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Урал
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.25
2. Августиняк Рафал 3 0.15
3. Егорычев Андрей 2 0.1
4. Эль Кабир Отман 1 0.05
5. Погребняк Павел 1 0.05
6. Страндберг Стефан 1 0.05
7. Панюков Андрей 1 0.05
8. Евсеев Алексей 1 0.05
9. Подберёзкин Вячеслав 1 0.05
10. Калинин Игорь 1 0.05
11. Шаболин Артём 1 0.05
12. Ефремов Дмитрий 0 0
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Йовичич Бранко 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.15
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.15
3. Камилов Владислав 2 0.1
4. Мрзляк Филип 1 0.05
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.05
6. Йокич Боян 1 0.05
7. Аликин Павел 1 0.05
8. Кротов Вячеслав 1 0.05
9. Алиев Азер 1 0.05
10. Голубев Артём 1 0.05
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 8 0
2. Калинин Игорь 5 0
3. Емельянов Роман 3 1
4. Мишкич Даниэль 4 0
5. Егорычев Андрей 4 0
6. Погребняк Павел 2 1
7. Страндберг Стефан 2 1
8. Бикфалви Эрик 3 0
9. Подберёзкин Вячеслав 3 0
10. Помазун Илья 3 0
11. Золотов Николай 3 0
12. Йовичич Бранко 3 0
13. Августиняк Рафал 3 0
14. Кулаков Денис 2 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Ароян Вараздат 2 0
17. Годзюр Ярослав 1 0
18. Панюков Андрей 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Герасимов Алексей 1 0
23. Магомадов Чингиз 1 0
24. Ефремов Дмитрий 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 5 0
2. Табидзе Джемал 5 0
3. Голубев Артём 4 0
4. Плиев Константин 4 0
5. Кротов Вячеслав 2 1
6. Морозов Григорий 2 1
7. Сухов Александр 3 0
8. Сысуев Дмитрий 3 0
9. Аликин Павел 3 0
10. Мрзляк Филип 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Карп Кэтэлин 3 0
14. Жамалетдинов Тимур 3 0
15. Данченко Олег 2 0
16. Камилов Владислав 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Никитин Алексей 1 0
20. Беленов Александр 1 0
21. Бизяк Ловро 1 0
22. Комнен Андрич 1 0
23. Агаларов Гамид 1 0
24. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3)
 Уфа 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон
Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва
Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа

Последние игры между собой

Урал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Уфа 3:0 Урал Кубок Уфа 1:2 Урал Премьер-лига Уфа 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:2 Уфа Премьер-лига
Уфа 4:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 20 7 5 8 20 - 23 26
12. Урал Заявка 20 4 10 6 18 - 25 22
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 2 дня 12 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Урал 81.7% (49)
    X 13.3% (8)
    Уфа 5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Уфа
    2.24
    3.22
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.24 3.22 3.84
    Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.18 3.82
    Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.05 3.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.50 1.12 2.97 1.35 2.17 1.80 1.55 2.33 1.30 3.28 1.14 5.00 1.07 7.00 1.01 11.60
    6.05 1.08 4.85 1.15 2.36 1.56 1.79 2.02 1.49 2.81 1.19 4.70 1.13 5.50 1.02 10.50 1.01 10.25
    6.50 1.09 5.10 1.17 2.48 1.60 2.15 1.77 1.83 2.08 1.71 2.14 1.47 2.75 1.20 4.70 1.15 5.60 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50 0.00 19.00 0.00 25.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    1.93 1.87 1.35 3.20 1.16 5.30 1.04 10.00
    2.34 1.60 1.52 2.53 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
    1.51 2.55 1.28 3.95 1.04 9.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.40 1.57 1.57 2.40 1.27 3.76 1.10 6.90
    2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
    1.89 1.85 1.40 2.80 1.13 5.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.35 1.56
    2.28 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.25 1.12
    6.10 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.74 1.19
    4.50 1.18
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    Прогнозы на матч Урал - Уфа

    Исход игры
    Урал
    81.7% (49)
    Ничья
    13.3% (8)
    Уфа
    5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (23)
    Меньше
    60.34% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    48.28% (28)
    Нет
    51.72% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    38.3% (23)
    2:1 Урал
    31.7% (19)
    1:1 Ничья
    10% (6)
    2:0 Урал
    6.7% (4)
    1:2 Уфа
    5% (3)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
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