Реджина
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Оресте Гранильо
Порденоне
30' Желтая карточкаЭдера Симоне
34' Желтая карточкаМаньино Лука
25
Крими
Марко
20
Эдера
Симоне
16
Маньино
Лука
27
Kevin
Biondi
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крими МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kevin BiondiПолузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
30'
34'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|5
|0.21
|2.
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.17
|3.
|Менез Жереми
|3 (1)
|0.13
|4.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.08
|5.
|Денис Херман
|2
|0.08
|6.
|Монтальто Адриано
|2 (1)
|0.08
|7.
|Белломо Никола
|1
|0.04
|8.
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|9.
|Лафферти Кайл
|1
|0.04
|10.
|Шитум Марио
|1
|0.04
|11.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|12.
|Фати Рикардо
|0
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|14.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|15.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|16.
|Васич Никола
|0
|0
|17.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.46
|2.
|Чиурриа Патрик
|4
|0.17
|3.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.13
|4.
|Цаммарини Роберто
|2
|0.08
|5.
|Барисон Альберто
|2
|0.08
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.04
|7.
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.04
|9.
|Бутич Карло
|1
|0.04
|10.
|Морра Клаудио
|1
|0.04
|11.
|Кало Джакомо
|0
|0
|12.
|Кампорезе Микеле
|0
|0
|13.
|Фольякко Алессандро
|0
|0
|14.
|Маньино Лука
|0
|0
|15.
|Малламо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|7
|1
|2.
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|3.
|Менез Жереми
|5
|1
|4.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|5.
|Белломо Никола
|6
|0
|6.
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|7.
|Росси Марко II
|4
|0
|8.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|9.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|10.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|11.
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|12.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|13.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|14.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|15.
|Шитум Марио
|2
|0
|16.
|Монтальто Адриано
|2
|0
|17.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|18.
|Лакичевич Иван
|2
|0
|19.
|Гуарна Энрико
|1
|0
|20.
|Эдера Симоне
|1
|0
|21.
|Бьянки Николо
|1
|0
|22.
|Николас Андраде
|1
|0
|23.
|Оквонкво Орджи
|1
|0
|24.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|25.
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|8
|0
|2.
|Фаласко Никола
|6
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|4.
|Скавоне Мануэль
|4
|0
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|7.
|Кало Джакомо
|4
|0
|8.
|Маньино Лука
|4
|0
|9.
|Берра Филиппо
|2
|1
|10.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|11.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|13.
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|14.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|15.
|Бутич Карло
|2
|0
|16.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|17.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|18.
|Малламо Алессандро
|1
|0
|19.
|Kevin Biondi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|18.18% (4)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|Порденоне
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана
Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =8 -5Порденоне 0:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче
Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина
Последние игры между собой
Реджина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|24
|11
|12
|1
|44 - 24
|45
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 22
|41
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Кьево
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|30 - 20
|39
|6.
|Салернитана
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|27 - 27
|38
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 25
|37
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|24
|7
|12
|5
|27 - 20
|33
|11.
|Пиза
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|32 - 36
|32
|12.
|Реджана
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|23 - 32
|27
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|24
|6
|9
|9
|22 - 28
|27
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|5
|12
|7
|31 - 33
|27
|15.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|3
|14
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Асколи
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 12
|19
|9.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|11.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|13.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|11 - 6
|20
|4.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|10.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|15.
|Реджина
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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