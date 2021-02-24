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  3. Швейцария
Вадуц
0:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Люцерн
0'
12' Желтая карточка
Шмид Йоэль
22' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
0:1
24' Гол
Шауб Луис
28' Желтая карточка
Чичек Тунахан
46' Желтая карточка
Гайич Милан
66' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
68' Желтая карточка
Симани Денис
73'
1
Бюхель
Бенджамин
5
Шмид
Йоэль
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
30
Люхингер
Габриэль
11
Чичек
Тунахан
10
Кулибали
Мохамед
9
Зуттер
Мануэль
22
Хуг
Нико
32
Мюллер
Мариус
27
Швеглер
Кристиан
46
Бурч
Марко
4
Кнежевич
Стефан
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
3
Верманн
Йорди
16
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
Вадуц
3-4-3
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

12'
Шмид Йоэль
 
22'
 
Фрыдек Мартин
24'
0:1
Шауб Луис
(Верманн Йорди)
28'
Чичек Тунахан
 
46'
Оспельт Джастин
Бюхель Бенджамин
 
46'
Гайич Милан
 
61'
Джокич Деян
Зуттер Мануэль
 
62'
 
Ндиайе Ибраима
Шауб Луис
66'
 
Шюрпф Паскаль
68'
Симани Денис
 
70'
Ди Джусто Маттео
Кулибали Мохамед
 
70'
Гомес Яго
Люхингер Габриэль
 
70'
 
Эмини Лорик
Верманн Йорди

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 5 0.24
2. Чичек Тунахан 3 (1) 0.14
3. Гайич Милан 2 (2) 0.1
4. Кулибали Мохамед 1 0.05
5. Люхингер Габриэль 1 0.05
6. Милинчану Николай 1 0.05
7. Шмид Янник 1 0.05
8. Зуттер Мануэль 1 0.05
9. Визер Сандро 1 0.05
10. Дорн Пиус 1 0.05
11. Ди Джусто Маттео 1 0.05
12. Прокопич Борис 0 0
13. Джокич Деян 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 9 0.43
2. Шульц Марвин 6 (4) 0.29
3. Шауб Луис 4 0.19
4. Шюрпф Паскаль 4 0.19
5. Ташар Варол 3 0.14
6. Угриниц Филип 2 0.1
7. Ндиайе Ибраима 2 0.1
8. Кнежевич Стефан 1 0.05
9. Лукао II 1 0.05
10. Алунга Иван 1 0.05
11. Фрыдек Мартин 0 0
12. Сидлер Сильван 0 0
13. Верманн Йорди 0 0
14. Баларубан Ашвин 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Симани Денис 8 0
2. Визер Сандро 6 1
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Чичек Тунахан 4 0
6. Гайич Милан 4 0
7. Обексер Линус 4 0
8. Шмид Янник 3 0
9. Гассер Седрик 3 0
10. Зуттер Мануэль 2 0
11. Кулибали Мохамед 2 0
12. Дорн Пиус 2 0
13. Шмид Йоэль 2 0
14. Рахими Фуад 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Эмини Лорик 5 0
2. Карбонель Алекс 3 1
3. Швеглер Кристиан 4 0
4. Кнежевич Стефан 4 0
5. Угриниц Филип 4 0
6. Фрыдек Мартин 2 1
7. Соргич Деян 3 0
8. Мюллер Мариус 3 0
9. Шауб Луис 3 0
10. Сидлер Сильван 3 0
11. Ташар Варол 3 0
12. Лукао II 1 1
13. Шюрпф Паскаль 2 0
14. Гретер Симон 2 0
15. Бюрки Марко 2 0
16. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
17. Ндиайе Ибраима 2 0
18. Алунга Иван 2 0
19. Бурч Марко 2 0
20. Цибунг Давид 1 0
21. Шульц Марвин 1 0
22. Вока Идриз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 5.56% (1) 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4) 22.22% (4) 27.78% (5)
 Люцерн 9.38% (3) 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 21.88% (7) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц
Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лугано 2:3 Люцерн Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц Люцерн 1:1 Лугано
Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Люцерн: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Люцерн 4:0 Вадуц Суперлига Люцерн 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 3:0 Люцерн Товарищеские матчи Люцерн 0:0 Вадуц Товарищеские матчи
Люцерн 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Люцерн Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 5:1 Вадуц Суперлига Люцерн 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Вадуц Суперлига Люцерн 0:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 21 15 5 1 38 - 15 50
2. Базель Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Цюрих Заявка 21 8 5 8 32 - 28 29
4. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
5. Лугано Заявка 21 5 12 4 23 - 24 27
6. Люцерн 1:0 Заявка 21 7 5 9 35 - 32 26
7. Серветт Заявка 21 6 7 8 22 - 28 25
8. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
9. Сьон Заявка 21 4 10 7 25 - 31 22
10. Вадуц 0:1 Заявка 21 4 6 11 18 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн 1:0 Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц 0:1 Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Люцерн 1:0 Заявка 11 4 0 7 17 - 21 12
7. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
8. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
10. Вадуц 0:1 Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Чичек Тунахан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Шауб Луис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Фрыдек Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Шмид Йоэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Люцерн
3.25
5.28
2.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 26.00 5.20 1.20
Бонус: 10 000 ₽ 3.25 3.45 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 5.00 1.20
  22.52 5.28 1.22

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 2.01 1.75 1.60 2.24 1.40 2.80 1.15 5.00
5.90 1.10 4.50 1.18 2.55 1.47 1.65 2.15 1.30 3.30 1.75 2.08 1.07 7.50 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 10.00 0.00 16.00
2.97 1.41 2.31 1.65 1.89 1.97 1.45 2.83 1.29 3.64 1.62 2.36 1.42 2.92 1.51 2.65 1.50 2.69 1.36 3.26 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 2.03 1.73 1.47 2.60 1.11 6.00
1.87 1.87 1.25 3.75 1.15 5.00 1.11 5.80 1.08 7.00
1.74 2.14 1.45 2.81 1.17 5.25 1.42 2.93 1.42 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.94 1.22 3.95
2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.19
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
3.30 1.31
Где смотреть матч Вадуц 0:1 Люцерн онлайн

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