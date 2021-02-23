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  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
1:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
29' Красная карточка
Рейналдо Мануэл
38' Желтая карточка
Наварро Рафа
50' Желтая карточка
Luiz Otavio
1:0
58' Гол
Nascimento Leite Matheus3
65' Желтая карточка
Bruno VI
71' Желтая карточка
Igor Gomes
83' Желтая карточка
Pablo I
1:0
84' Не забитый пенальти
Лусиано Невес
85' Желтая карточка
Назарио Бруно
88' Желтая карточка
Эрнанес Лима
89' Желтая карточка
Leo XV
90'+7
29
Diego
Ribas
da
Cunha3
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
30
David
Sousa
31
Угу
Мигель
25
Warley
Leandro
49
Kayque
23
Luiz
Otavio
36
Eno
10
Назарио
Бруно
18
Наварро
Рафа
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
8
Че
Че
13
Luan5
26
Igor
Gomes
11
Лусиано
Невес
21
Габриэл
Барбоза
Ботафого Рибейрао
4-4-2
Сан-Паулу
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 9 0.24
2. Pedro Raul 7 (2) 0.19
3. Caio Alexandre 4 0.11
4. Луис Виктор 2 (2) 0.05
5. Наварро Рафа 2 0.05
6. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.05
7. Назарио Бруно 1 0.03
8. Marcelo Conceicao 1 0.03
9. Warley Leandro 1 0.03
10. Калу Саломон 1 0.03
11. Фернандо Луис IV 1 0.03
12. Kevin II 0 0
13. Кану Рубенилсон 0 0
14. Марсиньо Силва 0 0
15. Guilherme Santos 0 0
16. Jose Welison 0 0
17. Cicero II 0 0
18. Сезинья 0 0
19. Rhuan Castro 0 0
20. Matheus Nascimento 0 0
Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 17 (1) 0.46
2. Brenner da Silva 11 0.3
3. Рейналдо Мануэл 6 (5) 0.16
4. Че Че 4 0.11
5. Igor Gomes 3 0.08
6. Эрнанес Лима 3 0.08
7. Витор Буэно 2 0.05
8. Алвес Даниэл 1 0.03
9. Pablo I 1 0.03
10. Gonzalo Carneiro 1 0.03
11. Коста Диего 1 0.03
12. Арболеда Роберт 1 0.03
13. Jonas Toro 1 0.03
14. Igor Vinicius 0 0
15. Хуанфран Торрес 0 0
16. Tiago Luis Volpi 0 0
17. Leo XV 0 0
18. Luan5 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 8 0
2. Marcelo Conceicao 6 1
3. Кану Рубенилсон 5 1
4. Рафаэль Форстер 5 1
5. Nascimento Leite Matheus3 6 0
6. Federico Barrandeguy 4 1
7. Луис Виктор 3 1
8. Назарио Бруно 4 0
9. Kevin II 4 0
10. Guilherme Santos 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Jose Welison 2 0
14. Danilo IV 2 0
15. Pedro Raul 2 0
16. Rhuan Castro 2 0
17. Хонда Кейсуке 1 0
18. David Sousa 1 0
19. Марсиньо Силва 1 0
20. Luiz Otavio 1 0
21. Бесса Эбер 1 0
22. Наварро Рафа 1 0
23. Carlos Renteria II 1 0
24. Fernando Costanza 1 0
25. Фернандес Роберто III 1 0
26. Warley Leandro 1 0
27. Kayque 1 0
28. Davi Araujo 1 0
Сан-Паулу
# Игрок      
1. Алвес Даниэл 9 0
2. Рейналдо Мануэл 5 1
3. Че Че 5 1
4. Igor Vinicius 6 0
5. Luan5 6 0
6. Эрнанес Лима 5 0
7. Bruno VI 5 0
8. Габриэл Барбоза 5 0
9. Brenner da Silva 5 0
10. Коста Диего 4 0
11. Pablo I 4 0
12. Лусиано Невес 4 0
13. Igor Gomes 4 0
14. Хуанфран Торрес 3 0
15. Арболеда Роберт 3 0
16. Leo XV 3 0
17. Витор Буэно 2 0
18. Tiago Luis Volpi 1 0
19. Gonzalo Carneiro 1 0
20. Lucas Perri 1 0
21. Lizeiro 1 0
22. Jonas Toro 1 0
23. Rodrigo Nestor 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 19.35% (6) 16.13% (5) 22.58% (7) 16.13% (5) 25.81% (8)
 Сан-Паулу 12.28% (7) 12.28% (7) 15.79% (9) 12.28% (7) 21.05% (12) 26.32% (15)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Гойяс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао
Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Гремио 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Сеара Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу
Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Сан-Паулу: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Сан-Паулу 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:1 Сан-Паулу Паулиста А1 Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:4 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:2 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:3 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:2 Сан-Паулу Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 37 21 8 8 67 - 46 71
2. Интернасьональ 37 20 9 8 61 - 35 69
3. Атлетико Минейро 37 19 8 10 62 - 45 65
4. Сан-Паулу 37 17 12 8 57 - 40 63
5. Флуминенсе 37 17 10 10 53 - 42 61
6. Гремио 37 14 17 6 53 - 39 59
7. Палмейрас 37 15 13 9 51 - 35 58
8. Сантос 37 14 12 11 52 - 49 54
9. Атлетико Паранаэнсе 37 14 8 15 36 - 36 50
10. Коринтианс 37 13 11 13 45 - 45 50
11. Брагантино 37 12 14 11 49 - 40 50
12. Сеара 37 13 10 14 52 - 50 49
13. Атлетико Гойяненсе 37 11 14 12 37 - 44 47
14. Спорт Ресифи 37 12 6 19 31 - 48 42
15. Байя 37 11 8 18 46 - 59 41
16. Форталеза 37 10 11 16 34 - 42 41
17. Васко да Гама 37 9 11 17 34 - 54 38
18. Гойяс 37 9 10 18 39 - 60 37
19. Куритиба 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Ботафого Рибейрао 37 5 12 20 31 - 60 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Фламенго 19 11 4 4 35 - 23 37
4. Гремио 19 10 6 3 34 - 23 36
5. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
6. Палмейрас 19 9 8 2 33 - 16 35
7. Сан-Паулу 18 9 7 2 27 - 15 34
8. Сантос 19 9 7 3 35 - 23 34
9. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
10. Коринтианс 19 8 7 4 29 - 23 31
11. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 19 8 2 9 19 - 23 26
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 18 6 5 7 18 - 19 23
17. Сеара 18 6 5 7 20 - 24 23
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 19 8 5 6 27 - 18 29
3. Сан-Паулу 19 8 5 6 30 - 25 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 18 6 5 7 18 - 19 23
7. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
8. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 16 - 24 23
9. Атлетико Минейро 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
12. Коринтианс 18 5 4 9 16 - 22 19
13. Брагантино 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
18. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
19. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    уходит с поля. Leo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    38'
    Наварро Рафа получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Рейналдо Мануэл увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.80 4.85 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.00 26.00
  4.57 3.14 1.90

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Сан-Паулу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.00 11.25 1.01 4.35 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.74 2.09 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.90
3.05 1.35 2.13 1.66 1.95 1.80 1.28 3.45 1.15 5.00 2.00 1.81 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.06 7.70 1.05 8.30 0.00 13.00
2.83 1.43 2.26 1.66 2.00 1.84 1.66 2.26 1.49 2.66 1.67 2.27 1.49 2.68 1.75 2.13 1.58 2.43 1.48 2.72 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
1.33 3.15 1.02 11.00 1.01 12.60 1.03 10.00 1.02 11.00
1.30 3.47 1.15 5.20 1.26 3.88 1.70 2.17 1.50 2.63 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.30 1.30 1.89 1.86 1.41 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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