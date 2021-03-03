Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (2)
|0.2
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.15
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.15
|4.
|Моро Никола
|2 (1)
|0.1
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.05
|6.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.05
|7.
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|8.
|Рауш Константин
|1
|0.05
|9.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.05
|10.
|Ордец Иван
|1
|0.05
|11.
|Шунич Тони
|1
|0.05
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|13.
|Захарян Арсен
|1
|0.05
|14.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|15.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|16.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.2
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.15
|3.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.1
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.05
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.05
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|8.
|Архипов Артём
|1
|0.05
|9.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|10.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|11.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|12.
|Алиев Саид
|0
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|14.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|7
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|5
|2
|3.
|Шиманьски Себастиан
|6
|0
|4.
|Комличенко Николай
|4
|1
|5.
|Ордец Иван
|5
|0
|6.
|Грулёв Вячеслав
|5
|0
|7.
|Каборе Шарль
|4
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|9.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|10.
|Фомин Даниил
|3
|0
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|12.
|Шунин Антон
|2
|0
|13.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|14.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|15.
|Моро Никола
|2
|0
|16.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|17.
|Слепов Сергей
|2
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|19.
|Тюкавин Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|2.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|3.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|4.
|Онугха Герман
|5
|0
|5.
|Костюков Михаил
|4
|0
|6.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|7.
|Шляков Евгений
|3
|0
|8.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|9.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|10.
|Килин Антон
|1
|1
|11.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|12.
|Чичерин Никита
|2
|0
|13.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|14.
|Балашов Виталий
|1
|0
|15.
|Володько Максим
|1
|0
|16.
|Чагров Никита
|1
|0
|17.
|Карасёв Павел
|1
|0
|18.
|Карапетян Александр
|1
|0
|19.
|Аванесян Тигран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|34.62% (9)
|23.08% (6)
|0
|23.08% (6)
|Тамбов
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи
Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +4 =4 -12Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал
Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 19
|37
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|32 - 22
|36
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|6.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|7.
|Краснодар
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|37 - 21
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 25
|31
|10.
|Химки
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Ахмат
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|20 - 23
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|18 - 25
|22
|13.
|Ротор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|12 - 31
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 34
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 33
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Москва» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Москва» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Тамбов
Исход игры
Динамо Москва
98.2% (54)
Ничья
1.8% (1)
Тамбов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
18.87% (10)
Нет
81.13% (43)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
43.6% (24)
3:0 Динамо Москва
20% (11)
1:0 Динамо Москва
10.9% (6)
2:1 Динамо Москва
9.1% (5)
3:1 Динамо Москва
5.5% (3)
4:0 Динамо Москва
3.6% (2)
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