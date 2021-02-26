Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 36'
Палмейрас
5' Желтая карточкаEverson
33' Желтая карточкаСарачо Федерико
31
Everson
2
Guga3
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
38
Marrony
39
Лопес
Брено
26
Renan
Victor
66
Vanderlan
47
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаНападающий
- Нападающий
-
38 MarronyНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
11 KenoНападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
-
26 Calebe
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Лопес БреноЗащитник
- Защитник
-
26 Renan VictorЗащитник
-
66 VanderlanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Henri
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
5'
33'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.26
|2.
|Hyoran
|8 (2)
|0.21
|3.
|Саша Эдуардо
|8
|0.21
|4.
|Саварино Джефферсон
|7
|0.18
|5.
|Marrony
|5 (1)
|0.13
|6.
|Арана Гильерме
|4
|0.11
|7.
|Jair II
|3
|0.08
|8.
|Натан Аллан
|3
|0.08
|9.
|Франко Алан
|3
|0.08
|10.
|Варгас Эдуардо
|2
|0.05
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|12.
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|13.
|Igor Rabello
|1
|0.03
|14.
|Guga3
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|16.
|Everson
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вейга Рафаэль
|11 (3)
|0.29
|2.
|Адриано Луис
|10 (2)
|0.26
|3.
|Виллиан Сикейра
|7
|0.18
|4.
|Рони III
|5
|0.13
|5.
|Верон Габриэл
|4
|0.11
|6.
|Каррейро Патрик
|3
|0.08
|7.
|Рафаэл Жозе
|2
|0.05
|8.
|Уэсли Лопес
|2
|0.05
|9.
|Лопес Брено
|2
|0.05
|10.
|Скарпа Густаво
|1
|0.03
|11.
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|12.
|Винья Матиас
|1
|0.03
|13.
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|14.
|Эмерсон Сантос
|1
|0.03
|15.
|Менино Габриэль
|0
|0
|16.
|Роша Маркос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|9
|0
|2.
|Аллан Соуза
|7
|1
|3.
|Алонсо Хуниор
|8
|0
|4.
|Арана Гильерме
|5
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Саша Эдуардо
|2
|0
|10.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|11.
|Hyoran
|2
|0
|12.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|13.
|Igor Rabello
|2
|0
|14.
|Marrony
|2
|0
|15.
|Guga3
|2
|0
|16.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|17.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|18.
|Savio
|1
|0
|19.
|Everson
|1
|0
|20.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|21.
|Victor IV
|1
|0
|22.
|Франко Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рафаэл Жозе
|7
|2
|2.
|Менино Габриэль
|9
|0
|3.
|Лима Лукас III
|8
|0
|4.
|Луан Гарсия IV
|6
|0
|5.
|Гомес Густаво
|4
|1
|6.
|Мело Фелипе
|5
|0
|7.
|Данило
|5
|0
|8.
|Винья Матиас
|5
|0
|9.
|Кушчевич Бенхамин
|3
|1
|10.
|Майке Роша
|2
|1
|11.
|Роша Маркос
|3
|0
|12.
|Эмпереур Алан
|3
|0
|13.
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|14.
|Эмерсон Сантос
|3
|0
|15.
|Адриано Луис
|2
|0
|16.
|Скарпа Густаво
|2
|0
|17.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|18.
|Лопес Брено
|2
|0
|19.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|20.
|Рони III
|2
|0
|21.
|Эстевес Лукас
|2
|0
|22.
|Каррейро Патрик
|2
|0
|23.
|Renan Victor
|2
|0
|24.
|Сильва Габриэль
|1
|0
|25.
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|26.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|27.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|28.
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|10.34% (6)
|13.79% (8)
|18.97% (11)
|18.97% (11)
|18.97% (11)
|18.97% (11)
|Палмейрас
|7.84% (4)
|19.61% (10)
|25.49% (13)
|13.73% (7)
|17.65% (9)
|15.69% (8)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +9 =6 -5Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Байя Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Сантос Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро
Палмейрас Последние 20 матчей: +7 =6 -7Палмейрас 1:1 Атлетико Гойяненсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Куритиба 1:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Форталеза
Аль-Ахли Каир 0:0 Палмейрас Палмейрас 0:1 Тигрес Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|21
|9
|8
|67 - 46
|72
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|38
|20
|10
|8
|61 - 35
|70
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|38
|19
|9
|10
|62 - 45
|66
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|18
|10
|10
|54 - 42
|64
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|38
|17
|13
|8
|57 - 40
|64
|6.
|Гремио
|0:0
|38
|14
|18
|6
|53 - 39
|60
|7.
|Палмейрас
|0:0
|38
|15
|14
|9
|51 - 35
|59
|8.
|Сантос
|0:1
|38
|14
|12
|12
|52 - 50
|54
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|38
|15
|8
|15
|37 - 36
|53
|10.
|Сеара
|1:0
|38
|14
|10
|14
|53 - 50
|52
|11.
|Коринтианс
|0:0
|38
|13
|12
|13
|45 - 45
|51
|12.
|Брагантино
|0:0
|38
|12
|15
|11
|49 - 40
|51
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|38
|12
|14
|12
|39 - 44
|50
|14.
|Байя
|1:0
|38
|12
|8
|18
|47 - 59
|44
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|38
|12
|6
|20
|31 - 49
|42
|16.
|Форталеза
|0:1
|38
|10
|11
|17
|34 - 43
|41
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|38
|9
|12
|17
|35 - 55
|39
|18.
|Гойяс
|1:1
|38
|9
|11
|18
|40 - 61
|38
|19.
|Куритиба
|0:2
|38
|7
|10
|21
|30 - 53
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|38
|5
|12
|21
|31 - 61
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|13
|5
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|3.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|11
|5
|3
|30 - 14
|38
|4.
|Фламенго
|0:0
|19
|11
|4
|4
|35 - 23
|37
|5.
|Гремио
|0:0
|19
|10
|6
|3
|34 - 23
|36
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|9
|8
|2
|33 - 16
|35
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|9
|8
|2
|27 - 15
|35
|8.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|7
|3
|35 - 23
|34
|9.
|Брагантино
|0:0
|19
|9
|6
|4
|33 - 19
|33
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|9
|5
|5
|19 - 13
|32
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|8
|7
|4
|29 - 23
|31
|12.
|Форталеза
|0:1
|19
|8
|6
|5
|20 - 15
|30
|13.
|Байя
|1:0
|19
|9
|2
|8
|26 - 26
|29
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|19
|6
|9
|4
|23 - 20
|27
|15.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|8
|2
|9
|19 - 23
|26
|16.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|18.
|Гойяс
|1:1
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Куритиба
|0:2
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|19
|8
|5
|6
|27 - 18
|29
|3.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|8
|5
|6
|30 - 25
|29
|4.
|Сеара
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 26
|26
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|6.
|Палмейрас
|0:0
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|7.
|Гремио
|0:0
|19
|4
|12
|3
|19 - 16
|24
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|19
|6
|4
|9
|23 - 32
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|19
|6
|3
|10
|18 - 23
|21
|11.
|Коринтианс
|0:0
|19
|5
|5
|9
|16 - 22
|20
|12.
|Сантос
|0:1
|19
|5
|5
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Брагантино
|0:0
|19
|3
|9
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|0:1
|19
|4
|4
|11
|12 - 26
|16
|15.
|Гойяс
|1:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|16.
|Байя
|1:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 33
|15
|17.
|Васко да Гама
|1:1
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Куритиба
|0:2
|19
|3
|4
|12
|17 - 34
|13
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|19
|2
|7
|10
|15 - 31
|13
|20.
|Форталеза
|0:1
|19
|2
|5
|12
|14 - 28
|11
Победитель
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