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Спартак Москва
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 8 (1) 0.4
2. Понсе Эсекель 8 0.4
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.25
4. Жиго Самуэль 3 0.15
5. Айртон Лукас 2 0.1
6. Кокорин Александр 2 (2) 0.1
7. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
8. Зобнин Роман 1 0.05
9. Мозес Виктор 1 0.05
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.45
2. Кабелла Реми 7 (1) 0.35
3. Классон Виктор 5 (1) 0.25
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.2
5. Петров Сергей 2 0.1
6. Ари Феррейра 2 (1) 0.1
7. Вандерсон 1 0.05
8. Де Вильена Тонни 1 0.05
9. Олссон Кристоффер 1 0.05
10. Уткин Даниил 1 0.05
11. Сабуа Леон 1 0.05
12. Ионов Алексей 0 0
13. Камболов Руслан 0 0
14. Смольников Игорь 0 0
15. Газинский Юрий 0 0
16. Марков Евгений 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 6 1
2. Маслов Павел 6 1
3. Соболев Александр Сергеевич 6 0
4. Айртон Лукас 5 0
5. Ларссон Джордан 4 0
6. Умяров Наиль 4 0
7. Ещенко Андрей 3 0
8. Джикия Георгий 3 0
9. Жиго Самуэль 3 0
10. Максименко Александр 3 0
11. Крал Алекс 3 0
12. Мозес Виктор 2 0
13. Кутепов Илья 2 0
14. Понсе Эсекель 2 0
15. Урунов Остон 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Бакаев Зелимхан 1 0
18. Гапонов Илья 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Смольников Игорь 5 1
3. Газинский Юрий 5 0
4. Олссон Кристоффер 5 0
5. Мартынович Александр 3 1
6. Петров Сергей 4 0
7. Рамирес Кристиан 4 0
8. Сорокин Егор 2 1
9. Камболов Руслан 3 0
10. Берг Маркус 3 0
11. Классон Виктор 2 0
12. Де Вильена Тонни 2 0
13. Уткин Даниил 2 0
14. Ионов Алексей 1 0
15. Ари Феррейра 1 0
16. Кабелла Реми 1 0
17. Черников Александр 1 0
18. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 22.58% (7) 6.45% (2) 12.9% (4) 12.9% (4) 12.9% (4) 32.26% (10)
 Краснодар 11.76% (4) 14.71% (5) 14.71% (5) 14.71% (5) 20.59% (7) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск
Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб
Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Краснодар 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Краснодар Кубок «Париматч» Премьер
Спартак Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Краснодар 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:4 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Краснодар Заявка 20 9 4 7 37 - 21 31
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 20 7 5 8 20 - 23 26
12. Урал Заявка 20 4 10 6 18 - 25 22
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Спартак Москва 55.6% (30)
    X 25.9% (14)
    Краснодар 18.5% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.51
    3.64
    2.99
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.50 3.58 2.98
    Бонус: 5 000 ₽ 2.51 3.64 2.98
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.35 2.95
      2.51 3.39 2.99

    Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.03 5.25 1.16 3.32 1.33 2.30 1.62 1.83 2.12 1.45 2.74 1.28 3.66 1.14 5.70 1.07 8.60 1.02 14.60
    9.80 1.01 8.90 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.06 1.93 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60
    13.00 1.01 8.90 1.04 3.75 1.27 2.95 1.41 2.01 1.86 1.79 2.10 1.58 2.50 1.38 3.10 1.17 5.00 1.12 5.50 1.04 9.80 1.03 10.50 0.00 17.00
    4.03 1.26 3.09 1.41 2.37 1.63 2.02 1.87 1.79 2.10 1.57 2.52 1.38 3.20 1.14 6.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.56 1.51 1.66 2.22 1.32 3.36 1.13 5.95
    3.12 1.36 2.04 1.78 1.47 2.68 1.16 5.35 1.11 6.65
    1.98 1.83 1.45 2.75 1.15 5.60
    3.15 1.40 2.59 1.54 2.02 1.87 1.62 2.39 1.45 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.52 1.30 2.06 1.76 1.53 2.50 1.26 3.84 1.11 6.46 1.03 12.30
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
    2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.10
    1.66 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар

    Исход игры
    Спартак Москва
    55.6% (30)
    Ничья
    25.9% (14)
    Краснодар
    18.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    84.31% (43)
    Нет
    15.69% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    42.6% (23)
    1:1 Ничья
    22.2% (12)
    1:2 Краснодар
    9.3% (5)
    2:0 Спартак Москва
    7.4% (4)
    1:0 Спартак Москва
    3.7% (2)
    0:1 Краснодар
    3.7% (2)
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