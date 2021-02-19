Фрозиноне
0:0
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Пескара
20' Желтая карточкаБоккетти Сальваторе
37' Желтая карточкаДессена Даниэле
67' Желтая карточкаДруди Мирко
78' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
90' Желтая карточкаШиминьски Пшемыслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
37'
67'
78'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|6
|0.25
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.17
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.08
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.08
|5.
|Сальви Алессандро
|2
|0.08
|6.
|Кастанос Григорис
|2
|0.08
|7.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.04
|8.
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|9.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.04
|10.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Йемелло Пьетро
|1
|0.04
|12.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.04
|13.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|14.
|Бригенти Николо
|0
|0
|15.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.17
|2.
|Майстро Фабио
|4
|0.17
|3.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.13
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.08
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.04
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.04
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|1
|0.04
|8.
|Вокич Деян
|1
|0.04
|9.
|Мачин Хосе
|1
|0.04
|10.
|Ригони Никола
|0
|0
|11.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|12.
|Ярошински Павел
|0
|0
|13.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|14.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|15.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|6
|0
|2.
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|3.
|Роден Маркус
|4
|0
|4.
|Бригенти Николо
|4
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|4
|0
|6.
|Капуано Марко
|2
|1
|7.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|8.
|Чано Камилло
|3
|0
|9.
|Курадо Маркос
|3
|0
|10.
|Болока Даниэль
|3
|0
|11.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|12.
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|13.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|14.
|Гори Мирко
|1
|0
|15.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|16.
|Новакович Андрия
|1
|0
|17.
|Карраро Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|7
|0
|2.
|Бальцано Антонио
|5
|0
|3.
|Бузеллато Массимилиано
|5
|0
|4.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|5.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|6.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|7.
|Боккетти Сальваторе
|3
|0
|8.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|9.
|Ярошински Павел
|3
|0
|10.
|Белланова Рауль
|1
|1
|11.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|12.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|13.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|14.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|15.
|Сетер Дамир
|2
|0
|16.
|Ригони Никола
|1
|0
|17.
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|18.
|Галано Кристиан
|1
|0
|19.
|Антей Лука
|1
|0
|20.
|Крекко Лука
|1
|0
|21.
|Друди Мирко
|1
|0
|22.
|Мачин Хосе
|1
|0
|23.
|Бошич Милош
|1
|0
|24.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|25.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|25% (6)
|Пескара
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне
Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла
Пескара Последние 20 матчей: +4 =4 -12Пескара 0:2 Венеция Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара
Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|3.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|4.
|Кьево
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|30 - 19
|39
|5.
|Венеция
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 23
|36
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Брешия
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|33 - 37
|26
|13.
|Реджина
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 28
|26
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|15.
|Реджана
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|20 - 32
|24
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|3
|14
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Асколи
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|19.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|21 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Брешия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|11.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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