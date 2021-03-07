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Олимпиакос
3:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
1:0
8' Гол
Брума Арминду
2:0
10' Гол
Фортунис Костас
3:0
34' Гол
Эль-Араби Юссеф
74' Желтая карточка
Брума Арминду
90' Желтая карточка
Вассилакакис Тодорис
90'+3
1
Са
Жозе
72
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
28
Вальбуэна
Матьё
7
Фортунис
Костас
27
Брума
Арминду
11
Эль-Араби
Юссеф
31
Теодоропулос
Костас
50
Асигба
Марк
39
Манджрекар
Джеймс
24
Винтра
Лукас
3
Сарамантас
Гиоргос
26
Бьярнасон
Эльмар
8
Палавандишвили
Гуга
2
Провидакис
Константинос
18
Романич
Лазар
9
Fransisko
Piti1
25
Вассилакакис
Тодорис
Олимпиакос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 18 0.72
2. Фортунис Костас 7 0.28
3. Масурас Гиоргос 7 0.28
4. Хассан Ахмед 7 0.28
5. М'Вила Янн 4 0.16
6. Брума Арминду 4 0.16
7. Бухалакис Андреас 3 0.12
8. Камара Мохамед III 2 0.08
9. Врусаи Мариус 2 0.08
10. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.08
11. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.04
12. Семеду Рубен 1 0.04
13. Кафу Карлуш 1 0.04
14. Кейперс Уго 1 0.04
15. Ба Уссейну 1 0.04
16. Андруцос Танасис 0 0
17. Силва Тьягу 0 0
18. Ловера Максимилиано 0 0
19. Ранджелович Лазар 0 0
20. Рафинья Марсио 0 0
21. Папастатопулос Сократис 0 0
22. Дрэгер Мохамед 0 0
23. Рябчук Олег 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 4 (2) 0.17
2. Караманос Тасос 2 0.08
3. Романич Лазар 2 (2) 0.08
4. Бехарано Данни 1 0.04
5. Цукалос Николаос 1 0.04
6. Бьянкони Мигел 1 0.04
7. Делетич Милош 1 (1) 0.04
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Мартинес Анхель II 0 0
10. Хадзистравос Зисис 0 0
11. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Ба Уссейну 7 1
2. Семеду Рубен 7 0
3. Камара Мохамед III 6 0
4. М'Вила Янн 3 0
5. Брума Арминду 3 0
6. Рябчук Олег 3 0
7. Рафинья Марсио 2 0
8. Фортунис Костас 2 0
9. Бухалакис Андреас 2 0
10. Сиссе Папе Абу 2 0
11. Андруцос Танасис 2 0
12. Холебас Хосе 1 0
13. Пападопулос Авраам 1 0
14. Са Жозе 1 0
15. Масурас Гиоргос 1 0
16. Родригеш Педру 1 0
17. Ранджелович Лазар 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 8 0
3. Романич Лазар 5 1
4. Сарамантас Гиоргос 4 1
5. Дзанетпулос Адам-Кристоф 4 0
6. Бьярнасон Эльмар 3 0
7. Theofanis Tsandaris 3 0
8. Делетич Милош 1 1
9. Адежо Даниэл 2 0
10. Вассилакакис Тодорис 2 0
11. Караманос Тасос 2 0
12. Палавандишвили Гуга 2 0
13. Булулис Константинос 2 0
14. Хадзистравос Зисис 0 1
15. Ба Адама 1 0
16. Вильяльба Леонардо 1 0
17. Тайрон Густаво 1 0
18. Бьянкони Мигел 1 0
19. Мартинес Анхель II 1 0
20. Эпасси Дэвис 1 0
21. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 9.84% (6) 6.56% (4) 18.03% (11) 13.11% (8) 16.39% (10) 36.07% (22)
 Ламия 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники
Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос
Ламия Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Ламия 0:6 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:2 Ламия Кубок Ламия 0:0 Олимпиакос Кубок Ламия 0:4 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 1:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Ламия Кубок Ламия 3:3 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 3:0 Ламия Суперлига Олимпиакос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 0:1 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 25 20 4 1 61 - 12 64
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 24 13 6 5 39 - 28 45
5. Панатинаикос Заявка 25 12 6 7 28 - 18 42
6. Астерас Заявка 25 11 9 5 27 - 24 42
7. Волос 0:0 Заявка 25 7 10 8 25 - 31 31
8. ПАС Янина Заявка 25 7 7 11 22 - 26 28
9. Атромитос Заявка 25 6 9 10 24 - 35 27
10. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
11. Ламия Заявка 24 4 7 13 12 - 37 19
12. ОФИ Заявка 25 5 4 16 22 - 42 19
13. Панетоликос 0:0 Заявка 25 3 9 13 12 - 31 18
14. Лариса Заявка 24 3 7 14 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 13 12 1 0 35 - 3 37
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 13 4 5 4 16 - 17 17
8. Волос 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
9. ПАС Янина Заявка 13 3 4 6 9 - 13 13
10. Панетоликос 0:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 15 13
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 13 2 3 8 12 - 24 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 8 3 1 26 - 9 27
2. АЕК Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 13 4 6 3 14 - 15 18
7. Волос 0:0 Заявка 13 4 6 3 16 - 18 18
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 13 2 4 7 5 - 20 10
13. Лариса Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
14. Панетоликос 0:0 Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 9.20 23.00
  1.11 8.09 17.87

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
12.50 1.01 5.30 1.13 4.40 1.19 2.60 1.47 2.06 1.72 2.10 1.73 1.84 1.97 1.65 2.15 1.14 5.20 1.08 7.00 1.15 5.00 1.33 6.25 1.11 17.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.02 17.00
5.47 1.15 2.78 1.44 2.41 1.55 2.15 1.69 1.88 1.93 1.67 2.19 1.43 2.77 1.24 3.91 1.63 2.26 1.40 2.87 2.03 1.78 1.76 2.05 1.49 2.58 1.68 2.17 1.52 2.48
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.65 1.45 1.69 2.18 1.27 3.55 1.50 2.48 1.07 7.50 1.05 10.50
3.07 1.35 2.45 1.52 1.85 1.94 1.58 2.33 1.38 2.92 2.26 1.61 1.87 1.93 1.45 2.67 1.29 3.38 1.31 3.28 1.16 4.85
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.10 1.69 1.57 2.33 1.31 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.10 1.13
Где смотреть матч Олимпиакос 3:0 Ламия онлайн

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