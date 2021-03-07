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  3. Швейцария
Люцерн
4:2
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
4' Гол
Дуа Квадво
0:2
10' Гол
Адаму Чуквубике
1:2
40' Гол в свои ворота
Мухайм Миро
43' Желтая карточка
Верманн Йорди
2:2
65' Гол
Шюрпф Паскаль
3:2
70' Гол
Сидлер Сильван
79' Желтая карточка
Мухайм Миро
80' Желтая карточка
Летар Яннис
4:2
81' Пенальти
Ташар Варол
90' Желтая карточка
Эмини Лорик
90' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
90'+4
32
Мюллер
Мариус
34
Сидлер
Сильван
5
Лукао
II
4
Кнежевич
Стефан
13
Фрыдек
Мартин
16
Ташар
Варол
3
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
7
Ндиайе
Ибраима
10
Шауб
Луис
9
Соргич
Деян
1
Ати-Зиги
Лоуренс
4
Стеригу
Леонидас
3
Нуу
Муса
98
Летар
Яннис
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
20
Йуан
Элье
10
Руис
Виктор
III
7
Адаму
Чуквубике
24
Дуа
Квадво
Люцерн
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 10 0.42
2. Шульц Марвин 7 (4) 0.29
3. Шауб Луис 5 0.21
4. Шюрпф Паскаль 5 0.21
5. Ташар Варол 4 (1) 0.17
6. Угриниц Филип 3 0.13
7. Ндиайе Ибраима 2 0.08
8. Кнежевич Стефан 1 0.04
9. Лукао II 1 0.04
10. Сидлер Сильван 1 0.04
11. Алунга Иван 1 0.04
12. Фрыдек Мартин 0 0
13. Верманн Йорди 0 0
14. Баларубан Ашвин 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 8 (1) 0.33
2. Руис Виктор III 3 (1) 0.13
3. Стильхарт Базиль 3 0.13
4. Гийемено Джереми 3 0.13
5. Кинтилья Хорди 2 0.08
6. Йуан Элье 2 0.08
7. Бабич Борис 1 0.04
8. Гёртлер Лукас 1 0.04
9. Штаубли Тим 1 0.04
10. Кройхи Алессандро 1 0.04
11. Фазлии Бетим 1 0.04
12. Рибейру Андре 1 0.04
13. Адаму Чуквубике 1 0.04
14. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Эмини Лорик 6 0
2. Кнежевич Стефан 5 0
3. Угриниц Филип 5 0
4. Карбонель Алекс 3 1
5. Швеглер Кристиан 4 0
6. Фрыдек Мартин 2 1
7. Шюрпф Паскаль 3 0
8. Соргич Деян 3 0
9. Мюллер Мариус 3 0
10. Шауб Луис 3 0
11. Сидлер Сильван 3 0
12. Ташар Варол 3 0
13. Ндиайе Ибраима 3 0
14. Бурч Марко 3 0
15. Лукао II 1 1
16. Гретер Симон 2 0
17. Бюрки Марко 2 0
18. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
19. Алунга Иван 2 0
20. Цибунг Давид 1 0
21. Шульц Марвин 1 0
22. Вока Идриз 1 0
23. Верманн Йорди 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 7 0
2. Кинтилья Хорди 5 0
3. Гёртлер Лукас 5 0
4. Траоре Бубакар 3 1
5. Фазлии Бетим 4 0
6. Рюфли Венсан 3 0
7. Нуу Муса 3 0
8. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
9. Гийемено Джереми 2 0
10. Кройхи Алессандро 2 0
11. Летар Яннис 2 0
12. Стеригу Леонидас 2 0
13. Рибейру Андре 1 0
14. Бабич Борис 1 0
15. Мухайм Миро 1 0
16. Дуа Квадво 1 0
17. Штаубли Тим 1 0
18. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 12.5% (5) 12.5% (5) 15% (6) 15% (6) 22.5% (9) 22.5% (9)
 Санкт-Галлен 32.14% (9) 3.57% (1) 10.71% (3) 14.29% (4) 21.43% (6) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Цюрих 1:2 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Вадуц 1:1 Люцерн Лугано 2:3 Люцерн
Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц Люцерн 1:1 Лугано Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Санкт-Галлен 0:1 Серветт Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн
Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 24 15 8 1 42 - 19 53
2. Серветт Заявка 24 9 7 8 28 - 30 34
3. Базель Заявка 24 9 6 9 34 - 35 33
4. Цюрих Заявка 24 9 5 10 35 - 33 32
5. Люцерн Заявка 24 8 7 9 43 - 38 31
6. Санкт-Галлен Заявка 24 8 7 9 29 - 30 31
7. Лозанна-Спорт Заявка 24 8 6 10 31 - 31 30
8. Лугано Заявка 24 6 12 6 26 - 27 30
9. Сьон Заявка 24 5 10 9 28 - 37 25
10. Вадуц Заявка 24 5 8 11 22 - 38 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 8 3 1 20 - 11 27
2. Серветт Заявка 12 5 6 1 19 - 14 21
3. Лозанна-Спорт Заявка 12 6 0 6 18 - 15 18
4. Люцерн Заявка 12 4 6 2 24 - 15 18
5. Базель Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
6. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
7. Цюрих Заявка 12 4 3 5 15 - 13 15
8. Сьон Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Лугано Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
10. Вадуц Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Цюрих Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
3. Лугано Заявка 12 3 8 1 15 - 12 17
4. Базель Заявка 12 5 0 7 16 - 17 15
5. Санкт-Галлен Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
6. Люцерн Заявка 12 4 1 7 19 - 23 13
7. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
8. Лозанна-Спорт Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
9. Сьон Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
10. Вадуц Заявка 12 2 5 5 10 - 18 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Верманн Йорди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мухайм Миро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Адаму Чуквубике бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.58 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.40 23.00
  2.97 2.31 3.53

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5
11.00 1.01 10.75 1.02 4.65 1.18 3.52 1.30 2.28 1.70 1.85 1.95 1.53 2.43 1.26 3.54 1.19 4.20 1.06 6.75 1.05 7.50
16.50 0.00 10.00 1.02 4.50 1.19 3.70 1.29 9.20 1.05 2.10 1.74 7.00 1.08 3.25 1.31 2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70 1.82 1.92 1.20 4.20 1.11 5.80 1.01 21.00 1.02 17.00
5.26 1.18 2.82 1.46 2.37 1.61 2.12 1.76 1.87 1.99 1.67 2.26 2.78 1.46 2.40 1.59 2.02 1.84 3.01 1.40 2.94 1.42 2.40 1.59 1.85 2.01 1.52 2.59 1.37 3.18 1.50 2.67 1.28 3.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.26 1.34 2.24 1.65 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
2.35 1.60 1.51 2.41 1.18 4.30 1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 10.50 1.07 7.50 1.05 10.50
3.04 1.40 2.41 1.59 1.83 2.03 1.58 2.44 1.39 3.07 1.32 3.48 1.17 5.26 1.41 2.96 1.28 3.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.85 1.18 3.60 1.29 1.98 1.83 1.44 2.79 1.30 3.52
3.40 1.29 1.96 1.79 1.44 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.30
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Люцерн 4:2 Санкт-Галлен онлайн

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