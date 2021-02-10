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Вестерн Сидней Уондерерс
2:0
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
22' Желтая карточка
Дорранс Грэм
68' Желтая карточка
Жестед Рюди
1:0
72' Пенальти
Дорранс Грэм
77' Желтая карточка
Кирдар Биркан
2:0
88' Гол
Йебоа Кваме
90'+5
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
34
Циглер
Патрик
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
18
Дорранс
Грэм
5
Георгиевски
Даниэль
14
Троизи
Джеймс
7
Камау
Брюс
10
Кокс
Саймон
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
4
Анселл
Николас
5
Шоттон
Райан
3
Траоре
Адама
III
6
Броксхэм
Ли
8
Баттерфилд
Джейкоб
22
Бриммер
Джейк
13
Кирдар
Биркан
23
Рохас
Марко
10
Круз
Робби
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дорранс Грэм 2 (1) 0.29
2. Кокс Саймон 1 0.14
3. Троизи Джеймс 1 0.14
4. Ибини-Исэи Берни 1 0.14
5. Расселл Тэйт 1 0.14
6. Гордон Зигги 1 0.14
7. Мюллер Николай 1 0.14
8. Йебоа Кваме 1 0.14
9. Keanu Baccus 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 3 (1) 0.5
2. Макманаман Каллум 1 0.17
3. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0.17
4. Траоре Адама III 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 5 0
2. Ибини-Исэи Берни 2 0
3. Мурдукутас Тасс 2 0
4. Кокс Саймон 1 0
5. Троизи Джеймс 1 0
6. Макгоуэн Дилан 1 0
7. Keanu Baccus 1 0
8. Расселл Тэйт 1 0
9. Mark Natta 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Траоре Адама III 3 0
2. Шоттон Райан 2 0
3. Броксхэм Ли 2 0
4. Кирдар Биркан 2 0
5. Круз Робби 1 0
6. Баттерфилд Джейкоб 1 0
7. Макманаман Каллум 1 0
8. Жестед Рюди 1 0
9. Роу Сторм 1 0
10. Бриммер Джейк 1 0
11. Райн Дилан 1 0
12. Андерсон Аарон 1 0
13. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Сидней Уондерерс 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Мельбурн Виктори 0 40% (2) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига
Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 7 5 0 2 12 - 7 15
2. Брисбен Роар 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 3 1 9 - 6 12
4. Макартур 7 3 2 2 8 - 9 11
5. Сидней 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
7. Аделаида Юнайтед 6 2 1 3 8 - 10 7
8. Ньюкасл Джетс 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Вестерн Юнайтед 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Мельбурн Виктори 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Брисбен Роар 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
8. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Макартур 4 0 2 2 3 - 8 2
12. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
11. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 24'
    Рохас Марко уходит с поля. Лотон Брэндон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Дорранс Грэм получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.07 3.55 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.50 3.32
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 2.37 5.00
  1.19 5.79 30.69

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.21 2.11 1.68 1.68 2.11 1.45 2.65 1.17 4.70 1.05 8.20
11.50 1.01 9.70 1.03 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.74 2.09 1.45 2.67 1.22 3.88 1.16 4.50 1.05 7.60
3.15 1.35 2.08 1.72 1.50 2.55 1.16 5.10 1.09 7.20 1.95 1.85 1.06 8.80 1.04 10.00 1.04 8.34 1.03 8.97 1.06 8.10 1.05 8.70 0.00 13.00
3.04 1.41 2.49 1.57 1.94 1.94 1.57 2.49 1.83 2.05 1.52 2.63 1.21 4.60 1.50 2.69 1.70 2.23 1.53 2.61 1.68 2.31 1.54 2.63 1.44 2.93 1.16 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.12 1.67 1.50 2.49 1.12 5.60
3.20 1.35 2.24 1.65 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
1.72 2.08 1.17 4.90 1.10 6.80 1.08 6.34 1.06 7.43
1.40 3.04 1.21 4.46 1.39 3.07 1.26 3.90 1.51 2.71 1.37 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.86 1.87 1.25 3.75
4.65 1.19 3.32 1.33 1.87 1.93 1.42 2.88 1.26 3.85
4.27 1.18 3.08 1.29 1.83 1.95 1.38 2.90 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.26
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
3.15 1.35
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