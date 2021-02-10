Вестерн Сидней Уондерерс
2:0
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Мельбурн Виктори
22' Желтая карточкаДорранс Грэм
68' Желтая карточкаЖестед Рюди
1:0
72' ПенальтиДорранс Грэм
77' Желтая карточкаКирдар Биркан
2:0
88' ГолЙебоа Кваме
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
18
Дорранс
Грэм
10
Кокс
Саймон
20
Крокомб
Макс
23
Рохас
Марко
10
Круз
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джеймс НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Аугла АлиНападающий
-
11 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
-
10 Круз РоббиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Райн ДиланЗащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фолами БенНападающий
-
Главный тренер: Grant Brebner
Ход матча
22'
68'
72'
1:0
77'
88'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дорранс Грэм
|2 (1)
|0.29
|2.
|Кокс Саймон
|1
|0.14
|3.
|Троизи Джеймс
|1
|0.14
|4.
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.14
|5.
|Расселл Тэйт
|1
|0.14
|6.
|Гордон Зигги
|1
|0.14
|7.
|Мюллер Николай
|1
|0.14
|8.
|Йебоа Кваме
|1
|0.14
|9.
|Keanu Baccus
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|3 (1)
|0.5
|2.
|Макманаман Каллум
|1
|0.17
|3.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.17
|4.
|Траоре Адама III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|5
|0
|2.
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|3.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|4.
|Кокс Саймон
|1
|0
|5.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|6.
|Макгоуэн Дилан
|1
|0
|7.
|Keanu Baccus
|1
|0
|8.
|Расселл Тэйт
|1
|0
|9.
|Mark Natta
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Адама III
|3
|0
|2.
|Шоттон Райан
|2
|0
|3.
|Броксхэм Ли
|2
|0
|4.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|5.
|Круз Робби
|1
|0
|6.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|7.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|8.
|Жестед Рюди
|1
|0
|9.
|Роу Сторм
|1
|0
|10.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|11.
|Райн Дилан
|1
|0
|12.
|Андерсон Аарон
|1
|0
|13.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Мельбурн Виктори
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =3 -13Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|2.
|Брисбен Роар
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|5.
|Сидней
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Вестерн Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Брисбен Роар
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|8.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Макартур
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|12.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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