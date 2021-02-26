  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 35'
Коринтианс
0'
22' Желтая карточка
Кантильо Виктор
35'
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
15
Куэста
Виктор
14
Рибейро
Лукас
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
47
Кайо
Ранхел
8
Эденилсон
дос
Сантос
45
Bruno
Praxedes
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Кассио
Рамос
14
Мендес
Бруно
II
3
Жемерсон
де
Жесус
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
8
Рамиро
24
Кантильо
Виктор
10
Касарес
Хуан
29
Рони
11
Отеро
Ромуло
77
Jo
Alves
II
Интернасьональ
4-1-4-1
Коринтианс
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Кантильо Виктор

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 17 (6) 0.45
2. Yuri Alberto 10 0.26
3. Эденилсон дос Сантос 6 (3) 0.16
4. Patrick I 6 0.16
5. Герреро Паоло 3 0.08
6. Эрнандес Абель 3 0.08
7. Дурадо Родриго 3 0.08
8. Peglow 2 0.05
9. Кайо Ранхел 2 0.05
10. Бошилья Габриэл 1 0.03
11. Куэста Виктор 1 0.03
12. José Maurisio3 1 0.03
13. Мусто Дамиан 1 0.03
14. Моледо Родриго 1 0.03
15. Gustavo1 1 0.03
16. Bruno Praxedes 1 0.03
17. Moises VII 0 0
18. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
19. Uendel 0 0
20. Leandro Miguel Fernandez 0 0
21. Саравия Ренсо 0 0
22. Marcos Guilherme 0 0
23. Rodrigo I 0 0
24. Марсело Родиней 0 0
Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 6 0.16
2. Gustavo Mosquito 5 0.13
3. Mateus Vital 4 0.11
4. Leo Natel 4 0.11
5. Fabio Santos IV 3 (3) 0.08
6. Касарес Хуан 2 0.05
7. Фагнер Лемос 2 (1) 0.05
8. Жил Карлос 2 0.05
9. Gabriel Paulista VIII 2 0.05
10. Отеро Ромуло 2 0.05
11. Луан 2 0.05
12. Авелар Данило 2 0.05
13. Matheus Alvarenga 2 0.05
14. Angelo Araos 1 0.03
15. Рамиро 1 0.03
16. Everaldo 1 0.03
17. Рони 1 0.03
18. Gustavo Mantuan 1 0.03
19. Кантильо Виктор 0 0
20. Lucas Piton 0 0
21. Xavier 0 0
22. Перейра Габриэл 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 9 0
2. Galhardo Thiago 5 1
3. Марсело Родиней 5 1
4. Эденилсон дос Сантос 6 0
5. Rodrigo I 6 0
6. Моледо Родриго 4 1
7. Marcelo Lomba 5 0
8. Мусто Дамиан 3 1
9. Moises VII 4 0
10. Bruno Praxedes 4 0
11. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
12. Д'Алессандро Андрес 3 0
13. Кайо Ранхел 3 0
14. Leandro Miguel Fernandez 3 0
15. Дурадо Родриго 3 0
16. Patrick I 3 0
17. Yuri Alberto 3 0
18. Gustavo1 3 0
19. Uendel 1 1
20. Jose Gabriel 1 1
21. Эрнандес Абель 2 0
22. Marcos Guilherme 2 0
23. Бошилья Габриэл 2 0
24. Jussa 2 0
25. William Pottker 0 1
26. Энрике Педро 1 0
27. Саравия Ренсо 1 0
28. Danilo XVI 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. José Maurisio3 1 0
32. Peglow 1 0
Коринтианс
# Игрок      
1. Отеро Ромуло 7 1
2. Фагнер Лемос 7 1
3. Рамиро 8 0
4. Gabriel Paulista VIII 6 1
5. Кантильо Виктор 6 0
6. Авелар Данило 3 1
7. Мендес Бруно II 3 1
8. Рони 4 0
9. Xavier 4 0
10. Жил Карлос 4 0
11. Кассио Рамос 2 1
12. Angelo Araos 3 0
13. Mateus Vital 3 0
14. Leo Natel 3 0
15. Jo Alves II 1 1
16. Everaldo 2 0
17. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
18. Перейра Габриэл 2 0
19. Луан 2 0
20. Fabio Santos IV 2 0
21. Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
22. Marllon 0 1
23. Эдерсон Хонорато 1 0
24. Мичел Маседо 1 0
25. Касарес Хуан 1 0
26. Gustavo Mosquito 1 0
27. Lucas Piton 1 0
28. Matheus Alvarenga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 22.03% (13) 15.25% (9) 15.25% (9) 11.86% (7) 15.25% (9) 20.34% (12)
 Коринтианс 13.95% (6) 23.26% (10) 16.28% (7) 13.95% (6) 11.63% (5) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фламенго 2:1 Интернасьональ Васко да Гама 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ
Интернасьональ 2:1 Брагантино Интернасьональ 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Интернасьональ 4:2 Форталеза Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ
Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Коринтианс 0:0 Васко да Гама Сантос 1:0 Коринтианс Фламенго 2:1 Коринтианс Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс 2:1 Сеара Байя 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Брагантино Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Палмейрас 4:0 Коринтианс Коринтианс 5:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Гойяс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Форталеза 0:0 Коринтианс Куритиба 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Гремио Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Америка Минейро 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Интернасьональ

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Коринтианс 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Коринтианс Кубок Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 21 9 8 67 - 46 72
2. Интернасьональ 0:0 38 20 10 8 61 - 35 70
3. Атлетико Минейро 0:0 38 19 9 10 62 - 45 66
4. Флуминенсе 1:0 38 18 10 10 54 - 42 64
5. Сан-Паулу 0:0 38 17 13 8 57 - 40 64
6. Гремио 0:0 38 14 18 6 53 - 39 60
7. Палмейрас 0:0 38 15 14 9 51 - 35 59
8. Сантос 0:1 38 14 12 12 52 - 50 54
9. Атлетико Паранаэнсе 1:0 38 15 8 15 37 - 36 53
10. Сеара 1:0 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Коринтианс 0:0 38 13 12 13 45 - 45 51
12. Брагантино 0:0 38 12 15 11 49 - 40 51
13. Атлетико Гойяненсе 2:0 38 12 14 12 39 - 44 50
14. Байя 1:0 38 12 8 18 47 - 59 44
15. Спорт Ресифи 0:1 38 12 6 20 31 - 49 42
16. Форталеза 0:1 38 10 11 17 34 - 43 41
17. Васко да Гама 1:1 38 9 12 17 35 - 55 39
18. Гойяс 1:1 38 9 11 18 40 - 61 38
19. Куритиба 0:2 38 7 10 21 30 - 53 31
20. Ботафого Рибейрао 0:1 38 5 12 21 31 - 61 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 19 13 5 1 39 - 13 44
2. Интернасьональ 0:0 19 12 5 2 34 - 17 41
3. Флуминенсе 1:0 19 11 5 3 30 - 14 38
4. Фламенго 0:0 19 11 4 4 35 - 23 37
5. Гремио 0:0 19 10 6 3 34 - 23 36
6. Палмейрас 0:0 19 9 8 2 33 - 16 35
7. Сан-Паулу 0:0 19 9 8 2 27 - 15 35
8. Сантос 0:1 19 9 7 3 35 - 23 34
9. Брагантино 0:0 19 9 6 4 33 - 19 33
10. Атлетико Паранаэнсе 1:0 19 9 5 5 19 - 13 32
11. Коринтианс 0:0 19 8 7 4 29 - 23 31
12. Форталеза 0:1 19 8 6 5 20 - 15 30
13. Байя 1:0 19 9 2 8 26 - 26 29
14. Атлетико Гойяненсе 2:0 19 6 9 4 23 - 20 27
15. Спорт Ресифи 0:1 19 8 2 9 19 - 23 26
16. Сеара 1:0 19 7 5 7 21 - 24 26
17. Васко да Гама 1:1 19 6 6 7 19 - 20 24
18. Гойяс 1:1 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 0:2 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 0:1 19 3 5 11 16 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 19 10 5 4 32 - 23 35
2. Интернасьональ 0:0 19 8 5 6 27 - 18 29
3. Сан-Паулу 0:0 19 8 5 6 30 - 25 29
4. Сеара 1:0 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 1:0 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 0:0 19 6 6 7 18 - 19 24
7. Гремио 0:0 19 4 12 3 19 - 16 24
8. Атлетико Гойяненсе 2:0 19 6 5 8 16 - 24 23
9. Атлетико Минейро 0:0 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 1:0 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Коринтианс 0:0 19 5 5 9 16 - 22 20
12. Сантос 0:1 19 5 5 9 17 - 27 20
13. Брагантино 0:0 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 0:1 19 4 4 11 12 - 26 16
15. Гойяс 1:1 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Байя 1:0 19 3 6 10 21 - 33 15
17. Васко да Гама 1:1 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Куритиба 0:2 19 3 4 12 17 - 34 13
19. Ботафого Рибейрао 0:1 19 2 7 10 15 - 31 13
20. Форталеза 0:1 19 2 5 12 14 - 28 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Кантильо Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьональ
Ничья
Коринтианс
1.63
4.00
8.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.20 7.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.50 3.90 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.00 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.10 6.90
  1.48 4.31 7.78

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Коринтианс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коринтианс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Коринтианс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.06 3.00 1.35 2.30 1.58 1.69 2.09 1.25 3.70 1.08 7.00
8.80 1.03 7.60 1.06 2.99 1.37 2.30 1.62 1.80 2.12 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.75 1.06 6.85
10.00 1.03 7.50 1.07 3.20 1.32 2.50 1.53 2.03 1.78 1.79 2.03 1.70 2.15 1.40 2.80 1.28 3.50 1.11 6.00 1.09 6.70 1.01 11.50 1.01 12.50 0.00 18.00
3.37 1.34 2.89 1.44 2.58 1.54 2.09 1.79 1.83 2.05 1.62 2.37 1.41 3.01 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.75 2.00 1.35 3.05 1.07 7.40
2.88 1.42 1.85 1.95 1.36 3.12 1.11 6.95 1.07 8.40
1.84 1.96 1.37 2.90 1.10 6.10
2.94 1.43 2.41 1.60 1.88 1.99 1.55 2.54 1.40 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.39 1.53 1.58 2.29 1.14 5.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
2.48 1.50 1.62 2.21 1.21 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
2.18 1.64
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
5.50 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.10 1.21
Где смотреть матч Интернасьональ 0:0 Коринтианс онлайн

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