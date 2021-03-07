0:1
18' ГолШёнбахлер Марко
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
26
Хелифи
Салим
18
Крамер
Блаж
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Циглер РетоЗащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
13 Опара ЛакиПолузащитник
- Нападающий
-
77 Мацек РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Фрай ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
18'
0:1
49'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|5
|0.21
|2.
|Герндт Александр
|4
|0.17
|3.
|Марич Мият
|3 (3)
|0.13
|4.
|Лаванши Нума
|2
|0.08
|5.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.08
|6.
|Кустодио Оливье
|2 (1)
|0.08
|7.
|Дапрела Фабио
|2
|0.08
|8.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.08
|9.
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|10.
|Човило Мирослав
|1
|0.04
|11.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.04
|12.
|Ошс Марцис
|1
|0.04
|13.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|9 (4)
|0.38
|2.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.17
|3.
|Крамер Блаж
|3
|0.13
|4.
|Домджони Тони
|3
|0.13
|5.
|Зобих Лассе
|3
|0.13
|6.
|Тосин Айегун
|3
|0.13
|7.
|Шёнбахлер Марко
|2
|0.08
|8.
|Сисей Ассан
|2
|0.08
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.04
|10.
|Хелифи Салим
|1
|0.04
|11.
|Алити Фидан
|1
|0.04
|12.
|Ронер Фабиан
|1
|0.04
|13.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|14.
|Винтер Адриан
|0
|0
|15.
|Валльнер Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрич Санди
|6
|1
|2.
|Саббатини Хонатан
|5
|1
|3.
|Лаванши Нума
|6
|0
|4.
|Кустодио Оливье
|6
|0
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Боттани Маттиа
|4
|0
|7.
|Кечкеш Акош
|4
|0
|8.
|Мацек Роман
|4
|0
|9.
|Герреро Адрия
|4
|0
|10.
|Дапрела Фабио
|3
|0
|11.
|Човило Мирослав
|3
|0
|12.
|Лунгой Кристофер
|1
|1
|13.
|Марич Мият
|2
|0
|14.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|15.
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|16.
|Ошс Марцис
|1
|0
|17.
|Бауман Ноам
|1
|0
|18.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|19.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|20.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Натан Рафаэл
|9
|0
|2.
|Думбия Усман
|8
|0
|3.
|Крамер Блаж
|5
|1
|4.
|Крьезиу Хекуран
|3
|1
|5.
|Тосин Айегун
|3
|1
|6.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|7.
|Сисей Ассан
|4
|0
|8.
|Алити Фидан
|3
|0
|9.
|Ронер Фабиан
|3
|0
|10.
|Винтер Адриан
|2
|0
|11.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|12.
|Бреше Янник
|2
|0
|13.
|Хелифи Салим
|1
|0
|14.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|15.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|16.
|Домджони Тони
|1
|0
|17.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|Цюрих
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +6 =9 -5Сьон 0:3 Лугано Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Лугано 2:3 Люцерн Лугано 1:1 Серветт
Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8Цюрих 1:2 Люцерн Серветт 3:1 Цюрих Цюрих 1:1 Сьон Цюрих 2:0 Базель
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|24
|15
|8
|1
|42 - 19
|53
|2.
|Санкт-Галлен
|2:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|29 - 27
|34
|3.
|Серветт
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|28 - 30
|34
|4.
|Базель
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|34 - 35
|33
|5.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|6.
|Лозанна-Спорт
|1:2 Заявка
|24
|8
|6
|10
|31 - 30
|30
|7.
|Лугано
|0:1 Заявка
|24
|6
|12
|6
|26 - 27
|30
|8.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|24
|7
|7
|10
|40 - 38
|28
|9.
|Сьон
|2:1 Заявка
|24
|5
|10
|9
|27 - 37
|25
|10.
|Вадуц
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|22 - 38
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 11
|27
|2.
|Серветт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 14
|21
|3.
|Лозанна-Спорт
|1:2 Заявка
|12
|6
|0
|6
|18 - 14
|18
|4.
|Базель
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|7.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|12
|3
|6
|3
|21 - 15
|15
|8.
|Сьон
|2:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Лугано
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|2:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|4.
|Лугано
|0:1 Заявка
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|5.
|Базель
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|16 - 17
|15
|6.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|12
|4
|1
|7
|19 - 23
|13
|7.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|1:2 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Сьон
|2:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 18
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров