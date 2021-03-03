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Динамо Москва
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (2) 0.2
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.15
3. Нжи Клинтон Муа 3 0.15
4. Моро Никола 2 (1) 0.1
5. Шиманьски Себастиан 1 0.05
6. Грулёв Вячеслав 1 0.05
7. Евгеньев Роман 1 0.05
8. Рауш Константин 1 0.05
9. Игбун Сильвестр 1 0.05
10. Ордец Иван 1 0.05
11. Шунич Тони 1 0.05
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.05
13. Захарян Арсен 1 0.05
14. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.05
15. Паршивлюк Сергей 0 0
16. Варела Гильермо 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.2
2. Карапетян Александр 3 0.15
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.1
4. Карасёв Павел 1 0.05
5. Панченко Кирилл 1 0.05
6. Костюков Михаил 1 0.05
7. Грицаенко Алексей 1 0.05
8. Архипов Артём 1 0.05
9. Каплиенко Александр 0 0
10. Рыбин Алексей 0 0
11. Тилль Себастьян 0 0
12. Алиев Саид 0 0
13. Кабахидзе Владимир 0 0
14. Меренчуков Дмитрий 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 7 2
2. Евгеньев Роман 5 2
3. Шиманьски Себастиан 6 0
4. Комличенко Николай 4 1
5. Ордец Иван 5 0
6. Грулёв Вячеслав 5 0
7. Каборе Шарль 4 0
8. Плиев Заурбек 3 0
9. Нжи Клинтон Муа 3 0
10. Фомин Даниил 3 0
11. Скопинцев Дмитрий 1 1
12. Шунин Антон 2 0
13. Нойштедтер Роман 2 0
14. Филипп Максимилиан 2 0
15. Моро Никола 2 0
16. Лесовой Даниил 2 0
17. Слепов Сергей 2 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Тюкавин Константин 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 2 2
2. Чуперка Валерий 5 0
3. Каплиенко Александр 5 0
4. Онугха Герман 5 0
5. Костюков Михаил 4 0
6. Рыжиков Сергей 3 0
7. Шляков Евгений 3 0
8. Кабахидзе Владимир 3 0
9. Тетрашвили Гурам 1 1
10. Килин Антон 1 1
11. Ойеволе Адессойе 2 0
12. Чичерин Никита 2 0
13. Рыбин Алексей 2 0
14. Балашов Виталий 1 0
15. Володько Максим 1 0
16. Чагров Никита 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0
19. Аванесян Тигран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 15.38% (4) 3.85% (1) 34.62% (9) 23.08% (6) 0 23.08% (6)
 Тамбов 14.29% (2) 0 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи
Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал
Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Тамбов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Тамбов 1:2 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 20 7 5 8 20 - 23 26
12. Урал Заявка 20 4 10 6 18 - 25 22
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 2 дня 15 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Динамо Москва 98.2% (54)
    X 1.8% (1)
    Тамбов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Тамбов
    1.15
    9.20
    27.08
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.15 9.20 26.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.15 8.80 25.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.11 8.30 24.00
      1.12 8.84 27.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Москва» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Москва» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    4.60 1.20 2.90 1.41 2.17 1.69 1.77 2.22 1.44 2.78 1.26 3.78 1.17 5.10 1.07 8.20
    11.25 1.00 4.70 1.15 3.88 1.22 2.39 1.55 1.92 1.88 1.61 2.45 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.65 1.06 7.10 1.00 11.25
    2.39 1.58 2.14 1.71 1.88 1.92 1.71 2.14 1.58 2.39
    4.81 1.19 2.45 1.57 2.18 1.71 1.92 1.95 1.69 2.21 1.56 2.49 1.22 4.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.15 1.36 1.90 1.90 1.44 2.79 1.20 4.58 1.08 7.90 1.01 15.50
    3.60 1.29 2.53 1.52 1.63 2.28 1.22 4.30 1.17 5.15
    2.37 1.59 1.59 2.37
    2.86 1.40 2.39 1.58 1.84 2.02 1.55 2.44 1.34 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    4.28 1.22 2.45 1.55 1.75 2.08 1.38 3.04 1.18 4.91 1.07 8.65
    5.10 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.34
    2.85 1.41
    Букмекер Да Нет
    7.00 1.10
    6.70 1.07
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Тамбов

    Исход игры
    Динамо Москва
    98.2% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Тамбов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    18.87% (10)
    Нет
    81.13% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    43.6% (24)
    3:0 Динамо Москва
    20% (11)
    1:0 Динамо Москва
    10.9% (6)
    2:1 Динамо Москва
    9.1% (5)
    3:1 Динамо Москва
    5.5% (3)
    4:0 Динамо Москва
    3.6% (2)
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