Спартак Москва
1:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Открытие Арена
Краснодар
1:0
2' ГолСоболев Александр Сергеевич
39
Маслов
Павел
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
31
Кайо
Силва
10
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Ход матча
2'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|8 (1)
|0.38
|2.
|Понсе Эсекель
|8
|0.38
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|6 (1)
|0.29
|4.
|Жиго Самуэль
|3
|0.14
|5.
|Айртон Лукас
|2
|0.1
|6.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.1
|7.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.05
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.05
|9.
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.43
|2.
|Кабелла Реми
|7 (1)
|0.33
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.24
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.19
|5.
|Петров Сергей
|2
|0.1
|6.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.1
|7.
|Вандерсон
|1
|0.05
|8.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.05
|9.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.05
|10.
|Уткин Даниил
|1
|0.05
|11.
|Сабуа Леон
|1
|0.05
|12.
|Ионов Алексей
|0
|0
|13.
|Камболов Руслан
|0
|0
|14.
|Смольников Игорь
|0
|0
|15.
|Газинский Юрий
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|6
|1
|2.
|Маслов Павел
|6
|1
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|4.
|Айртон Лукас
|5
|0
|5.
|Ларссон Джордан
|4
|0
|6.
|Умяров Наиль
|4
|0
|7.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|8.
|Джикия Георгий
|3
|0
|9.
|Жиго Самуэль
|3
|0
|10.
|Максименко Александр
|3
|0
|11.
|Крал Алекс
|3
|0
|12.
|Мозес Виктор
|2
|0
|13.
|Кутепов Илья
|2
|0
|14.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|15.
|Урунов Остон
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|18.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|6
|1
|2.
|Смольников Игорь
|5
|1
|3.
|Газинский Юрий
|5
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|5.
|Мартынович Александр
|3
|1
|6.
|Петров Сергей
|4
|0
|7.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|8.
|Сорокин Егор
|2
|1
|9.
|Камболов Руслан
|3
|0
|10.
|Берг Маркус
|3
|0
|11.
|Классон Виктор
|2
|0
|12.
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|13.
|Уткин Даниил
|2
|0
|14.
|Ионов Алексей
|1
|0
|15.
|Ари Феррейра
|1
|0
|16.
|Кабелла Реми
|1
|0
|17.
|Черников Александр
|1
|0
|18.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
|Краснодар
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск
Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб
Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Спартак Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Краснодар 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:4 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|3.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|34 - 23
|38
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|32 - 22
|37
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 22
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 22
|34
|7.
|Рубин
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 25
|31
|9.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|37 - 22
|31
|10.
|Химки
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 31
|29
|11.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 25
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|18 - 25
|23
|13.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|12 - 31
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 34
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 3
|25
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|7.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|10.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|14.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 12
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Краснодар
Исход игры
Спартак Москва
50.6% (79)
Ничья
32.1% (50)
Краснодар
17.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
53.29% (81)
Меньше
46.71% (71)
Обе команды забьют
Да
80.92% (123)
Нет
19.08% (29)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
33.3% (52)
1:1 Ничья
27.6% (43)
1:2 Краснодар
9.6% (15)
1:0 Спартак Москва
8.3% (13)
2:0 Спартак Москва
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:1 Краснодар
2.6% (4)
1:3 Краснодар
2.6% (4)
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