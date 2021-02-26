Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 36'
Форталеза
1:0
21' ГолFred II
31
Calegari
14
Danilo
IV
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
7
Lucca
9
Fred
II
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
6
Carlinho
11
Osvaldo
14
Ronald
17
David
VI
20
Romarinho3
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
-
12 Лопес ЖоаоВратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
35 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
-
-
13 Frazan
-
28 Samuel
-
-
-
25 Hudson1
-
Главный тренер: Marcao
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
20 Romarinho3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Кастро ПаблоЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
-
29 BergsonНападающий
-
-
23 Max Walef
-
-
77 Igor Torres
-
Главный тренер: Enderson Moreira
Ход матча
21'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|8 (4)
|0.21
|2.
|Fred II
|5
|0.13
|3.
|Веллингтон Силва
|4 (1)
|0.11
|4.
|Marcos Paulo2
|3
|0.08
|5.
|Lucca
|3
|0.08
|6.
|Caio Paulista
|3
|0.08
|7.
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.08
|8.
|Huan Nino2
|3
|0.08
|9.
|Джон Кеннеди
|2
|0.05
|10.
|Luccas Claro
|2
|0.05
|11.
|Yago I
|2
|0.05
|12.
|Digao II
|2
|0.05
|13.
|Эванилсон
|2
|0.05
|14.
|Wánderson do Carmo2
|2
|0.05
|15.
|Danilo IV
|1
|0.03
|16.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.03
|17.
|Samuel
|1
|0.03
|18.
|Douglas XV
|1
|0.03
|19.
|Michel Araujo
|1
|0.03
|20.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|21.
|Igor Juliao
|0
|0
|22.
|Hudson1
|0
|0
|23.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|9 (2)
|0.24
|2.
|David VI
|7
|0.18
|3.
|Romarinho3
|4
|0.11
|4.
|Juninho V
|3 (3)
|0.08
|5.
|Bergson
|3
|0.08
|6.
|Bruno Melo
|2
|0.05
|7.
|Osvaldo
|1
|0.03
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.03
|9.
|Gabriel Dias
|1
|0.03
|10.
|Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Igor Torres
|1
|0.03
|12.
|Tinga I
|0
|0
|13.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Fred II
|7
|0
|2.
|Yago I
|7
|0
|3.
|Hudson1
|5
|1
|4.
|Huan Nino2
|5
|1
|5.
|Веллингтон Силва
|6
|0
|6.
|Igor Juliao
|5
|0
|7.
|Michel Araujo
|5
|0
|8.
|Гансо Пауло
|4
|0
|9.
|Danilo IV
|4
|0
|10.
|Digao II
|4
|0
|11.
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|12.
|Эжидио Перейра
|3
|0
|13.
|Douglas XV
|3
|0
|14.
|Эванилсон
|3
|0
|15.
|Wánderson do Carmo2
|3
|0
|16.
|Caio Paulista
|1
|1
|17.
|Андре
|2
|0
|18.
|Нене Андерсон
|2
|0
|19.
|Энрике Луис
|2
|0
|20.
|Lucca
|2
|0
|21.
|Matheus Ferraz
|2
|0
|22.
|Calegari
|2
|0
|23.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|24.
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|25.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|13
|2
|2.
|Juninho V
|7
|2
|3.
|Paulo III
|8
|0
|4.
|Жаксон
|7
|0
|5.
|Bruno Melo
|4
|1
|6.
|Derley II
|5
|0
|7.
|David VI
|5
|0
|8.
|Gabriel Dias
|3
|1
|9.
|Juan Quintero II
|3
|1
|10.
|Carlinho
|3
|0
|11.
|Romarinho3
|3
|0
|12.
|Yuri Cesar
|3
|0
|13.
|Веллингтон Паулиста
|2
|0
|14.
|Osvaldo
|2
|0
|15.
|Bergson
|2
|0
|16.
|Tinga I
|2
|0
|17.
|Mariano Vazquez
|2
|0
|18.
|Ronald
|2
|0
|19.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|20.
|Wanderson VIII
|1
|0
|21.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|22.
|Adriano Marlon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|14% (7)
|12% (6)
|14% (7)
|14% (7)
|18% (9)
|28% (14)
|Форталеза
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сантос 1:1 Флуминенсе Сеара 1:3 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Байя 0:1 Флуминенсе
Флуминенсе 3:0 Гойяс Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =4 -10Форталеза 3:2 Валледупар Форталеза 0:4 Байя Барранкилья 1:2 Форталеза Палмейрас 3:0 Форталеза
Форталеза 3:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 ФК Атлетико Кортулуа 3:0 Форталеза Форталеза 3:1 Куритиба Форталеза 2:0 Тигрес Факататива Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Форталеза 3:4 Атлетико Уила Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|21
|9
|8
|67 - 46
|72
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|38
|20
|10
|8
|61 - 35
|70
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|38
|19
|9
|10
|62 - 45
|66
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|18
|10
|10
|54 - 42
|64
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|38
|17
|13
|8
|57 - 40
|64
|6.
|Гремио
|0:0
|38
|14
|18
|6
|53 - 39
|60
|7.
|Палмейрас
|0:0
|38
|15
|14
|9
|51 - 35
|59
|8.
|Сантос
|0:1
|38
|14
|12
|12
|52 - 50
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|38
|15
|8
|15
|37 - 36
|53
|10.
|Сеара
|1:0
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Коринтианс
|0:0
|38
|13
|12
|13
|45 - 45
|51
|12.
|Брагантино
|0:0
|38
|12
|15
|11
|49 - 40
|51
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|38
|12
|14
|12
|39 - 44
|50
|14.
|Байя
|1:0
|38
|12
|8
|18
|47 - 59
|44
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|38
|12
|6
|20
|31 - 49
|42
|16.
|Форталеза
|0:1
|38
|10
|11
|17
|34 - 43
|41
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|38
|9
|12
|17
|35 - 55
|39
|18.
|Гойяс
|1:1
|38
|9
|11
|18
|40 - 61
|38
|19.
|Куритиба
|0:2
|38
|7
|10
|21
|30 - 53
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|38
|5
|12
|21
|31 - 61
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|13
|5
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|3.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|11
|5
|3
|30 - 14
|38
|4.
|Фламенго
|0:0
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|5.
|Гремио
|0:0
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|9
|8
|2
|27 - 15
|35
|8.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|9.
|Брагантино
|0:0
|19
|9
|6
|4
|33 - 19
|33
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|9
|5
|5
|19 - 13
|32
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|12.
|Форталеза
|0:1
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|13.
|Байя
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 26
|29
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|19
|6
|9
|4
|23 - 20
|27
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|16.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|Гойяс
|1:1
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|0:2
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|3.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|8
|5
|6
|30 - 25
|29
|4.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|7.
|Гремио
|0:0
|19
|4
|12
|3
|19 - 16
|24
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|5
|5
|9
|16 - 22
|20
|12.
|Сантос
|0:1
|19
|5
|5
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Брагантино
|0:0
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|4
|4
|11
|12 - 26
|16
|15.
|Гойяс
|1:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Байя
|1:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Куритиба
|0:2
|19
|3
|4
|12
|17 - 34
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|2
|7
|10
|15 - 31
|13
|20.
|Форталеза
|0:1
|19
|2
|5
|12
|14 - 28
|11
Победитель
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