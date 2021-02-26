  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
1:0
7' Гол
Nikao
26' Желтая карточка
Adryelson
2:0
87' Гол
Лео Ситтадини
90'+5
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
27
Ivaldo
16
Abner2
11
Nikao
88
Christian
Cardoso
18
Лео
Ситтадини
96
Carlos
Eduardo
III
91
Jadson
I
79
Renato
Kayzer
27
Luan
Polli
2
Patric
II
15
Рафаэл
Тьере
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
3
Жуниор
Таварес
30
Тиаго
Невес
18
Betinho2
77
Marcao
VI
33
Marquinhos2
94
Luan2
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2
Спорт Ресифи
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 8 0.21
2. Carlos Eduardo III 7 0.18
3. Лео Ситтадини 5 0.13
4. Victor Vitinho4 4 0.11
5. Nikao 3 0.08
6. Abner2 3 0.08
7. Thiago Heleno 2 0.05
8. Christian Cardoso 2 0.05
9. Фернандо Матос 1 0.03
10. Жеуванио 1 0.03
11. Раванелли Феррейра 1 0.03
12. Фабиньо Энрике 1 0.03
13. Khellven 0 0
14. Bissoli 0 0
15. Leo Gomes 0 0
16. Lucas Halter 0 0
17. Erick2 0 0
18. Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиаго Невес 6 (1) 0.16
2. Iago Maidana 6 (4) 0.16
3. Marquinhos2 3 0.08
4. Leandro Barcia 3 0.08
5. Luan2 3 0.08
6. Marcao VI 2 0.05
7. Elton V 2 (1) 0.05
8. Hernane 2 (2) 0.05
9. Patric II 1 0.03
10. Мугни Лукас 1 0.03
11. Jonathan David Gomez 1 0.03
12. Mikael 1 0.03
13. Да Силва Лусиано 0 0
14. Жуниор Таварес 0 0
15. Рожерио Жозе 0 0
16. Betinho2 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 9 0
2. Richard Almeida de Oliveira2 7 1
3. Thiago Heleno 5 2
4. Christian Cardoso 7 0
5. Лео Ситтадини 6 0
6. Nikao 5 0
7. Erick2 5 0
8. Жеуванио 4 0
9. Jonatan VII 4 0
10. Abner2 4 0
11. Фернандо Матос 3 0
12. Renato Kayzer 3 0
13. Khellven 3 0
14. Ivaldo 2 0
15. Альварадо Джейми 2 0
16. Лучо Гонсалес 1 0
17. Энрике Педру II 1 0
18. Азеведо Марсио 1 0
19. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
20. Carlos Eduardo III 1 0
21. Агилар Фелипе 1 0
22. Leo Gomes 1 0
23. Lucas Halter 1 0
24. Kawan 1 0
25. Victor Vitinho4 1 0
26. Pedrinho VI4 1 0
Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Marquinhos2 9 0
2. Iago Maidana 8 0
3. Marcao VI 8 0
4. Adryelson 7 0
5. Sander 5 1
6. Betinho2 6 0
7. Ronaldo II 5 0
8. Patric II 3 1
9. Ricardinho IV 4 0
10. Luan Polli 4 0
11. Тиаго Невес 3 0
12. Виллиан Фариас 3 0
13. Raul Prata 3 0
14. Jonathan David Gomez 2 0
15. Hernane 2 0
16. Мугни Лукас 2 0
17. Рафаэл Тьере 2 0
18. Leandro Barcia 2 0
19. Ronaldo III 0 1
20. Жуниор Таварес 0 1
21. Чико Флорес 1 0
22. Да Силва Лусиано 1 0
23. Рожерио Жозе 1 0
24. Elton V 1 0
25. Marcos Serrato 1 0
26. Gustavo XVII 1 0
27. Bruno Roberto 1 0
28. Luan2 1 0
29. Mailson2 1 0
30. Rafael Luiz 1 0
31. Эвертон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 13.16% (5) 13.16% (5) 26.32% (10) 2.63% (1) 21.05% (8) 23.68% (9)
 Спорт Ресифи 16.13% (5) 9.68% (3) 32.26% (10) 16.13% (5) 9.68% (3) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ
Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Вера-Крус 1:3 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи
Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Спорт Ресифи 2:0 Байя Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Спорт Ресифи: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Спорт Ресифи Серия A
Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 38 21 8 9 68 - 48 71
2. Интернасьональ 38 20 10 8 61 - 35 70
3. Атлетико Минейро 38 20 8 10 64 - 45 68
4. Сан-Паулу 38 18 12 8 59 - 41 66
5. Флуминенсе 38 18 10 10 55 - 42 64
6. Гремио 38 14 17 7 53 - 40 59
7. Палмейрас 38 15 13 10 51 - 37 58
8. Сантос 38 14 12 12 52 - 51 54
9. Атлетико Паранаэнсе 38 15 8 15 38 - 36 53
10. Брагантино 38 13 14 11 50 - 40 53
11. Сеара 38 14 10 14 54 - 51 52
12. Коринтианс 38 13 12 13 45 - 45 51
13. Атлетико Гойяненсе 38 12 14 12 40 - 45 50
14. Байя 38 12 8 18 48 - 59 44
15. Спорт Ресифи 38 12 6 20 31 - 50 42
16. Форталеза 38 10 11 17 34 - 44 41
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Куритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 14 4 1 41 - 13 46
2. Интернасьональ 19 12 5 2 34 - 17 41
3. Флуминенсе 19 11 5 3 31 - 14 38
4. Фламенго 19 11 4 4 35 - 23 37
5. Сан-Паулу 19 10 7 2 29 - 16 37
6. Гремио 19 10 6 3 34 - 23 36
7. Брагантино 19 10 5 4 34 - 19 35
8. Палмейрас 19 9 8 2 33 - 16 35
9. Сантос 19 9 7 3 35 - 23 34
10. Атлетико Паранаэнсе 19 9 5 5 20 - 13 32
11. Коринтианс 19 8 7 4 29 - 23 31
12. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
13. Байя 19 9 2 8 27 - 26 29
14. Атлетико Гойяненсе 19 6 9 4 24 - 21 27
15. Спорт Ресифи 19 8 2 9 19 - 23 26
16. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
17. Сеара 19 7 5 7 22 - 25 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
2. Интернасьональ 19 8 5 6 27 - 18 29
3. Сан-Паулу 19 8 5 6 30 - 25 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 19 6 5 8 18 - 21 23
7. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 16 - 24 23
8. Гремио 19 4 11 4 19 - 17 23
9. Атлетико Минейро 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Коринтианс 19 5 5 9 16 - 22 20
12. Сантос 19 5 5 9 17 - 28 20
13. Брагантино 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 19 4 4 11 12 - 27 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
18. Куритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Форталеза 19 2 5 12 14 - 29 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Marquinhos уходит с поля. Luciano выходит вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Adryelson получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Рафаэл Тьере уходит с поля. Ewerton выходит вместо него
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Никао бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.75 3.60 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.58 4.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.70 20.00
  1.19 5.71 24.02

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Спорт Ресифи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спорт Ресифи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Паранаэнсе» – «Спорт Ресифи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.80 1.40 2.12 1.67 1.62 2.22 1.21 4.10 1.06 7.60
8.20 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.20
9.90 1.03 6.50 1.07 2.25 1.60 1.47 2.55 1.99 1.82 1.14 5.20 1.04 9.00 1.03 10.00 1.22 7.00 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 18.00
2.03 1.84 1.68 2.23 1.35 3.29 2.05 1.81 1.74 2.15 1.51 2.61 1.44 2.84 1.61 2.37 1.48 2.73 1.54 2.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.50 1.49 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
2.77 1.44 1.79 2.02 1.38 3.04 1.10 6.90 1.07 8.20
2.62 1.45 1.80 2.08 1.70 2.08 1.17 4.70 1.09 6.50
2.94 1.43 2.41 1.60 1.88 2.00 1.54 2.56 1.48 2.67 1.27 3.75 1.58 2.42 1.37 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.39 1.13 5.40
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.67
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.65 1.25
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 2:0 Спорт Ресифи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 