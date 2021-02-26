  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 36'
Форталеза
0'
1:0
21' Гол
Fred II
36'
1
Маркос
Дос
Сантос
31
Calegari
3
Matheus
Ferraz
4
Luccas
Claro
14
Danilo
IV
38
Мартинелли
Габриэл
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
77
Нене
Андерсон
7
Lucca
9
Fred
II
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
33
Wanderson
VIII
25
Paulo
III
6
Carlinho
8
Derley
II
5
Juninho
V
11
Osvaldo
14
Ronald
17
David
VI
20
Romarinho3
Флуминенсе
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

21'
Fred II
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 8 (4) 0.21
2. Fred II 5 0.13
3. Веллингтон Силва 4 (1) 0.11
4. Marcos Paulo2 3 0.08
5. Lucca 3 0.08
6. Caio Paulista 3 0.08
7. Мартинелли Габриэл 3 0.08
8. Huan Nino2 3 0.08
9. Джон Кеннеди 2 0.05
10. Luccas Claro 2 0.05
11. Yago I 2 0.05
12. Digao II 2 0.05
13. Эванилсон 2 0.05
14. Wánderson do Carmo2 2 0.05
15. Danilo IV 1 0.03
16. Гансо Пауло 1 (1) 0.03
17. Samuel 1 0.03
18. Douglas XV 1 0.03
19. Michel Araujo 1 0.03
20. Эжидио Перейра 0 0
21. Igor Juliao 0 0
22. Hudson1 0 0
23. Маркос Дос Сантос 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 9 (2) 0.24
2. David VI 7 0.18
3. Romarinho3 4 0.11
4. Juninho V 3 (3) 0.08
5. Bergson 3 0.08
6. Bruno Melo 2 0.05
7. Osvaldo 1 0.03
8. Yuri Cesar 1 0.03
9. Gabriel Dias 1 0.03
10. Фелипе 1 0.03
11. Igor Torres 1 0.03
12. Tinga I 0 0
13. Ronald 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Fred II 7 0
2. Yago I 7 0
3. Hudson1 5 1
4. Huan Nino2 5 1
5. Веллингтон Силва 6 0
6. Igor Juliao 5 0
7. Michel Araujo 5 0
8. Гансо Пауло 4 0
9. Danilo IV 4 0
10. Digao II 4 0
11. Yuri Oliveira Lima 4 0
12. Эжидио Перейра 3 0
13. Douglas XV 3 0
14. Эванилсон 3 0
15. Wánderson do Carmo2 3 0
16. Caio Paulista 1 1
17. Андре 2 0
18. Нене Андерсон 2 0
19. Энрике Луис 2 0
20. Lucca 2 0
21. Matheus Ferraz 2 0
22. Calegari 2 0
23. Мартинелли Габриэл 2 0
24. Fernando Pacheco2 2 0
25. Lucas Barcellos 0 1
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 13 2
2. Juninho V 7 2
3. Paulo III 8 0
4. Жаксон 7 0
5. Bruno Melo 4 1
6. Derley II 5 0
7. David VI 5 0
8. Gabriel Dias 3 1
9. Juan Quintero II 3 1
10. Carlinho 3 0
11. Romarinho3 3 0
12. Yuri Cesar 3 0
13. Веллингтон Паулиста 2 0
14. Osvaldo 2 0
15. Bergson 2 0
16. Tinga I 2 0
17. Mariano Vazquez 2 0
18. Ronald 2 0
19. Роджер де Карвальо 0 1
20. Wanderson VIII 1 0
21. Joao Paulo XIII 1 0
22. Adriano Marlon 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 14% (7) 12% (6) 14% (7) 14% (7) 18% (9) 28% (14)
 Форталеза 15.15% (5) 6.06% (2) 21.21% (7) 18.18% (6) 27.27% (9) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сантос 1:1 Флуминенсе Сеара 1:3 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Байя 0:1 Флуминенсе
Флуминенсе 3:0 Гойяс Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Форталеза 3:2 Валледупар Форталеза 0:4 Байя Барранкилья 1:2 Форталеза Палмейрас 3:0 Форталеза
Форталеза 3:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 ФК Атлетико Кортулуа 3:0 Форталеза Форталеза 3:1 Куритиба Форталеза 2:0 Тигрес Факататива Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Форталеза 3:4 Атлетико Уила Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Форталеза Серия A Форталеза 0:1 Флуминенсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 21 9 8 67 - 46 72
2. Интернасьональ 0:0 38 20 10 8 61 - 35 70
3. Атлетико Минейро 0:0 38 19 9 10 62 - 45 66
4. Флуминенсе 1:0 38 18 10 10 54 - 42 64
5. Сан-Паулу 0:0 38 17 13 8 57 - 40 64
6. Гремио 0:0 38 14 18 6 53 - 39 60
7. Палмейрас 0:0 38 15 14 9 51 - 35 59
8. Сантос 0:1 38 14 12 12 52 - 50 54
9. Атлетико Паранаэнсе 1:0 38 15 8 15 37 - 36 53
10. Сеара 1:0 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Коринтианс 0:0 38 13 12 13 45 - 45 51
12. Брагантино 0:0 38 12 15 11 49 - 40 51
13. Атлетико Гойяненсе 2:0 38 12 14 12 39 - 44 50
14. Байя 1:0 38 12 8 18 47 - 59 44
15. Спорт Ресифи 0:1 38 12 6 20 31 - 49 42
16. Форталеза 0:1 38 10 11 17 34 - 43 41
17. Васко да Гама 1:1 38 9 12 17 35 - 55 39
18. Гойяс 1:1 38 9 11 18 40 - 61 38
19. Куритиба 0:2 38 7 10 21 30 - 53 31
20. Ботафого Рибейрао 0:1 38 5 12 21 31 - 61 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 19 13 5 1 39 - 13 44
2. Интернасьональ 0:0 19 12 5 2 34 - 17 41
3. Флуминенсе 1:0 19 11 5 3 30 - 14 38
4. Фламенго 0:0 19 11 4 4 35 - 23 37
5. Гремио 0:0 19 10 6 3 34 - 23 36
6. Палмейрас 0:0 19 9 8 2 33 - 16 35
7. Сан-Паулу 0:0 19 9 8 2 27 - 15 35
8. Сантос 0:1 19 9 7 3 35 - 23 34
9. Брагантино 0:0 19 9 6 4 33 - 19 33
10. Атлетико Паранаэнсе 1:0 19 9 5 5 19 - 13 32
11. Коринтианс 0:0 19 8 7 4 29 - 23 31
12. Форталеза 0:1 19 8 6 5 20 - 15 30
13. Байя 1:0 19 9 2 8 26 - 26 29
14. Атлетико Гойяненсе 2:0 19 6 9 4 23 - 20 27
15. Спорт Ресифи 0:1 19 8 2 9 19 - 23 26
16. Сеара 1:0 19 7 5 7 21 - 24 26
17. Васко да Гама 1:1 19 6 6 7 19 - 20 24
18. Гойяс 1:1 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 0:2 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 0:1 19 3 5 11 16 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 19 10 5 4 32 - 23 35
2. Интернасьональ 0:0 19 8 5 6 27 - 18 29
3. Сан-Паулу 0:0 19 8 5 6 30 - 25 29
4. Сеара 1:0 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 1:0 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 0:0 19 6 6 7 18 - 19 24
7. Гремио 0:0 19 4 12 3 19 - 16 24
8. Атлетико Гойяненсе 2:0 19 6 5 8 16 - 24 23
9. Атлетико Минейро 0:0 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 1:0 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Коринтианс 0:0 19 5 5 9 16 - 22 20
12. Сантос 0:1 19 5 5 9 17 - 27 20
13. Брагантино 0:0 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 0:1 19 4 4 11 12 - 26 16
15. Гойяс 1:1 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Байя 1:0 19 3 6 10 21 - 33 15
17. Васко да Гама 1:1 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Куритиба 0:2 19 3 4 12 17 - 34 13
19. Ботафого Рибейрао 0:1 19 2 7 10 15 - 31 13
20. Форталеза 0:1 19 2 5 12 14 - 28 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Фред бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Форталеза
1.77
6.50
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.70 5.20
Бонус: 10 000 ₽ 1.64 3.70 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.42 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.30 4.80
  1.76 3.55 5.30

Самый высокий коэффициент на матч «Флуминенсе» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Флуминенсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Флуминенсе» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.85 1.39 2.16 1.65 1.63 2.19 1.22 4.00 1.07 7.60
7.30 1.05 6.10 1.10 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.39 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
7.90 1.06 5.90 1.11 2.70 1.44 2.06 1.77 1.76 2.07 1.59 2.37 1.27 3.60 1.19 4.40 1.06 8.00 1.05 8.70 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 19.00
2.87 1.44 2.50 1.56 2.11 1.77 1.79 2.10 1.60 2.42 1.44 2.91 1.20 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.66 2.13 1.32 3.20 1.06 7.80
2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
1.64 2.25 1.30 3.35 1.07 7.50
2.62 1.52 2.14 1.76 1.65 2.32 1.42 2.99 1.33 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.31 1.57 1.55 2.36 1.13 5.40
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.19 1.63
2.11 1.65
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.00 1.20
Где смотреть матч Флуминенсе 1:0 Форталеза онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 