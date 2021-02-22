Палмейрас
1:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
19' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus IIIV
1:0
22' ГолВинья Матиас
29' Желтая карточкаЛуан Гарсия IV
1:1
43' ГолNascimento Leite Matheus IIIV
75' Желтая карточкаВинья Матиас
17
Винья
Матиас
30
Мело
Фелипе
12
Майке
Роша
11
Рони
III
10
Адриано
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рони IIIПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Лопес БреноНападающий
-
26 Renan Victor
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
22'
1:0
29'
43'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вейга Рафаэль
|11 (3)
|0.3
|2.
|Адриано Луис
|10 (2)
|0.27
|3.
|Виллиан Сикейра
|7
|0.19
|4.
|Рони III
|5
|0.14
|5.
|Верон Габриэл
|4
|0.11
|6.
|Каррейро Патрик
|3
|0.08
|7.
|Рафаэл Жозе
|2
|0.05
|8.
|Уэсли Лопес
|2
|0.05
|9.
|Лопес Брено
|2
|0.05
|10.
|Скарпа Густаво
|1
|0.03
|11.
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|12.
|Винья Матиас
|1
|0.03
|13.
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|14.
|Эмерсон Сантос
|1
|0.03
|15.
|Менино Габриэль
|0
|0
|16.
|Роша Маркос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jean V
|5 (4)
|0.14
|2.
|Janderson
|3
|0.08
|3.
|Ze Roberto III
|3
|0.08
|4.
|Gustavo V
|3
|0.08
|5.
|Renato Kayzer
|3
|0.08
|6.
|Натанаэл
|2
|0.05
|7.
|Витор да Силва
|2
|0.05
|8.
|Roberson
|2
|0.05
|9.
|Юри
|2
|0.05
|10.
|Маркес Лукас
|2
|0.05
|11.
|Luis Pereira III
|2
|0.05
|12.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.03
|13.
|Wellington Rato
|1
|0.03
|14.
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|15.
|Edson III
|1
|0.03
|16.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0.03
|17.
|Gilvan
|1
|0.03
|18.
|Данило
|1
|0.03
|19.
|Matheus Pereira2
|1
|0.03
|20.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|21.
|Marlon Freitas
|0
|0
|22.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|23.
|João Victor6
|0
|0
|24.
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафаэл Жозе
|7
|2
|2.
|Менино Габриэль
|9
|0
|3.
|Лима Лукас III
|8
|0
|4.
|Данило
|6
|0
|5.
|Луан Гарсия IV
|6
|0
|6.
|Гомес Густаво
|4
|1
|7.
|Мело Фелипе
|5
|0
|8.
|Винья Матиас
|5
|0
|9.
|Кушчевич Бенхамин
|3
|1
|10.
|Майке Роша
|2
|1
|11.
|Роша Маркос
|3
|0
|12.
|Эмпереур Алан
|3
|0
|13.
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|14.
|Эмерсон Сантос
|3
|0
|15.
|Адриано Луис
|2
|0
|16.
|Энрике Бруно
|2
|0
|17.
|Скарпа Густаво
|2
|0
|18.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|19.
|Лопес Брено
|2
|0
|20.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|21.
|Рони III
|2
|0
|22.
|Эстевес Лукас
|2
|0
|23.
|Каррейро Патрик
|2
|0
|24.
|Renan Victor
|2
|0
|25.
|Сильва Габриэль
|1
|0
|26.
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|27.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|28.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|29.
|Верон Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|9
|0
|2.
|Willian Moraes
|5
|1
|3.
|Gilvan
|6
|0
|4.
|Ze Roberto III
|6
|0
|5.
|Marlon Freitas
|4
|1
|6.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|4
|1
|7.
|Dudu V1
|4
|1
|8.
|Gustavo V
|5
|0
|9.
|Eder 2
|5
|0
|10.
|Henrique Souza Ewerthon III
|2
|1
|11.
|Edson III
|3
|0
|12.
|Маркес Лукас
|3
|0
|13.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|3
|0
|14.
|Matheus Pereira2
|3
|0
|15.
|Юри
|2
|0
|16.
|Натанаэл
|2
|0
|17.
|Wellington Rato
|2
|0
|18.
|Витор да Силва
|1
|0
|19.
|Roberson
|1
|0
|20.
|Rithely
|1
|0
|21.
|Moacir II
|1
|0
|22.
|Arnaldo II
|1
|0
|23.
|Renato Kayzer
|1
|0
|24.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|25.
|Jean V
|1
|0
|26.
|Janderson
|1
|0
|27.
|Matheus Frizzo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|7.84% (4)
|19.61% (10)
|25.49% (13)
|13.73% (7)
|17.65% (9)
|15.69% (8)
|Атлетико Гойяненсе
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|10.81% (4)
|21.62% (8)
|27.03% (10)
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Куритиба 1:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Форталеза Аль-Ахли Каир 0:0 Палмейрас
Палмейрас 0:1 Тигрес Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Атлетико Гойяненсе 2:1 Апаресиденсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос
Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу КРАК 5:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Палмейрас 1:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Палмейрас 1:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:1 Палмейрас Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 3:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:3 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|37
|21
|8
|8
|67 - 46
|71
|2.
|Интернасьональ
|37
|20
|9
|8
|61 - 35
|69
|3.
|Атлетико Минейро
|37
|19
|8
|10
|62 - 45
|65
|4.
|Сан-Паулу
|0:0
|37
|17
|13
|7
|57 - 39
|64
|5.
|Флуминенсе
|37
|17
|10
|10
|53 - 42
|61
|6.
|Гремио
|37
|14
|17
|6
|53 - 39
|59
|7.
|Палмейрас
|37
|15
|13
|9
|51 - 35
|58
|8.
|Сантос
|37
|14
|12
|11
|52 - 49
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|14
|8
|15
|36 - 36
|50
|10.
|Коринтианс
|37
|13
|11
|13
|45 - 45
|50
|11.
|Брагантино
|37
|12
|14
|11
|49 - 40
|50
|12.
|Сеара
|37
|13
|10
|14
|52 - 50
|49
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|37
|11
|14
|12
|37 - 44
|47
|14.
|Спорт Ресифи
|37
|12
|6
|19
|31 - 48
|42
|15.
|Байя
|37
|11
|8
|18
|46 - 59
|41
|16.
|Форталеза
|37
|10
|11
|16
|34 - 42
|41
|17.
|Васко да Гама
|37
|9
|11
|17
|34 - 54
|38
|18.
|Гойяс
|37
|9
|10
|18
|39 - 60
|37
|19.
|Куритиба
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|37
|4
|13
|20
|30 - 60
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Фламенго
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|4.
|Гремио
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|5.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|6.
|Палмейрас
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|18
|9
|7
|2
|27 - 15
|34
|8.
|Сантос
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|9.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|10.
|Коринтианс
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|11.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|19
|2
|6
|11
|15 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|8
|6
|5
|30 - 24
|30
|3.
|Интернасьональ
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|4.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|7.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|12.
|Коринтианс
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|13.
|Брагантино
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|18.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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