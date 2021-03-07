  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
1:2
Второй тайм: 50'

Стадион:
Сьон
0'
0:1
6' Гол
Бальтазар
18' Желтая карточка
Бамер Жан
1:1
19' Пенальти
Кукурузович Степан
45' Желтая карточка
Маю Хишам
1:2
50' Гол
 50'
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
13
Фло
Пер-Эгиль
25
Боранияшевич
Никола
66
Барес
Габриэль
7
Кукурузович
Степан
28
Сузуки
Тоити
21
Пуэртас
Кэмерон
20
Маю
Хишам
12
Болинжи
Жонатан
18
Фикентшер
Кевин
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
11
Карлен
Гаэтан
29
Хаза
Жаред
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Сьон
3-1-4-2

Ход матча

6'
0:1
Бальтазар
(Телер Сандро)
18'
 
Бамер Жан
19'
Кукурузович Степан
1:1
45'
Маю Хишам
 
50'
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.25
2. Пуэртас Кэмерон 5 0.21
3. Гессан Эванн 5 0.21
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.08
5. Зехнини Рафик 2 0.08
6. Боранияшевич Никола 1 0.04
7. Шнойвли Кристиан 1 0.04
8. Маю Хишам 1 0.04
9. Жейссманн Жоэль 1 0.04
10. Монтейро Джоэл 1 0.04
11. Болинжи Жонатан 1 0.04
12. Да Кунья Лукас 1 0.04
13. Тсонгуи Марк 1 0.04
14. Лукембила Жозиас 1 0.04
15. Уаттара Брахима 1 0.04
16. Кукурузович Степан 1 (1) 0.04
17. Сузуки Тоити 0 0
18. Барес Габриэль 0 0
19. Дженц Мориц 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 8 (4) 0.33
2. Карлен Гаэтан 4 0.17
3. Робертс Улдрикис 3 0.13
4. Абделлауи Аюб 2 0.08
5. Хаза Жаред 2 0.08
6. Бамер Жан 2 0.08
7. Клеменца Лука 1 0.04
8. Ди Сере 1 (1) 0.04
9. Зок Кристиан 1 0.04
10. Бальтазар 1 0.04
11. Весли Давид 1 0.04
12. Тосетти Маттео 0 0
13. Араз Муса 0 0
14. Телер Сандро 0 0
15. Тупта Любомир 0 0
16. Noah Lovisa 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 7 0
3. Кукурузович Степан 4 1
4. Нанизаямо Микаэль 3 1
5. Зехнини Рафик 4 0
6. Маю Хишам 4 0
7. Дженц Мориц 4 0
8. Жейссманн Жоэль 3 0
9. Болинжи Жонатан 3 0
10. Монтейру Элтон 1 1
11. Шнойвли Кристиан 2 0
12. Лоосли Ноа 2 0
13. Барес Габриэль 2 0
14. Фло Пер-Эгиль 1 0
15. Диао Мори 1 0
16. Туркес Алдин 1 0
17. Сузуки Тоити 1 0
18. Бразау Педру 1 0
19. Зохури Армель 1 0
20. Томас Тразье 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 9 1
2. Бамер Жан 5 0
3. Гргич Анто 4 0
4. Карлен Гаэтан 4 0
5. Ди Сере 4 0
6. Руиз Жан 4 0
7. Робертс Улдрикис 4 0
8. Зок Кристиан 4 0
9. Мартич Иван 3 0
10. Телер Сандро 3 0
11. Ндойе Бирама 1 1
12. Клеменца Лука 1 1
13. Весли Давид 1 1
14. Оаро Гийом 2 0
15. Япикино Деннис 2 0
16. Араз Муса 2 0
17. Бальтазар 2 0
18. Вакацуки Ямато 2 0
19. Лакруа Лео 1 0
20. Тосетти Маттео 1 0
21. Тупта Любомир 1 0
22. Фаюлу Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 13.33% (4) 10% (3) 13.33% (4) 23.33% (7) 13.33% (4) 26.67% (8)
 Сьон 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 20% (5)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт
Сьон Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сьон 0:3 Лугано Сьон 0:2 Вадуц Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен
Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Кубок Лозанна-Спорт 2:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 24 15 8 1 42 - 19 53
2. Санкт-Галлен 2:1 Заявка 24 9 7 8 29 - 27 34
3. Серветт Заявка 24 9 7 8 28 - 30 34
4. Базель Заявка 24 9 6 9 34 - 35 33
5. Цюрих 1:0 Заявка 24 9 5 10 35 - 33 32
6. Лозанна-Спорт 1:2 Заявка 24 8 6 10 31 - 30 30
7. Лугано 0:1 Заявка 24 6 12 6 26 - 27 30
8. Люцерн 1:2 Заявка 24 7 7 10 40 - 38 28
9. Сьон 2:1 Заявка 24 5 10 9 27 - 37 25
10. Вадуц Заявка 24 5 8 11 22 - 38 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 8 3 1 20 - 11 27
2. Серветт Заявка 12 5 6 1 19 - 14 21
3. Лозанна-Спорт 1:2 Заявка 12 6 0 6 18 - 14 18
4. Базель Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
5. Санкт-Галлен 2:1 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Цюрих 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 13 15
7. Люцерн 1:2 Заявка 12 3 6 3 21 - 15 15
8. Сьон 2:1 Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Лугано 0:1 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
10. Вадуц Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Цюрих 1:0 Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
3. Санкт-Галлен 2:1 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
4. Лугано 0:1 Заявка 12 3 8 1 15 - 12 17
5. Базель Заявка 12 5 0 7 16 - 17 15
6. Люцерн 1:2 Заявка 12 4 1 7 19 - 23 13
7. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
8. Лозанна-Спорт 1:2 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
9. Сьон 2:1 Заявка 12 2 5 5 13 - 20 11
10. Вадуц Заявка 12 2 5 5 10 - 18 11
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Маю Хишам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Кукурузович Степан из команды Лозанна-Спорт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    18'
    Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Бальтазар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Сьон
2.11
3.98
5.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.98 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 2.55 5.30
  2.11 2.53 5.52

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.90 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.37 2.99 1.14 5.00 1.10 5.55 1.01 9.90
12.50 1.01 9.10 1.05 3.70 1.25 2.90 1.38 3.75 1.25 1.78 2.04 2.62 1.45 1.66 2.13 1.27 3.55 1.17 4.70 1.05 10.50 1.04 12.00 1.02 17.00 1.02 17.00
3.95 1.27 2.72 1.48 2.19 1.71 1.91 1.96 3.39 1.33 2.77 1.46 2.06 1.81 1.74 2.14 1.51 2.63 1.43 2.90 1.61 2.36 1.47 2.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.12 1.36 2.04 1.78 1.48 2.65 1.15 5.45 1.11 6.70
1.99 1.82 1.44 2.70 1.13 5.20 1.37 2.95 1.04 12.00 1.03 14.00
2.98 1.41 2.45 1.57 1.93 1.94 1.56 2.48 1.40 3.02 1.21 4.55 1.10 7.22 1.20 4.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.32 3.38 1.20 4.55
2.90 1.38 1.75 2.05 1.30 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.93
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:2 Сьон онлайн

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