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  2. Матчи
  3. Бразилия
Сеара
2:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
17' Гол
Педринью Роша
44' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
56' Желтая карточка
Klaus
1:1
57' Пенальти
Nascimento Leite Matheus3
65' Желтая карточка
Педринью Роша
82' Вторая желтая карточка
Klaus
2:1
90' Гол
Saulo Mineiro
90'+5
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
86
Eduardo
VI
44
Klaus
15
Габриэл
Барбоза
70
Kelvyn
31
Педринью
Роша
35
Charles
Matos
45
Vinicius
Lima
11
Визеу
Фелипе
26
Leo
Chu
29
Vinicius
X
29
Diego
Ribas
da
Cunha3
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
30
David
Sousa
31
Угу
Мигель
49
Kayque
23
Luiz
Otavio
25
Warley
Leandro
34
Сезинья
36
Eno
11
Nascimento
Leite
Matheus3
Сеара
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 13 (4) 0.34
2. Vinicius Lima 6 (1) 0.16
3. Клебер Франсиско 6 0.16
4. Saulo Mineiro 4 0.11
5. Leo Chu 3 0.08
6. Fernando Sobral 2 (1) 0.05
7. Педринью Роша 2 0.05
8. Charles Matos 2 0.05
9. Визеу Фелипе 2 0.05
10. Kelvyn 2 0.05
11. Wescley V 1 0.03
12. Samuel VII 1 0.03
13. Габриэл Барбоза 1 (1) 0.03
14. Leandro Carvalho 1 0.03
15. Tiago Pagnussat 1 0.03
16. Fabinho VIII 1 0.03
17. Eduardo VI 1 0.03
18. Luiz Otavio II 1 0.03
19. Galiano da Costa Mateus III 1 0.03
20. Eduardo Brock 1 0.03
21. Vitor Jacare 1 0.03
22. Bruno Pacheco III 0 0
23. Felipe XVI 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 10 (1) 0.26
2. Pedro Raul 7 (2) 0.18
3. Caio Alexandre 4 0.11
4. Луис Виктор 2 (2) 0.05
5. Наварро Рафа 2 0.05
6. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.05
7. Назарио Бруно 1 0.03
8. Фернандо Луис IV 1 0.03
9. Marcelo Conceicao 1 0.03
10. Warley Leandro 1 0.03
11. Калу Саломон 1 0.03
12. Kevin II 0 0
13. Кану Рубенилсон 0 0
14. Марсиньо Силва 0 0
15. Guilherme Santos 0 0
16. Jose Welison 0 0
17. Cicero II 0 0
18. Сезинья 0 0
19. Rhuan Castro 0 0
20. Matheus Nascimento 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 8 1
2. Samuel VII 7 1
3. Tiago Pagnussat 8 0
4. Charles Matos 7 0
5. Bruno Pacheco III 4 1
6. Eduardo VI 2 2
7. Педринью Роша 5 0
8. Vinicius Lima 5 0
9. Leo Chu 5 0
10. Leandro Carvalho 4 0
11. Vinicius X 4 0
12. Fernando Sobral 4 0
13. Fabinho VIII 3 0
14. William Oliveira III 3 0
15. Alyson1 3 0
16. Klaus 1 1
17. Собис Рафаэл 2 0
18. Прасс Фернандо 2 0
19. Wescley V 2 0
20. Vitor Jacare 2 0
21. Марта Пимента 1 0
22. Клебер Франсиско 1 0
23. Ricardinho VI 1 0
24. Габриэл Барбоза 1 0
25. Galiano da Costa Mateus III 1 0
26. Eduardo Brock 1 0
27. Richard Almeida de Oliveira3 1 0
28. Saulo Mineiro 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 8 0
2. Marcelo Conceicao 6 1
3. Кану Рубенилсон 5 1
4. Рафаэль Форстер 5 1
5. Nascimento Leite Matheus3 6 0
6. Federico Barrandeguy 4 1
7. Луис Виктор 3 1
8. Назарио Бруно 4 0
9. Kevin II 4 0
10. Guilherme Santos 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Jose Welison 2 0
14. Pedro Raul 2 0
15. Rhuan Castro 2 0
16. Хонда Кейсуке 1 0
17. David Sousa 1 0
18. Марсиньо Силва 1 0
19. Luiz Otavio 1 0
20. Бесса Эбер 1 0
21. Danilo IV 1 0
22. Наварро Рафа 1 0
23. Carlos Renteria II 1 0
24. Fernando Costanza 1 0
25. Фернандес Роберто III 1 0
26. Warley Leandro 1 0
27. Kayque 1 0
28. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 9.62% (5) 15.38% (8) 11.54% (6) 25% (13) 13.46% (7) 25% (13)
 Ботафого Рибейрао 0 18.75% (6) 15.63% (5) 25% (8) 15.63% (5) 25% (8)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Куритиба 0:2 Сеара Сеара 1:3 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сеара
Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Сеара 2:1 Палмейрас Гойяс 0:4 Сеара Сеара 1:2 Брагантино Фламенго 0:2 Сеара Сеара 0:2 Интернасьональ Сантос 1:1 Сеара Форталеза 0:2 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Сеара Васко да Гама 1:4 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:2 Атлетико Минейро Сеара 2:2 Палмейрас Гремио 4:2 Сеара Палмейрас 3:0 Сеара
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Ботафого Рибейрао 1:0 Сан-Паулу Гойяс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:5 Гремио Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи
Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Сеара: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 2
Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Серия A Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Сеара Серия A
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 1:0 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока Сеара 3:4 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:2 Сеара Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:0 Сеара Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 38 21 8 9 68 - 48 71
2. Интернасьональ 38 20 10 8 61 - 35 70
3. Атлетико Минейро 38 20 8 10 64 - 45 68
4. Сан-Паулу 38 18 12 8 59 - 41 66
5. Флуминенсе 38 18 10 10 55 - 42 64
6. Гремио 38 14 17 7 53 - 40 59
7. Палмейрас 38 15 13 10 51 - 37 58
8. Сантос 38 14 12 12 52 - 51 54
9. Атлетико Паранаэнсе 38 15 8 15 38 - 36 53
10. Брагантино 38 13 14 11 50 - 40 53
11. Сеара 38 14 10 14 54 - 51 52
12. Коринтианс 38 13 12 13 45 - 45 51
13. Атлетико Гойяненсе 38 12 14 12 40 - 45 50
14. Байя 38 12 8 18 48 - 59 44
15. Спорт Ресифи 38 12 6 20 31 - 50 42
16. Форталеза 38 10 11 17 34 - 44 41
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Куритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 14 4 1 41 - 13 46
2. Интернасьональ 19 12 5 2 34 - 17 41
3. Флуминенсе 19 11 5 3 31 - 14 38
4. Фламенго 19 11 4 4 35 - 23 37
5. Сан-Паулу 19 10 7 2 29 - 16 37
6. Гремио 19 10 6 3 34 - 23 36
7. Брагантино 19 10 5 4 34 - 19 35
8. Палмейрас 19 9 8 2 33 - 16 35
9. Сантос 19 9 7 3 35 - 23 34
10. Атлетико Паранаэнсе 19 9 5 5 20 - 13 32
11. Коринтианс 19 8 7 4 29 - 23 31
12. Форталеза 19 8 6 5 20 - 15 30
13. Байя 19 9 2 8 27 - 26 29
14. Атлетико Гойяненсе 19 6 9 4 24 - 21 27
15. Спорт Ресифи 19 8 2 9 19 - 23 26
16. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
17. Сеара 19 7 5 7 22 - 25 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
2. Интернасьональ 19 8 5 6 27 - 18 29
3. Сан-Паулу 19 8 5 6 30 - 25 29
4. Сеара 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 19 6 5 8 18 - 21 23
7. Атлетико Гойяненсе 19 6 5 8 16 - 24 23
8. Гремио 19 4 11 4 19 - 17 23
9. Атлетико Минейро 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Коринтианс 19 5 5 9 16 - 22 20
12. Сантос 19 5 5 9 17 - 28 20
13. Брагантино 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 19 4 4 11 12 - 27 16
15. Байя 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
17. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
18. Куритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Форталеза 19 2 5 12 14 - 29 11
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Saulo Mineiro бьет в цель!
  • 91'
    Luiz Otavio уходит с поля. Alexander Lecaros выходит вместо него
  • 84'
    Pedrinho уходит с поля. William Oliveira выходит вместо него
  • 83'
    Vinicius уходит с поля. Alan выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Warley Leandro уходит с поля. Davi Araujo выходит вместо него
  • 82'
    Klaus получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 76'
    Kayque уходит с поля. Wendel Lessa выходит вместо него
  • 76'
    Matheus уходит с поля. Наварро Рафа выходит вместо него
  • 75'
    Vinicius Lima уходит с поля. Rick выходит вместо него
  • Желтая карточка
    65'
    Pedrinho получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Leo Chu уходит с поля. Saulo Mineiro выходит вместо него
  • 60'
    Визеу Фелипе уходит с поля. Wesley выходит вместо него
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Matheus из команды Ботафого Рибейрао забивает с точки!
  • Желтая карточка
    56'
    Klaus получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Cesinha уходит с поля. Matheus Nascimento выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Pedrinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.90 1.40 5.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.75 3.65 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.96 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 1.23 6.20
  3.11 1.88 5.03

Самый высокий коэффициент на матч «Сеара» – «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сеара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сеара» – «Ботафого Рибейрао», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.25 1.31 2.49 1.50 1.78 1.97 1.42 2.75 1.29 3.40 1.10 6.40
12.50 1.00 11.25 1.01 4.50 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.78 2.04 1.49 2.54 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.50
14.00 1.02 10.50 1.01 4.70 1.17 3.45 1.28 2.12 1.72 1.25 3.75 2.07 1.75 1.58 2.30 1.27 3.55 1.05 8.50 1.04 9.00 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 12.50
4.53 1.22 3.02 1.40 2.13 1.75 2.16 1.73 1.76 2.11 1.36 3.24 1.24 4.15 1.55 2.52 1.18 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.81 1.93 1.38 2.90 1.08 7.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
2.33 1.60 1.76 2.00 1.20 4.30 1.11 5.80
2.73 1.46 2.24 1.67 1.74 2.12 1.47 2.72 1.53 2.53 1.30 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.24 2.60 1.46 1.64 2.16 1.17 4.70
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.10 1.33 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
2.80 1.41
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