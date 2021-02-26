1:0
15' ГолРосси
14
Эрнандо
45
Патрик
II
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
11
Росси
34
Жуан
Пауло
23
Arthur
VIII
41
Jean
Mota
- Основной состав
- Вратарь
-
14 ЭрнандоЗащитник
-
45 Патрик IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
-
11 РоссиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Зе КарлосПолузащитник
-
-
-
17 Elton I
-
-
-
-
70 Fessin
-
-
36 Ramon1
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Arthur VIIIНападающий
-
41 Jean MotaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
-
29 Allanzinho
-
39 Tailson
-
-
-
-
40 Tinho
-
Главный тренер: Cuca
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|9 (1)
|0.24
|2.
|Rodriguinho I
|8 (2)
|0.21
|3.
|Росси
|4 (1)
|0.11
|4.
|Jose Elber
|3
|0.08
|5.
|Daniel XII
|3
|0.08
|6.
|Clayson
|3 (1)
|0.08
|7.
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0.05
|8.
|Saldanha
|2
|0.05
|9.
|Jose Ferreira
|2
|0.05
|10.
|Gabriel Novaes
|2
|0.05
|11.
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|12.
|Marco Antonio2
|1
|0.03
|13.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|14.
|Эрнандо
|1
|0.03
|15.
|Anderson IV
|1
|0.03
|16.
|Зе Карлос
|1
|0.03
|17.
|Fessin
|1
|0.03
|18.
|Alesson Batista
|1
|0.03
|19.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|20.
|Ronaldo VI
|0
|0
|21.
|Gregore
|0
|0
|22.
|Anderson Oliveira2
|0
|0
|23.
|Matheus Bahia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|17 (6)
|0.45
|2.
|Madson II
|5 (1)
|0.13
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|4 (2)
|0.11
|4.
|Kaio Jorge
|4
|0.11
|5.
|Marcos Leonardo
|4 (1)
|0.11
|6.
|Брунинью Филипе
|3
|0.08
|7.
|Lucas Braga
|2
|0.05
|8.
|Jobson III
|2
|0.05
|9.
|Felipe Jonatan
|2
|0.05
|10.
|Arthur VIII
|2 (1)
|0.05
|11.
|Diego Pituca
|1
|0.03
|12.
|Jean Mota
|1
|0.03
|13.
|Лукас VI
|1
|0.03
|14.
|Ivonei Junior
|1
|0.03
|15.
|Перес Луан
|0
|0
|16.
|Laercio
|0
|0
|17.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|18.
|Алисон II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|11
|1
|2.
|Росси
|8
|1
|3.
|Ronaldo VI
|8
|0
|4.
|Daniel XII
|4
|2
|5.
|Gilberto IV
|7
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|5
|0
|7.
|Jose Ferreira
|3
|1
|8.
|Nino Paraiba
|4
|0
|9.
|Mendes Elias II
|4
|0
|10.
|Ramon1
|4
|0
|11.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|12.
|Anderson IV
|3
|0
|13.
|Rodriguinho I
|3
|0
|14.
|Juan Pablo Ramirez
|3
|0
|15.
|Marco Antonio2
|3
|0
|16.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|17.
|Fernando Edson
|2
|0
|18.
|Matheus Bahia
|2
|0
|19.
|Jose Elber
|0
|1
|20.
|Saldanha
|1
|0
|21.
|Clayson
|1
|0
|22.
|Зе Карлос
|1
|0
|23.
|Alesson Batista
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|5
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|8
|0
|3.
|Felipe Jonatan
|7
|0
|4.
|Sandry Santos
|5
|1
|5.
|Jobson III
|6
|0
|6.
|Лукас VI
|6
|0
|7.
|Diego Pituca
|5
|0
|8.
|Kaio Jorge
|5
|0
|9.
|Перес Луан
|3
|1
|10.
|Marinho II
|4
|0
|11.
|Arthur VIII
|2
|1
|12.
|Para I
|3
|0
|13.
|Жуан Пауло
|3
|0
|14.
|Lucas Braga
|3
|0
|15.
|Jean Mota
|2
|0
|16.
|Madson II
|2
|0
|17.
|Alex Nascimento
|2
|0
|18.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|19.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|20.
|Винисиус Оливейра
|1
|0
|21.
|Laercio
|1
|0
|22.
|Брунинью Филипе
|1
|0
|23.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|24.
|Luiz Felipe III
|1
|0
|25.
|Guilherme Nunes
|1
|0
|26.
|Ivonei Junior
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|4.35% (2)
|13.04% (6)
|23.91% (11)
|10.87% (5)
|17.39% (8)
|30.43% (14)
|Сантос
|20.41% (10)
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|8.16% (4)
|12.24% (6)
|26.53% (13)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +4 =5 -11Doce Mel 0:2 Байя Байя 1:2 Жуазейренсе Форталеза 0:4 Байя Атлетико Минейро 1:1 Байя
Байя 3:3 Гойяс Байя 0:1 Флуминенсе Васко да Гама 0:0 Байя Байя 2:1 Коринтианс Спорт Ресифи 2:0 Байя Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу
Сантос Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сантос 1:1 Флуминенсе Атлетико де Сан-Луис 1:0 Сантос Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 1:0 Монтеррей
Сантос 2:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос Атлас 1:1 Сантос Гремио 3:3 Сантос Сантос 1:1 Клуб Америка Палмейрас 1:0 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос
Последние игры между собой
Байя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|21
|9
|8
|67 - 46
|72
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|38
|20
|10
|8
|61 - 35
|70
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|38
|19
|9
|10
|62 - 45
|66
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|18
|10
|10
|54 - 42
|64
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|38
|17
|13
|8
|57 - 40
|64
|6.
|Гремио
|0:0
|38
|14
|18
|6
|53 - 39
|60
|7.
|Палмейрас
|0:0
|38
|15
|14
|9
|51 - 35
|59
|8.
|Сантос
|0:1
|38
|14
|12
|12
|52 - 50
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|38
|15
|8
|15
|37 - 36
|53
|10.
|Сеара
|1:0
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Коринтианс
|0:0
|38
|13
|12
|13
|45 - 45
|51
|12.
|Брагантино
|0:0
|38
|12
|15
|11
|49 - 40
|51
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|38
|12
|14
|12
|38 - 44
|50
|14.
|Байя
|1:0
|38
|12
|8
|18
|47 - 59
|44
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|38
|12
|6
|20
|31 - 49
|42
|16.
|Форталеза
|0:1
|38
|10
|11
|17
|34 - 43
|41
|17.
|Васко да Гама
|1:0
|38
|10
|11
|17
|35 - 54
|41
|18.
|Гойяс
|0:1
|38
|9
|10
|19
|39 - 61
|37
|19.
|Куритиба
|0:1
|38
|7
|10
|21
|30 - 52
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|38
|5
|12
|21
|31 - 61
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|13
|5
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|3.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|11
|5
|3
|30 - 14
|38
|4.
|Фламенго
|0:0
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|5.
|Гремио
|0:0
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|9
|8
|2
|27 - 15
|35
|8.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|9.
|Брагантино
|0:0
|19
|9
|6
|4
|33 - 19
|33
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|9
|5
|5
|19 - 13
|32
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|12.
|Форталеза
|0:1
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|13.
|Байя
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 26
|29
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|19
|6
|9
|4
|22 - 20
|27
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|16.
|Васко да Гама
|1:0
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|17.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Гойяс
|0:1
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|0:1
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|3.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|8
|5
|6
|30 - 25
|29
|4.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|7.
|Гремио
|0:0
|19
|4
|12
|3
|19 - 16
|24
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|5
|5
|9
|16 - 22
|20
|12.
|Сантос
|0:1
|19
|5
|5
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Брагантино
|0:0
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|4
|4
|11
|12 - 26
|16
|15.
|Байя
|1:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|1:0
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|0:1
|19
|3
|5
|11
|20 - 33
|14
|18.
|Куритиба
|0:1
|19
|3
|4
|12
|17 - 33
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|2
|7
|10
|15 - 31
|13
|20.
|Форталеза
|0:1
|19
|2
|5
|12
|14 - 28
|11
Победитель
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