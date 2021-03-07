Лозанна-Спорт
1:2
Второй тайм: 50'
Стадион: Stade de la Tuiliere
Сьон
0:1
6' ГолБальтазар
18' Желтая карточкаБамер Жан
1:1
19' ПенальтиКукурузович Степан
45' Желтая карточкаМаю Хишам
40
Диао
Мори
28
Сузуки
Тоити
20
Маю
Хишам
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
29
Хаза
Жаред
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тсонгуи МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Куэни СтефанПолузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаза ЖаредНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Noah Lovisa
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
6'
0:1
18'
19'
45'
50'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.25
|2.
|Пуэртас Кэмерон
|5
|0.21
|3.
|Гессан Эванн
|5
|0.21
|4.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.08
|5.
|Зехнини Рафик
|2
|0.08
|6.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.04
|7.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.04
|8.
|Маю Хишам
|1
|0.04
|9.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.04
|10.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.04
|11.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.04
|12.
|Да Кунья Лукас
|1
|0.04
|13.
|Тсонгуи Марк
|1
|0.04
|14.
|Лукембила Жозиас
|1
|0.04
|15.
|Уаттара Брахима
|1
|0.04
|16.
|Кукурузович Степан
|1 (1)
|0.04
|17.
|Сузуки Тоити
|0
|0
|18.
|Барес Габриэль
|0
|0
|19.
|Дженц Мориц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|8 (4)
|0.33
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.17
|3.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.13
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.08
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.08
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.08
|7.
|Клеменца Лука
|1
|0.04
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.04
|9.
|Зок Кристиан
|1
|0.04
|10.
|Бальтазар
|1
|0.04
|11.
|Весли Давид
|1
|0.04
|12.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|13.
|Араз Муса
|0
|0
|14.
|Телер Сандро
|0
|0
|15.
|Тупта Любомир
|0
|0
|16.
|Noah Lovisa
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|8
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|7
|0
|3.
|Кукурузович Степан
|4
|1
|4.
|Нанизаямо Микаэль
|3
|1
|5.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|6.
|Маю Хишам
|4
|0
|7.
|Дженц Мориц
|4
|0
|8.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|9.
|Болинжи Жонатан
|3
|0
|10.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|11.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|12.
|Лоосли Ноа
|2
|0
|13.
|Барес Габриэль
|2
|0
|14.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|15.
|Диао Мори
|1
|0
|16.
|Туркес Алдин
|1
|0
|17.
|Сузуки Тоити
|1
|0
|18.
|Бразау Педру
|1
|0
|19.
|Зохури Армель
|1
|0
|20.
|Томас Тразье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Бамер Жан
|5
|0
|3.
|Гргич Анто
|4
|0
|4.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|5.
|Ди Сере
|4
|0
|6.
|Руиз Жан
|4
|0
|7.
|Робертс Улдрикис
|4
|0
|8.
|Зок Кристиан
|4
|0
|9.
|Мартич Иван
|3
|0
|10.
|Телер Сандро
|3
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|12.
|Клеменца Лука
|1
|1
|13.
|Весли Давид
|1
|1
|14.
|Оаро Гийом
|2
|0
|15.
|Япикино Деннис
|2
|0
|16.
|Араз Муса
|2
|0
|17.
|Бальтазар
|2
|0
|18.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|19.
|Лакруа Лео
|1
|0
|20.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|21.
|Тупта Любомир
|1
|0
|22.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|13.33% (4)
|10% (3)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|Сьон
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|20% (5)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт
Сьон Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сьон 0:3 Лугано Сьон 0:2 Вадуц Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Кубок Лозанна-Спорт 2:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|24
|15
|8
|1
|42 - 19
|53
|2.
|Санкт-Галлен
|2:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|29 - 27
|34
|3.
|Серветт
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|28 - 30
|34
|4.
|Базель
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|34 - 35
|33
|5.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|6.
|Лозанна-Спорт
|1:2 Заявка
|24
|8
|6
|10
|31 - 30
|30
|7.
|Лугано
|0:1 Заявка
|24
|6
|12
|6
|26 - 27
|30
|8.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|24
|7
|7
|10
|40 - 38
|28
|9.
|Сьон
|2:1 Заявка
|24
|5
|10
|9
|27 - 37
|25
|10.
|Вадуц
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|22 - 38
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 11
|27
|2.
|Серветт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 14
|21
|3.
|Лозанна-Спорт
|1:2 Заявка
|12
|6
|0
|6
|18 - 14
|18
|4.
|Базель
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|7.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|12
|3
|6
|3
|21 - 15
|15
|8.
|Сьон
|2:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Лугано
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|2:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|4.
|Лугано
|0:1 Заявка
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|5.
|Базель
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|16 - 17
|15
|6.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|12
|4
|1
|7
|19 - 23
|13
|7.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|1:2 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Сьон
|2:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 18
|11
Победитель
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