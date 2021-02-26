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  2. Матчи
  3. Италия
Реджана
0:0
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
20' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
36' Желтая карточка
Дель Пинто Лоренцо
90'+5
22
Вентури
Джакомо
17
Либутти
Лоренцо
93
Айети
Арлинд
3
Мартинелли
Риккардо
26
Кирван
Нико
18
Дель
Пинто
Лоренцо
8
Вароне
Иван
23
Лариби
Карим
21
Радрецца
Игор
25
Силигарди
Лука
10
Маццокки
Симоне
1
Адамонис
Марюс
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
33
Весели
Фредерик
15
Касасола
Тиаго
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
28
Капецци
Леонардо
4
Ярошински
Павел
9
Тутино
Дженнаро
7
Гондо
Седрик
Реджана
4-2-3-1
Салернитана
3-5-2

Ход матча

20'
 
Ди Таккио Франческо
30'
Гьямфи Брайт
Мартинелли Риккардо
 
36'
Дель Пинто Лоренцо
 
46'
 
Скьявоне Андреа
Ди Таккио Франческо
67'
 
Кийине Софиан
Капецци Леонардо
67'
 
Джурич Милан
Гондо Седрик
69'
Лунетта Габриэль
Силигарди Лука
 
69'
Коста Андреа
Кирван Нико
 
82'
Эспече Маркос
Радрецца Игор
 
83'
Пеццелла Сальваторе
Лариби Карим
 
84'
 
Чичерелли Эмануэле
Ярошински Павел
84'
 
Купиш Томаш
Кулибали Мамаду

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лариби Карим 2 0.08
2. Мураторе Симоне 2 0.08
3. Ардеманьи Маттео 1 (1) 0.04
4. Айети Арлинд 1 0.04
5. Яо Элож 1 0.04
6. Дель Пинто Лоренцо 0 0
7. Силигарди Лука 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 10 (1) 0.42
2. Джурич Милан 4 (2) 0.17
3. Андерсон Андре 3 0.13
4. Купиш Томаш 3 0.13
5. Касасола Тиаго 2 0.08
6. Чичерелли Эмануэле 1 0.04
7. Капецци Леонардо 1 0.04
8. Айя Рамзи 1 0.04
9. Богдан Лука 1 0.04
10. Гондо Седрик 1 0.04
11. Лопес Вальтер 0 0
12. Белек Вид 0 0
13. Ди Таккио Франческо 0 0
14. Дурмиси Риза 0 0
15. Скьявоне Андреа 0 0

Карточки

Реджана
# Игрок      
1. Дзампаро Лука 4 1
2. Коста Андреа 3 1
3. Родзио Паоло 3 0
4. Дель Пинто Лоренцо 3 0
5. Ардеманьи Маттео 2 0
6. Лариби Карим 2 0
7. Лунетта Габриэль 2 0
8. Либутти Лоренцо 2 0
9. Каргбо Аугустус 2 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 9 1
2. Дьомбер Норберт 6 0
3. Касасола Тиаго 6 0
4. Дзичек Патрик 5 0
5. Андерсон Андре 5 0
6. Джурич Милан 4 0
7. Тутино Дженнаро 4 0
8. Кулибали Мамаду 4 0
9. Лопес Вальтер 3 0
10. Айя Рамзи 3 0
11. Джаннетти Никколо 3 0
12. Весели Фредерик 3 0
13. Богдан Лука 3 0
14. Скьявоне Андреа 2 0
15. Чичерелли Эмануэле 2 0
16. Гондо Седрик 2 0
17. Кийине Софиан 2 0
18. Капецци Леонардо 0 1
19. Купиш Томаш 1 0
20. Мильорини Марко 1 0
21. Адамонис Марюс 1 0
22. Мантовани Валерио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджана 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 0
 Салернитана 11.11% (3) 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Реджана Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Читтаделла 0:3 Реджана Реджана 1:0 Асколи Кьево 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виртус Энтелла
Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Асколи 0:2 Салернитана Салернитана 1:1 Виченца Виртус Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево
Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Реджана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реджана 0:1 Салернитана Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца Заявка 24 11 9 4 33 - 19 42
3. Венеция 1:1 Заявка 25 11 9 5 35 - 23 42
4. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
5. Кьево Заявка 24 10 9 5 30 - 20 39
6. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
7. Лечче Заявка 24 9 11 4 43 - 31 38
8. СПАЛ 2013 Заявка 24 9 10 5 32 - 25 37
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 24 7 11 6 27 - 21 32
11. Пиза Заявка 24 7 11 6 32 - 36 32
12. Реджина Заявка 24 7 8 9 23 - 28 29
13. Реджана Заявка 24 8 4 12 23 - 32 28
14. Виченца Виртус Заявка 24 5 12 7 31 - 33 27
15. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
16. Кремонезе Заявка 24 6 8 10 25 - 32 26
17. Козенца Заявка 24 3 14 7 20 - 24 23
18. Асколи Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Венеция 1:1 Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 12 4 7 1 13 - 12 19
9. Лечче Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи 1:1 Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция 1:1 Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. Козенца Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
14. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
15. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 2.95 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.05 2.61
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 1.42 5.50

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.80 1.40 2.10 1.68 1.59 2.27 1.22 4.00 1.06 7.80
6.90 1.06 5.95 1.10 2.82 1.41 2.17 1.69 1.68 2.31 1.31 3.45 1.23 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70
1.50 2.48 1.10 6.25 1.07 7.50 1.04 9.00 1.84 1.96 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 13.50 0.00 13.50 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.47 1.51 1.63 2.19 1.31 3.25 1.06 8.00
2.50 1.53 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 9.00
1.28 3.45 1.02 11.00 1.12 5.55 1.06 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.40 1.13 5.60
3.32 1.33 2.22 1.66 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
3.55 1.25
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