Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.25
|2.
|Августиняк Рафал
|3
|0.15
|3.
|Егорычев Андрей
|2
|0.1
|4.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.05
|5.
|Погребняк Павел
|1
|0.05
|6.
|Страндберг Стефан
|1
|0.05
|7.
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|8.
|Евсеев Алексей
|1
|0.05
|9.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.05
|10.
|Калинин Игорь
|1
|0.05
|11.
|Шаболин Артём
|1
|0.05
|12.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.15
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.15
|3.
|Камилов Владислав
|2
|0.1
|4.
|Мрзляк Филип
|1
|0.05
|5.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.05
|6.
|Йокич Боян
|1
|0.05
|7.
|Аликин Павел
|1
|0.05
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.05
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.05
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.05
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|8
|0
|2.
|Калинин Игорь
|5
|0
|3.
|Емельянов Роман
|3
|1
|4.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|5.
|Егорычев Андрей
|4
|0
|6.
|Погребняк Павел
|2
|1
|7.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|8.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|9.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|10.
|Помазун Илья
|3
|0
|11.
|Золотов Николай
|3
|0
|12.
|Йовичич Бранко
|3
|0
|13.
|Августиняк Рафал
|3
|0
|14.
|Кулаков Денис
|2
|0
|15.
|Араторе Марко
|2
|0
|16.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|17.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|18.
|Панюков Андрей
|1
|0
|19.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|22.
|Герасимов Алексей
|1
|0
|23.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|24.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|5
|0
|2.
|Табидзе Джемал
|5
|0
|3.
|Голубев Артём
|4
|0
|4.
|Плиев Константин
|4
|0
|5.
|Кротов Вячеслав
|2
|1
|6.
|Морозов Григорий
|2
|1
|7.
|Сухов Александр
|3
|0
|8.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|9.
|Аликин Павел
|3
|0
|10.
|Мрзляк Филип
|3
|0
|11.
|Алиев Азер
|3
|0
|12.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|13.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|14.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|15.
|Данченко Олег
|2
|0
|16.
|Камилов Владислав
|2
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|18.
|Тилль Оливье
|2
|0
|19.
|Никитин Алексей
|1
|0
|20.
|Беленов Александр
|1
|0
|21.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|22.
|Комнен Андрич
|1
|0
|23.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|24.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|Уфа
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Уфа 4:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 19
|37
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|32 - 22
|36
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|6.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|7.
|Краснодар
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|37 - 21
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 25
|31
|10.
|Химки
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Ахмат
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|20 - 23
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|18 - 25
|22
|13.
|Ротор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|12 - 31
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 34
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 33
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Уфа
Исход игры
Урал
81.7% (49)
Ничья
13.3% (8)
Уфа
5% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (23)
Меньше
60.34% (35)
Обе команды забьют
Да
48.28% (28)
Нет
51.72% (30)
Популярный счёт
1:0 Урал
38.3% (23)
2:1 Урал
31.7% (19)
1:1 Ничья
10% (6)
2:0 Урал
6.7% (4)
1:2 Уфа
5% (3)
0:0 Ничья
3.3% (2)
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