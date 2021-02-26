Сеара
2:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
1:0
17' ГолПедринью Роша
44' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
56' Желтая карточкаKlaus
1:1
57' ПенальтиNascimento Leite Matheus3
65' Желтая карточкаПедринью Роша
82' Вторая желтая карточкаKlaus
2:1
90' ГолSaulo Mineiro
86
Eduardo
VI
44
Klaus
70
Kelvyn
11
Визеу
Фелипе
26
Leo
Chu
29
Vinicius
X
2
Kevin
II
30
David
Sousa
31
Угу
Мигель
49
Kayque
23
Luiz
Otavio
34
Сезинья
36
Eno
- Основной состав
- Вратарь
-
86 Eduardo VIЗащитник
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
70 KelvynЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Визеу ФелипеПолузащитник
-
26 Leo ChuПолузащитник
-
29 Vinicius XНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 RickПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Алан ОсориоНападающий
-
99 Уэсли ЛопесНападающий
-
-
40 Vitor Jacare
-
39 Wescley V
-
20 Geovane
-
27 Buiu III
-
14 Alyson1
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
30 David SousaЗащитник
-
31 Угу МигельЗащитник
-
49 KayqueПолузащитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
-
34 СезиньяПолузащитник
-
36 EnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Наварро РафаНападающий
-
-
40 Saulo II
-
27 Davi Araujo
-
-
42 Andrew2
-
35 Wendel Lessa
-
Главный тренер: Lucio Flavio
Ход матча
17'
1:0
44'
56'
57'
60'
65'
75'
76'
82'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius X
|13 (4)
|0.34
|2.
|Vinicius Lima
|6 (1)
|0.16
|3.
|Клебер Франсиско
|6
|0.16
|4.
|Saulo Mineiro
|4
|0.11
|5.
|Leo Chu
|3
|0.08
|6.
|Fernando Sobral
|2 (1)
|0.05
|7.
|Педринью Роша
|2
|0.05
|8.
|Charles Matos
|2
|0.05
|9.
|Визеу Фелипе
|2
|0.05
|10.
|Kelvyn
|2
|0.05
|11.
|Wescley V
|1
|0.03
|12.
|Samuel VII
|1
|0.03
|13.
|Габриэл Барбоза
|1 (1)
|0.03
|14.
|Leandro Carvalho
|1
|0.03
|15.
|Tiago Pagnussat
|1
|0.03
|16.
|Fabinho VIII
|1
|0.03
|17.
|Eduardo VI
|1
|0.03
|18.
|Luiz Otavio II
|1
|0.03
|19.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.03
|20.
|Eduardo Brock
|1
|0.03
|21.
|Vitor Jacare
|1
|0.03
|22.
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|23.
|Felipe XVI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|10 (1)
|0.26
|2.
|Pedro Raul
|7 (2)
|0.18
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.11
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.05
|5.
|Наварро Рафа
|2
|0.05
|6.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.05
|7.
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|9.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.03
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.03
|11.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|12.
|Kevin II
|0
|0
|13.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|14.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|15.
|Guilherme Santos
|0
|0
|16.
|Jose Welison
|0
|0
|17.
|Cicero II
|0
|0
|18.
|Сезинья
|0
|0
|19.
|Rhuan Castro
|0
|0
|20.
|Matheus Nascimento
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luiz Otavio II
|8
|1
|2.
|Samuel VII
|7
|1
|3.
|Tiago Pagnussat
|8
|0
|4.
|Charles Matos
|7
|0
|5.
|Bruno Pacheco III
|4
|1
|6.
|Eduardo VI
|2
|2
|7.
|Педринью Роша
|5
|0
|8.
|Vinicius Lima
|5
|0
|9.
|Leo Chu
|5
|0
|10.
|Leandro Carvalho
|4
|0
|11.
|Vinicius X
|4
|0
|12.
|Fernando Sobral
|4
|0
|13.
|Fabinho VIII
|3
|0
|14.
|William Oliveira III
|3
|0
|15.
|Alyson1
|3
|0
|16.
|Klaus
|1
|1
|17.
|Собис Рафаэл
|2
|0
|18.
|Прасс Фернандо
|2
|0
|19.
|Wescley V
|2
|0
|20.
|Vitor Jacare
|2
|0
|21.
|Марта Пимента
|1
|0
|22.
|Клебер Франсиско
|1
|0
|23.
|Ricardinho VI
|1
|0
|24.
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|25.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|26.
|Eduardo Brock
|1
|0
|27.
|Richard Almeida de Oliveira3
|1
|0
|28.
|Saulo Mineiro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|8
|0
|2.
|Marcelo Conceicao
|6
|1
|3.
|Кану Рубенилсон
|5
|1
|4.
|Рафаэль Форстер
|5
|1
|5.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|6.
|Federico Barrandeguy
|4
|1
|7.
|Луис Виктор
|3
|1
|8.
|Назарио Бруно
|4
|0
|9.
|Kevin II
|4
|0
|10.
|Guilherme Santos
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Jose Welison
|2
|0
|14.
|Pedro Raul
|2
|0
|15.
|Rhuan Castro
|2
|0
|16.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|17.
|David Sousa
|1
|0
|18.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|19.
|Luiz Otavio
|1
|0
|20.
|Бесса Эбер
|1
|0
|21.
|Danilo IV
|1
|0
|22.
|Наварро Рафа
|1
|0
|23.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|24.
|Fernando Costanza
|1
|0
|25.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|26.
|Warley Leandro
|1
|0
|27.
|Kayque
|1
|0
|28.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|9.62% (5)
|15.38% (8)
|11.54% (6)
|25% (13)
|13.46% (7)
|25% (13)
|Ботафого Рибейрао
|0
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|25% (8)
|15.63% (5)
|25% (8)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +7 =5 -8Куритиба 0:2 Сеара Сеара 1:3 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сеара
Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Сеара 2:1 Палмейрас Гойяс 0:4 Сеара Сеара 1:2 Брагантино Фламенго 0:2 Сеара Сеара 0:2 Интернасьональ Сантос 1:1 Сеара Форталеза 0:2 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Сеара Васко да Гама 1:4 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:2 Атлетико Минейро Сеара 2:2 Палмейрас Гремио 4:2 Сеара Палмейрас 3:0 Сеара
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +2 =2 -16Ботафого Рибейрао 1:0 Сан-Паулу Гойяс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи
Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Сеара: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 2
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 1:0 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока Сеара 3:4 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:2 Сеара Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:0 Сеара Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Сеара Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|38
|21
|8
|9
|68 - 48
|71
|2.
|Интернасьональ
|38
|20
|10
|8
|61 - 35
|70
|3.
|Атлетико Минейро
|38
|20
|8
|10
|64 - 45
|68
|4.
|Сан-Паулу
|38
|18
|12
|8
|59 - 41
|66
|5.
|Флуминенсе
|38
|18
|10
|10
|55 - 42
|64
|6.
|Гремио
|38
|14
|17
|7
|53 - 40
|59
|7.
|Палмейрас
|38
|15
|13
|10
|51 - 37
|58
|8.
|Сантос
|38
|14
|12
|12
|52 - 51
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|15
|8
|15
|38 - 36
|53
|10.
|Брагантино
|38
|13
|14
|11
|50 - 40
|53
|11.
|Сеара
|38
|14
|10
|14
|54 - 51
|52
|12.
|Коринтианс
|38
|13
|12
|13
|45 - 45
|51
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|12
|14
|12
|40 - 45
|50
|14.
|Байя
|38
|12
|8
|18
|48 - 59
|44
|15.
|Спорт Ресифи
|38
|12
|6
|20
|31 - 50
|42
|16.
|Форталеза
|38
|10
|11
|17
|34 - 44
|41
|17.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|37 - 56
|41
|18.
|Гойяс
|38
|9
|10
|19
|41 - 63
|37
|19.
|Куритиба
|38
|7
|10
|21
|31 - 54
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|38
|5
|12
|21
|32 - 62
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|14
|4
|1
|41 - 13
|46
|2.
|Интернасьональ
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|3.
|Флуминенсе
|19
|11
|5
|3
|31 - 14
|38
|4.
|Фламенго
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|5.
|Сан-Паулу
|19
|10
|7
|2
|29 - 16
|37
|6.
|Гремио
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|7.
|Брагантино
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|8.
|Палмейрас
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|9.
|Сантос
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|5
|5
|20 - 13
|32
|11.
|Коринтианс
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|12.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|13.
|Байя
|19
|9
|2
|8
|27 - 26
|29
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|9
|4
|24 - 21
|27
|15.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|16.
|Васко да Гама
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|17.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|22 - 25
|26
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|2.
|Интернасьональ
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|3.
|Сан-Паулу
|19
|8
|5
|6
|30 - 25
|29
|4.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|19
|6
|5
|8
|18 - 21
|23
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|8.
|Гремио
|19
|4
|11
|4
|19 - 17
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Коринтианс
|19
|5
|5
|9
|16 - 22
|20
|12.
|Сантос
|19
|5
|5
|9
|17 - 28
|20
|13.
|Брагантино
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|19
|4
|4
|11
|12 - 27
|16
|15.
|Байя
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|17.
|Гойяс
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|Куритиба
|19
|3
|4
|12
|18 - 35
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|19
|2
|7
|10
|16 - 32
|13
|20.
|Форталеза
|19
|2
|5
|12
|14 - 29
|11
Победитель
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