3
Bruno
VI
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
34
Welington
8
Че
Че
9
Pablo
I
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Полузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
- Нападающий
-
8 Че ЧеНападающий
-
9 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Igor Gomes
-
23 Lucas Perri
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
40 Pepe4
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|17 (1)
|0.45
|2.
|Brenner da Silva
|11
|0.29
|3.
|Рейналдо Мануэл
|6 (5)
|0.16
|4.
|Че Че
|4
|0.11
|5.
|Igor Gomes
|3
|0.08
|6.
|Эрнанес Лима
|3
|0.08
|7.
|Витор Буэно
|2
|0.05
|8.
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|9.
|Pablo I
|1
|0.03
|10.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0.03
|11.
|Коста Диего
|1
|0.03
|12.
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|13.
|Jonas Toro
|1
|0.03
|14.
|Igor Vinicius
|0
|0
|15.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|16.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|17.
|Leo XV
|0
|0
|18.
|Luan5
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|19 (6)
|0.5
|2.
|Педро Гильерме
|13
|0.34
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|8
|0.21
|4.
|Энрике Бруно
|8 (1)
|0.21
|5.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.18
|6.
|Исла Маурисио
|2
|0.05
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.05
|8.
|Луис Филипе
|2
|0.05
|9.
|Энрике Густаво
|2
|0.05
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|14.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|15.
|Natan
|1
|0.03
|16.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|17.
|Pepe4
|1
|0.03
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алвес Даниэл
|9
|0
|2.
|Рейналдо Мануэл
|5
|1
|3.
|Че Че
|5
|1
|4.
|Igor Vinicius
|6
|0
|5.
|Luan5
|6
|0
|6.
|Эрнанес Лима
|5
|0
|7.
|Bruno VI
|5
|0
|8.
|Brenner da Silva
|5
|0
|9.
|Коста Диего
|4
|0
|10.
|Pablo I
|4
|0
|11.
|Лусиано Невес
|4
|0
|12.
|Igor Gomes
|4
|0
|13.
|Хуанфран Торрес
|3
|0
|14.
|Арболеда Роберт
|3
|0
|15.
|Leo XV
|3
|0
|16.
|Витор Буэно
|2
|0
|17.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|18.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0
|19.
|Lucas Perri
|1
|0
|20.
|Lizeiro
|1
|0
|21.
|Jonas Toro
|1
|0
|22.
|Rodrigo Nestor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|10
|0
|2.
|Габриэл Барбоза
|7
|1
|3.
|Луис Филипе
|8
|0
|4.
|Диего Рибас
|7
|0
|5.
|Герсон Сантос
|7
|0
|6.
|Энрике Густаво
|5
|1
|7.
|Исла Маурисио
|4
|0
|8.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|9.
|Виллиан Арао
|4
|0
|10.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|11.
|Natan
|4
|0
|12.
|Тьяго Маия
|4
|0
|13.
|Joao Gomes
|4
|0
|14.
|Мартинс Родригес
|4
|0
|15.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Педро Гильерме
|2
|0
|18.
|Алвес Диего
|0
|1
|19.
|Линкольн
|1
|0
|20.
|Кайо Родриго
|1
|0
|21.
|Лео Перейра
|1
|0
|22.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|23.
|Котулио Матеус
|1
|0
|24.
|Тулер Матеус
|1
|0
|25.
|Michael 3
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|12.28% (7)
|12.28% (7)
|15.79% (9)
|12.28% (7)
|21.05% (12)
|26.32% (15)
|Фламенго
|13.64% (9)
|7.58% (5)
|19.7% (13)
|24.24% (16)
|12.12% (8)
|22.73% (15)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ботафого Рибейрао 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Гремио 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Сеара
Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фламенго 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:1 Коринтианс Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама
Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сан-Паулу 1:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|21
|9
|8
|67 - 46
|72
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|38
|20
|10
|8
|61 - 35
|70
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|38
|19
|9
|10
|62 - 45
|66
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|18
|10
|10
|54 - 42
|64
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|38
|17
|13
|8
|57 - 40
|64
|6.
|Гремио
|0:0
|38
|14
|18
|6
|53 - 39
|60
|7.
|Палмейрас
|0:0
|38
|15
|14
|9
|51 - 35
|59
|8.
|Сантос
|0:1
|38
|14
|12
|12
|52 - 50
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|38
|15
|8
|15
|37 - 36
|53
|10.
|Сеара
|1:0
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Коринтианс
|0:0
|38
|13
|12
|13
|45 - 45
|51
|12.
|Брагантино
|0:0
|38
|12
|15
|11
|49 - 40
|51
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|38
|12
|14
|12
|39 - 44
|50
|14.
|Байя
|1:0
|38
|12
|8
|18
|47 - 59
|44
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|38
|12
|6
|20
|31 - 49
|42
|16.
|Форталеза
|0:1
|38
|10
|11
|17
|34 - 43
|41
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|38
|9
|12
|17
|35 - 55
|39
|18.
|Гойяс
|1:1
|38
|9
|11
|18
|40 - 61
|38
|19.
|Куритиба
|0:2
|38
|7
|10
|21
|30 - 53
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|38
|5
|12
|21
|31 - 61
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|13
|5
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|3.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|11
|5
|3
|30 - 14
|38
|4.
|Фламенго
|0:0
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|5.
|Гремио
|0:0
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|9
|8
|2
|27 - 15
|35
|8.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|9.
|Брагантино
|0:0
|19
|9
|6
|4
|33 - 19
|33
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|9
|5
|5
|19 - 13
|32
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|12.
|Форталеза
|0:1
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|13.
|Байя
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 26
|29
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|19
|6
|9
|4
|23 - 20
|27
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|16.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|Гойяс
|1:1
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|0:2
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|3.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|8
|5
|6
|30 - 25
|29
|4.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|7.
|Гремио
|0:0
|19
|4
|12
|3
|19 - 16
|24
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|5
|5
|9
|16 - 22
|20
|12.
|Сантос
|0:1
|19
|5
|5
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Брагантино
|0:0
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|4
|4
|11
|12 - 26
|16
|15.
|Гойяс
|1:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Байя
|1:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Куритиба
|0:2
|19
|3
|4
|12
|17 - 34
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|2
|7
|10
|15 - 31
|13
|20.
|Форталеза
|0:1
|19
|2
|5
|12
|14 - 28
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров