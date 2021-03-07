Панетоликос
1:0
Конец матча
Стадион: Панетоликос
Волос
29' Желтая карточкаДиас Хорхе
45' Желтая карточкаРинстра Дан
71' Желтая карточкаЦоканис Тасос
1:0
75' ГолАрийиби Гболи
83' Желтая карточкаМасурек Франко
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
29'
45'
54'
71'
75'
1:0
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|4 (1)
|0.16
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.08
|3.
|Таар Аймен
|1
|0.04
|4.
|Н'Динга Дельвин
|1
|0.04
|5.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.04
|6.
|Льявас Георгиос
|1
|0.04
|7.
|Барбоза Элдер
|1 (1)
|0.04
|8.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.04
|9.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.04
|10.
|Массола Николас
|0
|0
|11.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|12.
|Карелис Никос
|0
|0
|13.
|Диас Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|9 (2)
|0.36
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.12
|3.
|Переа Хуан
|3
|0.12
|4.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.08
|5.
|Варда Амр
|2
|0.08
|6.
|Ринстра Дан
|1
|0.04
|7.
|Коломбо Родриго
|1
|0.04
|8.
|Феррари Франко
|1
|0.04
|9.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.04
|10.
|Грильо Фаусто
|1
|0.04
|11.
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|12.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|13.
|Ренату Сантуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|6
|0
|2.
|Арийиби Гболи
|4
|0
|3.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|4.
|Медина Паоло
|4
|0
|5.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|6.
|Далсью
|3
|0
|7.
|Вергос Николаос
|3
|0
|8.
|Цигарас Ангелос
|3
|0
|9.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|10.
|Таар Аймен
|1
|1
|11.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|12.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|13.
|Арсура Хоакин
|2
|0
|14.
|Масурек Франко
|2
|0
|15.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|16.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|17.
|Барбоза Элдер
|1
|0
|18.
|Н'Динга Дельвин
|1
|0
|19.
|Массола Николас
|1
|0
|20.
|Цоцалич Эдин
|1
|0
|21.
|Малис Александрос
|1
|0
|22.
|Перейра Элиас
|1
|0
|23.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|9
|0
|2.
|Переа Хуан
|8
|0
|3.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|4.
|Феррари Франко
|5
|1
|5.
|Митоглу Герасимос
|5
|1
|6.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|7.
|Текио Серхио
|4
|0
|8.
|Ринстра Дан
|2
|1
|9.
|Нинис Сотирис
|3
|0
|10.
|Цоканис Тасос
|3
|0
|11.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|12.
|Дувикас Анастасиос
|3
|0
|13.
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|14.
|Клейман Борис
|2
|0
|15.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|16.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|17.
|Грильо Фаусто
|2
|0
|18.
|Киакос Яннис
|2
|0
|19.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|20.
|Буэно Альберто
|1
|0
|21.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|22.
|Мартинес Николас II
|1
|0
|23.
|Варда Амр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|Волос
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|4% (1)
|36% (9)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина
Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК
Волос Последние 20 матчей: +6 =7 -7Волос 1:0 АЕК Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|61 - 12
|64
|2.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|25
|14
|6
|5
|31 - 14
|48
|3.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|46 - 22
|47
|4.
|АЕК
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|39 - 28
|45
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|28 - 18
|42
|6.
|Астерас
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|27 - 24
|42
|7.
|Волос
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|25 - 32
|30
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 26
|28
|9.
|Атромитос
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 35
|27
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|11.
|Панетоликос
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|13 - 31
|20
|12.
|Ламия
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|12 - 37
|19
|13.
|ОФИ
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|22 - 42
|19
|14.
|Лариса
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|35 - 3
|37
|2.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|28 - 9
|29
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|8.
|Панетоликос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|9.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|2.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 20
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
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