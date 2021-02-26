32' Желтая карточкаЧе Че
36' Желтая карточкаАрболеда Роберт
39' Желтая карточкаАлвес Даниэл
43' Желтая карточкаIgor Vinicius
1:0
45' ГолЛусиано Невес
45' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
1:1
51' ГолЭнрике Бруно
54' Желтая карточкаWelington
2:1
59' ГолPablo I
61' Желтая карточкаЛусиано Невес
77' Желтая карточкаРибейро Эвертон
89' Желтая карточкаЭнрике Бруно
3
Bruno
VI
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
34
Welington
8
Че
Че
9
Pablo
I
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Полузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
- Нападающий
-
8 Че ЧеНападающий
-
9 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Lucas Perri
-
-
26 Igor Gomes
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
40 Pepe4
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
32'
36'
39'
43'
45'
1:0
45'
51'
1:1
54'
59'
2:1
61'
77'
86'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|18 (1)
|0.47
|2.
|Brenner da Silva
|11
|0.29
|3.
|Рейналдо Мануэл
|6 (5)
|0.16
|4.
|Че Че
|4
|0.11
|5.
|Igor Gomes
|3
|0.08
|6.
|Эрнанес Лима
|3
|0.08
|7.
|Pablo I
|2
|0.05
|8.
|Витор Буэно
|2
|0.05
|9.
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|10.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0.03
|11.
|Коста Диего
|1
|0.03
|12.
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|13.
|Jonas Toro
|1
|0.03
|14.
|Igor Vinicius
|0
|0
|15.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|16.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|17.
|Leo XV
|0
|0
|18.
|Luan5
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|19 (6)
|0.5
|2.
|Педро Гильерме
|13
|0.34
|3.
|Энрике Бруно
|9 (1)
|0.24
|4.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|8
|0.21
|5.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.18
|6.
|Исла Маурисио
|2
|0.05
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.05
|8.
|Луис Филипе
|2
|0.05
|9.
|Энрике Густаво
|2
|0.05
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|14.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|15.
|Natan
|1
|0.03
|16.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|17.
|Pepe4
|1
|0.03
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алвес Даниэл
|10
|0
|2.
|Че Че
|6
|1
|3.
|Igor Vinicius
|7
|0
|4.
|Рейналдо Мануэл
|5
|1
|5.
|Luan5
|6
|0
|6.
|Эрнанес Лима
|5
|0
|7.
|Bruno VI
|5
|0
|8.
|Лусиано Невес
|5
|0
|9.
|Brenner da Silva
|5
|0
|10.
|Коста Диего
|4
|0
|11.
|Арболеда Роберт
|4
|0
|12.
|Pablo I
|4
|0
|13.
|Igor Gomes
|4
|0
|14.
|Хуанфран Торрес
|3
|0
|15.
|Leo XV
|3
|0
|16.
|Витор Буэно
|2
|0
|17.
|Welington
|1
|0
|18.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|19.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0
|20.
|Lucas Perri
|1
|0
|21.
|Lizeiro
|1
|0
|22.
|Jonas Toro
|1
|0
|23.
|Rodrigo Nestor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|11
|0
|2.
|Габриэл Барбоза
|8
|1
|3.
|Луис Филипе
|8
|0
|4.
|Диего Рибас
|7
|0
|5.
|Герсон Сантос
|7
|0
|6.
|Энрике Густаво
|5
|1
|7.
|Рибейро Эвертон
|5
|0
|8.
|Исла Маурисио
|4
|0
|9.
|Виллиан Арао
|4
|0
|10.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|11.
|Natan
|4
|0
|12.
|Тьяго Маия
|4
|0
|13.
|Joao Gomes
|4
|0
|14.
|Мартинс Родригес
|4
|0
|15.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Педро Гильерме
|2
|0
|18.
|Алвес Диего
|0
|1
|19.
|Линкольн
|1
|0
|20.
|Кайо Родриго
|1
|0
|21.
|Лео Перейра
|1
|0
|22.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|23.
|Котулио Матеус
|1
|0
|24.
|Тулер Матеус
|1
|0
|25.
|Michael 3
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|11.86% (7)
|11.86% (7)
|16.95% (10)
|13.56% (8)
|20.34% (12)
|25.42% (15)
|Фламенго
|13.43% (9)
|7.46% (5)
|19.4% (13)
|25.37% (17)
|11.94% (8)
|22.39% (15)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ботафого Рибейрао 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Гремио 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Сеара
Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фламенго 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:1 Коринтианс Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама
Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сан-Паулу 1:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|38
|21
|8
|9
|68 - 48
|71
|2.
|Интернасьональ
|38
|20
|10
|8
|61 - 35
|70
|3.
|Атлетико Минейро
|38
|20
|8
|10
|64 - 45
|68
|4.
|Сан-Паулу
|38
|18
|12
|8
|59 - 41
|66
|5.
|Флуминенсе
|38
|18
|10
|10
|55 - 42
|64
|6.
|Гремио
|38
|14
|17
|7
|53 - 40
|59
|7.
|Палмейрас
|38
|15
|13
|10
|51 - 37
|58
|8.
|Сантос
|38
|14
|12
|12
|52 - 51
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|15
|8
|15
|38 - 36
|53
|10.
|Брагантино
|38
|13
|14
|11
|50 - 40
|53
|11.
|Сеара
|38
|14
|10
|14
|54 - 51
|52
|12.
|Коринтианс
|38
|13
|12
|13
|45 - 45
|51
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|12
|14
|12
|40 - 45
|50
|14.
|Байя
|38
|12
|8
|18
|48 - 59
|44
|15.
|Спорт Ресифи
|38
|12
|6
|20
|31 - 50
|42
|16.
|Форталеза
|38
|10
|11
|17
|34 - 44
|41
|17.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|37 - 56
|41
|18.
|Гойяс
|38
|9
|10
|19
|41 - 63
|37
|19.
|Куритиба
|38
|7
|10
|21
|31 - 54
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|38
|5
|12
|21
|32 - 62
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|14
|4
|1
|41 - 13
|46
|2.
|Интернасьональ
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|3.
|Флуминенсе
|19
|11
|5
|3
|31 - 14
|38
|4.
|Фламенго
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|5.
|Сан-Паулу
|19
|10
|7
|2
|29 - 16
|37
|6.
|Гремио
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|7.
|Брагантино
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|8.
|Палмейрас
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|9.
|Сантос
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|5
|5
|20 - 13
|32
|11.
|Коринтианс
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|12.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|13.
|Байя
|19
|9
|2
|8
|27 - 26
|29
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|9
|4
|24 - 21
|27
|15.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|16.
|Васко да Гама
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|17.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|22 - 25
|26
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|2.
|Интернасьональ
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|3.
|Сан-Паулу
|19
|8
|5
|6
|30 - 25
|29
|4.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|19
|6
|5
|8
|18 - 21
|23
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|8.
|Гремио
|19
|4
|11
|4
|19 - 17
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Коринтианс
|19
|5
|5
|9
|16 - 22
|20
|12.
|Сантос
|19
|5
|5
|9
|17 - 28
|20
|13.
|Брагантино
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|19
|4
|4
|11
|12 - 27
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|Куритиба
|19
|3
|4
|12
|18 - 35
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|19
|2
|7
|10
|16 - 32
|13
|20.
|Форталеза
|19
|2
|5
|12
|14 - 29
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров