Олимпиакос
3:0
Конец матча
Стадион: Караискакис
Ламия
1:0
8' ГолБрума Арминду
2:0
10' ГолФортунис Костас
3:0
34' ГолЭль-Араби Юссеф
74' Желтая карточкаБрума Арминду
90' Желтая карточкаВассилакакис Тодорис
1
Са
Жозе
72
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
72 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кейперс УгоНападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Асигба МаркЗащитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
8'
1:0
10'
2:0
34'
3:0
74'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|18
|0.72
|2.
|Фортунис Костас
|7
|0.28
|3.
|Масурас Гиоргос
|7
|0.28
|4.
|Хассан Ахмед
|7
|0.28
|5.
|М'Вила Янн
|4
|0.16
|6.
|Брума Арминду
|4
|0.16
|7.
|Бухалакис Андреас
|3
|0.12
|8.
|Камара Мохамед III
|2
|0.08
|9.
|Врусаи Мариус
|2
|0.08
|10.
|Судани Эль-Арби
|2 (1)
|0.08
|11.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|0.04
|12.
|Семеду Рубен
|1
|0.04
|13.
|Кафу Карлуш
|1
|0.04
|14.
|Кейперс Уго
|1
|0.04
|15.
|Ба Уссейну
|1
|0.04
|16.
|Андруцос Танасис
|0
|0
|17.
|Силва Тьягу
|0
|0
|18.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|19.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|20.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|21.
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|22.
|Дрэгер Мохамед
|0
|0
|23.
|Рябчук Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|4 (2)
|0.17
|2.
|Караманос Тасос
|2
|0.08
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.08
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.04
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.04
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.04
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Мартинес Анхель II
|0
|0
|10.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|11.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ба Уссейну
|7
|1
|2.
|Семеду Рубен
|7
|0
|3.
|Камара Мохамед III
|6
|0
|4.
|М'Вила Янн
|3
|0
|5.
|Брума Арминду
|3
|0
|6.
|Рябчук Олег
|3
|0
|7.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|8.
|Фортунис Костас
|2
|0
|9.
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|10.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|11.
|Андруцос Танасис
|2
|0
|12.
|Холебас Хосе
|1
|0
|13.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|14.
|Са Жозе
|1
|0
|15.
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|16.
|Родригеш Педру
|1
|0
|17.
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|8
|0
|3.
|Романич Лазар
|5
|1
|4.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|5.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|6.
|Бьярнасон Эльмар
|3
|0
|7.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|8.
|Делетич Милош
|1
|1
|9.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|10.
|Вассилакакис Тодорис
|2
|0
|11.
|Караманос Тасос
|2
|0
|12.
|Палавандишвили Гуга
|2
|0
|13.
|Булулис Константинос
|2
|0
|14.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|15.
|Ба Адама
|1
|0
|16.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|17.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|18.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|19.
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|20.
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|21.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|9.84% (6)
|6.56% (4)
|18.03% (11)
|13.11% (8)
|16.39% (10)
|36.07% (22)
|Ламия
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =4 -2Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники
Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос
Ламия Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|61 - 12
|64
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|39 - 28
|45
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|28 - 18
|42
|6.
|Астерас
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|27 - 24
|42
|7.
|Волос
|0:0 Заявка
|25
|7
|10
|8
|25 - 31
|31
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 26
|28
|9.
|Атромитос
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 35
|27
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|12 - 37
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|22 - 42
|19
|13.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|25
|3
|9
|13
|12 - 31
|18
|14.
|Лариса
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|35 - 3
|37
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|8.
|Волос
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|10.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 15
|13
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|2.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 20
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|14.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.11
|9.20
|23.00
|
|1.11
|8.09
|17.87
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