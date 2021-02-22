  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Палмейрас
0:0
Первый тайм: 13'
Атлетико Гойяненсе
0' 13'
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
17
Винья
Матиас
30
Мело
Фелипе
5
Каррейро
Патрик
12
Майке
Роша
23
Вейга
Рафаэль
11
Рони
III
10
Адриано
Луис
1
José
Maurisio
VII
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Маркес
Лукас
6
Nicolas
Vichiatto
5
Willian
Moraes
8
Marlon
Freitas
11
Janderson
10
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
7
Wellington
Rato
9
Ze
Roberto
III
Палмейрас
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вейга Рафаэль 11 (3) 0.3
2. Адриано Луис 10 (2) 0.27
3. Виллиан Сикейра 7 0.19
4. Рони III 5 0.14
5. Верон Габриэл 4 0.11
6. Каррейро Патрик 3 0.08
7. Рафаэл Жозе 2 0.05
8. Уэсли Лопес 2 0.05
9. Лопес Брено 2 0.05
10. Скарпа Густаво 1 0.03
11. Лима Лукас III 1 0.03
12. Гомес Густаво 1 0.03
13. Эмерсон Сантос 1 0.03
14. Менино Габриэль 0 0
15. Винья Матиас 0 0
16. Роша Маркос 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jean V 5 (4) 0.14
2. Janderson 3 0.08
3. Ze Roberto III 3 0.08
4. Gustavo V 3 0.08
5. Renato Kayzer 3 0.08
6. Натанаэл 2 0.05
7. Витор да Силва 2 0.05
8. Roberson 2 0.05
9. Юри 2 0.05
10. Маркес Лукас 2 0.05
11. Luis Pereira III 2 0.05
12. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.03
13. Wellington Rato 1 0.03
14. Котулио Матеус 1 0.03
15. Edson III 1 0.03
16. Gilvan 1 0.03
17. Данило 1 0.03
18. Matheus Pereira2 1 0.03
19. Nicolas Vichiatto 0 0
20. Marlon Freitas 0 0
21. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
22. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
23. João Victor6 0 0
24. Dudu V1 0 0

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Рафаэл Жозе 7 2
2. Менино Габриэль 9 0
3. Лима Лукас III 8 0
4. Данило 6 0
5. Гомес Густаво 4 1
6. Мело Фелипе 5 0
7. Луан Гарсия IV 5 0
8. Кушчевич Бенхамин 3 1
9. Винья Матиас 4 0
10. Майке Роша 2 1
11. Роша Маркос 3 0
12. Эмпереур Алан 3 0
13. Вейга Рафаэль 3 0
14. Эмерсон Сантос 3 0
15. Адриано Луис 2 0
16. Энрике Бруно 2 0
17. Скарпа Густаво 2 0
18. Уэсли Лопес 2 0
19. Лопес Брено 2 0
20. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
21. Рони III 2 0
22. Эстевес Лукас 2 0
23. Каррейро Патрик 2 0
24. Renan Victor 2 0
25. Сильва Габриэль 1 0
26. Виллиан Сикейра 1 0
27. Жаилсон Марселино 1 0
28. Vitor Hugo III2 1 0
29. Верон Габриэл 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 9 0
2. Willian Moraes 5 1
3. Gilvan 6 0
4. Ze Roberto III 6 0
5. Marlon Freitas 4 1
6. Dudu V1 4 1
7. Gustavo V 5 0
8. Eder 2 5 0
9. Nascimento Leite Matheus IIIV 3 1
10. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
11. Edson III 3 0
12. Маркес Лукас 3 0
13. Jose M.F. Moreno Chico II 3 0
14. Matheus Pereira2 3 0
15. Юри 2 0
16. Натанаэл 2 0
17. Wellington Rato 2 0
18. Витор да Силва 1 0
19. Roberson 1 0
20. Rithely 1 0
21. Moacir II 1 0
22. Arnaldo II 1 0
23. Renato Kayzer 1 0
24. Nicolas Vichiatto 1 0
25. Jean V 1 0
26. Janderson 1 0
27. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 8% (4) 18% (9) 26% (13) 14% (7) 18% (9) 16% (8)
 Атлетико Гойяненсе 11.11% (4) 8.33% (3) 19.44% (7) 11.11% (4) 22.22% (8) 27.78% (10)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Куритиба 1:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Форталеза Аль-Ахли Каир 0:0 Палмейрас
Палмейрас 0:1 Тигрес Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Атлетико Гойяненсе 2:1 Апаресиденсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос
Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу КРАК 5:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Серия A Атлетико Гойяненсе 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:3 Палмейрас Бразильская серия Б
Палмейрас 1:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Палмейрас 1:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:1 Палмейрас Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 3:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:3 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 37 21 8 8 67 - 46 71
2. Интернасьональ 37 20 9 8 61 - 35 69
3. Атлетико Минейро 37 19 8 10 62 - 45 65
4. Сан-Паулу 36 17 12 7 57 - 39 63
5. Флуминенсе 37 17 10 10 53 - 42 61
6. Гремио 37 14 17 6 53 - 39 59
7. Палмейрас 0:0 37 15 13 9 50 - 34 58
8. Сантос 37 14 12 11 52 - 49 54
9. Атлетико Паранаэнсе 37 14 8 15 36 - 36 50
10. Коринтианс 37 13 11 13 45 - 45 50
11. Брагантино 37 12 14 11 49 - 40 50
12. Сеара 37 13 10 14 52 - 50 49
13. Атлетико Гойяненсе 0:0 37 11 14 12 36 - 43 47
14. Спорт Ресифи 37 12 6 19 31 - 48 42
15. Байя 37 11 8 18 46 - 59 41
16. Форталеза 37 10 11 16 34 - 42 41
17. Васко да Гама 37 9 11 17 34 - 54 38
18. Гойяс 37 9 10 18 39 - 60 37
19. Куритиба 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Фламенго 19 11 4 4 35 - 23 37
4. Гремио 19 10 6 3 34 - 23 36
5. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
6. Палмейрас 0:0 19 9 8 2 32 - 15 35
7. Сан-Паулу 18 9 7 2 27 - 15 34
8. Сантос 19 9 7 3 35 - 23 34
9. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
10. Коринтианс 19 8 7 4 29 - 23 31
11. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 19 8 2 9 19 - 23 26
15. Атлетико Гойяненсе 0:0 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 18 6 5 7 18 - 19 23
17. Сеара 18 6 5 7 20 - 24 23
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Сан-Паулу 18 8 5 5 30 - 24 29
3. Интернасьональ 19 8 5 6 27 - 18 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 0:0 18 6 5 7 18 - 19 23
7. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
8. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 6 5 8 15 - 23 23
9. Атлетико Минейро 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
12. Коринтианс 18 5 4 9 16 - 22 19
13. Брагантино 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
18. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
19. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас
Ничья
Атлетико Гойяненсе
1.58
4.15
5.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.57 3.90 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.96 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.40 4.20

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Атлетико Гойяненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
8.40 1.05 3.45 1.28 2.65 1.44 1.86 1.88 1.48 2.55 1.33 3.15 1.11 5.80
9.50 1.02 8.60 1.04 3.26 1.32 2.65 1.48 1.91 1.99 1.47 2.68 1.30 3.40 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 11.25
11.00 1.02 8.00 1.06 3.35 1.30 2.65 1.48 2.12 1.72 1.85 1.95 1.44 2.65 1.30 3.30 1.12 5.50 1.10 6.30 1.01 10.50 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.38 1.91 1.83 1.41 2.75 1.09 6.60
3.00 1.39 1.97 1.83 1.41 2.91 1.13 5.90 1.09 7.20
1.90 1.90 1.39 2.85 1.10 5.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.75 1.42 1.69 2.09 1.18 4.40
3.85 1.26 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.10
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
1.93 1.81
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.45 1.28
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