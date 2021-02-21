  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Реджина
1:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
30' Желтая карточка
Эдера Симоне
34' Желтая карточка
Маньино Лука
45' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
1:0
63' Гол
Фолоруншо Майкл
90' Желтая карточка
Николас Андраде
90'+6
88
Николас
Андраде
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
17
Ди
Кьяра
Джанлука
25
Крими
Марко
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Эдера
Симоне
90
Фолоруншо
Майкл
23
Миковши
Клаудиу
99
Ривас
Ригоберто
22
Перизан
Самуэле
6
Барисон
Альберто
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
54
Фаласко
Никола
16
Маньино
Лука
21
Мисурака
Джанвито
29
Скавоне
Мануэль
27
Kevin
Biondi
32
Бутич
Карло
13
Чиурриа
Патрик
Реджина
4-2-3-1
Порденоне
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.21
2. Фолоруншо Майкл 5 0.21
3. Менез Жереми 3 (1) 0.13
4. Кризетиг Лоренцо 2 0.08
5. Денис Херман 2 0.08
6. Монтальто Адриано 2 (1) 0.08
7. Белломо Никола 1 0.04
8. Бьянки Николо 1 0.04
9. Лафферти Кайл 1 0.04
10. Шитум Марио 1 0.04
11. Ривас Ригоберто 0 0
12. Фати Рикардо 0 0
13. Де Розе Франческо 0 0
14. Ди Кьяра Джанлука 0 0
15. Лакичевич Иван 0 0
16. Васич Никола 0 0
17. Дель Прато Энрико 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.46
2. Чиурриа Патрик 4 0.17
3. Мусёлик Себастьян 3 0.13
4. Цаммарини Роберто 2 0.08
5. Барисон Альберто 2 0.08
6. Берра Филиппо 1 0.04
7. Фаласко Никола 1 0.04
8. Скавоне Мануэль 1 0.04
9. Бутич Карло 1 0.04
10. Морра Клаудио 1 0.04
11. Кало Джакомо 0 0
12. Кампорезе Микеле 0 0
13. Фольякко Алессандро 0 0
14. Маньино Лука 0 0
15. Малламо Алессандро 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 7 1
2. Ди Кьяра Джанлука 7 0
3. Менез Жереми 5 1
4. Фолоруншо Майкл 5 1
5. Белломо Никола 6 0
6. Лояконо Джузеппе 4 0
7. Росси Марко II 4 0
8. Дель Прато Энрико 4 0
9. Льотти Даниэле 2 1
10. Ставропулос Димитрис 2 1
11. Ривас Ригоберто 3 0
12. Лафферти Кайл 2 0
13. Ционек Тьяго 2 0
14. Де Розе Франческо 2 0
15. Шитум Марио 2 0
16. Монтальто Адриано 2 0
17. Роландо Габриэле 2 0
18. Лакичевич Иван 2 0
19. Николас Андраде 2 0
20. Гуарна Энрико 1 0
21. Эдера Симоне 1 0
22. Бьянки Николо 1 0
23. Оквонкво Орджи 1 0
24. Плиццари Алессандро 1 0
25. Далле Мура Кристиан 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 8 0
2. Фаласко Никола 6 0
3. Скавоне Мануэль 5 0
4. Кампорезе Микеле 4 0
5. Барисон Альберто 4 0
6. Фольякко Алессандро 4 0
7. Кало Джакомо 4 0
8. Маньино Лука 4 0
9. Берра Филиппо 2 1
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Мусёлик Себастьян 3 0
12. Бассоли Алессандро 2 0
13. Чиурриа Патрик 2 0
14. Цаммарини Роберто 2 0
15. Бутич Карло 2 0
16. Гавацци Давиде 1 0
17. Перизан Самуэле 1 0
18. Малламо Алессандро 1 0
19. Kevin Biondi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 17.39% (4) 30.43% (7) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4)
 Порденоне 14.81% (4) 14.81% (4) 14.81% (4) 22.22% (6) 11.11% (3) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана
Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Порденоне 0:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче
Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина

Последние игры между собой

Реджина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне 2:2 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 24 11 12 1 44 - 24 45
2. Монца Заявка 24 11 9 4 33 - 19 42
3. Венеция Заявка 24 11 8 5 34 - 22 41
4. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
5. Кьево Заявка 24 10 9 5 30 - 20 39
6. Салернитана Заявка 23 10 8 5 27 - 27 38
7. СПАЛ 2013 Заявка 24 9 10 5 32 - 25 37
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 24 7 11 6 27 - 21 32
11. Пиза Заявка 24 7 11 6 32 - 36 32
12. Реджина Заявка 24 7 8 9 23 - 28 29
13. Реджана Заявка 23 8 3 12 23 - 32 27
14. Виченца Виртус Заявка 24 5 12 7 31 - 33 27
15. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
16. Кремонезе Заявка 24 6 8 10 25 - 32 26
17. Козенца Заявка 23 3 14 6 19 - 21 23
18. Асколи Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 12 4 7 1 13 - 12 19
9. Реджана Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Реджина Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
11. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 12 4 4 4 11 - 18 16
9. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
10. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
11. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
14. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
15. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Эдера Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.51 2.93 3.22
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.10 35.00
  1.23 5.09 24.08

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.08 5.25 1.13 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.28 3.68 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
1.92 1.82 1.31 3.25 1.48 2.55 1.07 7.50 1.73 2.11 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.05 8.30 1.04 9.00 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 21.00
2.69 1.50 2.22 1.71 1.74 2.17 1.48 2.76 1.37 3.20 1.20 4.76 1.25 4.19 1.70 2.24 1.54 2.58 1.45 2.92 1.21 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.38 1.58 1.61 2.32 1.32 3.38 1.07 8.10 1.05 9.50
1.25 3.75 1.18 4.50 1.11 5.80 1.06 8.10
1.15 5.68 1.35 3.30 1.11 6.91 1.37 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Реджина 1:0 Порденоне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 