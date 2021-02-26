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  3. Бразилия
Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 35'
Фламенго
0'
34' Желтая карточка
 35'
1
Tiago
Luis
Volpi
4
Коста
Диего
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
2
Igor
Vinicius
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
34
Welington
11
Лусиано
Невес
8
Че
Че
9
Pablo
I
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Герсон
Сантос
10
Диего
Рибас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
Сан-Паулу
3-4-3
Фламенго
4-4-2

Ход матча

34'
 

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 17 (1) 0.45
2. Brenner da Silva 11 0.29
3. Рейналдо Мануэл 6 (5) 0.16
4. Че Че 4 0.11
5. Igor Gomes 3 0.08
6. Эрнанес Лима 3 0.08
7. Витор Буэно 2 0.05
8. Алвес Даниэл 1 0.03
9. Pablo I 1 0.03
10. Gonzalo Carneiro 1 0.03
11. Коста Диего 1 0.03
12. Арболеда Роберт 1 0.03
13. Jonas Toro 1 0.03
14. Igor Vinicius 0 0
15. Хуанфран Торрес 0 0
16. Tiago Luis Volpi 0 0
17. Leo XV 0 0
18. Luan5 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 19 (6) 0.5
2. Педро Гильерме 13 0.34
3. Де Арраскаэта Джорджиан 8 0.21
4. Энрике Бруно 8 (1) 0.21
5. Рибейро Эвертон 7 0.18
6. Исла Маурисио 2 0.05
7. Витиньо Виктор 2 0.05
8. Луис Филипе 2 0.05
9. Энрике Густаво 2 0.05
10. Диего Рибас 1 0.03
11. Герсон Сантос 1 0.03
12. Линкольн 1 0.03
13. Виллиан Арао 1 0.03
14. Мартинс Родригес 1 0.03
15. Natan 1 0.03
16. Лео Перейра 1 0.03
17. Pepe4 1 0.03
18. Тьяго Маия 0 0
19. Котулио Матеус 0 0
20. Роша Педро 0 0
21. Michael 3 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Алвес Даниэл 9 0
2. Рейналдо Мануэл 5 1
3. Че Че 5 1
4. Igor Vinicius 6 0
5. Luan5 6 0
6. Эрнанес Лима 5 0
7. Bruno VI 5 0
8. Brenner da Silva 5 0
9. Коста Диего 4 0
10. Pablo I 4 0
11. Лусиано Невес 4 0
12. Igor Gomes 4 0
13. Хуанфран Торрес 3 0
14. Арболеда Роберт 3 0
15. Leo XV 3 0
16. Витор Буэно 2 0
17. Tiago Luis Volpi 1 0
18. Gonzalo Carneiro 1 0
19. Lucas Perri 1 0
20. Lizeiro 1 0
21. Jonas Toro 1 0
22. Rodrigo Nestor 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 10 0
2. Габриэл Барбоза 7 1
3. Луис Филипе 8 0
4. Диего Рибас 7 0
5. Герсон Сантос 7 0
6. Энрике Густаво 5 1
7. Исла Маурисио 4 0
8. Рибейро Эвертон 4 0
9. Виллиан Арао 4 0
10. Витиньо Виктор 4 0
11. Natan 4 0
12. Тьяго Маия 4 0
13. Joao Gomes 4 0
14. Мартинс Родригес 4 0
15. Рафинья Марсио 2 0
16. Joao Lucas2 2 0
17. Педро Гильерме 2 0
18. Алвес Диего 0 1
19. Линкольн 1 0
20. Кайо Родриго 1 0
21. Лео Перейра 1 0
22. Гильерме дос Сантос 1 0
23. Котулио Матеус 1 0
24. Тулер Матеус 1 0
25. Michael 3 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 12.28% (7) 12.28% (7) 15.79% (9) 12.28% (7) 21.05% (12) 26.32% (15)
 Фламенго 13.64% (9) 7.58% (5) 19.7% (13) 24.24% (16) 12.12% (8) 22.73% (15)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ботафого Рибейрао 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Гремио 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Сеара
Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фламенго 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:1 Коринтианс Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама
Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сан-Паулу 3:0 Фламенго Кубок Фламенго 1:2 Сан-Паулу Кубок Фламенго 1:4 Сан-Паулу Серия A Фламенго 0:0 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 1:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 21 9 8 67 - 46 72
2. Интернасьональ 0:0 38 20 10 8 61 - 35 70
3. Атлетико Минейро 0:0 38 19 9 10 62 - 45 66
4. Флуминенсе 1:0 38 18 10 10 54 - 42 64
5. Сан-Паулу 0:0 38 17 13 8 57 - 40 64
6. Гремио 0:0 38 14 18 6 53 - 39 60
7. Палмейрас 0:0 38 15 14 9 51 - 35 59
8. Сантос 0:1 38 14 12 12 52 - 50 54
9. Атлетико Паранаэнсе 1:0 38 15 8 15 37 - 36 53
10. Сеара 1:0 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Коринтианс 0:0 38 13 12 13 45 - 45 51
12. Брагантино 0:0 38 12 15 11 49 - 40 51
13. Атлетико Гойяненсе 2:0 38 12 14 12 39 - 44 50
14. Байя 1:0 38 12 8 18 47 - 59 44
15. Спорт Ресифи 0:1 38 12 6 20 31 - 49 42
16. Форталеза 0:1 38 10 11 17 34 - 43 41
17. Васко да Гама 1:1 38 9 12 17 35 - 55 39
18. Гойяс 1:1 38 9 11 18 40 - 61 38
19. Куритиба 0:2 38 7 10 21 30 - 53 31
20. Ботафого Рибейрао 0:1 38 5 12 21 31 - 61 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 19 13 5 1 39 - 13 44
2. Интернасьональ 0:0 19 12 5 2 34 - 17 41
3. Флуминенсе 1:0 19 11 5 3 30 - 14 38
4. Фламенго 0:0 19 11 4 4 35 - 23 37
5. Гремио 0:0 19 10 6 3 34 - 23 36
6. Палмейрас 0:0 19 9 8 2 33 - 16 35
7. Сан-Паулу 0:0 19 9 8 2 27 - 15 35
8. Сантос 0:1 19 9 7 3 35 - 23 34
9. Брагантино 0:0 19 9 6 4 33 - 19 33
10. Атлетико Паранаэнсе 1:0 19 9 5 5 19 - 13 32
11. Коринтианс 0:0 19 8 7 4 29 - 23 31
12. Форталеза 0:1 19 8 6 5 20 - 15 30
13. Байя 1:0 19 9 2 8 26 - 26 29
14. Атлетико Гойяненсе 2:0 19 6 9 4 23 - 20 27
15. Спорт Ресифи 0:1 19 8 2 9 19 - 23 26
16. Сеара 1:0 19 7 5 7 21 - 24 26
17. Васко да Гама 1:1 19 6 6 7 19 - 20 24
18. Гойяс 1:1 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 0:2 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 0:1 19 3 5 11 16 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 19 10 5 4 32 - 23 35
2. Интернасьональ 0:0 19 8 5 6 27 - 18 29
3. Сан-Паулу 0:0 19 8 5 6 30 - 25 29
4. Сеара 1:0 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 1:0 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 0:0 19 6 6 7 18 - 19 24
7. Гремио 0:0 19 4 12 3 19 - 16 24
8. Атлетико Гойяненсе 2:0 19 6 5 8 16 - 24 23
9. Атлетико Минейро 0:0 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 1:0 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Коринтианс 0:0 19 5 5 9 16 - 22 20
12. Сантос 0:1 19 5 5 9 17 - 27 20
13. Брагантино 0:0 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 0:1 19 4 4 11 12 - 26 16
15. Гойяс 1:1 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Байя 1:0 19 3 6 10 21 - 33 15
17. Васко да Гама 1:1 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Куритиба 0:2 19 3 4 12 17 - 34 13
19. Ботафого Рибейрао 0:1 19 2 7 10 15 - 31 13
20. Форталеза 0:1 19 2 5 12 14 - 28 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Фламенго
6.50
4.22
1.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 4.20 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 4.15 1.78
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.00 1.71
  4.78 4.32 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.00 1.02 3.70 1.26 2.95 1.40 2.07 1.92 1.55 2.45 1.36 3.04 1.14 5.00 1.10 5.55 1.01 10.25
12.50 1.01 9.10 1.05 3.70 1.27 2.90 1.38 2.15 1.70 1.99 1.82 1.78 2.04 1.57 2.41 1.36 3.05 1.16 4.80 1.12 5.50 1.02 9.70 1.01 10.50 0.00 16.00
4.19 1.24 3.22 1.37 2.43 1.59 2.05 1.83 1.81 2.06 1.56 2.50 1.36 3.23 1.13 6.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.19 1.68 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
2.02 1.79 1.44 2.65 1.14 5.20
3.27 1.36 2.68 1.50 2.10 1.79 1.65 2.30 1.46 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65
2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.95
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Сан-Паулу 0:0 Фламенго онлайн

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