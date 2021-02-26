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Эмполи
1:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
0:1
25' Гол
Маццокки Паскуале
27' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
40' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
1:1
70' Гол
Хаас Николас
90'+6
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
30
Дамьяни
Самуэле
28
Риччи
Самуэле
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
22
Помини
Альберто
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
8
Дези
Якопо
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
17
Джонсон
Деннис
Эмполи
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 13 (1) 0.52
2. Ла Мантия Андреа 8 0.32
3. Хаас Николас 4 0.16
4. Оливьери Марко 4 (1) 0.16
5. Морео Стефано 4 0.16
6. Байрами Недим 2 0.08
7. Штулац Лео 2 0.08
8. Риччи Самуэле 2 0.08
9. Матос Ридер 2 0.08
10. Журковски Шимон 2 0.08
11. Паризи Фабьяно 1 0.04
12. Романьоли Симоне 1 0.04
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Терзич Алекса 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 12 0.48
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.16
3. Фьордилино Антонио 4 0.16
4. Джонсон Деннис 3 0.12
5. Ди Мариано Франческо 1 0.04
6. Мале Юссеф 1 0.04
7. Маццокки Паскуале 1 0.04
8. Чрнигой Домен 1 0.04
9. Модоло Марко 1 0.04
10. Бокалон Риккардо 1 0.04
11. Чеккарони Пьетро 1 0.04
12. Карлссон Отар 1 0.04
13. Свобода Михаэль 1 0.04
14. Тогордо Антони 0 0
15. Дези Якопо 0 0
16. Капелло Алессандро 0 0
17. Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 6 0
3. Фьямоцци Риккардо 3 1
4. Манкузо Леонардо 4 0
5. Бандинелли Филиппо 4 0
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Риччи Самуэле 3 0
9. Матос Ридер 2 0
10. Штулац Лео 2 0
11. Казале Николо 2 0
12. Паризи Фабьяно 2 0
13. Фурлан Якопо 0 1
14. Морео Стефано 1 0
15. Терзич Алекса 1 0
16. Андреа Камбиасо 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 7 0
2. Вакка Антонио 5 0
3. Мале Юссеф 5 0
4. Модоло Марко 4 0
5. Джонсон Деннис 2 1
6. Капелло Алессандро 3 0
7. Бокалон Риккардо 3 0
8. Араму Маттиа 3 0
9. Маццокки Паскуале 3 0
10. Тогордо Антони 3 0
11. Чрнигой Домен 2 0
12. Кремонези Микеле 2 0
13. Ди Мариано Франческо 2 0
14. Форте Франческо 2 0
15. Чеккарони Пьетро 2 0
16. Феличоли Джанфилиппо 2 0
17. Свобода Михаэль 2 0
18. Молинаро Кристиан 1 0
19. Леццерини Лука 1 0
20. Риччи Джакомо 1 0
21. Карлссон Отар 1 0
22. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
23. Эспозито Себастьяно 1 0
24. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 8.89% (4) 6.67% (3) 20% (9) 20% (9) 24.44% (11) 20% (9)
 Венеция 6.67% (2) 10% (3) 23.33% (7) 23.33% (7) 6.67% (2) 30% (9)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +7 =11 -2
Пиза 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Эмполи Эмполи 2:2 Пескара Монца 1:1 Эмполи
Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи
Венеция Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция
Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция 2:0 Эмполи Серия B Венеция 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Венеция Серия B Эмполи 3:2 Венеция Серия B
Венеция 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца Заявка 24 11 9 4 33 - 19 42
3. Венеция Заявка 25 11 9 5 35 - 23 42
4. Читтаделла Заявка 24 11 6 7 37 - 25 39
5. Кьево Заявка 24 10 9 5 30 - 20 39
6. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
7. Лечче Заявка 24 9 11 4 43 - 31 38
8. СПАЛ 2013 Заявка 24 9 10 5 32 - 25 37
9. Фрозиноне Заявка 24 8 9 7 24 - 25 33
10. Порденоне Заявка 24 7 11 6 27 - 21 32
11. Пиза Заявка 24 7 11 6 32 - 36 32
12. Реджина Заявка 24 7 8 9 23 - 28 29
13. Реджана Заявка 24 8 4 12 23 - 32 28
14. Виченца Виртус Заявка 24 5 12 7 31 - 33 27
15. Брешия Заявка 24 6 8 10 34 - 39 26
16. Кремонезе Заявка 24 6 8 10 25 - 32 26
17. Козенца Заявка 24 3 14 7 20 - 24 23
18. Асколи Заявка 24 5 6 13 20 - 33 21
19. Пескара Заявка 24 4 6 14 18 - 41 18
20. Виртус Энтелла Заявка 24 4 5 15 23 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Венеция Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
3. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 12 4 7 1 13 - 12 19
9. Лечче Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
14. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 12 0 8 4 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. Козенца Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
14. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
15. Реджина Заявка 12 2 6 4 12 - 17 12
16. Реджана Заявка 11 3 1 7 9 - 19 10
17. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Фьямоцци Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Маццокки Паскуале получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Маццокки Паскуале бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 1.85 6.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.10 3.15 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.28 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 1.52 8.50

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.10 1.34 2.33 1.56 1.70 2.08 1.26 3.60 1.08 6.80
8.60 1.03 7.80 1.05 3.62 1.27 2.75 1.45 1.99 1.91 1.52 2.53 1.37 2.99 1.14 4.80 1.11 5.35 1.02 9.30
6.50 1.09 5.00 1.15 2.80 1.40 1.82 1.92 2.12 1.72 1.60 2.25 1.73 2.11 1.11 5.80 1.07 7.50 1.08 7.00 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.74 2.01 1.35 3.00 1.07 7.20
2.79 1.44 1.94 1.86 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.20 1.62 1.44 2.65 1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.44 1.52 1.60 2.25 1.15 5.00
4.05 1.24 2.88 1.42 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
1.77 2.80
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.20 1.30
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