Люцерн
4:2
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Санкт-Галлен
0:1
4' ГолДуа Квадво
0:2
10' ГолАдаму Чуквубике
1:2
40' Гол в свои воротаМухайм Миро
43' Желтая карточкаВерманн Йорди
2:2
65' ГолШюрпф Паскаль
3:2
70' ГолСидлер Сильван
79' Желтая карточкаМухайм Миро
80' Желтая карточкаЛетар Яннис
4:2
81' ПенальтиТашар Варол
90' Желтая карточкаЭмини Лорик
90' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
5
Лукао
II
16
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
3
Нуу
Муса
98
Летар
Яннис
21
Мухайм
Миро
20
Йуан
Элье
24
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
98 Летар ЯннисЗащитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
4'
0:1
10'
40'
1:2
43'
65'
2:2
70'
3:2
79'
80'
81'
4:2
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 7
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|10
|0.42
|2.
|Шульц Марвин
|7 (4)
|0.29
|3.
|Шауб Луис
|5
|0.21
|4.
|Шюрпф Паскаль
|5
|0.21
|5.
|Ташар Варол
|4 (1)
|0.17
|6.
|Угриниц Филип
|3
|0.13
|7.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.08
|8.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.04
|9.
|Лукао II
|1
|0.04
|10.
|Сидлер Сильван
|1
|0.04
|11.
|Алунга Иван
|1
|0.04
|12.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|13.
|Верманн Йорди
|0
|0
|14.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|8 (1)
|0.33
|2.
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.13
|3.
|Стильхарт Базиль
|3
|0.13
|4.
|Гийемено Джереми
|3
|0.13
|5.
|Кинтилья Хорди
|2
|0.08
|6.
|Йуан Элье
|2
|0.08
|7.
|Бабич Борис
|1
|0.04
|8.
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|9.
|Штаубли Тим
|1
|0.04
|10.
|Кройхи Алессандро
|1
|0.04
|11.
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|12.
|Рибейру Андре
|1
|0.04
|13.
|Адаму Чуквубике
|1
|0.04
|14.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмини Лорик
|6
|0
|2.
|Кнежевич Стефан
|5
|0
|3.
|Угриниц Филип
|5
|0
|4.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|5.
|Швеглер Кристиан
|4
|0
|6.
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|7.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|8.
|Соргич Деян
|3
|0
|9.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|10.
|Шауб Луис
|3
|0
|11.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|12.
|Ташар Варол
|3
|0
|13.
|Ндиайе Ибраима
|3
|0
|14.
|Бурч Марко
|3
|0
|15.
|Лукао II
|1
|1
|16.
|Гретер Симон
|2
|0
|17.
|Бюрки Марко
|2
|0
|18.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|19.
|Алунга Иван
|2
|0
|20.
|Цибунг Давид
|1
|0
|21.
|Шульц Марвин
|1
|0
|22.
|Вока Идриз
|1
|0
|23.
|Верманн Йорди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|7
|0
|2.
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|3.
|Гёртлер Лукас
|5
|0
|4.
|Траоре Бубакар
|3
|1
|5.
|Фазлии Бетим
|4
|0
|6.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|7.
|Нуу Муса
|3
|0
|8.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|2
|0
|10.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|11.
|Летар Яннис
|2
|0
|12.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|13.
|Рибейру Андре
|1
|0
|14.
|Бабич Борис
|1
|0
|15.
|Мухайм Миро
|1
|0
|16.
|Дуа Квадво
|1
|0
|17.
|Штаубли Тим
|1
|0
|18.
|Йуан Элье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|15% (6)
|15% (6)
|22.5% (9)
|22.5% (9)
|Санкт-Галлен
|32.14% (9)
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Цюрих 1:2 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Вадуц 1:1 Люцерн Лугано 2:3 Люцерн
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Санкт-Галлен 0:1 Серветт Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн
Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|24
|15
|8
|1
|42 - 19
|53
|2.
|Серветт
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|28 - 30
|34
|3.
|Базель
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|34 - 35
|33
|4.
|Цюрих
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|5.
|Люцерн
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|43 - 38
|31
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 30
|31
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|31 - 31
|30
|8.
|Лугано
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|26 - 27
|30
|9.
|Сьон
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|28 - 37
|25
|10.
|Вадуц
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|22 - 38
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 11
|27
|2.
|Серветт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 14
|21
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|18 - 15
|18
|4.
|Люцерн
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|24 - 15
|18
|5.
|Базель
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|7.
|Цюрих
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Цюрих
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|3.
|Лугано
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|4.
|Базель
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|16 - 17
|15
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|19 - 23
|13
|7.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Сьон
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 18
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров