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Панетоликос
1:0
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
29' Желтая карточка
Диас Хорхе
45' Желтая карточка
Ринстра Дан
71' Желтая карточка
Цоканис Тасос
1:0
75' Гол
Арийиби Гболи
83' Желтая карточка
Масурек Франко
90'+4
22
Мелиссас
Никос
21
Перейра
Элиас
2
Медина
Паоло
66
Константопулос
Апостолос
3
Скардовелли
Вандерсон
88
Н'Динга
Дельвин
10
Далсью
7
Масурек
Франко
12
Арийиби
Гболи
11
Диас
Хорхе
16
Карелис
Никос
55
Клейман
Борис
22
Текио
Серхио
5
Санчес
Сальвадор
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
6
Цоканис
Тасос
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
8
Нинис
Сотирис
12
Мартинес
Николас
II
9
Дувикас
Анастасиос
Панетоликос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

Ход матча

29'
Диас Хорхе
 
45'
 
Ринстра Дан
54'
Таар Аймен
Диас Хорхе
 
66'
 
Бартоло Хулиан
Ринстра Дан
70'
Цигарас Ангелос
Медина Паоло
 
70'
Массола Николас
Карелис Никос
 
71'
 
Цоканис Тасос
75'
Арийиби Гболи
(Таар Аймен)
1:0
76'
 
Буэно Альберто
Цоканис Тасос
83'
Масурек Франко
 
83'
Дуарте Фредерику
Масурек Франко
 
84'
Малис Александрос
Далсью
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 4 (1) 0.16
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.08
3. Таар Аймен 1 0.04
4. Н'Динга Дельвин 1 0.04
5. Мантатис Георгиос 1 0.04
6. Льявас Георгиос 1 0.04
7. Барбоза Элдер 1 (1) 0.04
8. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.04
9. Масурек Франко 1 (1) 0.04
10. Массола Николас 0 0
11. Яколиш Антонио 0 0
12. Карелис Никос 0 0
13. Диас Хорхе 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 9 (2) 0.36
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.12
3. Переа Хуан 3 0.12
4. Бартоло Хулиан 2 0.08
5. Варда Амр 2 0.08
6. Ринстра Дан 1 0.04
7. Коломбо Родриго 1 0.04
8. Феррари Франко 1 0.04
9. Димопулос Стергиос 1 0.04
10. Грильо Фаусто 1 0.04
11. Киакос Яннис 1 0.04
12. Мартинес Николас II 0 0
13. Ренату Сантуш 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 6 0
2. Арийиби Гболи 4 0
3. Льявас Георгиос 4 0
4. Медина Паоло 4 0
5. Цанакакис Манолис 2 1
6. Далсью 3 0
7. Вергос Николаос 3 0
8. Цигарас Ангелос 3 0
9. Скардовелли Вандерсон 1 1
10. Таар Аймен 1 1
11. Яколиш Антонио 2 0
12. Карасалидис Аристотелис 2 0
13. Арсура Хоакин 2 0
14. Масурек Франко 2 0
15. Мелиссас Никос 2 0
16. Константопулос Апостолос 2 0
17. Барбоза Элдер 1 0
18. Н'Динга Дельвин 1 0
19. Массола Николас 1 0
20. Цоцалич Эдин 1 0
21. Малис Александрос 1 0
22. Перейра Элиас 1 0
23. Азади Мохаммад Реза 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 9 0
2. Переа Хуан 8 0
3. Санчес Сальвадор 5 1
4. Феррари Франко 5 1
5. Митоглу Герасимос 5 1
6. Коломбо Родриго 4 1
7. Текио Серхио 4 0
8. Ринстра Дан 2 1
9. Нинис Сотирис 3 0
10. Цоканис Тасос 3 0
11. Гуаррочена Икер 3 0
12. Дувикас Анастасиос 3 0
13. Бартоло Хулиан 3 0
14. Клейман Борис 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Грильо Фаусто 2 0
18. Киакос Яннис 2 0
19. Ендришек Эрик 1 0
20. Буэно Альберто 1 0
21. Критикос Анастасиос 1 0
22. Мартинес Николас II 1 0
23. Варда Амр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 38.46% (5)
 Волос 20% (5) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 4% (1) 36% (9)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина
Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК
Волос Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Волос 1:0 АЕК Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос
АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Волос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 Волос Суперлига Панетоликос 1:1 Волос Суперлига Волос 3:2 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 25 20 4 1 61 - 12 64
2. Арис Салоники 0:0 Заявка 25 14 6 5 31 - 14 48
3. ПАОК 0:0 Заявка 25 13 8 4 46 - 22 47
4. АЕК Заявка 24 13 6 5 39 - 28 45
5. Панатинаикос Заявка 25 12 6 7 28 - 18 42
6. Астерас Заявка 25 11 9 5 27 - 24 42
7. Волос Заявка 25 7 9 9 25 - 32 30
8. ПАС Янина Заявка 25 7 7 11 22 - 26 28
9. Атромитос Заявка 25 6 9 10 24 - 35 27
10. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
11. Панетоликос Заявка 25 4 8 13 13 - 31 20
12. Ламия Заявка 24 4 7 13 12 - 37 19
13. ОФИ Заявка 25 5 4 16 22 - 42 19
14. Лариса Заявка 24 3 7 14 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 13 12 1 0 35 - 3 37
2. ПАОК 0:0 Заявка 13 8 5 0 28 - 9 29
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники 0:0 Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 13 4 5 4 16 - 17 17
8. Панетоликос Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
9. Волос Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
10. ПАС Янина Заявка 13 3 4 6 9 - 13 13
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 13 2 3 8 12 - 24 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 8 3 1 26 - 9 27
2. АЕК Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
3. Арис Салоники 0:0 Заявка 13 7 4 2 16 - 7 25
4. Панатинаикос Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. ПАОК 0:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 13 4 6 3 14 - 15 18
7. Волос Заявка 13 4 5 4 16 - 19 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 13 2 4 7 5 - 20 10
13. Лариса Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Ринстра Дан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Диас Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.08 3.16 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.05 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 6.30 47.00

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.95 1.10 3.30 1.30 2.34 1.60 1.72 2.24 1.42 2.86 1.24 4.10 1.13 5.95 1.05 10.00 1.01 15.00
7.70 1.04 5.50 1.12 2.54 1.49 1.93 1.87 1.56 2.58 1.25 3.95 1.17 4.75 1.04 8.80 1.03 9.30
1.97 1.77 1.32 3.20 1.28 3.45 1.03 14.00 1.72 2.12 1.02 17.00 1.01 21.00 1.01 21.00 1.02 17.00 1.01 21.00 0.00 12.50 0.00 15.00 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.04 1.78 1.40 2.95 1.18 4.68
2.45 1.55 1.62 2.30 1.30 3.52
1.13 5.40 1.17 4.70 1.09 6.50 1.08 7.80 1.05 10.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.65 1.48 1.70 2.15 1.33 3.30
3.10 1.37 2.11 1.73 1.47 2.68
2.03 1.73 1.47 2.55 1.15 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.67
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
5.60 1.14
5.50 1.14
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
4.10 1.21
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