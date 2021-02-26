Реджана
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Салернитана
93
Айети
Арлинд
26
Кирван
Нико
23
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
-
26 Кирван НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
24 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бултам РедаПолузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лариби Карим
|2
|0.09
|2.
|Мураторе Симоне
|2
|0.09
|3.
|Ардеманьи Маттео
|1 (1)
|0.04
|4.
|Айети Арлинд
|1
|0.04
|5.
|Яо Элож
|1
|0.04
|6.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|7.
|Силигарди Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|10 (1)
|0.43
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.17
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.13
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.13
|5.
|Касасола Тиаго
|2
|0.09
|6.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.04
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.04
|8.
|Айя Рамзи
|1
|0.04
|9.
|Богдан Лука
|1
|0.04
|10.
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|11.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|12.
|Белек Вид
|0
|0
|13.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|14.
|Дурмиси Риза
|0
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзампаро Лука
|4
|1
|2.
|Коста Андреа
|3
|1
|3.
|Родзио Паоло
|3
|0
|4.
|Ардеманьи Маттео
|2
|0
|5.
|Лариби Карим
|2
|0
|6.
|Дель Пинто Лоренцо
|2
|0
|7.
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|8.
|Либутти Лоренцо
|2
|0
|9.
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|8
|1
|2.
|Дьомбер Норберт
|6
|0
|3.
|Касасола Тиаго
|6
|0
|4.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|5.
|Андерсон Андре
|5
|0
|6.
|Джурич Милан
|4
|0
|7.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|8.
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|9.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|10.
|Айя Рамзи
|3
|0
|11.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|12.
|Весели Фредерик
|3
|0
|13.
|Богдан Лука
|3
|0
|14.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|16.
|Гондо Седрик
|2
|0
|17.
|Кийине Софиан
|2
|0
|18.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|19.
|Купиш Томаш
|1
|0
|20.
|Мильорини Марко
|1
|0
|21.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|22.
|Мантовани Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|0
|Салернитана
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Реджана Последние 20 матчей: +7 =2 -11Читтаделла 0:3 Реджана Реджана 1:0 Асколи Кьево 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виртус Энтелла
Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6Асколи 0:2 Салернитана Салернитана 1:1 Виченца Виртус Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево
Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи
Последние игры между собой
Реджана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|24
|11
|12
|1
|44 - 24
|45
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 22
|41
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Кьево
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|30 - 20
|39
|6.
|Салернитана
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|27 - 27
|38
|7.
|Лечче
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|43 - 31
|38
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 25
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|27 - 21
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|32 - 36
|32
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 28
|29
|13.
|Реджана
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|23 - 32
|27
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|5
|12
|7
|31 - 33
|27
|15.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|3
|14
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Асколи
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Венеция
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 12
|19
|9.
|Лечче
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|Козенца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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