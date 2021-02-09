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Брисбен Роар
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Макартур
0'
55' Желтая карточка
_Golec A.
59' Желтая карточка
_O'Shea J.
63'
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
16
Josh
Brindell-South
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
3
Браун
Кори
10
Riku
Danzaki
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
77
Макдональд
Скотт
1
Федеричи
Адам
2
Макгинг
Джейк
5
Миллиган
Марк
15
Сусняр
Александар
3
Antony
Golec
22
Liam
Rose
29
Мартис
Антонис
31
Lachlan
Rose
8
Генро
Денис
11
Оар
Томас
14
Наджар
Муди
Брисбен Роар
Макартур

Ход матча

55'
 
_Golec A.
59'
_O'Shea J.
 
61'
_Daley J.
_Akbari R.
 

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэнзел-Холлс Дилан 5 0.83
2. Макдональд Скотт 3 0.5
3. Riku Danzaki 3 0.5
4. Гиллесфи Маколей 1 0.17
5. О'Ши Джеймс 1 0.17
6. Браун Кори 0 0
7. Хинджерт Джек 0 0
8. Олдред Том 0 0
Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуйо Лоик 1 0.14
2. Беньят Эчебария 1 0.14
3. Дербишир Мэтт 1 0.14
4. Сусаета Маркель 1 0.14
5. Сусняр Александар 1 0.14
6. Aleksandar Jovanovic I 1 0.14

Карточки

Брисбен Роар
# Игрок      
1. О'Ши Джеймс 2 0
2. Браун Кори 2 0
3. Гиллесфи Маколей 2 0
4. Хинджерт Джек 1 0
5. Трюин Кай 1 0
Макартур
# Игрок      
1. Миллиган Марк 3 1
2. Дербишир Мэтт 2 0
3. Франьич Иван 2 0
4. Сусняр Александар 2 0
5. Генро Денис 2 0
6. Федеричи Адам 1 0
7. Antony Golec 1 0
8. Беньят Эчебария 1 0
9. Aleksandar Jovanovic I 1 0
10. Michael Ruhs 1 0
11. Jake Hollman 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брисбен Роар 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
Макартур 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс
Макартур Последние 6 матчей: +2 =2 -2
Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс
Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 7 5 0 2 12 - 7 15
2. Брисбен Роар 0:0 6 4 1 1 13 - 6 13
3. Сидней 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
5. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Макартур 0:0 7 2 3 2 6 - 9 9
7. Аделаида Юнайтед 6 2 1 3 8 - 10 7
8. Ньюкасл Джетс 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Вестерн Юнайтед 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Мельбурн Виктори 5 1 1 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Брисбен Роар 0:0 4 2 1 1 8 - 4 7
3. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
10. Макартур 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
11. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
2. Макартур 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Брисбен Роар 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
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Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Макартур
2.26
3.65
4.06
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.95 3.65 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.85 3.90
  2.26 2.81 4.06

Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Макартур» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Макартур» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Макартур», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.19 2.19 1.63 1.74 2.01 1.48 2.50 1.18 4.40 1.06 7.80
4.75 1.18 3.35 1.31 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 2.04 1.78 1.09 7.20 1.07 8.40 1.07 6.91 1.05 7.58 1.07 7.50 1.06 8.10 0.00 12.50
3.63 1.31 2.45 1.59 2.00 1.88 1.73 2.18 1.46 2.82 1.75 2.15 1.58 2.47 1.95 1.93 1.69 2.24 1.55 2.56 1.50 2.72 1.19 5.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.21 1.62 1.53 2.41 1.13 5.40
1.13 5.80 1.33 3.25 1.18 4.75 1.19 4.30 1.12 5.38
1.75 2.14 1.45 2.80 1.17 5.21 1.69 2.23 1.48 2.71 1.37 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
4.41 1.20 3.05 1.37 1.80 2.00 1.33 3.04 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.29
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
3.00 1.41
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