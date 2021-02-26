  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Байя
2:0
Конец матча
Сантос
0'
1:0
15' Гол
Росси
2:0
90' Гол
Alesson Batista
90'+5
1
Douglas
Friedrich
14
Эрнандо
45
Патрик
II
28
Lucas
Fonseca
2
Nino
Paraiba
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
79
Matheus
Bahia
11
Росси
10
Rodriguinho
I
9
Gilberto
IV
34
Жуан
Пауло
18
Fernando
Pileggi
2
Luiz
Felipe
III
44
Alex
Nascimento
42
Wagner
Leonardo
27
Angelo
Borges
17
Винисиус
Оливейра
38
Sandry
Santos
23
Arthur
VIII
41
Jean
Mota
19
Брунинью
Филипе
Байя
3-4-2-1
Сантос
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 9 (1) 0.24
2. Rodriguinho I 8 (2) 0.21
3. Росси 5 (1) 0.13
4. Jose Elber 3 0.08
5. Daniel XII 3 0.08
6. Clayson 3 (1) 0.08
7. Juan Pablo Ramirez 2 0.05
8. Saldanha 2 0.05
9. Jose Ferreira 2 0.05
10. Gabriel Novaes 2 0.05
11. Alesson Batista 2 0.05
12. Nino Paraiba 1 0.03
13. Marco Antonio2 1 0.03
14. Хавьер Тиаго 1 0.03
15. Эрнандо 1 0.03
16. Anderson IV 1 0.03
17. Зе Карлос 1 0.03
18. Fessin 1 0.03
19. Juninho Capixaba 0 0
20. Gregore 0 0
21. Ronaldo VI 0 0
22. Anderson Oliveira2 0 0
23. Matheus Bahia 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 17 (6) 0.45
2. Madson II 5 (1) 0.13
3. Сотельдо Йеферсон 4 (2) 0.11
4. Kaio Jorge 4 0.11
5. Marcos Leonardo 4 (1) 0.11
6. Брунинью Филипе 3 0.08
7. Lucas Braga 2 0.05
8. Jobson III 2 0.05
9. Felipe Jonatan 2 0.05
10. Arthur VIII 2 (1) 0.05
11. Diego Pituca 1 0.03
12. Jean Mota 1 0.03
13. Лукас VI 1 0.03
14. Ivonei Junior 1 0.03
15. Перес Луан 0 0
16. Laercio 0 0
17. Карлос Санчес II 0 0
18. Алисон II 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 11 1
2. Росси 8 1
3. Ronaldo VI 8 0
4. Daniel XII 4 2
5. Gilberto IV 7 0
6. Juninho Capixaba 5 0
7. Jose Ferreira 3 1
8. Nino Paraiba 4 0
9. Mendes Elias II 4 0
10. Ramon1 4 0
11. Lucas Fonseca 3 0
12. Anderson IV 3 0
13. Rodriguinho I 3 0
14. Juan Pablo Ramirez 3 0
15. Marco Antonio2 3 0
16. Хавьер Тиаго 2 0
17. Fernando Edson 2 0
18. Matheus Bahia 2 0
19. Jose Elber 0 1
20. Saldanha 1 0
21. Clayson 1 0
22. Зе Карлос 1 0
23. Alesson Batista 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 5 2
2. Сотельдо Йеферсон 8 0
3. Felipe Jonatan 7 0
4. Sandry Santos 5 1
5. Jobson III 6 0
6. Лукас VI 6 0
7. Diego Pituca 5 0
8. Kaio Jorge 5 0
9. Перес Луан 3 1
10. Marinho II 4 0
11. Arthur VIII 2 1
12. Para I 3 0
13. Жуан Пауло 3 0
14. Lucas Braga 3 0
15. Jean Mota 2 0
16. Madson II 2 0
17. Alex Nascimento 2 0
18. Lucas Lourenco 2 0
19. Marcos Leonardo 2 0
20. Винисиус Оливейра 1 0
21. Laercio 1 0
22. Брунинью Филипе 1 0
23. Карлос Санчес II 1 0
24. Luiz Felipe III 1 0
25. Guilherme Nunes 1 0
26. Ivonei Junior 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 6.25% (3) 12.5% (6) 22.92% (11) 10.42% (5) 16.67% (8) 31.25% (15)
 Сантос 20.41% (10) 16.33% (8) 16.33% (8) 8.16% (4) 12.24% (6) 26.53% (13)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Doce Mel 0:2 Байя Байя 1:2 Жуазейренсе Форталеза 0:4 Байя Атлетико Минейро 1:1 Байя
Байя 3:3 Гойяс Байя 0:1 Флуминенсе Васко да Гама 0:0 Байя Байя 2:1 Коринтианс Спорт Ресифи 2:0 Байя Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу
Сантос Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сантос 1:1 Флуминенсе Атлетико де Сан-Луис 1:0 Сантос Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 1:0 Монтеррей
Сантос 2:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос Атлас 1:1 Сантос Гремио 3:3 Сантос Сантос 1:1 Клуб Америка Палмейрас 1:0 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос

Последние игры между собой

Байя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Сантос 3:1 Байя Серия A Сантос 1:0 Байя Серия A Байя 0:1 Сантос Серия A Сантос 2:0 Байя Серия A
Байя 1:0 Сантос Серия A Байя 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Байя Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 38 21 8 9 68 - 48 71
2. Интернасьональ 38 20 10 8 61 - 35 70
3. Атлетико Минейро 38 20 8 10 64 - 45 68
4. Сан-Паулу 38 18 12 8 59 - 41 66
5. Флуминенсе 38 18 10 10 55 - 42 64
6. Гремио 38 14 17 7 53 - 40 59
7. Палмейрас 38 15 13 10 51 - 37 58
8. Сантос 38 14 12 12 52 - 51 54
9. Атлетико Паранаэнсе 38 15 8 15 38 - 36 53
10. Брагантино 38 13 14 11 50 - 40 53
11. Сеара 38 14 10 14 54 - 51 52
12. Коринтианс 38 13 12 13 45 - 45 51
13. Атлетико Гойяненсе 38 12 14 12 40 - 45 50
14. Байя 38 12 8 18 48 - 59 44
15. Спорт Ресифи 38 12 6 20 31 - 50 42
16. Форталеза 38 10 11 17 34 - 44 41
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Куритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 14 4 1 41 - 13 46
2. Интернасьональ 19 12 5 2 34 - 17 41
3. Флуминенсе 19 11 5 3 31 - 14 38
4. Фламенго 19 11 4 4 35 - 23 37
5. Сан-Паулу 19 10 7 2 29 - 16 37
6. Гремио 19 10 6 3 34 - 23 36
7. Брагантино 19 10 5 4 34 - 19 35
8. Палмейрас 19 9 8 2 33 - 16 35
9. Сантос 19 9 7 3 35 - 23 34
10. Атлетико Паранаэнсе 19 9 5 5 20 - 13 32
11. Коринтианс 19 8 7 4 29 - 23 31
12. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
13. Байя 19 9 2 8 27 - 26 29
14. Атлетико Гойяненсе 19 6 9 4 24 - 21 27
15. Спорт Ресифи 19 8 2 9 19 - 23 26
16. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
17. Сеара 19 7 5 7 22 - 25 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
2. Интернасьональ 19 8 5 6 27 - 18 29
3. Сан-Паулу 19 8 5 6 30 - 25 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 19 6 5 8 18 - 21 23
7. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 16 - 24 23
8. Гремио 19 4 11 4 19 - 17 23
9. Атлетико Минейро 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Коринтианс 19 5 5 9 16 - 22 20
12. Сантос 19 5 5 9 17 - 28 20
13. Брагантино 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 19 4 4 11 12 - 27 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
18. Куритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Форталеза 19 2 5 12 14 - 29 11
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Alesson Batista бьет в цель!
  • 89'
    Rodriguinho уходит с поля. Danielzinho выходит вместо него
  • 86'
    Angelo Borges уходит с поля. Lucas Lourenco выходит вместо него
  • 83'
    Росси уходит с поля. Thiago выходит вместо него
  • 82'
    Gilberto уходит с поля. Alesson Batista выходит вместо него
  • 79'
    Sandry Santos уходит с поля. Tailson выходит вместо него
  • 70'
    Jean Mota уходит с поля. Ivonei Junior выходит вместо него
  • 70'
    Ronaldo уходит с поля. Ramon выходит вместо него
  • 70'
    Matheus Bahia уходит с поля. Juninho Capixaba выходит вместо него
  • 70'
    Arthur уходит с поля. Allanzinho выходит вместо него
  • 46'
    Fernando Pileggi уходит с поля. Gabriel Pirani выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Росси бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 11.50 52.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.09 3.35 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 3.96 6.65
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 12.00 71.00

Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.75 1.41 2.09 1.69 1.60 2.25 1.21 4.10 1.06 7.80
9.20 1.02 8.40 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
12.00 1.01 8.40 1.05 1.13 5.40 1.40 2.80 2.17 1.69 1.20 4.20 1.70 2.15 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.03 9.90 1.02 10.50 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.62 2.21 1.30 3.30 1.06 8.20
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.80 1.40 1.80 1.95 1.62 2.20 1.13 5.40 1.08 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.28 1.59 1.53 2.40 1.13 5.40
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
2.70 1.38 1.69 2.10 1.32 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.74
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.00 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.50 1.28
Где смотреть матч Байя 2:0 Сантос онлайн

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