  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Пескара
0'
20' Желтая карточка
Боккетти Сальваторе
37' Желтая карточка
Дессена Даниэле
55'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
3
Капуано
Марко
2
Сальви
Алессандро
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
93
Дзампано
Франческо
18
Новакович
Андрия
7
Роден
Маркус
10
Йемелло
Пьетро
1
Фиорилло
Винченцо
5
Друди
Мирко
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
21
Дессена
Даниэле
31
Бузеллато
Массимилиано
90
Табанелли
Андреа
19
Машанджело
Эдоардо
11
Галано
Кристиан
7
Одгор
Йенс
Фрозиноне
3-4-3
Пескара
3-5-1-1

Ход матча

20'
 
Боккетти Сальваторе
37'
 
Дессена Даниэле

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 6 0.25
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.17
3. Роден Маркус 2 0.08
4. Чано Камилло 2 0.08
5. Сальви Алессандро 2 0.08
6. Кастанос Григорис 2 0.08
7. Майелло Раффаэле 1 0.04
8. Дзампано Франческо 1 0.04
9. Шиминьски Пшемыслав 1 0.04
10. Ариаудо Лоренцо 1 0.04
11. Йемелло Пьетро 1 0.04
12. Табанелли Андреа 1 (1) 0.04
13. Трибуцци Алессио 0 0
14. Бригенти Николо 0 0
15. Бегетто Андреа 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.17
2. Майстро Фабио 4 0.17
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.13
4. Боккетти Сальваторе 2 0.08
5. Мемушай Ледиан 1 0.04
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.04
7. Бузеллато Массимилиано 1 0.04
8. Вокич Деян 1 0.04
9. Мачин Хосе 1 0.04
10. Ригони Никола 0 0
11. Вальдифиори Мирко 0 0
12. Ярошински Павел 0 0
13. Вентола Кристиан 0 0
14. Асенсио Рауль 0 0
15. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 6 0
2. Роден Маркус 4 0
3. Бригенти Николо 4 0
4. Шиминьски Пшемыслав 4 0
5. Кастанос Григорис 4 0
6. Капуано Марко 2 1
7. Дионизи Федерико 3 0
8. Чано Камилло 3 0
9. Курадо Маркос 3 0
10. Болока Даниэль 3 0
11. Трибуцци Алессио 2 0
12. Сальви Алессандро 1 0
13. Гори Мирко 1 0
14. Пажишек Пётр 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 7 0
2. Бальцано Антонио 5 0
3. Бузеллато Массимилиано 5 0
4. Сконьямильо Дженнаро 3 1
5. Фернандес Леандро II 2 1
6. Нзита Мардоки 2 1
7. Боккетти Сальваторе 3 0
8. Вальдифиори Мирко 3 0
9. Ярошински Павел 3 0
10. Белланова Рауль 1 1
11. Мемушай Ледиан 2 0
12. Омеонга Стефан 2 0
13. Вентола Кристиан 2 0
14. Машанджело Эдоардо 2 0
15. Сетер Дамир 2 0
16. Ригони Никола 1 0
17. Соренсен Фредерик 1 0
18. Галано Кристиан 1 0
19. Антей Лука 1 0
20. Крекко Лука 1 0
21. Мачин Хосе 1 0
22. Бошич Милош 1 0
23. Диамбо Амаду 1 0
24. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 8.33% (2) 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 25% (6)
 Пескара 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне
Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла
Пескара Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Пескара 0:2 Венеция Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара
Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Пескара 0:2 Фрозиноне Серия B Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Пескара Серия B Фрозиноне 3:0 Пескара Серия B
Пескара 3:3 Фрозиноне Серия B Пескара 2:0 Фрозиноне Кубок Фрозиноне 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Фрозиноне Серия B Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Читтаделла Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
3. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
4. Кьево Заявка 23 10 9 4 30 - 19 39
5. Венеция Заявка 23 10 8 5 31 - 20 38
6. СПАЛ 2013 Заявка 23 9 9 5 30 - 23 36
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Брешия Заявка 23 6 8 9 33 - 37 26
13. Реджина Заявка 23 6 8 9 22 - 28 26
14. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
15. Реджана Заявка 22 7 3 12 20 - 32 24
16. Кремонезе Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
17. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
18. Асколи Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
19. Пескара 0:0 Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 23 4 5 14 21 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Реджана Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Брешия Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
11. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
12. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
13. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара 0:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Дессена Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Боккетти Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Пескара
2.08
3.25
7.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 2.75 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.25 4.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 2.45 5.55
  1.95 2.69 6.34

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.05 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.41 1.28 3.68 1.20 4.45 1.05 8.00 1.03 8.70
3.60 1.25 2.62 1.45 1.72 2.05 1.31 3.25 1.77 2.04 1.20 4.20 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
8.03 1.10 3.34 1.35 2.66 1.51 1.96 1.92 1.66 2.30 1.46 2.83 1.53 2.59 1.40 3.05 1.60 2.43 1.45 2.91 1.21 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.67 2.20 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
1.28 3.45 1.02 11.00 1.11 5.80 1.07 7.60
1.17 5.14 1.42 2.92 1.15 5.60 1.40 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.17 1.64 1.51 2.46 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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