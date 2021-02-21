  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
3:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
0:1
8' Гол
Глиоцци Этторе
11' Желтая карточка
Леджиттимо Маттео
1:1
12' Пенальти
Кода Массимо
15' Желтая карточка
Юлманд Мортен
59' Желтая карточка
Кода Массимо
2:1
77' Пенальти
Манкозу Марко
84' Желтая карточка
Ингроссо Джанмарко
3:1
85' Гол
Меккарьелло Бьяджо
90'+4
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
25
Галло
Антонино
23
Бьёркенгрен
Йон
42
Юлманд
Мортен
37
Майер
Жан
53
Хендерсон
Лиам
99
Родригес
Пабло
9
Кода
Массимо
30
Фальконе
Владимиро
28
Ингроссо
Джанмарко
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
3
Джербо
Альберто
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
26
Крекко
Лука
21
Тремолада
Лука
29
Тротта
Марселло
23
Глиоцци
Этторе
Лечче
4-3-1-2
Козенца
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 12 (1) 0.5
2. Манкозу Марко 8 (3) 0.33
3. Стемпиньски Мариуш 6 0.25
4. Родригес Пабло 4 0.17
5. Хендерсон Лиам 2 0.08
6. Фалько Филиппо 2 0.08
7. Тахцидис Панайотис 1 0.04
8. Кальдерони Марко 1 0.04
9. Адьяпонг Клод 1 0.04
10. Майер Жан 1 0.04
11. Меккарьелло Бьяджо 1 0.04
12. Паганини Лука 1 0.04
13. Дермаку Кастриот 1 0.04
14. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
15. Листковски Марчин 0 0
16. Маджио Кристиан 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глиоцци Этторе 4 0.17
2. Карретта Мирко 4 (1) 0.17
3. Тремолада Лука 2 (1) 0.08
4. Тиритиельо Андреа 2 0.08
5. Балули Мохамед 2 0.08
6. Баэс Хайме 1 0.04
7. Шаудоне Даниэле 1 0.04
8. Корси Анджело 1 0.04
9. Тротта Марселло 1 0.04
10. Биттанте Лука 1 0.04
11. Петруччи Давиде 0 0
12. Суэва Джанлуиджи 0 0
13. Вера Брайан 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кода Массимо 5 1
2. Тахцидис Панайотис 6 0
3. Лучиони Фабио 6 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Юлманд Мортен 4 0
7. Николов Бобан 3 0
8. Меккарьелло Бьяджо 3 0
9. Листковски Марчин 3 0
10. Родригес Пабло 2 0
11. Манкозу Марко 2 0
12. Паганини Лука 2 0
13. Бьёркенгрен Йон 2 0
14. Россеттини Лука 0 1
15. Жута Леонард 1 0
16. Стемпиньски Мариуш 1 0
17. Габриэл Васконселлос 1 0
18. Фалько Филиппо 1 0
19. Пизакане Фабио 1 0
20. Дермаку Кастриот 1 0
21. Петриччоне Якопо 1 0
22. Адьяпонг Клод 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 6 1
2. Корси Анджело 5 1
3. Шаудоне Даниэле 6 0
4. Биттанте Лука 4 1
5. Ба Абу 4 1
6. Петруччи Давиде 5 0
7. Коне Бенджамин 3 1
8. Леджиттимо Маттео 4 0
9. Бруччини Мирко 4 0
10. Идда Риккардо 4 0
11. Ингроссо Джанмарко 2 1
12. Карретта Мирко 3 0
13. Тремолада Лука 2 0
14. Баэс Хайме 2 0
15. Сакко Ихсан 2 0
16. Балули Мохамед 2 0
17. Вера Брайан 2 0
18. Литтери Джанлука 1 0
19. Скьяви Раффаэле 1 0
20. Джербо Альберто 1 0
21. Фальконе Владимиро 1 0
22. Петре Адриан 1 0
23. Суэва Джанлуиджи 1 0
24. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 11.9% (5) 14.29% (6) 9.52% (4) 26.19% (11) 19.05% (8) 19.05% (8)
 Козенца 5.26% (1) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Пьяченца 0:1 Лечче Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче
Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца
Козенца 0:0 Порденоне Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи

Последние игры между собой

Лечче: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Козенца: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Козенца 1:1 Лечче Серия B Лечче 2:1 Козенца Товарищеские матчи Лечче 3:1 Козенца Серия B Козенца 2:3 Лечче Серия B
Козенца 0:1 Лечче Серия C Лечче 1:0 Козенца Серия C Козенца 0:0 Лечче Лега Про Лечче 1:1 Козенца Лега Про Козенца 3:4 Лечче Лега Про Лечче 1:0 Козенца Лега Про Козенца 1:0 Лечче Лега Про Козенца 1:0 Лечче Лега Про Лечче 1:0 Козенца Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 24 11 12 1 44 - 24 45
2. Монца Заявка 24 11 9 4 33 - 19 42
3. Венеция Заявка 24 11 8 5 34 - 22 41
4. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
5. Кьево Заявка 24 10 9 5 30 - 20 39
6. Салернитана Заявка 23 10 8 5 27 - 27 38
7. Лечче Заявка 24 9 11 4 43 - 31 38
8. СПАЛ 2013 Заявка 24 9 10 5 32 - 25 37
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 24 7 11 6 27 - 21 32
11. Пиза Заявка 24 7 11 6 32 - 36 32
12. Реджина Заявка 24 7 8 9 23 - 28 29
13. Реджана Заявка 23 8 3 12 23 - 32 27
14. Виченца Виртус Заявка 24 5 12 7 31 - 33 27
15. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
16. Кремонезе Заявка 24 6 8 10 25 - 32 26
17. Козенца Заявка 24 3 14 7 20 - 24 23
18. Асколи Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 12 4 7 1 13 - 12 19
9. Лечче Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
11. Реджина Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 12 4 4 4 11 - 18 16
9. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. Козенца Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
14. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
15. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Юлманд Мортен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Лечче забивает с точки!
  • Желтая карточка
    11'
    Леджиттимо Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Глиоцци Этторе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 1.88 6.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.79 3.55 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.64 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 1.65 6.50

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.10 1.21 2.09 1.69 1.68 2.11 1.45 2.65 1.17 4.70 1.05 8.20
11.50 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50
14.50 1.01 9.60 1.02 4.10 1.21 3.25 1.31 2.10 1.74 1.80 1.95 1.92 1.88 1.22 4.00 1.12 5.55 1.33 5.20 1.22 6.25 1.20 8.50 1.14 5.20 1.03 10.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.20 1.32 2.15 1.65 1.51 2.47 1.12 5.60
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
2.20 1.67 1.50 2.48 1.18 4.60 1.55 2.35 1.10 6.25 1.05 8.50 1.07 7.50 1.05 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.85 1.89 1.24 3.80
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
3.15 1.33 1.83 1.91 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.62 2.21
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
3.00 1.36
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