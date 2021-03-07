Урунов покатил мяч направо на Жамалетдинова, который с двадцати пяти метров пробил под перекладину. Годзюр в прыжке чуть задел мяч, но этого хватило, чтобы сфера попала в каркас ворот.

Исполнили гости угловой удар. Арбитр в штрафной площади зафиксировал фол со стороны атакующей команды.

Йовичич в штрафной площади сделал скидку на Погребняка, у которого в последний момент мяч выбил Сухов.

Калинин слева сделал неточную передачу вперёд на Эль-Кабира. Мяч укатился за боковую линию поля.

Калинин на левом фланге забрался в офсайд.

28' Эль-Кабир в центре поля сбил Комнена Андрича.

27' Эль-Кабир слева навесил к воротам. Егорычев сделал скидку на дальнюю штангу, где Погребняк пробил в стойку.

26' Эль-Кабир от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч выбит гостями во фланг.

25' Страндберг сделал заброс верхом в штрафную площадь, где Погребняку не удалось удачно головой пробить в сторону ворот.

24' У Калинина подача слева на дальнюю штангу получилась слишком сильной.

23' Калинин слева обыгрался с Эль-Кабиром и прострелил к ближней штанге, где Погребняку прицельно помешал пробить Табидзе.

22' Йокич в подкате на фланге выбил мяч у Ибрахимая.

21' Эль-Кабир от углового флага навесил на Страндберга, который в верховой нарушил правила.

20' Разыграли хозяева угловой удар. Дальний удар Калинина пришёлся в пятку Егорычеву.

19' Эль-Кабир слева вошёл в штрафную площадь, но не смог переиграть Сухова.

18' Йокич в центре поля руками прервал передачу соперников вперёд.

17' "Уфа" и в меньшинстве продолжает атаковать. Контроль мяча остаётся за гостями.

16' Погребняку медики оказывают помощь.

15' Бизоза у центрального круга наступил на колено Погребняку и сразу получил от арбитра красную карточку.

14' Удар Бизозы с линии штрафной площади заблокировали защитники Урала".

13' Калинин слева навесил в центр штрафной площади, куда вышел Беленов и сыграл уверенно кулаками.

12' Табидзе в центре поля подтолкнул в спину Егорычева.

11' Сухов справа навесил на Жамалетдинова, который головой пробил точно в руки Годзюру.

10' Навес Плиева справа к воротам заблокировал Эль-Кабир.

9' Августиняк справа сыграл на подборе и от угла штрафной площади пробил намного выше ворот.

8' Плиев в центре поля подтолкнул в спину Погребняка.

7' Жемалетдинов справа по диагонали прострелил на Милетича, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.

6' Егорычев оказался в офсайде.

4' С серии мелких фолов в центре поля началась встреча. Нужно приспособиться игрокам к перемещениям по газону в мороз.

3' Девять градусов мороза сегодня в Екатеринбурге. В такую погоду командам нужно лучше двигаться и действовать аккуратнее, чтобы не получить травму на жёстком поле.

2' "Урал" играет в чёрной форме, "Уфа" - в светло-салатовой.