  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Фламенго
0'
32' Желтая карточка
Че Че
36' Желтая карточка
Арболеда Роберт
39' Желтая карточка
Алвес Даниэл
43' Желтая карточка
Igor Vinicius
1:0
45' Гол
Лусиано Невес
45' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
1:1
51' Гол
Энрике Бруно
54' Желтая карточка
Welington
2:1
59' Гол
Pablo I
61' Желтая карточка
Лусиано Невес
77' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
89' Желтая карточка
Энрике Бруно
90'+8
1
Tiago
Luis
Volpi
4
Коста
Диего
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
2
Igor
Vinicius
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
34
Welington
11
Лусиано
Невес
8
Че
Че
9
Pablo
I
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Герсон
Сантос
10
Диего
Рибас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
Сан-Паулу
3-4-3
Фламенго
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 18 (1) 0.47
2. Brenner da Silva 11 0.29
3. Рейналдо Мануэл 6 (5) 0.16
4. Че Че 4 0.11
5. Igor Gomes 3 0.08
6. Эрнанес Лима 3 0.08
7. Pablo I 2 0.05
8. Витор Буэно 2 0.05
9. Алвес Даниэл 1 0.03
10. Gonzalo Carneiro 1 0.03
11. Коста Диего 1 0.03
12. Арболеда Роберт 1 0.03
13. Jonas Toro 1 0.03
14. Igor Vinicius 0 0
15. Хуанфран Торрес 0 0
16. Tiago Luis Volpi 0 0
17. Leo XV 0 0
18. Luan5 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 19 (6) 0.5
2. Педро Гильерме 13 0.34
3. Энрике Бруно 9 (1) 0.24
4. Де Арраскаэта Джорджиан 8 0.21
5. Рибейро Эвертон 7 0.18
6. Исла Маурисио 2 0.05
7. Витиньо Виктор 2 0.05
8. Луис Филипе 2 0.05
9. Энрике Густаво 2 0.05
10. Диего Рибас 1 0.03
11. Герсон Сантос 1 0.03
12. Линкольн 1 0.03
13. Виллиан Арао 1 0.03
14. Мартинс Родригес 1 0.03
15. Natan 1 0.03
16. Лео Перейра 1 0.03
17. Pepe4 1 0.03
18. Тьяго Маия 0 0
19. Котулио Матеус 0 0
20. Роша Педро 0 0
21. Michael 3 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Алвес Даниэл 10 0
2. Че Че 6 1
3. Igor Vinicius 7 0
4. Рейналдо Мануэл 5 1
5. Luan5 6 0
6. Эрнанес Лима 5 0
7. Bruno VI 5 0
8. Лусиано Невес 5 0
9. Brenner da Silva 5 0
10. Коста Диего 4 0
11. Арболеда Роберт 4 0
12. Pablo I 4 0
13. Igor Gomes 4 0
14. Хуанфран Торрес 3 0
15. Leo XV 3 0
16. Витор Буэно 2 0
17. Welington 1 0
18. Tiago Luis Volpi 1 0
19. Gonzalo Carneiro 1 0
20. Lucas Perri 1 0
21. Lizeiro 1 0
22. Jonas Toro 1 0
23. Rodrigo Nestor 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 11 0
2. Габриэл Барбоза 8 1
3. Луис Филипе 8 0
4. Диего Рибас 7 0
5. Герсон Сантос 7 0
6. Энрике Густаво 5 1
7. Рибейро Эвертон 5 0
8. Исла Маурисио 4 0
9. Виллиан Арао 4 0
10. Витиньо Виктор 4 0
11. Natan 4 0
12. Тьяго Маия 4 0
13. Joao Gomes 4 0
14. Мартинс Родригес 4 0
15. Рафинья Марсио 2 0
16. Joao Lucas2 2 0
17. Педро Гильерме 2 0
18. Алвес Диего 0 1
19. Линкольн 1 0
20. Кайо Родриго 1 0
21. Лео Перейра 1 0
22. Гильерме дос Сантос 1 0
23. Котулио Матеус 1 0
24. Тулер Матеус 1 0
25. Michael 3 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 11.86% (7) 11.86% (7) 16.95% (10) 13.56% (8) 20.34% (12) 25.42% (15)
 Фламенго 13.43% (9) 7.46% (5) 19.4% (13) 25.37% (17) 11.94% (8) 22.39% (15)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ботафого Рибейрао 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Гремио 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Сеара
Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Куритиба Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фламенго 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:1 Коринтианс Брагантино 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама
Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сан-Паулу 3:0 Фламенго Кубок Фламенго 1:2 Сан-Паулу Кубок Фламенго 1:4 Сан-Паулу Серия A Фламенго 0:0 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 1:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 38 21 8 9 68 - 48 71
2. Интернасьональ 38 20 10 8 61 - 35 70
3. Атлетико Минейро 38 20 8 10 64 - 45 68
4. Сан-Паулу 38 18 12 8 59 - 41 66
5. Флуминенсе 38 18 10 10 55 - 42 64
6. Гремио 38 14 17 7 53 - 40 59
7. Палмейрас 38 15 13 10 51 - 37 58
8. Сантос 38 14 12 12 52 - 51 54
9. Атлетико Паранаэнсе 38 15 8 15 38 - 36 53
10. Брагантино 38 13 14 11 50 - 40 53
11. Сеара 38 14 10 14 54 - 51 52
12. Коринтианс 38 13 12 13 45 - 45 51
13. Атлетико Гойяненсе 38 12 14 12 40 - 45 50
14. Байя 38 12 8 18 48 - 59 44
15. Спорт Ресифи 38 12 6 20 31 - 50 42
16. Форталеза 38 10 11 17 34 - 44 41
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Куритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 14 4 1 41 - 13 46
2. Интернасьональ 19 12 5 2 34 - 17 41
3. Флуминенсе 19 11 5 3 31 - 14 38
4. Фламенго 19 11 4 4 35 - 23 37
5. Сан-Паулу 19 10 7 2 29 - 16 37
6. Гремио 19 10 6 3 34 - 23 36
7. Брагантино 19 10 5 4 34 - 19 35
8. Палмейрас 19 9 8 2 33 - 16 35
9. Сантос 19 9 7 3 35 - 23 34
10. Атлетико Паранаэнсе 19 9 5 5 20 - 13 32
11. Коринтианс 19 8 7 4 29 - 23 31
12. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
13. Байя 19 9 2 8 27 - 26 29
14. Атлетико Гойяненсе 19 6 9 4 24 - 21 27
15. Спорт Ресифи 19 8 2 9 19 - 23 26
16. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
17. Сеара 19 7 5 7 22 - 25 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
2. Интернасьональ 19 8 5 6 27 - 18 29
3. Сан-Паулу 19 8 5 6 30 - 25 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 19 6 5 8 18 - 21 23
7. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 16 - 24 23
8. Гремио 19 4 11 4 19 - 17 23
9. Атлетико Минейро 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Коринтианс 19 5 5 9 16 - 22 20
12. Сантос 19 5 5 9 17 - 28 20
13. Брагантино 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 19 4 4 11 12 - 27 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
18. Куритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Форталеза 19 2 5 12 14 - 29 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    52'
    Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Igor Vinicius получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Алвес Даниэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Арболеда Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Че Че получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 4.15 1.78
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 2.95 16.00
  1.23 5.02 23.17

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.00 1.02 3.70 1.26 2.95 1.40 2.07 1.92 1.55 2.45 1.36 3.04 1.14 5.00 1.10 5.55 1.01 10.25
4.20 1.20 2.90 1.38 4.50 1.18 3.15 1.33 2.15 1.70 1.82 1.92 1.78 2.04 1.35 3.05 1.58 2.30 1.11 5.80 1.07 7.50 1.10 6.25 1.07 7.50 0.00 16.00
3.09 1.38 2.37 1.61 2.07 1.79 3.42 1.32 2.25 1.68 1.84 2.03 1.60 2.39 1.37 3.15 1.38 3.10 1.21 4.47 1.88 1.98 1.55 2.51 1.40 3.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.19 1.68 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
1.87 1.87 1.23 3.90 1.12 5.55 1.14 5.30 1.10 6.25
1.51 2.60 1.29 3.61 1.71 2.16 1.45 2.77 1.32 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65
2.90 1.38 1.75 2.00 1.33 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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