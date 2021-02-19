  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
0:0
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
20' Желтая карточка
Боккетти Сальваторе
37' Желтая карточка
Дессена Даниэле
67' Желтая карточка
Друди Мирко
78' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
90' Желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
90'+5
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
3
Капуано
Марко
2
Сальви
Алессандро
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
93
Дзампано
Франческо
18
Новакович
Андрия
7
Роден
Маркус
10
Йемелло
Пьетро
1
Фиорилло
Винченцо
5
Друди
Мирко
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
21
Дессена
Даниэле
31
Бузеллато
Массимилиано
90
Табанелли
Андреа
19
Машанджело
Эдоардо
11
Галано
Кристиан
7
Одгор
Йенс
Фрозиноне
3-4-3
Пескара
3-5-1-1

Ход матча

20'
 
Боккетти Сальваторе
37'
 
Дессена Даниэле
64'
Пажишек Пётр
Новакович Андрия
 
64'
Болока Даниэль
Роден Маркус
 
67'
 
Друди Мирко
68'
 
Капоне Кристиан
Галано Кристиан
68'
 
Гут Родриго
Друди Мирко
74'
 
Мачин Хосе
Табанелли Андреа
78'
Йемелло Пьетро
 
81'
Ариаудо Лоренцо
Бригенти Николо
 
82'
Витале Луиджи
Дзампано Франческо
 
82'
Гори Мирко
Кастанос Григорис
 
89'
 
Майстро Фабио
Одгор Йенс
90'
Шиминьски Пшемыслав
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 6 0.25
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.17
3. Роден Маркус 2 0.08
4. Чано Камилло 2 0.08
5. Сальви Алессандро 2 0.08
6. Кастанос Григорис 2 0.08
7. Майелло Раффаэле 1 0.04
8. Дзампано Франческо 1 0.04
9. Шиминьски Пшемыслав 1 0.04
10. Ариаудо Лоренцо 1 0.04
11. Йемелло Пьетро 1 0.04
12. Табанелли Андреа 1 (1) 0.04
13. Трибуцци Алессио 0 0
14. Бригенти Николо 0 0
15. Бегетто Андреа 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.17
2. Майстро Фабио 4 0.17
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.13
4. Боккетти Сальваторе 2 0.08
5. Мемушай Ледиан 1 0.04
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.04
7. Бузеллато Массимилиано 1 0.04
8. Вокич Деян 1 0.04
9. Мачин Хосе 1 0.04
10. Ригони Никола 0 0
11. Вальдифиори Мирко 0 0
12. Ярошински Павел 0 0
13. Вентола Кристиан 0 0
14. Асенсио Рауль 0 0
15. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 6 0
2. Шиминьски Пшемыслав 5 0
3. Роден Маркус 4 0
4. Бригенти Николо 4 0
5. Кастанос Григорис 4 0
6. Капуано Марко 2 1
7. Дионизи Федерико 3 0
8. Чано Камилло 3 0
9. Курадо Маркос 3 0
10. Болока Даниэль 3 0
11. Трибуцци Алессио 2 0
12. Йемелло Пьетро 1 0
13. Сальви Алессандро 1 0
14. Гори Мирко 1 0
15. Пажишек Пётр 1 0
16. Новакович Андрия 1 0
17. Карраро Марко 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 7 0
2. Бальцано Антонио 5 0
3. Бузеллато Массимилиано 5 0
4. Сконьямильо Дженнаро 3 1
5. Фернандес Леандро II 2 1
6. Нзита Мардоки 2 1
7. Боккетти Сальваторе 3 0
8. Вальдифиори Мирко 3 0
9. Ярошински Павел 3 0
10. Белланова Рауль 1 1
11. Мемушай Ледиан 2 0
12. Омеонга Стефан 2 0
13. Вентола Кристиан 2 0
14. Машанджело Эдоардо 2 0
15. Сетер Дамир 2 0
16. Ригони Никола 1 0
17. Соренсен Фредерик 1 0
18. Галано Кристиан 1 0
19. Антей Лука 1 0
20. Крекко Лука 1 0
21. Друди Мирко 1 0
22. Мачин Хосе 1 0
23. Бошич Милош 1 0
24. Диамбо Амаду 1 0
25. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 8.33% (2) 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 25% (6)
 Пескара 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне
Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла
Пескара Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Пескара 0:2 Венеция Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара
Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Пескара 0:2 Фрозиноне Серия B Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Пескара Серия B Фрозиноне 3:0 Пескара Серия B
Пескара 3:3 Фрозиноне Серия B Пескара 2:0 Фрозиноне Кубок Фрозиноне 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Фрозиноне Серия B Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Читтаделла Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
3. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
4. Кьево Заявка 23 10 9 4 30 - 19 39
5. Венеция Заявка 23 10 8 5 31 - 20 38
6. СПАЛ 2013 Заявка 23 9 9 5 30 - 23 36
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Брешия Заявка 23 6 8 9 33 - 37 26
13. Реджина Заявка 23 6 8 9 22 - 28 26
14. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
15. Реджана Заявка 22 7 3 12 20 - 32 24
16. Кремонезе Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
17. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
18. Асколи Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
19. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 23 4 5 14 21 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Реджана Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Брешия Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
11. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
12. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
13. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Дессена Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Боккетти Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.25 4.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 1.42 11.00
  4.85 1.32 11.11

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.05 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.41 1.28 3.68 1.20 4.45 1.05 8.00 1.03 8.70
1.47 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.77 2.04 1.03 10.00 1.01 12.60 1.04 9.00 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
1.35 3.31 1.19 4.93 1.29 3.77 1.64 2.34 1.45 2.84 1.46 2.83 1.53 2.59 1.40 3.05 1.60 2.43 1.45 2.91 1.21 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.67 2.20 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
1.28 3.45 1.02 11.00 1.11 5.80 1.07 7.60
1.17 5.14 1.42 2.92 1.15 5.60 1.40 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.17 1.64 1.51 2.46 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Пескара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 