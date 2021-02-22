Ботафого Рибейрао
0:0
Перерыв
Сан-Паулу
29' Красная карточкаРейналдо Мануэл
38' Желтая карточкаНаварро Рафа
2
Kevin
II
30
David
Sousa
31
Угу
Мигель
49
Kayque
23
Luiz
Otavio
36
Eno
18
Наварро
Рафа
3
Bruno
VI
8
Че
Че
13
Luan5
26
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
30 David SousaЗащитник
-
31 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
49 KayqueПолузащитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
36 EnoПолузащитник
- Нападающий
-
18 Наварро РафаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 СезиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Wendel Lessa
-
-
42 Andrew2
-
27 Davi Araujo
-
-
40 Saulo II
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Защитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
-
16 Leo XV
-
-
41 Junior6
-
9 Pablo I
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
29'
38'
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|8
|0.22
|2.
|Pedro Raul
|7 (2)
|0.19
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.11
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.05
|5.
|Наварро Рафа
|2
|0.05
|6.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.05
|7.
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|8.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.03
|9.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|10.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|11.
|Warley Leandro
|1
|0.03
|12.
|Kevin II
|0
|0
|13.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|14.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|15.
|Guilherme Santos
|0
|0
|16.
|Jose Welison
|0
|0
|17.
|Cicero II
|0
|0
|18.
|Сезинья
|0
|0
|19.
|Rhuan Castro
|0
|0
|20.
|Matheus Nascimento
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|17 (1)
|0.46
|2.
|Brenner da Silva
|11
|0.3
|3.
|Рейналдо Мануэл
|6 (5)
|0.16
|4.
|Че Че
|4
|0.11
|5.
|Igor Gomes
|3
|0.08
|6.
|Эрнанес Лима
|3
|0.08
|7.
|Витор Буэно
|2
|0.05
|8.
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|9.
|Pablo I
|1
|0.03
|10.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0.03
|11.
|Коста Диего
|1
|0.03
|12.
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|13.
|Jonas Toro
|1
|0.03
|14.
|Igor Vinicius
|0
|0
|15.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|16.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|17.
|Leo XV
|0
|0
|18.
|Luan5
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|8
|0
|2.
|Marcelo Conceicao
|6
|1
|3.
|Кану Рубенилсон
|5
|1
|4.
|Рафаэль Форстер
|5
|1
|5.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|6.
|Federico Barrandeguy
|4
|1
|7.
|Луис Виктор
|3
|1
|8.
|Kevin II
|4
|0
|9.
|Guilherme Santos
|3
|0
|10.
|Назарио Бруно
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Jose Welison
|2
|0
|14.
|Danilo IV
|2
|0
|15.
|Pedro Raul
|2
|0
|16.
|Rhuan Castro
|2
|0
|17.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|18.
|David Sousa
|1
|0
|19.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|20.
|Бесса Эбер
|1
|0
|21.
|Наварро Рафа
|1
|0
|22.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|23.
|Fernando Costanza
|1
|0
|24.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|25.
|Warley Leandro
|1
|0
|26.
|Kayque
|1
|0
|27.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алвес Даниэл
|9
|0
|2.
|Рейналдо Мануэл
|5
|1
|3.
|Че Че
|5
|1
|4.
|Igor Vinicius
|6
|0
|5.
|Luan5
|6
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|7.
|Brenner da Silva
|5
|0
|8.
|Коста Диего
|4
|0
|9.
|Эрнанес Лима
|4
|0
|10.
|Bruno VI
|4
|0
|11.
|Лусиано Невес
|4
|0
|12.
|Хуанфран Торрес
|3
|0
|13.
|Арболеда Роберт
|3
|0
|14.
|Pablo I
|3
|0
|15.
|Igor Gomes
|3
|0
|16.
|Витор Буэно
|2
|0
|17.
|Leo XV
|2
|0
|18.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|19.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0
|20.
|Lucas Perri
|1
|0
|21.
|Lizeiro
|1
|0
|22.
|Jonas Toro
|1
|0
|23.
|Rodrigo Nestor
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|20% (6)
|16.67% (5)
|20% (6)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|Сан-Паулу
|12.28% (7)
|12.28% (7)
|15.79% (9)
|12.28% (7)
|21.05% (12)
|26.32% (15)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +1 =3 -16Гойяс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао
Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Гремио 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Сеара Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу
Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Сан-Паулу: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:1 Сан-Паулу Паулиста А1 Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:4 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:2 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:3 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:2 Сан-Паулу Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|37
|21
|8
|8
|67 - 46
|71
|2.
|Интернасьональ
|37
|20
|9
|8
|61 - 35
|69
|3.
|Атлетико Минейро
|37
|19
|8
|10
|62 - 45
|65
|4.
|Сан-Паулу
|0:0
|37
|17
|13
|7
|57 - 39
|64
|5.
|Флуминенсе
|37
|17
|10
|10
|53 - 42
|61
|6.
|Гремио
|37
|14
|17
|6
|53 - 39
|59
|7.
|Палмейрас
|37
|15
|13
|9
|51 - 35
|58
|8.
|Сантос
|37
|14
|12
|11
|52 - 49
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|14
|8
|15
|36 - 36
|50
|10.
|Коринтианс
|37
|13
|11
|13
|45 - 45
|50
|11.
|Брагантино
|37
|12
|14
|11
|49 - 40
|50
|12.
|Сеара
|37
|13
|10
|14
|52 - 50
|49
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|37
|11
|14
|12
|37 - 44
|47
|14.
|Спорт Ресифи
|37
|12
|6
|19
|31 - 48
|42
|15.
|Байя
|37
|11
|8
|18
|46 - 59
|41
|16.
|Форталеза
|37
|10
|11
|16
|34 - 42
|41
|17.
|Васко да Гама
|37
|9
|11
|17
|34 - 54
|38
|18.
|Гойяс
|37
|9
|10
|18
|39 - 60
|37
|19.
|Куритиба
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|37
|4
|13
|20
|30 - 60
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Фламенго
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|4.
|Гремио
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|5.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|6.
|Палмейрас
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|18
|9
|7
|2
|27 - 15
|34
|8.
|Сантос
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|9.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|10.
|Коринтианс
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|11.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|19
|2
|6
|11
|15 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|8
|6
|5
|30 - 24
|30
|3.
|Интернасьональ
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|4.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|7.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|12.
|Коринтианс
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|13.
|Брагантино
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|18.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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