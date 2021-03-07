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Урал
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Уфа
0'
14' Красная карточка
Бизоза Парфе
31'
31
Годзюр
Ярослав
15
Кулаков
Денис
4
Страндберг
Стефан
44
Рыков
Владимир
13
Калинин
Игорь
17
Ибрахимай
Илльдрен
6
Августиняк
Рафал
18
Йовичич
Бранко
58
Эль
Кабир
Отман
5
Егорычев
Андрей
9
Погребняк
Павел
31
Беленов
Александр
15
Плиев
Константин
55
Табидзе
Джемал
5
Йокич
Боян
33
Сухов
Александр
24
Мрзляк
Филип
8
Бизоза
Парфе
10
Урунов
Остон
11
Милетич
Неманья
18
Комнен
Андрич
75
Жамалетдинов
Тимур
Урал
4-4-2
Уфа
3-5-2

Ход матча

14'
 
Бизоза Парфе

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.24
2. Августиняк Рафал 3 0.14
3. Егорычев Андрей 2 0.1
4. Эль Кабир Отман 1 0.05
5. Погребняк Павел 1 0.05
6. Страндберг Стефан 1 0.05
7. Панюков Андрей 1 0.05
8. Евсеев Алексей 1 0.05
9. Подберёзкин Вячеслав 1 0.05
10. Калинин Игорь 1 0.05
11. Шаболин Артём 1 0.05
12. Ефремов Дмитрий 0 0
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Йовичич Бранко 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.14
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.14
3. Камилов Владислав 2 0.1
4. Мрзляк Филип 1 0.05
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.05
6. Йокич Боян 1 0.05
7. Аликин Павел 1 0.05
8. Кротов Вячеслав 1 0.05
9. Алиев Азер 1 0.05
10. Голубев Артём 1 0.05
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 8 0
2. Калинин Игорь 5 0
3. Емельянов Роман 3 1
4. Мишкич Даниэль 4 0
5. Егорычев Андрей 4 0
6. Погребняк Павел 2 1
7. Страндберг Стефан 2 1
8. Бикфалви Эрик 3 0
9. Подберёзкин Вячеслав 3 0
10. Помазун Илья 3 0
11. Золотов Николай 3 0
12. Йовичич Бранко 3 0
13. Августиняк Рафал 3 0
14. Кулаков Денис 2 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Ароян Вараздат 2 0
17. Годзюр Ярослав 1 0
18. Панюков Андрей 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Герасимов Алексей 1 0
23. Магомадов Чингиз 1 0
24. Ефремов Дмитрий 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 5 0
2. Табидзе Джемал 5 0
3. Голубев Артём 4 0
4. Плиев Константин 4 0
5. Кротов Вячеслав 2 1
6. Морозов Григорий 2 1
7. Сухов Александр 3 0
8. Сысуев Дмитрий 3 0
9. Аликин Павел 3 0
10. Мрзляк Филип 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Карп Кэтэлин 3 0
14. Жамалетдинов Тимур 3 0
15. Данченко Олег 2 0
16. Камилов Владислав 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Никитин Алексей 1 0
20. Беленов Александр 1 0
21. Бизяк Ловро 1 0
22. Комнен Андрич 1 0
23. Агаларов Гамид 1 0
24. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3)
 Уфа 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон
Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва
Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа

Последние игры между собой

Урал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Уфа 3:0 Урал Кубок Уфа 1:2 Урал Премьер-лига Уфа 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:2 Уфа Премьер-лига
Уфа 4:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Ростов Заявка 21 10 4 7 26 - 22 34
6. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 21 8 5 8 26 - 31 29
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал 0:0 Заявка 21 4 11 6 18 - 25 23
13. Ротор Заявка 21 4 6 11 12 - 31 18
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа 0:0 Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
11. Урал 0:0 Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа 0:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
10. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал 0:0 Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа 0:0 Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Офсайд
    33'
    Калинин на левом фланге забрался в офсайд.
  • 32'
    Калинин слева сделал неточную передачу вперёд на Эль-Кабира. Мяч укатился за боковую линию поля.
  • 31'
    Йовичич в штрафной площади сделал скидку на Погребняка, у которого в последний момент мяч выбил Сухов.
  • Угловой
    30'
    Исполнили гости угловой удар. Арбитр в штрафной площади зафиксировал фол со стороны атакующей команды.
  • Штанга
    29'
    Урунов покатил мяч направо на Жамалетдинова, который с двадцати пяти метров пробил под перекладину. Годзюр в прыжке чуть задел мяч, но этого хватило, чтобы сфера попала в каркас ворот.

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  • Фол, нарушение
    28'
    Эль-Кабир в центре поля сбил Комнена Андрича.
  • Штанга
    27'
    Эль-Кабир слева навесил к воротам. Егорычев сделал скидку на дальнюю штангу, где Погребняк пробил в стойку.
  • Угловой
    26'
    Эль-Кабир от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч выбит гостями во фланг.
  • 25'
    Страндберг сделал заброс верхом в штрафную площадь, где Погребняку не удалось удачно головой пробить в сторону ворот.
  • 24'
    У Калинина подача слева на дальнюю штангу получилась слишком сильной.
  • 23'
    Калинин слева обыгрался с Эль-Кабиром и прострелил к ближней штанге, где Погребняку прицельно помешал пробить Табидзе.
  • 22'
    Йокич в подкате на фланге выбил мяч у Ибрахимая.
  • Угловой
    21'
    Эль-Кабир от углового флага навесил на Страндберга, который в верховой нарушил правила.
  • Угловой
    20'
    Разыграли хозяева угловой удар. Дальний удар Калинина пришёлся в пятку Егорычеву.
  • 19'
    Эль-Кабир слева вошёл в штрафную площадь, но не смог переиграть Сухова.
  • Фол, нарушение
    18'
    Йокич в центре поля руками прервал передачу соперников вперёд.
  • 17'
    "Уфа" и в меньшинстве продолжает атаковать. Контроль мяча остаётся за гостями.
  • Травма, повреждение
    16'
    Погребняку медики оказывают помощь.
  • Красная карточка
    15'
    Бизоза у центрального круга наступил на колено Погребняку и сразу получил от арбитра красную карточку.
  • 14'
    Удар Бизозы с линии штрафной площади заблокировали защитники Урала".
  • 13'
    Калинин слева навесил в центр штрафной площади, куда вышел Беленов и сыграл уверенно кулаками.
  • Фол, нарушение
    12'
    Табидзе в центре поля подтолкнул в спину Егорычева.
  • 11'
    Сухов справа навесил на Жамалетдинова, который головой пробил точно в руки Годзюру.
  • 10'
    Навес Плиева справа к воротам заблокировал Эль-Кабир.
  • 9'
    Августиняк справа сыграл на подборе и от угла штрафной площади пробил намного выше ворот.
  • Фол, нарушение
    8'
    Плиев в центре поля подтолкнул в спину Погребняка.
  • 7'
    Жемалетдинов справа по диагонали прострелил на Милетича, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Офсайд
    6'
    Егорычев оказался в офсайде.
  • 4'
    С серии мелких фолов в центре поля началась встреча. Нужно приспособиться игрокам к перемещениям по газону в мороз.
  • 3'
    Девять градусов мороза сегодня в Екатеринбурге. В такую погоду командам нужно лучше двигаться и действовать аккуратнее, чтобы не получить травму на жёстком поле.
  • 2'
    "Урал" играет в чёрной форме, "Уфа" - в светло-салатовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Екатеринбург Арене"!
  • Первый тайм
  • 14'
    УДАЛЕНИЕ! - Бизоза Парфе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ekaterinburg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.54 3.13 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.05 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.05 3.20

Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.05 1.14 2.76 1.41 2.04 1.91 1.47 2.54 1.25 3.62 1.11 5.60 1.06 7.40 1.01 11.90
5.55 1.09 4.60 1.17 2.28 1.60 1.73 2.11 1.43 3.05 1.17 5.00 1.12 5.80 1.01 11.50 1.00 12.00
6.00 1.13 4.60 1.20 2.31 1.65 2.02 1.85 1.71 2.21 1.71 2.14 1.41 2.95 1.16 4.60 1.12 5.50 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 19.50 0.00 20.00 0.00 26.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
1.87 1.93 1.32 3.38 1.14 5.55 1.03 11.50 1.01 15.00
2.30 1.62 1.49 2.62 1.24 4.05 1.05 10.75 1.03 12.25
1.47 2.70 1.23 3.85 1.04 9.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.32 1.61 1.53 2.50 1.24 4.04 1.08 7.50
2.75 1.45 1.84 1.96 1.37 3.10 1.11 6.55 1.08 8.20
1.90 1.84 1.36 3.00 1.10 6.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.37 1.55
2.23 1.66
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
6.30 1.10
Букмекер Да Нет
4.94 1.18
4.70 1.16
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Прогнозы на матч Урал 0:0 Уфа

Исход игры
Урал
77.3% (116)
Ничья
17.3% (26)
Уфа
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.62% (52)
Меньше
64.38% (94)
Обе команды забьют
Да
47.95% (70)
Нет
52.05% (76)
Популярный счёт
1:0 Урал
38.7% (58)
2:1 Урал
29.3% (44)
1:1 Ничья
13.3% (20)
2:0 Урал
5.3% (8)
0:0 Ничья
4% (6)
1:2 Уфа
3.3% (5)
3:0 Урал
1.3% (2)
0:1 Уфа
1.3% (2)
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