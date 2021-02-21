Лечче
1:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Виа дель Маре
Козенца
0:1
8' ГолГлиоцци Этторе
1:1
11' ПенальтиКода Массимо
11' Желтая карточкаЛеджиттимо Маттео
16' Желтая карточкаЮлманд Мортен
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
8'
11'
1:1
16'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|12 (1)
|0.5
|2.
|Манкозу Марко
|7 (2)
|0.29
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.25
|4.
|Родригес Пабло
|4
|0.17
|5.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.08
|6.
|Фалько Филиппо
|2
|0.08
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.04
|8.
|Кальдерони Марко
|1
|0.04
|9.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.04
|10.
|Майер Жан
|1
|0.04
|11.
|Паганини Лука
|1
|0.04
|12.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|13.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|14.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глиоцци Этторе
|4
|0.17
|2.
|Карретта Мирко
|4 (1)
|0.17
|3.
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.08
|4.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.08
|5.
|Балули Мохамед
|2
|0.08
|6.
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|7.
|Шаудоне Даниэле
|1
|0.04
|8.
|Корси Анджело
|1
|0.04
|9.
|Тротта Марселло
|1
|0.04
|10.
|Биттанте Лука
|1
|0.04
|11.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|12.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|13.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|6
|0
|3.
|Кода Массимо
|4
|1
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Юлманд Мортен
|4
|0
|7.
|Николов Бобан
|3
|0
|8.
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|9.
|Листковски Марчин
|3
|0
|10.
|Родригес Пабло
|2
|0
|11.
|Манкозу Марко
|2
|0
|12.
|Паганини Лука
|2
|0
|13.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|14.
|Россеттини Лука
|0
|1
|15.
|Жута Леонард
|1
|0
|16.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|17.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|18.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|19.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|20.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|21.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|22.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|6
|1
|2.
|Корси Анджело
|5
|1
|3.
|Шаудоне Даниэле
|6
|0
|4.
|Биттанте Лука
|4
|1
|5.
|Ба Абу
|4
|1
|6.
|Петруччи Давиде
|5
|0
|7.
|Коне Бенджамин
|3
|1
|8.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|9.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|10.
|Идда Риккардо
|4
|0
|11.
|Карретта Мирко
|3
|0
|12.
|Ингроссо Джанмарко
|1
|1
|13.
|Тремолада Лука
|2
|0
|14.
|Баэс Хайме
|2
|0
|15.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|16.
|Балули Мохамед
|2
|0
|17.
|Вера Брайан
|2
|0
|18.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|19.
|Скьяви Раффаэле
|1
|0
|20.
|Джербо Альберто
|1
|0
|21.
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|22.
|Петре Адриан
|1
|0
|23.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|24.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|28.21% (11)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|Козенца
|0
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +7 =10 -3Пьяченца 0:1 Лечче Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче
Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца
Козенца 0:0 Порденоне Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи
Последние игры между собой
Лечче: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Козенца: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|24
|11
|12
|1
|44 - 24
|45
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 22
|41
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Кьево
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|30 - 20
|39
|6.
|Салернитана
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|27 - 27
|38
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 25
|37
|8.
|Лечче
|1:1 Заявка
|24
|8
|12
|4
|41 - 31
|36
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|27 - 21
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|32 - 36
|32
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 28
|29
|13.
|Реджана
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|23 - 32
|27
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|5
|12
|7
|31 - 33
|27
|15.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|17.
|Козенца
|1:1 Заявка
|24
|3
|15
|6
|20 - 22
|24
|18.
|Асколи
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 12
|19
|9.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|11.
|Лечче
|1:1 Заявка
|13
|3
|8
|2
|24 - 19
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|1:1 Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|9.
|Козенца
|1:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 10
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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