9. Patric II 1 0.03
10. Мугни Лукас 1 0.03
11. Jonathan David Gomez 1 0.03
12. Mikael 1 0.03
13. Да Силва Лусиано 0 0
14. Рожерио Жозе 0 0
15. Жуниор Таварес 0 0
16. Betinho2 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 17 (4) 0.47
2. Итало Хосе 5 0.14
3. Alerrandro 5 0.14
4. Helio Junio 3 0.08
5. Leo Ortiz 3 0.08
6. Raul González II 2 0.06
7. Рикардо Риллер 2 0.06
8. Эвангелиста Лукас 2 0.06
9. Уртадо Хан 2 0.06
10. Artur Guimaraes 1 0.03
11. Bruno Tubarao 1 0.03
12. Luis Phelipe 1 0.03
13. Рамирес Эрик II 1 0.03
14. Эдимар Куритиба 1 0.03
15. Бруно Фабрисио 1 0.03
16. Thonny Anderson 1 0.03
17. Силва Адерлан 0 0
18. Лижжер Морейра 0 0
19. Matheus Jesus 0 0
20. Робиньо 0 0

Карточки

Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Marquinhos2 9 0
2. Iago Maidana 8 0
3. Marcao VI 7 0
4. Sander 5 1
5. Adryelson 6 0
6. Betinho2 6 0
7. Patric II 3 1
8. Ricardinho IV 4 0
9. Luan Polli 4 0
10. Ronaldo II 4 0
11. Тиаго Невес 3 0
12. Виллиан Фариас 3 0
13. Raul Prata 3 0
14. Jonathan David Gomez 2 0
15. Hernane 2 0
16. Мугни Лукас 2 0
17. Рафаэл Тьере 2 0
18. Leandro Barcia 2 0
19. Ronaldo III 0 1
20. Жуниор Таварес 0 1
21. Чико Флорес 1 0
22. Да Силва Лусиано 1 0
23. Рожерио Жозе 1 0
24. Elton V 1 0
25. Marcos Serrato 1 0
26. Bruno Roberto 1 0
27. Mailson2 1 0
28. Rafael Luiz 1 0
29. Эвертон 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 9 0
2. Эдимар Куритиба 6 0
3. Эвангелиста Лукас 5 0
4. Силва Адерлан 5 0
5. Helio Junio 5 0
6. Claudinho III 4 0
7. Tomas Cuello 4 0
8. Leo Ortiz 4 0
9. Бруно Фабрисио 2 1
10. Лижжер Морейра 3 0
11. Matheus Jesus 3 0
12. Artur Guimaraes 3 0
13. Кандидо Луан 3 0
14. Bruno Tubarao 3 0
15. Morato 1 1
16. Weverson2 1 1
17. Уртадо Хан 2 0
18. Raul González II 2 0
19. Thonny Anderson 0 1
20. Рамирес Эрик II 1 0
21. Коррея Уйллиан 1 0
22. Leonardo Realpe 1 0
23. Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спорт Ресифи 17.24% (5) 10.34% (3) 31.03% (9) 17.24% (5) 10.34% (3) 13.79% (4)
 Брагантино 20.83% (10) 10.42% (5) 14.58% (7) 18.75% (9) 10.42% (5) 25% (12)

Предыдущие игры

Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Спорт Ресифи 2:0 Байя
Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ
Брагантино Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Брагантино 1:1 Фламенго Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 2:1 Брагантино Коринтианс 0:2 Брагантино
Брагантино 4:1 Васко да Гама Сеара 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс

Последние игры между собой

Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Брагантино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:1 Брагантино Серия B Брагантино 1:1 Спорт Ресифи Серия B Брагантино 1:2 Спорт Ресифи Бразильская серия Б
Спорт Ресифи 0:2 Брагантино Бразильская серия Б Спорт Ресифи 1:1 Брагантино Серия B Брагантино 3:2 Спорт Ресифи Серия B Спорт Ресифи 2:0 Брагантино Серия B Брагантино 0:0 Спорт Ресифи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 36 20 9 7 60 - 33 69
2. Фламенго 36 20 8 8 65 - 45 68
3. Сан-Паулу 35 17 11 7 56 - 38 62
4. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
5. Флуминенсе 36 17 9 10 52 - 41 60
6. Палмейрас 34 15 11 8 49 - 32 56
7. Гремио 36 13 17 6 52 - 39 56
8. Сантос 35 13 11 11 50 - 48 50
9. Атлетико Паранаэнсе 36 14 8 14 36 - 35 50
10. Коринтианс 35 13 10 12 45 - 44 49
11. Брагантино 36 12 13 11 49 - 40 49
12. Сеара 36 12 10 14 50 - 50 46
13. Атлетико Гойяненсе 36 11 13 12 36 - 43 46
14. Спорт Ресифи 36 12 6 18 29 - 45 42
15. Форталеза 36 10 11 15 34 - 38 41
16. Байя 36 10 8 18 42 - 59 38
17. Васко да Гама 36 9 10 17 34 - 54 37
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 35 6 10 19 29 - 49 28
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Фламенго 18 10 4 4 33 - 22 34
5. Палмейрас 18 9 7 2 32 - 15 34
6. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 14 33
7. Гремио 18 9 6 3 33 - 23 33
8. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
9. Сантос 17 8 6 3 33 - 22 30
10. Форталеза 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Коринтианс 18 8 6 4 29 - 23 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 18 8 2 8 17 - 20 26
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 18 6 5 7 18 - 19 23
17. Сеара 18 6 5 7 20 - 24 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 18 8 5 5 26 - 16 29
3. Сан-Паулу 18 8 5 5 30 - 24 29
4. Флуминенсе 18 7 4 7 23 - 27 25
5. Сеара 18 6 5 7 30 - 26 23
6. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
7. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 15 - 23 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 17 5 4 8 16 - 21 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 18 3 8 7 16 - 21 17
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Васко да Гама 18 3 5 10 16 - 35 14
17. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
18. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
19. Байя 18 2 6 10 17 - 33 12
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Ewerton уходит с поля. Raul Prata выходит вместо него
  • Желтая карточка
    35'
    Iago Maidana получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Bruno Tubarao уходит с поля. Morato выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 4.50 3.70 1.74
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.52 1.83
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 1.67 2.70
  9.55 1.59 3.10

Самый высокий коэффициент на матч «Спорт Ресифи» – «Брагантино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спорт Ресифи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брагантино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спорт Ресифи» – «Брагантино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
8.20 1.06 3.10 1.34 2.38 1.54 1.73 2.03 1.41 2.75 1.27 3.55 1.09 6.60
8.20 1.04 7.20 1.07 3.14 1.34 2.45 1.55 1.81 2.10 1.40 2.95 1.27 3.62 1.10 6.10 1.07 6.65
1.77 1.97 1.18 4.50 1.10 6.25 1.09 6.50 1.97 1.83 1.07 7.50 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 12.00 0.00 18.50
1.68 2.23 1.40 3.00 1.59 2.42 1.38 3.14 1.59 2.41 1.40 3.00 1.72 2.17 1.53 2.57 1.74 2.15 1.55 2.51 1.43 2.96 1.29 3.70 1.10 7.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.76 1.99 1.36 3.00 1.07 7.20
2.77 1.44 1.83 1.98 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.31 3.25 1.02 11.00 1.14 5.20 1.11 6.40
1.19 4.74 1.48 2.67 1.18 4.78 1.47 2.72 1.33 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.50 1.49 1.62 2.22 1.16 4.90
3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
3.70 1.25
Где смотреть матч Спорт Ресифи 0:0 Брагантино онлайн

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