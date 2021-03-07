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Лугано
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
18' Гол
Шёнбахлер Марко
49' Желтая карточка
 49'
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
20
Кустодио
Оливье
14
Саббатини
Хонатан
91
Фаччинетти
Микаэль
19
Герндт
Александр
10
Боттани
Маттиа
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
71
Крьезиу
Хекуран
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
33
Зайлер
Штефан
20
Думбия
Усман
26
Хелифи
Салим
27
Шёнбахлер
Марко
9
Сисей
Ассан
18
Крамер
Блаж
Лугано
3-1-4-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Шёнбахлер Марко
46'
Ловрич Санди
Човило Мирослав
 
49'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 5 0.21
2. Герндт Александр 4 0.17
3. Марич Мият 3 (3) 0.13
4. Лаванши Нума 2 0.08
5. Гвидотти Стефано 2 0.08
6. Кустодио Оливье 2 (1) 0.08
7. Дапрела Фабио 2 0.08
8. Абубакар-Анкра Асума 2 0.08
9. Ловрич Санди 1 0.04
10. Човило Мирослав 1 0.04
11. Лунгой Кристофер 1 0.04
12. Ошс Марцис 1 0.04
13. Саббатини Хонатан 0 0
14. Кечкеш Акош 0 0
15. Одгор Йенс 0 0
16. Герреро Адрия 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 9 (4) 0.38
2. Кололли Беньямин 4 (1) 0.17
3. Крамер Блаж 3 0.13
4. Домджони Тони 3 0.13
5. Зобих Лассе 3 0.13
6. Тосин Айегун 3 0.13
7. Шёнбахлер Марко 2 0.08
8. Сисей Ассан 2 0.08
9. Ньонто Вильфред 1 0.04
10. Хелифи Салим 1 0.04
11. Алити Фидан 1 0.04
12. Ронер Фабиан 1 0.04
13. Джемаили Блерим 0 0
14. Винтер Адриан 0 0
15. Валльнер Сильван 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Ловрич Санди 6 1
2. Саббатини Хонатан 5 1
3. Лаванши Нума 6 0
4. Кустодио Оливье 6 0
5. Герндт Александр 4 0
6. Боттани Маттиа 4 0
7. Кечкеш Акош 4 0
8. Мацек Роман 4 0
9. Герреро Адрия 4 0
10. Дапрела Фабио 3 0
11. Човило Мирослав 3 0
12. Лунгой Кристофер 1 1
13. Марич Мият 2 0
14. Абубакар-Анкра Асума 2 0
15. Фаччинетти Микаэль 1 0
16. Ошс Марцис 1 0
17. Бауман Ноам 1 0
18. Осигве Себастьян 1 0
19. Гвидотти Стефано 1 0
20. Монцьяло Кевин 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Натан Рафаэл 9 0
2. Думбия Усман 8 0
3. Крамер Блаж 5 1
4. Крьезиу Хекуран 3 1
5. Тосин Айегун 3 1
6. Маркезано Антонио 4 0
7. Сисей Ассан 4 0
8. Алити Фидан 3 0
9. Ронер Фабиан 3 0
10. Винтер Адриан 2 0
11. Джемаили Блерим 2 0
12. Бреше Янник 2 0
13. Хелифи Салим 1 0
14. Шёнбахлер Марко 1 0
15. Кололли Беньямин 1 0
16. Домджони Тони 1 0
17. Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 11.54% (3) 26.92% (7) 15.38% (4) 7.69% (2) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Цюрих 9.38% (3) 18.75% (6) 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Сьон 0:3 Лугано Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Лугано 2:3 Люцерн Лугано 1:1 Серветт
Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Цюрих 1:2 Люцерн Серветт 3:1 Цюрих Цюрих 1:1 Сьон Цюрих 2:0 Базель
Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лугано 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Лугано Суперлига
Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 24 15 8 1 42 - 19 53
2. Санкт-Галлен 2:1 Заявка 24 9 7 8 29 - 27 34
3. Серветт Заявка 24 9 7 8 28 - 30 34
4. Базель Заявка 24 9 6 9 34 - 35 33
5. Цюрих 1:0 Заявка 24 9 5 10 35 - 33 32
6. Лозанна-Спорт 1:2 Заявка 24 8 6 10 31 - 30 30
7. Лугано 0:1 Заявка 24 6 12 6 26 - 27 30
8. Люцерн 1:2 Заявка 24 7 7 10 40 - 38 28
9. Сьон 2:1 Заявка 24 5 10 9 27 - 37 25
10. Вадуц Заявка 24 5 8 11 22 - 38 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 8 3 1 20 - 11 27
2. Серветт Заявка 12 5 6 1 19 - 14 21
3. Лозанна-Спорт 1:2 Заявка 12 6 0 6 18 - 14 18
4. Базель Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
5. Санкт-Галлен 2:1 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Цюрих 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 13 15
7. Люцерн 1:2 Заявка 12 3 6 3 21 - 15 15
8. Сьон 2:1 Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Лугано 0:1 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
10. Вадуц Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Цюрих 1:0 Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
3. Санкт-Галлен 2:1 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
4. Лугано 0:1 Заявка 12 3 8 1 15 - 12 17
5. Базель Заявка 12 5 0 7 16 - 17 15
6. Люцерн 1:2 Заявка 12 4 1 7 19 - 23 13
7. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
8. Лозанна-Спорт 1:2 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
9. Сьон 2:1 Заявка 12 2 5 5 13 - 20 11
10. Вадуц Заявка 12 2 5 5 10 - 18 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шёнбахлер Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Цюрих
8.24
3.50
3.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.33 3.18 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.22 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 3.50 1.55
  8.24 3.35 1.57

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.08 3.58 1.29 2.43 1.56 1.83 2.07 1.45 2.74 1.26 3.88 1.14 5.60 1.05 9.80
7.30 1.05 6.20 1.09 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.29 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.30 1.04 7.80 1.00 11.25
5.40 1.13 4.00 1.22 3.55 1.27 2.42 1.35 1.79 2.03 1.57 2.95 1.70 2.15 1.20 4.20 1.14 5.20 1.03 7.50 1.03 10.50 1.01 14.00 1.01 14.00 0.00 20.00
2.84 1.45 3.20 1.36 2.53 1.54 1.89 1.97 1.61 2.37 1.43 2.91 1.37 3.14 1.47 2.74 1.23 4.40 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.11 1.73 1.44 2.79 1.21 4.40 1.07 8.50
2.59 1.50 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
1.90 1.85 1.25 3.75 1.14 5.20 1.04 12.00 1.03 14.00
2.69 1.50 2.21 1.71 1.72 2.21 1.46 2.82 1.23 4.22 1.12 6.61 1.17 5.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.72 1.46 1.73 2.11 1.35 3.20 1.15 5.50
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.23 1.61 1.52 2.41 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.70
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.80 1.25
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