12' Желтая карточкаШмид Йоэль
22' Желтая карточкаФрыдек Мартин
0:1
24' ГолШауб Луис
28' Желтая карточкаЧичек Тунахан
46' Желтая карточкаГайич Милан
66' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
68' Желтая карточкаСимани Денис
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
22
Хуг
Нико
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
16
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Хуг НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
12'
22'
24'
0:1
28'
46'
66'
68'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|5
|0.24
|2.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.14
|3.
|Гайич Милан
|2 (2)
|0.1
|4.
|Кулибали Мохамед
|1
|0.05
|5.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.05
|6.
|Милинчану Николай
|1
|0.05
|7.
|Шмид Янник
|1
|0.05
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.05
|9.
|Визер Сандро
|1
|0.05
|10.
|Дорн Пиус
|1
|0.05
|11.
|Ди Джусто Маттео
|1
|0.05
|12.
|Прокопич Борис
|0
|0
|13.
|Джокич Деян
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|9
|0.43
|2.
|Шульц Марвин
|6 (4)
|0.29
|3.
|Шауб Луис
|4
|0.19
|4.
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.19
|5.
|Ташар Варол
|3
|0.14
|6.
|Угриниц Филип
|2
|0.1
|7.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.1
|8.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.05
|9.
|Лукао II
|1
|0.05
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.05
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Верманн Йорди
|0
|0
|14.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Симани Денис
|8
|0
|2.
|Визер Сандро
|6
|1
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Чичек Тунахан
|4
|0
|6.
|Гайич Милан
|4
|0
|7.
|Обексер Линус
|4
|0
|8.
|Шмид Янник
|3
|0
|9.
|Гассер Седрик
|3
|0
|10.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|11.
|Кулибали Мохамед
|2
|0
|12.
|Дорн Пиус
|2
|0
|13.
|Шмид Йоэль
|2
|0
|14.
|Рахими Фуад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмини Лорик
|5
|0
|2.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|3.
|Швеглер Кристиан
|4
|0
|4.
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|5.
|Угриниц Филип
|4
|0
|6.
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|7.
|Соргич Деян
|3
|0
|8.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|9.
|Шауб Луис
|3
|0
|10.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|11.
|Ташар Варол
|3
|0
|12.
|Лукао II
|1
|1
|13.
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|14.
|Гретер Симон
|2
|0
|15.
|Бюрки Марко
|2
|0
|16.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|17.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|18.
|Алунга Иван
|2
|0
|19.
|Бурч Марко
|2
|0
|20.
|Цибунг Давид
|1
|0
|21.
|Шульц Марвин
|1
|0
|22.
|Вока Идриз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|Люцерн
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц
Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лугано 2:3 Люцерн Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц Люцерн 1:1 Лугано
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Люцерн: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Люцерн 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Люцерн Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 5:1 Вадуц Суперлига Люцерн 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Вадуц Суперлига Люцерн 0:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|38 - 15
|50
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|31 - 29
|32
|3.
|Цюрих
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 24
|28
|5.
|Лугано
|Заявка
|21
|5
|12
|4
|23 - 24
|27
|6.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|21
|7
|5
|9
|35 - 32
|26
|7.
|Серветт
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 28
|25
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 28
|24
|9.
|Сьон
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|25 - 31
|22
|10.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|21
|4
|6
|11
|18 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 21
|12
|7.
|Серветт
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 16
|10
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|10.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров