Эмполи
1:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Карло Кастеллани
Венеция
0:1
25' ГолМаццокки Паскуале
27' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
40' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
1:1
70' ГолХаас Николас
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
25'
70'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|13 (1)
|0.52
|2.
|Ла Мантия Андреа
|8
|0.32
|3.
|Хаас Николас
|4
|0.16
|4.
|Оливьери Марко
|4 (1)
|0.16
|5.
|Морео Стефано
|4
|0.16
|6.
|Байрами Недим
|2
|0.08
|7.
|Штулац Лео
|2
|0.08
|8.
|Риччи Самуэле
|2
|0.08
|9.
|Матос Ридер
|2
|0.08
|10.
|Журковски Шимон
|2
|0.08
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.04
|12.
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|13.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|12
|0.48
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.16
|3.
|Фьордилино Антонио
|4
|0.16
|4.
|Джонсон Деннис
|3
|0.12
|5.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.04
|6.
|Мале Юссеф
|1
|0.04
|7.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.04
|8.
|Чрнигой Домен
|1
|0.04
|9.
|Модоло Марко
|1
|0.04
|10.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.04
|11.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.04
|12.
|Карлссон Отар
|1
|0.04
|13.
|Свобода Михаэль
|1
|0.04
|14.
|Тогордо Антони
|0
|0
|15.
|Дези Якопо
|0
|0
|16.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Хаас Николас
|6
|0
|3.
|Фьямоцци Риккардо
|3
|1
|4.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|5.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|6.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|7.
|Николау Димитрис
|3
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|3
|0
|9.
|Матос Ридер
|2
|0
|10.
|Штулац Лео
|2
|0
|11.
|Казале Николо
|2
|0
|12.
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|13.
|Фурлан Якопо
|0
|1
|14.
|Морео Стефано
|1
|0
|15.
|Терзич Алекса
|1
|0
|16.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|7
|0
|2.
|Вакка Антонио
|5
|0
|3.
|Мале Юссеф
|5
|0
|4.
|Модоло Марко
|4
|0
|5.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|6.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|7.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|8.
|Араму Маттиа
|3
|0
|9.
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|10.
|Тогордо Антони
|3
|0
|11.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|12.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|13.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|14.
|Форте Франческо
|2
|0
|15.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|16.
|Феличоли Джанфилиппо
|2
|0
|17.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|18.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|19.
|Леццерини Лука
|1
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|1
|0
|21.
|Карлссон Отар
|1
|0
|22.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|23.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|24.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|9.09% (4)
|6.82% (3)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|22.73% (10)
|20.45% (9)
|Венеция
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =11 -2Пиза 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Эмполи Эмполи 2:2 Пескара Монца 1:1 Эмполи
Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи
Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция
Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Монца
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 19
|42
|3.
|Венеция
|1:1 Заявка
|25
|11
|9
|5
|35 - 23
|42
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 25
|39
|5.
|Кьево
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|30 - 20
|39
|6.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|7.
|Лечче
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|43 - 31
|38
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 25
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 25
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|27 - 21
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|32 - 36
|32
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 28
|29
|13.
|Реджана
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|23 - 32
|28
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|24
|5
|12
|7
|31 - 33
|27
|15.
|Брешия
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|34 - 39
|26
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|3
|14
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Асколи
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 33
|21
|19.
|Пескара
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|2.
|Венеция
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 12
|19
|9.
|Лечче
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|7 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|1:1 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|Козенца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Реджана
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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