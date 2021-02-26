  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 36'
Палмейрас
0'
5' Желтая карточка
Everson
33' Желтая карточка
Сарачо Федерико
36'
31
Everson
2
Guga3
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
70
Саварино
Джефферсон
8
Jair
II
15
Сарачо
Федерико
29
Аллан
Соуза
9
Тарделли
Диего
38
Marrony
72
Силвестре
Винисиус
39
Лопес
Брено
4
Кушчевич
Бенхамин
26
Renan
Victor
66
Vanderlan
8
Рафаэл
Жозе
20
Лима
Лукас
III
14
Скарпа
Густаво
16
Эстевес
Лукас
49
Сильва
Габриэль
47
Уэсли
Лопес
Атлетико Минейро
4-3-3
Палмейрас
4-1-3-2

Ход матча

5'
Everson
 
33'
Сарачо Федерико
 

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.26
2. Hyoran 8 (2) 0.21
3. Саша Эдуардо 8 0.21
4. Саварино Джефферсон 7 0.18
5. Marrony 5 (1) 0.13
6. Арана Гильерме 4 0.11
7. Jair II 3 0.08
8. Натан Аллан 3 0.08
9. Франко Алан 3 0.08
10. Варгас Эдуардо 2 0.05
11. Алонсо Хуниор 1 0.03
12. Ревер Умберто 1 0.03
13. Igor Rabello 1 0.03
14. Guga3 1 (1) 0.03
15. Сарачо Федерико 1 0.03
16. Everson 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marquinhos vi 0 0
Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вейга Рафаэль 11 (3) 0.29
2. Адриано Луис 10 (2) 0.26
3. Виллиан Сикейра 7 0.18
4. Рони III 5 0.13
5. Верон Габриэл 4 0.11
6. Каррейро Патрик 3 0.08
7. Рафаэл Жозе 2 0.05
8. Уэсли Лопес 2 0.05
9. Лопес Брено 2 0.05
10. Скарпа Густаво 1 0.03
11. Лима Лукас III 1 0.03
12. Винья Матиас 1 0.03
13. Гомес Густаво 1 0.03
14. Эмерсон Сантос 1 0.03
15. Менино Габриэль 0 0
16. Роша Маркос 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 9 0
2. Аллан Соуза 7 1
3. Алонсо Хуниор 8 0
4. Арана Гильерме 5 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Саша Эдуардо 2 0
10. Феррейра Мариано 2 0
11. Hyoran 2 0
12. Gabriel Paulista XVI 2 0
13. Igor Rabello 2 0
14. Marrony 2 0
15. Guga3 2 0
16. Рафаэл Пирес 0 1
17. Варгас Эдуардо 1 0
18. Savio 1 0
19. Everson 1 0
20. Буэно Веллингтон 1 0
21. Victor IV 1 0
22. Франко Алан 1 0
Палмейрас
# Игрок      
1. Рафаэл Жозе 7 2
2. Менино Габриэль 9 0
3. Лима Лукас III 8 0
4. Луан Гарсия IV 6 0
5. Гомес Густаво 4 1
6. Мело Фелипе 5 0
7. Данило 5 0
8. Винья Матиас 5 0
9. Кушчевич Бенхамин 3 1
10. Майке Роша 2 1
11. Роша Маркос 3 0
12. Эмпереур Алан 3 0
13. Вейга Рафаэль 3 0
14. Эмерсон Сантос 3 0
15. Адриано Луис 2 0
16. Скарпа Густаво 2 0
17. Уэсли Лопес 2 0
18. Лопес Брено 2 0
19. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
20. Рони III 2 0
21. Эстевес Лукас 2 0
22. Каррейро Патрик 2 0
23. Renan Victor 2 0
24. Сильва Габриэль 1 0
25. Виллиан Сикейра 1 0
26. Жаилсон Марселино 1 0
27. Vitor Hugo III2 1 0
28. Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 10.34% (6) 13.79% (8) 18.97% (11) 18.97% (11) 18.97% (11) 18.97% (11)
 Палмейрас 7.84% (4) 19.61% (10) 25.49% (13) 13.73% (7) 17.65% (9) 15.69% (8)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Байя Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Сантос Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро
Палмейрас Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Палмейрас 1:1 Атлетико Гойяненсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Куритиба 1:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Форталеза
Аль-Ахли Каир 0:0 Палмейрас Палмейрас 0:1 Тигрес Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A
Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 21 9 8 67 - 46 72
2. Интернасьональ 0:0 38 20 10 8 61 - 35 70
3. Атлетико Минейро 0:0 38 19 9 10 62 - 45 66
4. Флуминенсе 1:0 38 18 10 10 54 - 42 64
5. Сан-Паулу 0:0 38 17 13 8 57 - 40 64
6. Гремио 0:0 38 14 18 6 53 - 39 60
7. Палмейрас 0:0 38 15 14 9 51 - 35 59
8. Сантос 0:1 38 14 12 12 52 - 50 54
9. Атлетико Паранаэнсе 1:0 38 15 8 15 37 - 36 53
10. Сеара 1:0 38 14 10 14 53 - 50 52
11. Коринтианс 0:0 38 13 12 13 45 - 45 51
12. Брагантино 0:0 38 12 15 11 49 - 40 51
13. Атлетико Гойяненсе 2:0 38 12 14 12 39 - 44 50
14. Байя 1:0 38 12 8 18 47 - 59 44
15. Спорт Ресифи 0:1 38 12 6 20 31 - 49 42
16. Форталеза 0:1 38 10 11 17 34 - 43 41
17. Васко да Гама 1:1 38 9 12 17 35 - 55 39
18. Гойяс 1:1 38 9 11 18 40 - 61 38
19. Куритиба 0:2 38 7 10 21 30 - 53 31
20. Ботафого Рибейрао 0:1 38 5 12 21 31 - 61 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 19 13 5 1 39 - 13 44
2. Интернасьональ 0:0 19 12 5 2 34 - 17 41
3. Флуминенсе 1:0 19 11 5 3 30 - 14 38
4. Фламенго 0:0 19 11 4 4 35 - 23 37
5. Гремио 0:0 19 10 6 3 34 - 23 36
6. Палмейрас 0:0 19 9 8 2 33 - 16 35
7. Сан-Паулу 0:0 19 9 8 2 27 - 15 35
8. Сантос 0:1 19 9 7 3 35 - 23 34
9. Брагантино 0:0 19 9 6 4 33 - 19 33
10. Атлетико Паранаэнсе 1:0 19 9 5 5 19 - 13 32
11. Коринтианс 0:0 19 8 7 4 29 - 23 31
12. Форталеза 0:1 19 8 6 5 20 - 15 30
13. Байя 1:0 19 9 2 8 26 - 26 29
14. Атлетико Гойяненсе 2:0 19 6 9 4 23 - 20 27
15. Спорт Ресифи 0:1 19 8 2 9 19 - 23 26
16. Сеара 1:0 19 7 5 7 21 - 24 26
17. Васко да Гама 1:1 19 6 6 7 19 - 20 24
18. Гойяс 1:1 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Куритиба 0:2 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 0:1 19 3 5 11 16 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 19 10 5 4 32 - 23 35
2. Интернасьональ 0:0 19 8 5 6 27 - 18 29
3. Сан-Паулу 0:0 19 8 5 6 30 - 25 29
4. Сеара 1:0 19 7 5 7 32 - 26 26
5. Флуминенсе 1:0 19 7 5 7 24 - 28 26
6. Палмейрас 0:0 19 6 6 7 18 - 19 24
7. Гремио 0:0 19 4 12 3 19 - 16 24
8. Атлетико Гойяненсе 2:0 19 6 5 8 16 - 24 23
9. Атлетико Минейро 0:0 19 6 4 9 23 - 32 22
10. Атлетико Паранаэнсе 1:0 19 6 3 10 18 - 23 21
11. Коринтианс 0:0 19 5 5 9 16 - 22 20
12. Сантос 0:1 19 5 5 9 17 - 27 20
13. Брагантино 0:0 19 3 9 7 16 - 21 18
14. Спорт Ресифи 0:1 19 4 4 11 12 - 26 16
15. Гойяс 1:1 19 3 6 10 21 - 33 15
16. Байя 1:0 19 3 6 10 21 - 33 15
17. Васко да Гама 1:1 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Куритиба 0:2 19 3 4 12 17 - 34 13
19. Ботафого Рибейрао 0:1 19 2 7 10 15 - 31 13
20. Форталеза 0:1 19 2 5 12 14 - 28 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Сарачо Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Everson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Палмейрас
1.70
4.50
7.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.40 5.60
Бонус: 10 000 ₽ 1.70 3.70 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.50 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.50 5.90
  1.52 4.66 6.06

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Палмейрас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Палмейрас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Палмейрас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.35 1.30 2.60 1.46 1.82 1.92 1.45 2.60 1.31 3.25 1.11 6.00
12.50 1.00 11.25 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.60
16.00 1.01 10.50 1.02 4.40 1.19 3.50 1.28 2.12 1.72 2.26 1.64 2.02 1.80 1.77 2.04 1.48 2.55 1.23 3.80 1.18 4.50 1.07 7.60 1.05 8.20 0.00 13.00
4.86 1.20 3.05 1.41 2.80 1.47 2.31 1.65 2.06 1.82 1.79 2.08 1.62 2.38 1.50 2.66 1.19 5.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.86 1.88 1.40 2.85 1.09 6.60
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
2.30 1.62 1.53 2.40 1.19 4.40
3.35 1.35 2.92 1.43 2.31 1.65 1.78 2.11 1.55 2.55 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.23 2.70 1.43 1.67 2.12 1.18 4.50
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
1.75 2.00
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.10 1.33
Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 