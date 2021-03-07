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  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
1:3
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
0:1
6' Гол
Бальтазар
18' Желтая карточка
Бамер Жан
1:1
19' Пенальти
Кукурузович Степан
45' Желтая карточка
Маю Хишам
46' Желтая карточка
Телер Сандро
1:2
50' Гол
Бальтазар
69' Желтая карточка
Мартич Иван
1:3
71' Гол
Ндойе Бирама
77' Желтая карточка
Тсонгуи Марк
80' Желтая карточка
Дженц Мориц
90'+5
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
13
Фло
Пер-Эгиль
25
Боранияшевич
Никола
66
Барес
Габриэль
7
Кукурузович
Степан
28
Сузуки
Тоити
21
Пуэртас
Кэмерон
20
Маю
Хишам
12
Болинжи
Жонатан
18
Фикентшер
Кевин
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
26
Ди
Сере
52
Весли
Давид
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
11
Карлен
Гаэтан
29
Хаза
Жаред
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Сьон
3-1-4-2

Ход матча

6'
0:1
Бальтазар
(Телер Сандро)
18'
 
Бамер Жан
19'
Кукурузович Степан
1:1
45'
Маю Хишам
 
46'
 
Телер Сандро
50'
1:2
Бальтазар
(Телер Сандро)
59'
 
Мартич Иван
Телер Сандро
60'
Тсонгуи Марк
Сузуки Тоити
 
60'
Гессан Эванн
Болинжи Жонатан
 
68'
 
Робертс Улдрикис
Карлен Гаэтан
68'
 
Тосетти Маттео
Весли Давид
69'
 
Мартич Иван
71'
1:3
Ндойе Бирама
(Гргич Анто)
72'
Да Кунья Лукас
Барес Габриэль
 
76'
 
Тупта Любомир
Хаза Жаред
77'
Тсонгуи Марк
 
80'
Дженц Мориц
 
81'
Бразау Педру
Маю Хишам
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 10
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 24 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.25
2. Пуэртас Кэмерон 5 0.21
3. Гессан Эванн 5 0.21
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.08
5. Зехнини Рафик 2 0.08
6. Боранияшевич Никола 1 0.04
7. Шнойвли Кристиан 1 0.04
8. Маю Хишам 1 0.04
9. Жейссманн Жоэль 1 0.04
10. Монтейро Джоэл 1 0.04
11. Болинжи Жонатан 1 0.04
12. Да Кунья Лукас 1 0.04
13. Тсонгуи Марк 1 0.04
14. Лукембила Жозиас 1 0.04
15. Уаттара Брахима 1 0.04
16. Кукурузович Степан 1 (1) 0.04
17. Сузуки Тоити 0 0
18. Барес Габриэль 0 0
19. Дженц Мориц 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 8 (4) 0.33
2. Карлен Гаэтан 4 0.17
3. Робертс Улдрикис 3 0.13
4. Абделлауи Аюб 2 0.08
5. Хаза Жаред 2 0.08
6. Бамер Жан 2 0.08
7. Бальтазар 2 0.08
8. Клеменца Лука 1 0.04
9. Ди Сере 1 (1) 0.04
10. Ндойе Бирама 1 0.04
11. Зок Кристиан 1 0.04
12. Весли Давид 1 0.04
13. Телер Сандро 0 0
14. Тосетти Маттео 0 0
15. Араз Муса 0 0
16. Тупта Любомир 0 0
17. Noah Lovisa 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 7 0
3. Кукурузович Степан 4 1
4. Дженц Мориц 5 0
5. Нанизаямо Микаэль 3 1
6. Зехнини Рафик 4 0
7. Маю Хишам 4 0
8. Жейссманн Жоэль 3 0
9. Болинжи Жонатан 3 0
10. Монтейру Элтон 1 1
11. Шнойвли Кристиан 2 0
12. Лоосли Ноа 2 0
13. Барес Габриэль 2 0
14. Фло Пер-Эгиль 1 0
15. Диао Мори 1 0
16. Туркес Алдин 1 0
17. Сузуки Тоити 1 0
18. Бразау Педру 1 0
19. Тсонгуи Марк 1 0
20. Зохури Армель 1 0
21. Томас Тразье 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 9 1
2. Бамер Жан 5 0
3. Мартич Иван 4 0
4. Гргич Анто 4 0
5. Карлен Гаэтан 4 0
6. Ди Сере 4 0
7. Руиз Жан 4 0
8. Робертс Улдрикис 4 0
9. Зок Кристиан 4 0
10. Телер Сандро 4 0
11. Ндойе Бирама 1 1
12. Клеменца Лука 1 1
13. Весли Давид 1 1
14. Оаро Гийом 2 0
15. Япикино Деннис 2 0
16. Араз Муса 2 0
17. Бальтазар 2 0
18. Вакацуки Ямато 2 0
19. Лакруа Лео 1 0
20. Тосетти Маттео 1 0
21. Тупта Любомир 1 0
22. Фаюлу Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 12.9% (4) 12.9% (4) 12.9% (4) 22.58% (7) 12.9% (4) 25.81% (8)
 Сьон 21.43% (6) 10.71% (3) 7.14% (2) 21.43% (6) 21.43% (6) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт
Сьон Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сьон 0:3 Лугано Сьон 0:2 Вадуц Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен
Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Кубок Лозанна-Спорт 2:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 24 15 8 1 42 - 19 53
2. Серветт Заявка 24 9 7 8 28 - 30 34
3. Базель Заявка 24 9 6 9 34 - 35 33
4. Цюрих Заявка 24 9 5 10 35 - 33 32
5. Люцерн Заявка 24 8 7 9 43 - 38 31
6. Санкт-Галлен Заявка 24 8 7 9 29 - 30 31
7. Лозанна-Спорт Заявка 24 8 6 10 31 - 31 30
8. Лугано Заявка 24 6 12 6 26 - 27 30
9. Сьон Заявка 24 5 10 9 28 - 37 25
10. Вадуц Заявка 24 5 8 11 22 - 38 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 8 3 1 20 - 11 27
2. Серветт Заявка 12 5 6 1 19 - 14 21
3. Лозанна-Спорт Заявка 12 6 0 6 18 - 15 18
4. Люцерн Заявка 12 4 6 2 24 - 15 18
5. Базель Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
6. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
7. Цюрих Заявка 12 4 3 5 15 - 13 15
8. Сьон Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Лугано Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
10. Вадуц Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Цюрих Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
3. Лугано Заявка 12 3 8 1 15 - 12 17
4. Базель Заявка 12 5 0 7 16 - 17 15
5. Санкт-Галлен Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
6. Люцерн Заявка 12 4 1 7 19 - 23 13
7. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
8. Лозанна-Спорт Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
9. Сьон Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
10. Вадуц Заявка 12 2 5 5 10 - 18 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Маю Хишам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Кукурузович Степан из команды Лозанна-Спорт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    18'
    Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Бальтазар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.98 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 12.00 1.04
  7.50 3.29 1.62

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.90 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.37 2.99 1.14 5.00 1.10 5.55 1.01 9.90
12.50 1.01 9.10 1.05 3.70 1.25 2.90 1.38 3.75 1.25 1.78 2.04 2.62 1.45 2.75 1.42 1.77 1.97 1.75 2.01 1.18 4.50 1.10 6.25 1.02 17.00 1.02 17.00
3.95 1.27 2.72 1.48 2.19 1.71 1.91 1.96 3.39 1.33 2.77 1.46 2.06 1.81 2.49 1.56 2.04 1.82 1.58 2.44 1.38 3.13 1.54 2.53 1.32 3.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.12 1.36 2.04 1.78 1.48 2.65 1.15 5.45 1.11 6.70
1.99 1.82 1.44 2.70 1.13 5.20 1.37 2.95 1.04 12.00 1.03 14.00
2.98 1.41 2.45 1.57 1.93 1.94 1.56 2.48 1.40 3.02 1.21 4.55 1.10 7.22 1.20 4.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.32 3.38 1.20 4.55
2.90 1.38 1.75 2.05 1.30 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.93
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:3 Сьон онлайн

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