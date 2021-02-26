Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 35'
Коринтианс
22' Желтая карточкаКантильо Виктор
20
Moises
VII
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Кассио
Рамос
8
Рамиро
10
Касарес
Хуан
29
Рони
11
Отеро
Ромуло
77
Jo
Alves
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
35 Jose Gabriel
-
19 Rodrigo I
-
31 Peglow
-
33 Gustavo1
-
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 MarllonЗащитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Leo Natel
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|17 (6)
|0.45
|2.
|Yuri Alberto
|10
|0.26
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|6 (3)
|0.16
|4.
|Patrick I
|6
|0.16
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Абель
|3
|0.08
|7.
|Дурадо Родриго
|3
|0.08
|8.
|Peglow
|2
|0.05
|9.
|Кайо Ранхел
|2
|0.05
|10.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|11.
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|12.
|José Maurisio3
|1
|0.03
|13.
|Мусто Дамиан
|1
|0.03
|14.
|Моледо Родриго
|1
|0.03
|15.
|Gustavo1
|1
|0.03
|16.
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|17.
|Moises VII
|0
|0
|18.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|19.
|Uendel
|0
|0
|20.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|21.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|23.
|Rodrigo I
|0
|0
|24.
|Марсело Родиней
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|6
|0.16
|2.
|Gustavo Mosquito
|5
|0.13
|3.
|Mateus Vital
|4
|0.11
|4.
|Leo Natel
|4
|0.11
|5.
|Fabio Santos IV
|3 (3)
|0.08
|6.
|Касарес Хуан
|2
|0.05
|7.
|Фагнер Лемос
|2 (1)
|0.05
|8.
|Жил Карлос
|2
|0.05
|9.
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0.05
|10.
|Отеро Ромуло
|2
|0.05
|11.
|Луан
|2
|0.05
|12.
|Авелар Данило
|2
|0.05
|13.
|Matheus Alvarenga
|2
|0.05
|14.
|Angelo Araos
|1
|0.03
|15.
|Рамиро
|1
|0.03
|16.
|Everaldo
|1
|0.03
|17.
|Рони
|1
|0.03
|18.
|Gustavo Mantuan
|1
|0.03
|19.
|Кантильо Виктор
|0
|0
|20.
|Lucas Piton
|0
|0
|21.
|Xavier
|0
|0
|22.
|Перейра Габриэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|9
|0
|2.
|Galhardo Thiago
|5
|1
|3.
|Марсело Родиней
|5
|1
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|6
|0
|5.
|Rodrigo I
|6
|0
|6.
|Моледо Родриго
|4
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|5
|0
|8.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|9.
|Moises VII
|4
|0
|10.
|Bruno Praxedes
|4
|0
|11.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|12.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|13.
|Кайо Ранхел
|3
|0
|14.
|Leandro Miguel Fernandez
|3
|0
|15.
|Дурадо Родриго
|3
|0
|16.
|Patrick I
|3
|0
|17.
|Yuri Alberto
|3
|0
|18.
|Gustavo1
|3
|0
|19.
|Uendel
|1
|1
|20.
|Jose Gabriel
|1
|1
|21.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|23.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|24.
|Jussa
|2
|0
|25.
|William Pottker
|0
|1
|26.
|Энрике Педро
|1
|0
|27.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|28.
|Danilo XVI
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|José Maurisio3
|1
|0
|32.
|Peglow
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отеро Ромуло
|7
|1
|2.
|Фагнер Лемос
|7
|1
|3.
|Рамиро
|8
|0
|4.
|Gabriel Paulista VIII
|6
|1
|5.
|Кантильо Виктор
|6
|0
|6.
|Авелар Данило
|3
|1
|7.
|Мендес Бруно II
|3
|1
|8.
|Рони
|4
|0
|9.
|Xavier
|4
|0
|10.
|Жил Карлос
|4
|0
|11.
|Кассио Рамос
|2
|1
|12.
|Angelo Araos
|3
|0
|13.
|Mateus Vital
|3
|0
|14.
|Leo Natel
|3
|0
|15.
|Jo Alves II
|1
|1
|16.
|Everaldo
|2
|0
|17.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|18.
|Перейра Габриэл
|2
|0
|19.
|Луан
|2
|0
|20.
|Fabio Santos IV
|2
|0
|21.
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|22.
|Marllon
|0
|1
|23.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|24.
|Мичел Маседо
|1
|0
|25.
|Касарес Хуан
|1
|0
|26.
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|27.
|Lucas Piton
|1
|0
|28.
|Matheus Alvarenga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|22.03% (13)
|15.25% (9)
|15.25% (9)
|11.86% (7)
|15.25% (9)
|20.34% (12)
|Коринтианс
|13.95% (6)
|23.26% (10)
|16.28% (7)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фламенго 2:1 Интернасьональ Васко да Гама 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ
Интернасьональ 2:1 Брагантино Интернасьональ 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Интернасьональ 4:2 Форталеза Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ
Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Коринтианс 0:0 Васко да Гама Сантос 1:0 Коринтианс Фламенго 2:1 Коринтианс Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс 2:1 Сеара Байя 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Брагантино Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Палмейрас 4:0 Коринтианс Коринтианс 5:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Гойяс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Форталеза 0:0 Коринтианс Куритиба 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Гремио Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Америка Минейро 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Интернасьональ
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Коринтианс Кубок Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|21
|9
|8
|67 - 46
|72
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|38
|20
|10
|8
|61 - 35
|70
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|38
|19
|9
|10
|62 - 45
|66
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|18
|10
|10
|54 - 42
|64
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|38
|17
|13
|8
|57 - 40
|64
|6.
|Гремио
|0:0
|38
|14
|18
|6
|53 - 39
|60
|7.
|Палмейрас
|0:0
|38
|15
|14
|9
|51 - 35
|59
|8.
|Сантос
|0:1
|38
|14
|12
|12
|52 - 50
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|38
|15
|8
|15
|37 - 36
|53
|10.
|Сеара
|1:0
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Коринтианс
|0:0
|38
|13
|12
|13
|45 - 45
|51
|12.
|Брагантино
|0:0
|38
|12
|15
|11
|49 - 40
|51
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|38
|12
|14
|12
|39 - 44
|50
|14.
|Байя
|1:0
|38
|12
|8
|18
|47 - 59
|44
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|38
|12
|6
|20
|31 - 49
|42
|16.
|Форталеза
|0:1
|38
|10
|11
|17
|34 - 43
|41
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|38
|9
|12
|17
|35 - 55
|39
|18.
|Гойяс
|1:1
|38
|9
|11
|18
|40 - 61
|38
|19.
|Куритиба
|0:2
|38
|7
|10
|21
|30 - 53
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|38
|5
|12
|21
|31 - 61
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|13
|5
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|3.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|11
|5
|3
|30 - 14
|38
|4.
|Фламенго
|0:0
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|5.
|Гремио
|0:0
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|9
|8
|2
|27 - 15
|35
|8.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|9.
|Брагантино
|0:0
|19
|9
|6
|4
|33 - 19
|33
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|9
|5
|5
|19 - 13
|32
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|12.
|Форталеза
|0:1
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|13.
|Байя
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 26
|29
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|19
|6
|9
|4
|23 - 20
|27
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|16.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|Гойяс
|1:1
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|0:2
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|3.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|8
|5
|6
|30 - 25
|29
|4.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|7.
|Гремио
|0:0
|19
|4
|12
|3
|19 - 16
|24
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|5
|5
|9
|16 - 22
|20
|12.
|Сантос
|0:1
|19
|5
|5
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Брагантино
|0:0
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|4
|4
|11
|12 - 26
|16
|15.
|Гойяс
|1:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Байя
|1:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Куритиба
|0:2
|19
|3
|4
|12
|17 - 34
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|2
|7
|10
|15 - 31
|13
|20.
|Форталеза
|0:1
|19
|2
|5
|12
|14 - 28
|11
Победитель
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